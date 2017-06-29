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Ищем партнера для запуска бренда товара на Amazon



Ссылка на сообщение Владислав Черников,
Совладелец Spacenext
Москва
29/06/2017

Здравствуйте. Ищем партнера для продажи товаров на Amazon.
Нас 2 человека. На Амазоне работаем год. Есть опыт продаж и запуска товаров на Amazon, опыт работы с разными источниками трафика, закрытый доступ к группе продавцов на Амазоне SalesHub.

К концу июля запускаем (Privat Label) на основе товара из китая или другого региона. В перспективе - создание одностраничного сайта или магазина бренда с подключением других источников трафика кроме Amazon, с прицелом на англоязычные страны.

Нам нужен человек, который:
1. Успешно запускал Privat Label, а также занимается оптовыми закупками или онлайн-арбитражем на Amazon, Ebay или других платформах.
2. Успешно запускал и продавал товары на одностраничниках или в интернет-магазинах в СНГ или англоязычном сегменте.
3. Успешно запускал другие онлайн проекты для англоязычного сегмента, знает, как работать с англоязычным трафиком и имеет представление о зарубежных каналах продвижения.

Рассмотрим предложения от всех, у кого есть любой вышеперечисленный опыт.
Пишите на почту support@spacenext.co
Владислав и Александр

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