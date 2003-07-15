Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
Индекскация в Google....
15/07/2003
2 Николай.
Ранк ранком, и он вычисляется. Но если нормально строить сеть сайтов, что бы из нее уши не торчали оптимизаторские - никаких вопросов не будет, потому что это РАЗНЫЕ сайты. "Поймать" их просто не за что. Иначе любые ссылки оказываются под запретом.
Вот например, Статья.Ру моя.
Примерно 50% там постоянные посетители и подписчики, а 40% приходят от поисковиков, в основном Яндекс, Немного тот же Гугл. Остальные - с других ссылающихся ресурсов. Если я Статью.Ру разобью по разделам, тематикам (т.е. поставив один и тот же движок на 15-20 серверов, а ссылки были межресурсными в оглавлении. Ну и соответственно проиндексировал каждый ресурс.
Релевантность возросла бы на порядок, соответсвенно находимость ресурсов тоже.
Даже с человеческой точки зрения, это было бы логичнее - "журналы" стали бы более специализированные.
Если бы оно было надо :)
То же и с Гуглом. Нет таких ранков, для которых нель бы было сочинить пейджев. Ну если подойти с умом, а не с "дизайном".
2 Aleks.
Ну тема "дизайна" - обсосана-переобсосана. Тожно также можно привести 1000 примеров сайтов с более-менее приличным дизайном (хотя, приведите мне критерии этого дизайна, что есть хорошо, что плохо?), и совершенно провальных проектов.
Вот юзабилити, коммерческий успех можно оценить. А как оценить дизайн :)?
Про "ежедневный и кропотливый" можно, простите, втирать ламерам, или при разводе заказчика. Но на самом деле - все не так.
Как врач, который хочет побольше денег с пациента вытянуть - "лечиться надо долго и кропотливо". Хотя на самом деле, болезнь можно победить быстро и эффективно.
:) И это при условии невозможности перерождения. А сайт можно переродить. Поэтому "ежедневно и кропотливо" - это удел заведомо непродуманных проектов. Нравится вам ежедневно подправлять, подкалачивать, подоптимизировать - да ради Бога, если вам нравится САМ ПРОЦЕСС. Но для нормального бизнеса это неприемлемо! Проект должен строиться быстро и правильно. А потом - просто работать! Зарабатывать деньги или помогать зароабатывать деньги в других местах.
Есть, конечно, проекты "для души". Вот сидит народ - и каждый день пытается его завести. Он не может работать принципиально, потому что нет ИДЕИ, нет СПРОСА, много чего нет. Но "мастер" - он не пальцем деланый, он зна-а-а-ет... Ну пусть возится.
А есть просто рабочие проекты. Им то дизайн зачем?
Там юзабилити (а это вовсе не дизайн, здря вы их на одну полку кладете, Хотя наверное не может быть хорошего дизайна с плохим юзабилити) гораздо важнее. Юзер пришел, нажал 3 кнопки и ушел. Далее автомат.
"Хороших дизайнеров много, хороших специалистов по юзабилити значительно меньше."
Это как это так может быть?
У нас врачи хорошие, только вот пациенты в больнице все умирают почему-то...?
Если дизайнер не рюхает в юзабилити - это не дизайнер, а художник. Потому что если ЭТИМ не удобно пользоваться - о каком дизайне может идти речь?
"...нужна компиляция работы целой команды...(далее по тексту)"
Это называется колхоз "Путь к развалу".
Что бы создать хороший проект ("хороший" в каком смысле? Что б продажи увеличить? участвовать в конкурсе дизайнов? цель?) надо вначале правильно поставить задачу - цель проекта. Создать его скелет (на бумаге) а уж потом привлекать необходимые ресурсы. Нужен будет там дизайнер - будет дизайнер. Но как "винтик". Он сделает то, что ему задали, и отвалит. Его мнение о проекте как таковом мало кому интересно. :) Архитектор не спрашивает бенонщика "что ты думаешь о моем проекте".
Вот и бродят по рунету такие бригады "шабашников" - лудим-паяем, сайты сочиняем.
