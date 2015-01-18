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Ищу поставщиков - косметика, парфюмерия, бытовая химия.



Ссылка на сообщение Ivanova_ale
18/01/2015

Ищу поставщиков косметики из США.Только оригиналы (Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer,Писать на почту sasha137@ngs.ru



Ссылка на сообщение Анна Чернова
02/03/2015

Ищу поставщиков американской косметики(только оригинал) lime crime, anastasia beverly hills, beautyblender, urban decay, tangle teezer , trish mcevoy. Небольшие объемы. cheanuta.2004@yandex.ru



Ссылка на сообщение Alexandra Kosheleva
09/03/2015

Доброго времени суток!Ищу поставщика элитный косметики (оригинал исключительно) , лицензия не подходит. Интересует именно американская косметика известных брендов. Продукция Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer и т.д А так же оптовых поставщиков нишевой и люксовой парфюмерии возможность закупки оригинала от одной единицы товара.
Просьба высылать прайс и условия сотрудничества на адрес kosh.alexandra@yandex.ru



Ссылка на сообщение Светлана Парфюмерная
13/09/2015

Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: lana-dlf@yandex.ru



Ссылка на сообщение Ангелина Магрупова
29/10/2015

Ищу поставщиков Тестеров (demonstration test) элитной парфюмерии , а также косметики . Интересует только оригинал! Пишите на почту Angelina_magrupova@mail.ru :)



Ссылка на сообщение DVSBY
02/11/2015

Всем здравствуйте.

Посоветуйте хороших поставщиков косметики в МСК, который шлёт в регионы и работает с мелким оптом (до 50 тыс.).

Супруга хочет открыть интернет магазин.

Буду признателен.
Рынок вам не поломаем, а супруга будет довольна.
Можно в личные сообщения.



Ссылка на сообщение Алина Полякова
21/03/2016

Добрый день уважаемые форумчане!
На данный момент ищу поставщиков натуральной косметики "Секрет красоты" для нашего интернет-магазина
Условия:
-поставщик должен находиться в Москве
-возможность закупки от одной единицы товара
Жду предложений!



Ссылка на сообщение ekakosmetik
09/06/2016

Всем здравствуйте! Ищу поставщика косметики Sally Hansen для тела, оригинал. Широкий ассортимент. surpipa@mail.ru



Ссылка на сообщение Анна Парфюмерия
19/10/2016

Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии и декоративной косметики! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Интересует американская косметика известных брендов!
Марки: eos,naked,moroconoil,Beautyblender,TangleTeezer

Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: akpetrova_91@mail.ru
p.s реализовываться все будет в интернет магазине, а так же в своих 2 nail-студиях



Ссылка на сообщение Моди Алиева,
Основатель, владелец. Beauty Lab
28/06/2017

Здравствуйте, ищу поставщиков оригинальной косметики и уходовой продукции(Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, Becca, MAC, Tom Ford, NARS, Nuxe, Jeffree Star, beautyblender, Bioderma, Beauty Drugs, Cailyn, Carmex, Clarins, Clinique, Dior, Declare, Embryollise, Estée Lauder, Giorgio Armani, Givenchy, GlamGlow, Guerlain, Jane Iredale, Manly Pro, Miriamquevedo, Moroccanoil, Tangle Teezer, The Balm, Kylie cosmetics, Cattier, Holy Land, Cover fx, Huda Beauty, Tarte, Beauty bakerie, Kat Von D, Lebel, Holika Holika, Secret Kay, Tony Moly, Natura Siberika, Organic Shop, Yves Rocher, Lucas Papaw, а так же люкс парфюмерия, нишевая, селективная, если есть предложения пишите на medinatalieva222@gmail.com

Конкуренции никому не составлю, вся продукция будет представлена в интернет магазине, а в последующем в фирменном магазине города


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