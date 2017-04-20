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Главная Форум Открытие бизнеса Привлечение инвестиций
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Ищу партнера в бизнес



Ссылка на сообщение Dmitry Koltuhov,
ceo AMX
20/04/2017

Ищу нескольких человек в качестве партнеров-инвесторов с небольшой суммой инвестиций.
Предложение в сфере интернет-торговли (арбитраж трафика-закупаем поисковой, ППС, адвордс, социальный, видео-хостинговый и еще с десяток направлений)

Необходимая сумма на одного партнера от 3500 долларов США. Возможно как разовое, так и постоянное сотрудничество.
Быстрая оборачиваемость средств (от 1,5 месяцев) и высокая рентабельность каждой сделки (от 40%).

Всех заинтересованных ожидаю в почте с вашими обратными контактами в виде скайпа
Остальные обращения будут игнорироваться. Спасибо за понимание.

Почта для контакта: dmitry.koltuhov@mail.ru






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