Результат вы сами видите. "Душераздирающее зрелисче..." Ни торговли, ни сервисов. Где каждый лепит, как умеет. Потому что "он не пальцемделаный", как говаривал тут один продавец ножей :)
=========== далее художественный свист для А.А. ====
Люди эти обычные, здравомыслящие, ценящие своих клиентов. Не тупые и не жадные. Понимающие, что правильнно вложенная копейка
всегда вернется и другую с собой приведет. Те, кто поняли, что "бесплатно" - хорошо не бывает.
Глобальные бренды? Вы работали хоть с одним "глобальным брендом"? Например? Или только по телику их рекламу видите?
ГБ не "ежедневную и кропотливую" работу ведут по продвижению, они УЖЕ глобальные. У их рекламы - другие задачи. Хотя вам в это трудно въехать.
У вас же маниакальное желание "дизайн улучшать". "Разве таким молотком можно гвозди забивать?! Ну что это за дизайн?! Боек да ручка! Г, а не молоток! Очевидно у его создателей не было денег дизайнера нанять! Вот я создам молоток так молоток!"
Флаг вам в руки.
А, вы становитесь банальны и не интересны в своем тупом упрямстве.
2 Николай.
Ранк ранком, и он вычисляется. Но если нормально строить сеть сайтов, что бы из нее уши не торчали оптимизаторские - никаких вопросов не будет, потому что это РАЗНЫЕ сайты. "Поймать" их просто не за что. Иначе любые ссылки оказываются под запретом.
Вот например, Статья.Ру моя.
Примерно 50% там постоянные посетители и подписчики, а 40% приходят от поисковиков, в основном Яндекс, Немного тот же Гугл. Остальные - с других ссылающихся ресурсов. Если я Статью.Ру разобью по разделам, тематикам (т.е. поставив один и тот же движок на 15-20 серверов, а ссылки были межресурсными в оглавлении. Ну и соответственно проиндексировал каждый ресурс.
Релевантность возросла бы на порядок, соответсвенно находимость ресурсов тоже.
Даже с человеческой точки зрения, это было бы логичнее - "журналы" стали бы более специализированные.
Если бы оно было надо :)
То же и с Гуглом. Нет таких ранков, для которых нель бы было сочинить пейджев. Ну если подойти с умом, а не с "дизайном".
2 Aleks.
Ну тема "дизайна" - обсосана-переобсосана. Тожно также можно привести 1000 примеров сайтов с более-менее приличным дизайном (хотя, приведите мне критерии этого дизайна, что есть хорошо, что плохо?), и совершенно провальных проектов.
Вот юзабилити, коммерческий успех можно оценить. А как оценить дизайн :)?
Про "ежедневный и кропотливый" можно, простите, втирать ламерам, или при разводе заказчика. Но на самом деле - все не так.
Как врач, который хочет побольше денег с пациента вытянуть - "лечиться надо долго и кропотливо". Хотя на самом деле, болезнь можно победить быстро и эффективно.
:) И это при условии невозможности перерождения. А сайт можно переродить. Поэтому "ежедневно и кропотливо" - это удел заведомо непродуманных проектов. Нравится вам ежедневно подправлять, подкалачивать, подоптимизировать - да ради Бога, если вам нравится САМ ПРОЦЕСС. Но для нормального бизнеса это неприемлемо! Проект должен строиться быстро и правильно. А потом - просто работать! Зарабатывать деньги или помогать зароабатывать деньги в других местах.
Есть, конечно, проекты "для души". Вот сидит народ - и каждый день пытается его завести. Он не может работать принципиально, потому что нет ИДЕИ, нет СПРОСА, много чего нет. Но "мастер" - он не пальцем деланый, он зна-а-а-ет... Ну пусть возится.
А есть просто рабочие проекты. Им то дизайн зачем?
Там юзабилити (а это вовсе не дизайн, здря вы их на одну полку кладете, Хотя наверное не может быть хорошего дизайна с плохим юзабилити) гораздо важнее. Юзер пришел, нажал 3 кнопки и ушел. Далее автомат.
"Хороших дизайнеров много, хороших специалистов по юзабилити значительно меньше."
Это как это так может быть?
У нас врачи хорошие, только вот пациенты в больнице все умирают почему-то...?
Если дизайнер не рюхает в юзабилити - это не дизайнер, а художник. Потому что если ЭТИМ не удобно пользоваться - о каком дизайне может идти речь?
"...нужна компиляция работы целой команды...(далее по тексту)"
Это называется колхоз "Путь к развалу".
