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Интернет для оффлайна - гиблое ли дело?
19/12/2001
И не забудьте, что, хотя фотографии должны быть качественными, не надо делать их по 500 кб размером. Не переборщите. Сайт должен быстро грузиться.
И не забудьте, что, хотя фотографии должны быть качественными, не надо делать их по 500 кб размером. Не переборщите. Сайт должен быстро грузиться.
20/12/2001
Честно скажу разработку не начал еще. Но не делаю этого потому , что не вижу смысла. Деньги на это я выделю в феврале, а строить прожекты раньше времени не мой стиль работы. Что касается идеи (скажем так тз), то я представляю это себе так . Первая страница это конечно чистый дизайн и колонки с сылками (тоже красиво оформленные) , но никаких спецэффектов, иначе будет долго грузиться. В ссылках уже более конкретный расклад в виде небольших фотографий с тех. характеристиками. При нажатие на фотографию она открывается в большом формате, чтобы можно было более или менее рассмотреть плюс небольшое описание фирмы-изготовителя ,материалов фасона (вообщем технические детали). Откровенно говоря , никаго новаторства - на любую Фирму зайди у всех примерно так сделано. Конечно по ходу непосредственной разработки что-то добавиться, но принципиально это будет решаться так. Вообщем-то не такая легкая в чисто техническом плане работа будет,потому что все это должно легко поддаваться оперативной корректировке в процессе работы,да и явно очень объемный проект получиться, но тут я думаю или делать вещь , или не делать вообще. В течении месяца я думаю мы управимся. Как раз к весенней коллекции , и в рекламной раскрутке одновременно раскручивать название сайта.
Честно скажу разработку не начал еще. Но не делаю этого потому , что не вижу смысла. Деньги на это я выделю в феврале, а строить прожекты раньше времени не мой стиль работы. Что касается идеи (скажем так тз), то я представляю это себе так . Первая страница это конечно чистый дизайн и колонки с сылками (тоже красиво оформленные) , но никаких спецэффектов, иначе будет долго грузиться. В ссылках уже более конкретный расклад в виде небольших фотографий с тех. характеристиками. При нажатие на фотографию она открывается в большом формате, чтобы можно было более или менее рассмотреть плюс небольшое описание фирмы-изготовителя ,материалов фасона (вообщем технические детали). Откровенно говоря , никаго новаторства - на любую Фирму зайди у всех примерно так сделано. Конечно по ходу непосредственной разработки что-то добавиться, но принципиально это будет решаться так. Вообщем-то не такая легкая в чисто техническом плане работа будет,потому что все это должно легко поддаваться оперативной корректировке в процессе работы,да и явно очень объемный проект получиться, но тут я думаю или делать вещь , или не делать вообще. В течении месяца я думаю мы управимся. Как раз к весенней коллекции , и в рекламной раскрутке одновременно раскручивать название сайта.
21/12/2001
Михаил хотелось бы обсудить с вами пару вопросов по данной теме , но через Е-MAIL
andrey@oreh.dp.ua или ICQ 7002984 если интересно пишите.
Михаил хотелось бы обсудить с вами пару вопросов по данной теме , но через Е-MAIL
andrey@oreh.dp.ua или ICQ 7002984 если интересно пишите.
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