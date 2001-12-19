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Интернет для оффлайна - гиблое ли дело?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
19/12/2001

И не забудьте, что, хотя фотографии должны быть качественными, не надо делать их по 500 кб размером. Не переборщите. Сайт должен быстро грузиться.



Ссылка на сообщение Михаил Dolunz
20/12/2001

Честно скажу разработку не начал еще. Но не делаю этого потому , что не вижу смысла. Деньги на это я выделю в феврале, а строить прожекты раньше времени не мой стиль работы. Что касается идеи (скажем так тз), то я представляю это себе так . Первая страница это конечно чистый дизайн и колонки с сылками (тоже красиво оформленные) , но никаких спецэффектов, иначе будет долго грузиться. В ссылках уже более конкретный расклад в виде небольших фотографий с тех. характеристиками. При нажатие на фотографию она открывается в большом формате, чтобы можно было более или менее рассмотреть плюс небольшое описание фирмы-изготовителя ,материалов фасона (вообщем технические детали). Откровенно говоря , никаго новаторства - на любую Фирму зайди у всех примерно так сделано. Конечно по ходу непосредственной разработки что-то добавиться, но принципиально это будет решаться так. Вообщем-то не такая легкая в чисто техническом плане работа будет,потому что все это должно легко поддаваться оперативной корректировке в процессе работы,да и явно очень объемный проект получиться, но тут я думаю или делать вещь , или не делать вообще. В течении месяца я думаю мы управимся. Как раз к весенней коллекции , и в рекламной раскрутке одновременно раскручивать название сайта.



Ссылка на сообщение Ftvkun
21/12/2001

Михаил хотелось бы обсудить с вами пару вопросов по данной теме , но через Е-MAIL


andrey@oreh.dp.ua или ICQ 7002984 если интересно пишите.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
25/11/2003

Интересно. Появился ли у Михаила сайт.



Ссылка на сообщение Константин
25/11/2003

Какая-то эпидемия некрофилии... :) 2 года прошло - раскопали-таки тему :).



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
27/11/2003

Да нет, скорее это воспоминания нахлынули. Вот захотелось пройти по "улочкам свой молодости",

...где была так чиста и возвышена,

сизокрылая дымка-душа.


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