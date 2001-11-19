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Интернет для оффлайна - гиблое ли дело?
19/11/2001
Михаил, все совсем не так просто (или не так сложно), как описывается здесь.
Москва, как Вы знаете - это минимум 55% Рунета. Отсюда и цены соответствующие (и на веб-дизайн, и на все отстальное тоже). А почти все высказавшиеся здесь - из Москвы.
Михаил, все совсем не так просто (или не так сложно), как описывается здесь.
Москва, как Вы знаете - это минимум 55% Рунета. Отсюда и цены соответствующие (и на веб-дизайн, и на все отстальное тоже). А почти все высказавшиеся здесь - из Москвы.
21/11/2001
Вадим заметил, что стандарты на ТЗ у всех свои - это верно. Но в данном случае они абсолютно не важны. ТЗ Вы разрабатываете в первую очередь для себя, но так, чтобы его мог понять потенциальный исполнитель. Когда дойдет до дела, настоящее, окончательное ТЗ нужно разработать уже в соответствии с принятыми стандартами.
А Михаилу хочу посоветовать обратить внимание при создании своего сайта не на номенклатуру товара и его цены, а на содержательное художественное и техническое описание товара, например:
- привести исторические сведения по созданию костюма;
- описать его конструкцию, может быть каким-то хитрым способом обметываются петли для пуговиц;
- объяснить почему он состоит из пиджак и брюк, а не набедренной повязки;
- какие материалы использовались для его изготовления и почему, какие их свойства (почему подкладка не из батиста).
Интересные, подробные, разъясняющие описания товаров в Интернете встречаются редко. Чаще видишь сранения:
классно - ещё класснее
это круто - это ещё круче.
И конкуренция выливается в соревнование цен или сомнительных удобств (какая разница - доставили Вам пиццу на Запорожце или на Кадилаке).
Предоставив грамотные, понятные описания товара на своем сайте Вы убеждаете потенциального покупателя - Вы есть Мастер в этом деле.
Такой сайт влетит в копеечку, хотя, может быть, само техническое решение обойдётся в копейки, а то и бесплатно.
Вадим заметил, что стандарты на ТЗ у всех свои - это верно. Но в данном случае они абсолютно не важны. ТЗ Вы разрабатываете в первую очередь для себя, но так, чтобы его мог понять потенциальный исполнитель. Когда дойдет до дела, настоящее, окончательное ТЗ нужно разработать уже в соответствии с принятыми стандартами.
А Михаилу хочу посоветовать обратить внимание при создании своего сайта не на номенклатуру товара и его цены, а на содержательное художественное и техническое описание товара, например:
- привести исторические сведения по созданию костюма;
- описать его конструкцию, может быть каким-то хитрым способом обметываются петли для пуговиц;
- объяснить почему он состоит из пиджак и брюк, а не набедренной повязки;
- какие материалы использовались для его изготовления и почему, какие их свойства (почему подкладка не из батиста).
Интересные, подробные, разъясняющие описания товаров в Интернете встречаются редко. Чаще видишь сранения:
классно - ещё класснее
это круто - это ещё круче.
И конкуренция выливается в соревнование цен или сомнительных удобств (какая разница - доставили Вам пиццу на Запорожце или на Кадилаке).
Предоставив грамотные, понятные описания товара на своем сайте Вы убеждаете потенциального покупателя - Вы есть Мастер в этом деле.
Такой сайт влетит в копеечку, хотя, может быть, само техническое решение обойдётся в копейки, а то и бесплатно.
23/11/2001
)))))))))))))
Позволю себе расшифровать позицию Андрейки:
Сделайте страничку потокового текста с натыканными фотографиями, дизайн не нужен)))...
Обойдётся это наверное гринов в 40...
Потом вам предложат поддержку, когда изменение каждой запятой будет стоить ещё 10$...
Создадут вам мнимую посещаемость (чего проще кинуть порно баннер с вашей ссылкой и генерить БЕСТОЛКОВЫЙ траффик)...
Знаем мы одну компанию, которая за изменение пары строк в месяц берёт по 700$...
Что самое интересное ей платят...
Есть правда другой вариант, изначально создать сайт дорогой, но возможности которого позволят самостоятельно добавлять и редактировать любую информацию и создавать новые странички операцией более элементарной, чем сохранение документа в оффисных программах...
