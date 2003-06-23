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Интерактивное обсуждение товаров в ИМ



Ссылка на сообщение Nik
23/06/2003

Alice:

Чтобы повысить лояльность покупателей, нужно не чаты и комментарии создавать, а сервис улучшать.



Ссылка на сообщение Alice
23/06/2003

Nik

бесспорно... но если интерактивные сервисы помогут привлечь и удержать покупателя - разве они лишние?

в любом случае благодарю за участие :)



Ссылка на сообщение Nik
23/06/2003

Alice:

Да не помогут они. Если человек ищет магазин, то он хочет там покупать. Если чат - трепаться.



Ссылка на сообщение Alice
23/06/2003

Nik:

следуя Вашей логике, оффлайновые продавцы просто не знают, куда девать лишние деньги, устраивая всевозможные промо-акции, конкурсы и розыгрыши... достаточно накидать на торг. площади товаров и отладить сервис - если покупатель хочет покупать - то он все равно придет в магазин, а если посмотреть и обсудить - то пойдет на выставку...

к чему тогда огромные расходы на маркетинг и мерчендайзинг? зачем строить кинотеатры в торговых центрах и устраивать бесплатные концерты?

и почему все-таки покупатель все больше идет в Метро и Рамстор, а не в ближайший к дому магазин, хотя у того же Метро можно найти немало минусов сервиса?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
23/06/2003

Ни в коем случае нельзя убивать отзывы, тем более НЕДОВОЛЬНЫЕ.



Иначе народ найдёт другой форум, где обязательно напишет, что вот на этом магазине убивают посты недовольных!



Идея хорошая, я давно на неё смотрю, но хорошего способа заставить ДОВОЛЬНОГО юзера оставить отзыв пока не придумал... Мобыть скидку при следующей покупке (в обмен на отзыв), но это деньги...



Ссылка на сообщение Nik
23/06/2003

Alice:

Господя, что вы свалили в одну кучу и мерчандайзинг, и маркетинг, и свои чаты... Думаете, если вы организуете такую систему комментариев, то люди сразу к вам ломанут с возгласами "Вау, там можно свои комментарии оставлять!" Не смешите.



А "Рамстор" и "Метро" к нашей теме вообще никакого отношения не имеют. У них большой выбор и сравнительно низкие цены, поэтому и народ толпами ходит. Но за одним батоном или пакетом сахара никто в подобный супермаркет не поедет (пойдёт).



Ссылка на сообщение Олег
24/06/2003

Скорее всего затея пустая. Если мне надо что-то обсудить, я найду место и время для этого. Но это точно будет не магазин. Поэтому просто удивительно то рвение, как е-комерсанту хочется значительно затруднить себе жизнь и создать трудности, без которых можно обойтись.



Ссылка на сообщение Alice
24/06/2003

Nik:

нет, я так не думаю (хотя, хотелось бы верить). именно поэтому и задал здесь вопрос... я понял Вашу точку зрения. Кстати, сегодня покупал пачку сахара... как раз в Перекрестке... :)

Всем спасибо за участие! Единства мнений, естесственно, не получилось, но пища для размышлений богатая :)



Ссылка на сообщение Покупатель
24/06/2003

Насчет обсуждения товаров в ИМ... Зашел тут в 003.ru , там под каждым товаром есть небольшые форумы. Иногда весьма занятно получается:)

Например это -

http://003.ru/cgi-bin/navigate.cgi?card ... 6&subpart=



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
24/06/2003

Покупателю.

Не удержалась и свой "добрый совет" там оставила.



Ссылка на сообщение Nik
24/06/2003

Alice:

Можно верить, можно не верить, а хотеть верить невозможно :)



Ссылка на сообщение FFR
25/06/2003

Уважаемые дамы и господа, я часто с улыбкой читаю поты отдельных участников :) :)

Не имеющая границ самоуверенность, не терпящий возражений тон и знание истины в последней инстанции :)

Клуб знатоков-теоретиков!

Из всех этих шумных и безкомпромиссых сообщений, спокойным тоном и знанием дела, выделяются сообщения практиков. Тех, у кого есть магазины и кто что-то продает в них. Но куда уж им до теоретиков интернет торговли.....

Причем теоретик, имея неограниченное время и страсть к назидательству, в одной и той же теме 10 раз скажет про свою непоколебимую точку зрения. :) Молодцы теоретики !



Если кто-то пришел сюда за советом - посоветуй. Если ты ставил отзывы о товарах на своем шопе - то скажи об этом так: количество покупателей увеличилось. Или покупать перестали. Или эффект нулевой. А метод высасывания теорий из собственного пальца - здесь никому не нужен. Треп - он и в африке треп :) Так же как и вода, льющаяся из пустого в порожнее.



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

ФФР:

Да уж, зачем вообще чему-то учиться, если всё можно на собственном опыте познать. 10 лет достиг, читать-писать научился и вперёд, становится практиком интернет-коммерции.



По поводу комментариев:

Допустим человек пришёл в магазин за колбасой, купил. Пришёл домой, съел. Тут у него звонит телефон (возможен другой вариант - он приходит в магазин второй раз) и девушка после краткого вступления начинает его спрашивать как ему колбаса, понравилась, не понравилась, может что-то изменить и т.д. Вопрос: этому человеку оно надо? Ответ: нет, потому что, покупая колбасу, человек хочет её съесть, а не на вопросы отвечать. А надо это фирме, в которой работает эта девушка, чтобы улучшить качество своего продукта и тем самым привлечь больше покупателей.



Вывод: как маркетинговый ход, добавление комментариев - ничто, а вот как маркетинговый инструмент, может быть весьма полезным нововведением для сбора информации о клиентах.



Ссылка на сообщение Noone
25/06/2003

Был такой опыт - могу поделиться



Сразу начинают постить СПАМ

В том числе конкуренты

так что будете модерировать с утра до вечера

Лучше воспользоваться службой какой нибудь - рейтингования ПРОДАВЦА - а не товара

Покупателю нужен надежный продавец а не рассказы о колбасе :-))

Другой вопрос что таких - хороших - служб - очень мало



кстати - незанятая ниша



Ссылка на сообщение Nik
25/06/2003

Noоne:

Пример службы приведите, если не сложно.



Каким образом можно рейтинговать продавца? По откликам клиентов? Но ведь, как уже было замечено ранее, из 10 недовольных 9 обязательно что-нибудь напишут, а из 10 довольных может быть 1, да и то вряд ли.


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