Что бы создать хороший проект ("хороший" в каком смысле? Что б продажи увеличить? участвовать в конкурсе дизайнов? цель?) надо вначале правильно поставить задачу - цель проекта. Создать его скелет (на бумаге) а уж потом привлекать необходимые ресурсы. Нужен будет там дизайнер - будет дизайнер. Но как "винтик". Он сделает то, что ему задали, и отвалит. Его мнение о проекте как таковом мало кому интересно. :) Архитектор не спрашивает бенонщика "что ты думаешь о моем проекте".
Вот и бродят по рунету такие бригады "шабашников" - лудим-паяем, сайты сочиняем.
Результат вы сами видите. "Душераздирающее зрелисче..." Ни торговли, ни сервисов. Где каждый лепит, как умеет. Потому что "он не пальцемделаный", как говаривал тут один продавец ножей :)
=========== далее художественный свист для А.А. ====
Люди эти обычные, здравомыслящие, ценящие своих клиентов. Не тупые и не жадные. Понимающие, что правильнно вложенная копейка
всегда вернется и другую с собой приведет. Те, кто поняли, что "бесплатно" - хорошо не бывает.
Глобальные бренды? Вы работали хоть с одним "глобальным брендом"? Например? Или только по телику их рекламу видите?
ГБ не "ежедневную и кропотливую" работу ведут по продвижению, они УЖЕ глобальные. У их рекламы - другие задачи. Хотя вам в это трудно въехать.
У вас же маниакальное желание "дизайн улучшать". "Разве таким молотком можно гвозди забивать?! Ну что это за дизайн?! Боек да ручка! Г, а не молоток! Очевидно у его создателей не было денег дизайнера нанять! Вот я создам молоток так молоток!"
Флаг вам в руки.
А, вы становитесь банальны и не интересны в своем тупом упрямстве.
15/07/2003
"""Тожно также можно привести 1000 примеров сайтов с более-менее приличным дизайном (хотя, приведите мне критерии этого дизайна, что есть хорошо, что плохо?), и совершенно провальных проектов."""
Константин, а Вы считаете свои проекты (нтба, почтовик) успешными? Сильно сомневаюсь... Крутилка - так она не то что уступила в борьбе конкурентам - она дажа не смогла начать конкурировать. И проекты эти имеют (если имеют) какую-либо отдачу, лишь благодаря умению вашему навешать безапеляционной лапши на уши потенциальному заказчику... Вообще, странно - Вы называете себя "прорабом" и т.д. - т.е. позиционируетесь, как широко известный в узких кругах человек. Так пусть кто-нибудь из ваших клиентов выскажется насчет отдачи от этого самого антикризисного управления и прорабства ("отмазки" типа "я не выдаю", "меня не выдают" и т.д. не принимаются)... Насколько я помню, на этом форуме лишь один раз проскочил отзыв о качестве ваших работ и он был далеко не лестным...
Кроме того, в этом топике, Вы поднимали такую тему – Вот, типа, господа, вы у меня ничего не заказываете, поскольку денег нету...
Ну почему-же... "денег есть", только заказывают в основном у конкурентов. Если желаете, приведу примеры... только я знаю 4 организации (включая себя) которые пришли на нтба, ужаснулись просмотрев статистику (про дизайн молчу) и ушли по другим адресам...
Собственно это все к тому что не надо:
1. Вешать лапшу относительно вещей в которых вы не достаточно компетентны - особенно дизайн, раскрутка (оптимизация).
2. Заниматься саморекламой на форуме (это дурной тон) - Вы же сами говорите, бесплатно ничего не бывает, в т.ч. и рекламы... так и дайте объявление о предоставляемых услугах в газету...
П.С. Без обид. Все это мое личное мнение, и ничье более. Просто прочитав весь топик был в шоке от того что тут понаписано Вами. :)
"""Тожно также можно привести 1000 примеров сайтов с более-менее приличным дизайном (хотя, приведите мне критерии этого дизайна, что есть хорошо, что плохо?), и совершенно провальных проектов."""