Так что, каждый выбирает свой путь...
Есть такая хорошая пословица: скупой платит дважды!
А насчёт техзадания, написать его самому очень сложно, лучше постарайтесь сформулировать те задачи, которые Вы хотите решить создавая сайт, потом послушайте, что могут предложить Вам разработчики (причём надо просить, что бы рассказали максимум возможного функционала, не под Ваш сайт, а вообще)и выберете те, кторые наилучшим образом решат Ваши задачи.
Желаю успеха ;)
)))))))))))))
Позволю себе расшифровать позицию Андрейки:
Сделайте страничку потокового текста с натыканными фотографиями, дизайн не нужен)))...
Обойдётся это наверное гринов в 40...
Потом вам предложат поддержку, когда изменение каждой запятой будет стоить ещё 10$...
Создадут вам мнимую посещаемость (чего проще кинуть порно баннер с вашей ссылкой и генерить БЕСТОЛКОВЫЙ траффик)...
Знаем мы одну компанию, которая за изменение пары строк в месяц берёт по 700$...
Что самое интересное ей платят...
Есть правда другой вариант, изначально создать сайт дорогой, но возможности которого позволят самостоятельно добавлять и редактировать любую информацию и создавать новые странички операцией более элементарной, чем сохранение документа в оффисных программах...
Так что, каждый выбирает свой путь...
Есть такая хорошая пословица: скупой платит дважды!
А насчёт техзадания, написать его самому очень сложно, лучше постарайтесь сформулировать те задачи, которые Вы хотите решить создавая сайт, потом послушайте, что могут предложить Вам разработчики (причём надо просить, что бы рассказали максимум возможного функционала, не под Ваш сайт, а вообще)и выберете те, кторые наилучшим образом решат Ваши задачи.
Желаю успеха ;)
08/12/2001
Михаил, я сталкивался с подобной ситуацией и поэтому скажу, что можно отдать и 500 и 1000$, но проживая в Ташкенте, думаю результата вы неувидете сам я из Алма-Аты (ваш сосед). Думаю, что это будет актуально через 1 – 2 года. Двое моих знакомых пробовали ничего не вышло, третий занимающийся в сфере быта, продержался дольше всех, но тоже в октябре отказался.
У нас еще рано. Искренне надеюсь, что вы меня понимаете, но в будущем мы всеровно к этому придем.
С уважением Владимир.
Михаил, я сталкивался с подобной ситуацией и поэтому скажу, что можно отдать и 500 и 1000$, но проживая в Ташкенте, думаю результата вы неувидете сам я из Алма-Аты (ваш сосед). Думаю, что это будет актуально через 1 – 2 года. Двое моих знакомых пробовали ничего не вышло, третий занимающийся в сфере быта, продержался дольше всех, но тоже в октябре отказался.
У нас еще рано. Искренне надеюсь, что вы меня понимаете, но в будущем мы всеровно к этому придем.
С уважением Владимир.
10/12/2001
Дорогой Михаил! По-моему, Вам пока что совершенно не нужен свой сайт, ибо Вы его не скоро окупите. Ведь сайт нужно не только разработать и выложить, но и непрерывно рекламировать!
Если Вы так уж непременно хотите связываться с Интернет, то следует рекламировать магазин (а не сайт) на посещаемых ресурсах - порталах, например: и дешевле, и эффективнее. В качестве обратной связи давайте адрес и телефон. Интернет-реклама в этом смысле ничем не отличается от обычной, и незачем для рекламы открывать собственную газету, когда можно рекламироваться в чужих.
Дорогой Михаил! По-моему, Вам пока что совершенно не нужен свой сайт, ибо Вы его не скоро окупите. Ведь сайт нужно не только разработать и выложить, но и непрерывно рекламировать!
Если Вы так уж непременно хотите связываться с Интернет, то следует рекламировать магазин (а не сайт) на посещаемых ресурсах - порталах, например: и дешевле, и эффективнее. В качестве обратной связи давайте адрес и телефон. Интернет-реклама в этом смысле ничем не отличается от обычной, и незачем для рекламы открывать собственную газету, когда можно рекламироваться в чужих.
10/12/2001
С чего начать?
