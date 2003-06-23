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Интерактивное обсуждение товаров в ИМ
23/06/2003
Alice:
Чтобы повысить лояльность покупателей, нужно не чаты и комментарии создавать, а сервис улучшать.
Alice:
Чтобы повысить лояльность покупателей, нужно не чаты и комментарии создавать, а сервис улучшать.
23/06/2003
Nik:
следуя Вашей логике, оффлайновые продавцы просто не знают, куда девать лишние деньги, устраивая всевозможные промо-акции, конкурсы и розыгрыши... достаточно накидать на торг. площади товаров и отладить сервис - если покупатель хочет покупать - то он все равно придет в магазин, а если посмотреть и обсудить - то пойдет на выставку...
к чему тогда огромные расходы на маркетинг и мерчендайзинг? зачем строить кинотеатры в торговых центрах и устраивать бесплатные концерты?
и почему все-таки покупатель все больше идет в Метро и Рамстор, а не в ближайший к дому магазин, хотя у того же Метро можно найти немало минусов сервиса?
Nik:
следуя Вашей логике, оффлайновые продавцы просто не знают, куда девать лишние деньги, устраивая всевозможные промо-акции, конкурсы и розыгрыши... достаточно накидать на торг. площади товаров и отладить сервис - если покупатель хочет покупать - то он все равно придет в магазин, а если посмотреть и обсудить - то пойдет на выставку...
к чему тогда огромные расходы на маркетинг и мерчендайзинг? зачем строить кинотеатры в торговых центрах и устраивать бесплатные концерты?
и почему все-таки покупатель все больше идет в Метро и Рамстор, а не в ближайший к дому магазин, хотя у того же Метро можно найти немало минусов сервиса?
23/06/2003
Ни в коем случае нельзя убивать отзывы, тем более НЕДОВОЛЬНЫЕ.
Иначе народ найдёт другой форум, где обязательно напишет, что вот на этом магазине убивают посты недовольных!
Идея хорошая, я давно на неё смотрю, но хорошего способа заставить ДОВОЛЬНОГО юзера оставить отзыв пока не придумал... Мобыть скидку при следующей покупке (в обмен на отзыв), но это деньги...
Ни в коем случае нельзя убивать отзывы, тем более НЕДОВОЛЬНЫЕ.
Иначе народ найдёт другой форум, где обязательно напишет, что вот на этом магазине убивают посты недовольных!
Идея хорошая, я давно на неё смотрю, но хорошего способа заставить ДОВОЛЬНОГО юзера оставить отзыв пока не придумал... Мобыть скидку при следующей покупке (в обмен на отзыв), но это деньги...
23/06/2003
Alice:
Господя, что вы свалили в одну кучу и мерчандайзинг, и маркетинг, и свои чаты... Думаете, если вы организуете такую систему комментариев, то люди сразу к вам ломанут с возгласами "Вау, там можно свои комментарии оставлять!" Не смешите.
А "Рамстор" и "Метро" к нашей теме вообще никакого отношения не имеют. У них большой выбор и сравнительно низкие цены, поэтому и народ толпами ходит. Но за одним батоном или пакетом сахара никто в подобный супермаркет не поедет (пойдёт).
Alice:
Господя, что вы свалили в одну кучу и мерчандайзинг, и маркетинг, и свои чаты... Думаете, если вы организуете такую систему комментариев, то люди сразу к вам ломанут с возгласами "Вау, там можно свои комментарии оставлять!" Не смешите.
А "Рамстор" и "Метро" к нашей теме вообще никакого отношения не имеют. У них большой выбор и сравнительно низкие цены, поэтому и народ толпами ходит. Но за одним батоном или пакетом сахара никто в подобный супермаркет не поедет (пойдёт).
24/06/2003
Nik:
нет, я так не думаю (хотя, хотелось бы верить). именно поэтому и задал здесь вопрос... я понял Вашу точку зрения. Кстати, сегодня покупал пачку сахара... как раз в Перекрестке... :)
Всем спасибо за участие! Единства мнений, естесственно, не получилось, но пища для размышлений богатая :)
Nik:
нет, я так не думаю (хотя, хотелось бы верить). именно поэтому и задал здесь вопрос... я понял Вашу точку зрения. Кстати, сегодня покупал пачку сахара... как раз в Перекрестке... :)
Всем спасибо за участие! Единства мнений, естесственно, не получилось, но пища для размышлений богатая :)
24/06/2003
Насчет обсуждения товаров в ИМ... Зашел тут в 003.ru , там под каждым товаром есть небольшые форумы. Иногда весьма занятно получается:)
Например это -
http://003.ru/cgi-bin/navigate.cgi?card ... 6&subpart=
Насчет обсуждения товаров в ИМ... Зашел тут в 003.ru , там под каждым товаром есть небольшые форумы. Иногда весьма занятно получается:)
Например это -
http://003.ru/cgi-bin/navigate.cgi?card ... 6&subpart=
25/06/2003
Уважаемые дамы и господа, я часто с улыбкой читаю поты отдельных участников :) :)
Не имеющая границ самоуверенность, не терпящий возражений тон и знание истины в последней инстанции :)
Клуб знатоков-теоретиков!
