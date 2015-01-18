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Ищу поставщиков - косметика, парфюмерия, бытовая химия.
18/01/2015
Ищу поставщиков косметики из США.Только оригиналы (Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer,Писать на почту sasha137@ngs.ru
Ищу поставщиков косметики из США.Только оригиналы (Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer,Писать на почту sasha137@ngs.ru
02/03/2015
Ищу поставщиков американской косметики(только оригинал) lime crime, anastasia beverly hills, beautyblender, urban decay, tangle teezer , trish mcevoy. Небольшие объемы. cheanuta.2004@yandex.ru
Ищу поставщиков американской косметики(только оригинал) lime crime, anastasia beverly hills, beautyblender, urban decay, tangle teezer , trish mcevoy. Небольшие объемы. cheanuta.2004@yandex.ru
09/03/2015
Доброго времени суток!Ищу поставщика элитный косметики (оригинал исключительно) , лицензия не подходит. Интересует именно американская косметика известных брендов. Продукция Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer и т.д А так же оптовых поставщиков нишевой и люксовой парфюмерии возможность закупки оригинала от одной единицы товара.
Просьба высылать прайс и условия сотрудничества на адрес kosh.alexandra@yandex.ru
Доброго времени суток!Ищу поставщика элитный косметики (оригинал исключительно) , лицензия не подходит. Интересует именно американская косметика известных брендов. Продукция Eos, Naked,moroconoil, Beautyblender, TangleTeezer и т.д А так же оптовых поставщиков нишевой и люксовой парфюмерии возможность закупки оригинала от одной единицы товара.
Просьба высылать прайс и условия сотрудничества на адрес kosh.alexandra@yandex.ru
13/09/2015
Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: lana-dlf@yandex.ru
Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: lana-dlf@yandex.ru
29/10/2015
Ищу поставщиков Тестеров (demonstration test) элитной парфюмерии , а также косметики . Интересует только оригинал! Пишите на почту Angelina_magrupova@mail.ru
Ищу поставщиков Тестеров (demonstration test) элитной парфюмерии , а также косметики . Интересует только оригинал! Пишите на почту Angelina_magrupova@mail.ru
09/06/2016
Всем здравствуйте! Ищу поставщика косметики Sally Hansen для тела, оригинал. Широкий ассортимент. surpipa@mail.ru
Всем здравствуйте! Ищу поставщика косметики Sally Hansen для тела, оригинал. Широкий ассортимент. surpipa@mail.ru
19/10/2016
Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии и декоративной косметики! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Интересует американская косметика известных брендов!
Марки: eos,naked,moroconoil,Beautyblender,TangleTeezer
Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: akpetrova_91@mail.ru
p.s реализовываться все будет в интернет магазине, а так же в своих 2 nail-студиях
Ищу поставщиков по парфюмерии, селективной парфюмерии и декоративной косметики! Интересуют только оригиналы!!!! Важны самые выгодные цены, первоочередные склады продаж оптовиков! Пжста, кто уже работает, возможно сравнивал цены, удобство работы со складами, очень важна любая рекомендация, отзывы, информация!? Нахожусь в регионе, поставщики с Москвы интересуют.
Интересут марки: montale, kilian, tom ford, amouage, escentric molecules и др.
Интересует американская косметика известных брендов!
Марки: eos,naked,moroconoil,Beautyblender,TangleTeezer
Прайс и условия сотрудничества просьба высылать на: akpetrova_91@mail.ru
p.s реализовываться все будет в интернет магазине, а так же в своих 2 nail-студиях
Моди Алиева,
Основатель, владелец. Beauty Lab
Основатель, владелец. Beauty Lab
28/06/2017
Здравствуйте, ищу поставщиков оригинальной косметики и уходовой продукции(Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, Becca, MAC, Tom Ford, NARS, Nuxe, Jeffree Star, beautyblender, Bioderma, Beauty Drugs, Cailyn, Carmex, Clarins, Clinique, Dior, Declare, Embryollise, Estée Lauder, Giorgio Armani, Givenchy, GlamGlow, Guerlain, Jane Iredale, Manly Pro, Miriamquevedo, Moroccanoil, Tangle Teezer, The Balm, Kylie cosmetics, Cattier, Holy Land, Cover fx, Huda Beauty, Tarte, Beauty bakerie, Kat Von D, Lebel, Holika Holika, Secret Kay, Tony Moly, Natura Siberika, Organic Shop, Yves Rocher, Lucas Papaw, а так же люкс парфюмерия, нишевая, селективная, если есть предложения пишите на medinatalieva222@gmail.com
Конкуренции никому не составлю, вся продукция будет представлена в интернет магазине, а в последующем в фирменном магазине города
Здравствуйте, ищу поставщиков оригинальной косметики и уходовой продукции(Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, Becca, MAC, Tom Ford, NARS, Nuxe, Jeffree Star, beautyblender, Bioderma, Beauty Drugs, Cailyn, Carmex, Clarins, Clinique, Dior, Declare, Embryollise, Estée Lauder, Giorgio Armani, Givenchy, GlamGlow, Guerlain, Jane Iredale, Manly Pro, Miriamquevedo, Moroccanoil, Tangle Teezer, The Balm, Kylie cosmetics, Cattier, Holy Land, Cover fx, Huda Beauty, Tarte, Beauty bakerie, Kat Von D, Lebel, Holika Holika, Secret Kay, Tony Moly, Natura Siberika, Organic Shop, Yves Rocher, Lucas Papaw, а так же люкс парфюмерия, нишевая, селективная, если есть предложения пишите на medinatalieva222@gmail.com
Конкуренции никому не составлю, вся продукция будет представлена в интернет магазине, а в последующем в фирменном магазине города
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