С детально продуманного бизнес-плана, ТЗ сайта. В этом 60% успеха - необходимого для успешного создания сайта. Дальше берется НОРМАЛЬНАЯ компания разработчик, которая в соответствии с Вашим ТЗ изготавливает Вам Back End и Front End, копирайтеры и контент-менеджеры наполняют сайт...и тогда можно стартовать...
С чего начать?
С детально продуманного бизнес-плана, ТЗ сайта. В этом 60% успеха - необходимого для успешного создания сайта. Дальше берется НОРМАЛЬНАЯ компания разработчик, которая в соответствии с Вашим ТЗ изготавливает Вам Back End и Front End, копирайтеры и контент-менеджеры наполняют сайт...и тогда можно стартовать...
10/12/2001
Хороших сайтов за 200 у.е. не бывает по определению.
Хороший сайт делается не умельцем-одиночкой на домашней компьютере, а коллективом, где есть как минимум четыре специалиста - веб-дизайнер, который рисует (НЕ полиграфист и, упаси боже, не ваш сисадмин!), веб-программер (опять же НЕ ваш сисадмин, это разные профессии!), верстальщик (он же html-кодер), рекламист-сайтпромоутер (ни в коем случае не путать с тем, кто размещает объявления в печатной прессе).
Покажите мне уникума-универсала, профессионала во всех перечисленных областях. Если такой уникум пообещает вам сайт за 200 долларов, сразу гоните его в шею. И поищите хорошо зарекомендовавшую себя веб-студию с солидным портфолио.
P.S. Если свой собственный сайт студия разместила на бесплатном хостинге, не тратьте время на переговоры - это частная шарашка, толку от которой в интернет-маркетинге будет не больше, чем от вашего сисадмина в веб-дизайне.
Хороших сайтов за 200 у.е. не бывает по определению.
Хороший сайт делается не умельцем-одиночкой на домашней компьютере, а коллективом, где есть как минимум четыре специалиста - веб-дизайнер, который рисует (НЕ полиграфист и, упаси боже, не ваш сисадмин!), веб-программер (опять же НЕ ваш сисадмин, это разные профессии!), верстальщик (он же html-кодер), рекламист-сайтпромоутер (ни в коем случае не путать с тем, кто размещает объявления в печатной прессе).
Покажите мне уникума-универсала, профессионала во всех перечисленных областях. Если такой уникум пообещает вам сайт за 200 долларов, сразу гоните его в шею. И поищите хорошо зарекомендовавшую себя веб-студию с солидным портфолио.
P.S. Если свой собственный сайт студия разместила на бесплатном хостинге, не тратьте время на переговоры - это частная шарашка, толку от которой в интернет-маркетинге будет не больше, чем от вашего сисадмина в веб-дизайне.
11/12/2001
Я признатся и не думал, что эта дискуссия оживет. Меня очень заинтересовало письмо Владимира.
Знаете я особенного эффекта от собственного сайта не ожидаю. Как я уже писал , это и во многом вопрос престижа тоже. Для примера могу сказать , что я недавно отпечатал партию буклетов о своем бутике . Обошлось это где-то 300$. Чтобы рассчитывать на успешные переговоры с фирмой нужно показать себя как солидного клиента ( это помимо обязательных фотографий торгового зала). Кроме того это тоже своего рода реклама. С той же позиции я отношусь и к Интернету . Но если в области радио теле-рекламы , полиграфических услуг с затратами все вроде понятно, то в Интернете пока много неясностей. Например - работает ли мой потенциальный клиент с Интернетом или он торчит только на порно-сайтах(такое не редкость, будем откровенны).Насколько активны обращения к местным порталам, где по идее и нужно размещать ссылку.Невероятно инертный менталитет организаторов таких порталов ставит вопрос , а стоит ли к ним обращаться, а размещение на российском портале заведомо бессмысленное дело. Я мог бы с Вами согласиться , что пока еще рано, но мой личный бизнес-опыт потверждает , что только непрерывное использование новых идей обеспечивает выживание и развитие. Другое дело оправданность на данном этапе той или иной идеи. Если у Вас найдется время, напишите , как Вы начинали свою "Интернет-компанию", с чем связан Ваш бизнес и почему на Ваш взгляд идея не оправдала себя. Со своей стороны скажу , что расходы на создание сайта у меня запланированны на февраль и может быть Ваше письмо скоректирует мой проект.
