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Ищу поставщиков - косметика, парфюмерия, бытовая химия.



Ссылка на сообщение Мария Рб,
Директор Парфюм
Yaroslavl
15/10/2017

Ищу поставщиков оригинальной парфюмерии и косметики.Опт.Копии и подделки не интересны.
Maria_ribalko@bk.ru



25/10/2017

Добрый день!
Ищу поставщиков средств по уходу и гигиене из США. Интересуют только оригинальная продукция американских брендов. Мелкий опт.
Прайс-листы и условия поставок просьба присылать на адрес mus-kat@mail.ru
Заранее благодарю!
---
Екатерина



25/10/2017

Добрый день!
Ищу поставщиков средств по уходу и гигиене из США. Интересуют только оригинальная продукция американских брендов. Мелкий опт.
Прайс-листы и условия поставок просьба присылать на адрес mus-kat@mail.ru
Заранее благодарю!
---
Екатерина



Ссылка на сообщение Фатима Магомедова,
Директор (руководитель) ООО "Профессиональная косметика"
12/11/2017

Ищу поставщика декоративной косметики Tom Ford, Bobbi Brown, Jo Malone, Moroccan oil, обращаться muradikimari@mail.ru


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