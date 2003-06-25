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Интерактивное обсуждение товаров в ИМ



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

Для того, чтобы просто знать и быть уверенным в своей правоте (равно как и в истине в последней инстанции) надо почаще включать здравый смысл - здорово помогает. А также интересно, что это качество присуще практически всем, только при этом часто мешает самомнение и странные сомнения, что и вызывает разногласия и разночтения одного и того же.

Простой пример - когда вам нужен хлеб (подчеркиваю - ХЛЕБ) вы прокупаете хлеб, а не батон или сладкую булочку. И так поступают тысячи других. И я это знгаю, поэтому и говорю. Вот именно это и называется - здравый смысл.

И мне не надо знать как работает инет-торговля, если я знаю как работает простая оффлайн торговля.

Странно другое - 95% е-коммерсантов не знают этого, да и много еще чего другого. А пыжатся считать себя практиками интернет-торговли. Вот это де



Ссылка на сообщение Noone
25/06/2003

Таких много

Ну вот пример :

http://www.dealtime.com/



А хорошесть - она как раз и определяется тем что вы говорите



Для этого есть механизмы - вопрос какой он

Ну например - те кто оставляют отзывы в системе рейтингования могут получить скидку

Или - СНАЧАЛА зарегистрируй сделку - потом только можешь рейтинговать

причем если покупка не регистранута то не можешь требовать сатисфакции через систему рейтингования (такого тоже много) - и причем - как только не оставил отзывов - все - боьше не можешь регистрить сделки



Кроме того - продавец то тоже может отзыв оставлять :-))

Механизмы есть - только это ж все надо ДЕЛАТЬ - и вернуть за это деньги с проекта



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

Дописываю

И мне не надо знать как работает инет-торговля, если я знаю как работает простая оффлайн торговля.

Странно другое - 95% е-коммерсантов не знают этого, да и много еще чего другого. А пыжатся считать себя практиками интернет-торговли. Вот это действительно смешно.

А по поводу рейтингов. Это просто сделать. Достаточно проводить опросы либо постоянный мониторинг независимой службой, например через маркетинговые агентства.

И по главному вопросу. Сделать обсуждение или форум нетрудно - достаточно поставить ТЗ программисту. Вопрос в другом - а все плюсы с минусами такого решения посчитали?. Если минусов больше - значит не стоит затевать. Вот и вся недолга.


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