Я признатся и не думал, что эта дискуссия оживет. Меня очень заинтересовало письмо Владимира.
Знаете я особенного эффекта от собственного сайта не ожидаю. Как я уже писал , это и во многом вопрос престижа тоже. Для примера могу сказать , что я недавно отпечатал партию буклетов о своем бутике . Обошлось это где-то 300$. Чтобы рассчитывать на успешные переговоры с фирмой нужно показать себя как солидного клиента ( это помимо обязательных фотографий торгового зала). Кроме того это тоже своего рода реклама. С той же позиции я отношусь и к Интернету . Но если в области радио теле-рекламы , полиграфических услуг с затратами все вроде понятно, то в Интернете пока много неясностей. Например - работает ли мой потенциальный клиент с Интернетом или он торчит только на порно-сайтах(такое не редкость, будем откровенны).Насколько активны обращения к местным порталам, где по идее и нужно размещать ссылку.Невероятно инертный менталитет организаторов таких порталов ставит вопрос , а стоит ли к ним обращаться, а размещение на российском портале заведомо бессмысленное дело. Я мог бы с Вами согласиться , что пока еще рано, но мой личный бизнес-опыт потверждает , что только непрерывное использование новых идей обеспечивает выживание и развитие. Другое дело оправданность на данном этапе той или иной идеи. Если у Вас найдется время, напишите , как Вы начинали свою "Интернет-компанию", с чем связан Ваш бизнес и почему на Ваш взгляд идея не оправдала себя. Со своей стороны скажу , что расходы на создание сайта у меня запланированны на февраль и может быть Ваше письмо скоректирует мой проект.
16/12/2001
Прошел ровно месяц и никто больше ничего не написал на эту тему. А тема, кстати, на сегодняшний день должна быть наиболее актуальной у разработчиков маркетинговых решений для off-line’овых предприятий. Замечу, именно маркетинговых решений!
Не каждый сайт несет в себе такую нагрузку.
Как мне кажется, Михаилу необходимо именно такое решение. Продвижение собственной торговой марки и его деятельности как таковой, вот что ему необходимо. Прежде всего сайт Михаила – это имиджевая составляющая его off-line рекламы. Заниматься продажей своей продукции через сайт скорее всего ему не удастся, т.к. живет он в городе, в котором Интернет недостаточно распространен.
Говоря простым языком, Михаилу нужен сайт для того, что бы у него была возможность указать его адрес в рекламных модулях и буклетах своего бутика. В городах, где интернет находится “на слуху”, но еще нераспространен, владелец собственного сайта сразу поднимается в глазах окружающих. Так вот указав WEB-адрес своего бутика, Михаил может привлечь новых клиентов к себе и укрепить свой имидж в глазах постоянных покупателей. Почему простое указание какого-то адреска в рекламе может вызвать такой эффект!? Очень просто, человек всегда стремится к чему-то новому (это не я придумал, это общепризнанный факт) и этом “новым” в данном случае будет являться тот самый адресок. Правда для лучшего эффекта, его стоит немного “обыграть” какой-либо фразой или слоганом, т.е. не просто написать “www.чего-то.ru”, а как минимум “Наш адрес в Интернет: www.чего-то.ru”. Как это сделать знают опытные рекламщики.
А вот через некоторое время, Михаил, через свой сайт может начинать пробовать торговать. Этим моментом может стать то время, когда интернет перестанет удивлять окружающих и вызывать восхищение или, когда 10% населения его города (страны) начнут пользоваться им повседневно.
Что касается завышенности цен на WEB-услуги, так здесь надо различать ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ и ТИРАЖИРУЕМЫЕ решения. Ценовая политика для последних регулируется стратегией предприятия-разработчика. И тут уместен Ваш пример, Михаил, с Ford’ом. Первое решение никогда не станет общедоступным и думаю это Вы понимаете. Решение, которое по-моему может понадобиться Вам (то, что я описал выше) находится где-то посередине, между эксклюзивным и тиражируемым. Почему, сейчас объясню.
Тиражируемое решение.