Из всех этих шумных и безкомпромиссых сообщений, спокойным тоном и знанием дела, выделяются сообщения практиков. Тех, у кого есть магазины и кто что-то продает в них. Но куда уж им до теоретиков интернет торговли.....
Причем теоретик, имея неограниченное время и страсть к назидательству, в одной и той же теме 10 раз скажет про свою непоколебимую точку зрения. :) Молодцы теоретики !
Если кто-то пришел сюда за советом - посоветуй. Если ты ставил отзывы о товарах на своем шопе - то скажи об этом так: количество покупателей увеличилось. Или покупать перестали. Или эффект нулевой. А метод высасывания теорий из собственного пальца - здесь никому не нужен. Треп - он и в африке треп :) Так же как и вода, льющаяся из пустого в порожнее.
Уважаемые дамы и господа, я часто с улыбкой читаю поты отдельных участников :) :)
Не имеющая границ самоуверенность, не терпящий возражений тон и знание истины в последней инстанции :)
Клуб знатоков-теоретиков!
Из всех этих шумных и безкомпромиссых сообщений, спокойным тоном и знанием дела, выделяются сообщения практиков. Тех, у кого есть магазины и кто что-то продает в них. Но куда уж им до теоретиков интернет торговли.....
Причем теоретик, имея неограниченное время и страсть к назидательству, в одной и той же теме 10 раз скажет про свою непоколебимую точку зрения. :) Молодцы теоретики !
Если кто-то пришел сюда за советом - посоветуй. Если ты ставил отзывы о товарах на своем шопе - то скажи об этом так: количество покупателей увеличилось. Или покупать перестали. Или эффект нулевой. А метод высасывания теорий из собственного пальца - здесь никому не нужен. Треп - он и в африке треп :) Так же как и вода, льющаяся из пустого в порожнее.
25/06/2003
ФФР:
Да уж, зачем вообще чему-то учиться, если всё можно на собственном опыте познать. 10 лет достиг, читать-писать научился и вперёд, становится практиком интернет-коммерции.
По поводу комментариев:
Допустим человек пришёл в магазин за колбасой, купил. Пришёл домой, съел. Тут у него звонит телефон (возможен другой вариант - он приходит в магазин второй раз) и девушка после краткого вступления начинает его спрашивать как ему колбаса, понравилась, не понравилась, может что-то изменить и т.д. Вопрос: этому человеку оно надо? Ответ: нет, потому что, покупая колбасу, человек хочет её съесть, а не на вопросы отвечать. А надо это фирме, в которой работает эта девушка, чтобы улучшить качество своего продукта и тем самым привлечь больше покупателей.
Вывод: как маркетинговый ход, добавление комментариев - ничто, а вот как маркетинговый инструмент, может быть весьма полезным нововведением для сбора информации о клиентах.
ФФР:
Да уж, зачем вообще чему-то учиться, если всё можно на собственном опыте познать. 10 лет достиг, читать-писать научился и вперёд, становится практиком интернет-коммерции.
По поводу комментариев:
Допустим человек пришёл в магазин за колбасой, купил. Пришёл домой, съел. Тут у него звонит телефон (возможен другой вариант - он приходит в магазин второй раз) и девушка после краткого вступления начинает его спрашивать как ему колбаса, понравилась, не понравилась, может что-то изменить и т.д. Вопрос: этому человеку оно надо? Ответ: нет, потому что, покупая колбасу, человек хочет её съесть, а не на вопросы отвечать. А надо это фирме, в которой работает эта девушка, чтобы улучшить качество своего продукта и тем самым привлечь больше покупателей.
Вывод: как маркетинговый ход, добавление комментариев - ничто, а вот как маркетинговый инструмент, может быть весьма полезным нововведением для сбора информации о клиентах.
25/06/2003
Был такой опыт - могу поделиться
Сразу начинают постить СПАМ
В том числе конкуренты
так что будете модерировать с утра до вечера
Лучше воспользоваться службой какой нибудь - рейтингования ПРОДАВЦА - а не товара
Покупателю нужен надежный продавец а не рассказы о колбасе :-))
Другой вопрос что таких - хороших - служб - очень мало
кстати - незанятая ниша
Был такой опыт - могу поделиться
Сразу начинают постить СПАМ
В том числе конкуренты
так что будете модерировать с утра до вечера
Лучше воспользоваться службой какой нибудь - рейтингования ПРОДАВЦА - а не товара
Покупателю нужен надежный продавец а не рассказы о колбасе :-))
Другой вопрос что таких - хороших - служб - очень мало
кстати - незанятая ниша
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