Вам необходим простой сайт с возможностью администрирования, т.е. самостоятельного изменения/редактирования/добавления текста и фотографий без участия разработчика. Этого добра на рынке сейчас полно, да и написать его сможет более-менее толковый WEB-программист. Поверьте – это несложно!
Эксклюзивное решений.
1. Дизайн. Как правильно сказала, Галина Окулова (см. выше), дизайн Вам нужен очень хороший, профессиональный. Шаблоны и “творения” молодых и неопытных дизайнеров Вам не подойдут. Но за 100-150$ у себя в городе (не в МОСКВЕ конечно же) Вы сможете это сделать, единственное “НО”, надо найти подходящего дизайнера. А это можно сделать только по знакомству.
2. Реклама. О том как правильно подать свой сайт на рекламном блоке должны думать опытные рекламщики. Напишете адрес сайта мелким шрифтом где-то в уголке – погубите идею. Никто не заметит. Надо думать. И в принципе, Вы сами можете об этом подумать, еще и сэкономите деньги :) Нехитрое это дело, хотя специфичное. В каждом деле есть свои подводные камни.
По моим прикидкам, сайт Вам может обойтись долларов в 400-500:
1. Доменное имя в зоне .RU ~30-50
1. Разработка сайта ~100-200
2. Дизайн 100-150
3. Наполнение сайта третьим лицом (фотоработы, описания моделей и т.д.) ~50
4. Рекламная концепция ~150
Не забывайте про хостинг (физическое размещение Вашего сайта на сервере Интернет-провайдера /не обязательно вашего города/ ) – это ежемесячные затраты от 10 до 50 долларов. Цена зависит от многих факторов – сервис, объем дискового пространства под сайт и т.д.
Поддержка доменного имени .RU ~ 30/год
Думайте, Михаил.
Прошел ровно месяц и никто больше ничего не написал на эту тему. А тема, кстати, на сегодняшний день должна быть наиболее актуальной у разработчиков маркетинговых решений для off-line’овых предприятий. Замечу, именно маркетинговых решений!
Не каждый сайт несет в себе такую нагрузку.
Как мне кажется, Михаилу необходимо именно такое решение. Продвижение собственной торговой марки и его деятельности как таковой, вот что ему необходимо. Прежде всего сайт Михаила – это имиджевая составляющая его off-line рекламы. Заниматься продажей своей продукции через сайт скорее всего ему не удастся, т.к. живет он в городе, в котором Интернет недостаточно распространен.
Говоря простым языком, Михаилу нужен сайт для того, что бы у него была возможность указать его адрес в рекламных модулях и буклетах своего бутика. В городах, где интернет находится “на слуху”, но еще нераспространен, владелец собственного сайта сразу поднимается в глазах окружающих. Так вот указав WEB-адрес своего бутика, Михаил может привлечь новых клиентов к себе и укрепить свой имидж в глазах постоянных покупателей. Почему простое указание какого-то адреска в рекламе может вызвать такой эффект!? Очень просто, человек всегда стремится к чему-то новому (это не я придумал, это общепризнанный факт) и этом “новым” в данном случае будет являться тот самый адресок. Правда для лучшего эффекта, его стоит немного “обыграть” какой-либо фразой или слоганом, т.е. не просто написать “www.чего-то.ru”, а как минимум “Наш адрес в Интернет: www.чего-то.ru”. Как это сделать знают опытные рекламщики.
А вот через некоторое время, Михаил, через свой сайт может начинать пробовать торговать. Этим моментом может стать то время, когда интернет перестанет удивлять окружающих и вызывать восхищение или, когда 10% населения его города (страны) начнут пользоваться им повседневно.
Что касается завышенности цен на WEB-услуги, так здесь надо различать ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ и ТИРАЖИРУЕМЫЕ решения. Ценовая политика для последних регулируется стратегией предприятия-разработчика. И тут уместен Ваш пример, Михаил, с Ford’ом. Первое решение никогда не станет общедоступным и думаю это Вы понимаете. Решение, которое по-моему может понадобиться Вам (то, что я описал выше) находится где-то посередине, между эксклюзивным и тиражируемым. Почему, сейчас объясню.
Тиражируемое решение.
Вам необходим простой сайт с возможностью администрирования, т.е. самостоятельного изменения/редактирования/добавления текста и фотографий без участия разработчика. Этого добра на рынке сейчас полно, да и написать его сможет более-менее толковый WEB-программист. Поверьте – это несложно!
Эксклюзивное решений.
1. Дизайн. Как правильно сказала, Галина Окулова (см. выше), дизайн Вам нужен очень хороший, профессиональный. Шаблоны и “творения” молодых и неопытных дизайнеров Вам не подойдут. Но за 100-150$ у себя в городе (не в МОСКВЕ конечно же) Вы сможете это сделать, единственное “НО”, надо найти подходящего дизайнера. А это можно сделать только по знакомству.
2. Реклама. О том как правильно подать свой сайт на рекламном блоке должны думать опытные рекламщики. Напишете адрес сайта мелким шрифтом где-то в уголке – погубите идею. Никто не заметит. Надо думать. И в принципе, Вы сами можете об этом подумать, еще и сэкономите деньги :) Нехитрое это дело, хотя специфичное. В каждом деле есть свои подводные камни.
По моим прикидкам, сайт Вам может обойтись долларов в 400-500:
1. Доменное имя в зоне .RU ~30-50
1. Разработка сайта ~100-200
2. Дизайн 100-150
3. Наполнение сайта третьим лицом (фотоработы, описания моделей и т.д.) ~50
4. Рекламная концепция ~150
Не забывайте про хостинг (физическое размещение Вашего сайта на сервере Интернет-провайдера /не обязательно вашего города/ ) – это ежемесячные затраты от 10 до 50 долларов. Цена зависит от многих факторов – сервис, объем дискового пространства под сайт и т.д.
Поддержка доменного имени .RU ~ 30/год
Думайте, Михаил.
18/12/2001
Юрию. Полностью с авми согласен.Именно это я представляю, стоимость проекта , по моим прикидкам такая же. И кстати я уверен ,что месяца через два-три этот сайт начнет приносить деньги. Главное - это именно разрекламировать сайт, чтобы потенциальный клиент начал его смотреть(для начала хотя бы из интереса). Но я с вами не согласен в вопрсе, как делать внутренние страницы. Они не должны быть рекламного характера - наоборот - это фактически будет виртуальная витрина. По максимуму делать картинку крупнее (чтобы предмет был хорошо виден). То есть клиент фактически посещает бутик сидя за компьютером. Если эффект от сайта будет хотя бы в пределах 60% от ожидаемого то к концу следующего года я смело могу начать продажу с доставкой через курьера.
Юрию. Полностью с авми согласен.Именно это я представляю, стоимость проекта , по моим прикидкам такая же. И кстати я уверен ,что месяца через два-три этот сайт начнет приносить деньги. Главное - это именно разрекламировать сайт, чтобы потенциальный клиент начал его смотреть(для начала хотя бы из интереса). Но я с вами не согласен в вопрсе, как делать внутренние страницы. Они не должны быть рекламного характера - наоборот - это фактически будет виртуальная витрина. По максимуму делать картинку крупнее (чтобы предмет был хорошо виден). То есть клиент фактически посещает бутик сидя за компьютером. Если эффект от сайта будет хотя бы в пределах 60% от ожидаемого то к концу следующего года я смело могу начать продажу с доставкой через курьера.
19/12/2001
Михаил, все верно. Внутренние страницы должны быть в виде виртуальной витрины, причем с большим количеством качественных фотографий.
Это и есть рекламные страницы, но Ваших товаров, а заодно и бутика в целом.
Но вот вопрос в реальной "отдаче" сайта зависит от того, как Вы поставите рекламную кампанию сайта.
Хотел задать вопрос. Вы уже начали разработку сайта? Если да, то может быть дадите взглянуть на него. Может быть что-нибудь дельное Вам подскажем.
Михаил, все верно. Внутренние страницы должны быть в виде виртуальной витрины, причем с большим количеством качественных фотографий.
Это и есть рекламные страницы, но Ваших товаров, а заодно и бутика в целом.
Но вот вопрос в реальной "отдаче" сайта зависит от того, как Вы поставите рекламную кампанию сайта.
Хотел задать вопрос. Вы уже начали разработку сайта? Если да, то может быть дадите взглянуть на него. Может быть что-нибудь дельное Вам подскажем.
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