Константин, а Вы считаете свои проекты (нтба, почтовик) успешными? Сильно сомневаюсь... Крутилка - так она не то что уступила в борьбе конкурентам - она дажа не смогла начать конкурировать. И проекты эти имеют (если имеют) какую-либо отдачу, лишь благодаря умению вашему навешать безапеляционной лапши на уши потенциальному заказчику... Вообще, странно - Вы называете себя "прорабом" и т.д. - т.е. позиционируетесь, как широко известный в узких кругах человек. Так пусть кто-нибудь из ваших клиентов выскажется насчет отдачи от этого самого антикризисного управления и прорабства ("отмазки" типа "я не выдаю", "меня не выдают" и т.д. не принимаются)... Насколько я помню, на этом форуме лишь один раз проскочил отзыв о качестве ваших работ и он был далеко не лестным...
Кроме того, в этом топике, Вы поднимали такую тему – Вот, типа, господа, вы у меня ничего не заказываете, поскольку денег нету...
Ну почему-же... "денег есть", только заказывают в основном у конкурентов. Если желаете, приведу примеры... только я знаю 4 организации (включая себя) которые пришли на нтба, ужаснулись просмотрев статистику (про дизайн молчу) и ушли по другим адресам...
Собственно это все к тому что не надо:
1. Вешать лапшу относительно вещей в которых вы не достаточно компетентны - особенно дизайн, раскрутка (оптимизация).
2. Заниматься саморекламой на форуме (это дурной тон) - Вы же сами говорите, бесплатно ничего не бывает, в т.ч. и рекламы... так и дайте объявление о предоставляемых услугах в газету...
П.С. Без обид. Все это мое личное мнение, и ничье более. Просто прочитав весь топик был в шоке от того что тут понаписано Вами. :)
15/07/2003
А, вы становитесь банальны и не интересны в своем тупом упрямстве.
===================
Более чем традиционная отмазка человека, которому нечего сказать по сути.
Константин, можно бесконечно цепляться к появляющимся в каждом посте новым репликам (особенно можно пофлеймить на тему "Черного квадрата" и "Трех богатырей", а также "Глобальных брендов"). Но давайте вы не будете уводить в сторону от стержневых тем разными абстрактными умозаключениями. А проще говоря, дайте внятный ответ (можно просто "да" или "нет", если остальное вам не по силам) на следующие вопросы:
1) Вы всерьез считаете, что дизайн (понятие, которое включает в себя идейную, художественную, функциональную и "удобственную" нагрузки) продукта можно делать отталкивающим потенциальных пользователей?
2) Вы всерьез считаете, что растущая по причине опрятности и удобства дизайна ("одежки" сайта, так сказать) честная посещаемость сервиса не является предпосылкой к растущим продажам?
3) ПОВТОРЯЮ: Чем так эксклюзивны ваши сервисы и их посетители, что эти самые посетители платят вам деньги за то, что они могут получить бесплатно и на гораздо более высоком уровне в других аналогичных сервисах?
4) Вы на этом сайте называли себя "промоутором", но в то же время открещивались от слова "раскрутчик".
По моему мнению, обеими этими словами называется деятельность по продвижению некоего продукта. В данном случае, сайтов в сети интернет. Просто одно из них русское, а другое заимствованное, более "благородное", так сказать. Обычно такими словами при наличии русского аналога козыряют те, кому хочется казаться умнее, чем он есть. В любом случае, смысловое значение слов одинаково, просто методы раскрутки или промоушена могут быть "чистыми" и "грязными". "Корректными" и "некорректными". Но даже в нашем случае четкую грань между чистыми и грязными способами провести трудно.
Так вот объясните тупому упрямцу разницу в терминах. Ведь по вашей версии она есть.
И не надо заменять простые вещи сложными. Давайте для начала разберемся с простыми. Дайте простые и честные ответы.
Олег:
Если вы не поняли смысла реплики про машины, не стОит вмешиваться со своими комментариями. Тем более, что писал я не вам. Вы как красноармеец, честное слово. И я искренне желаю вам поездить на таких "консервных банках".
http://www.urait.ru/
А, вы становитесь банальны и не интересны в своем тупом упрямстве.
===================
Более чем традиционная отмазка человека, которому нечего сказать по сути.
Константин, можно бесконечно цепляться к появляющимся в каждом посте новым репликам (особенно можно пофлеймить на тему "Черного квадрата" и "Трех богатырей", а также "Глобальных брендов"). Но давайте вы не будете уводить в сторону от стержневых тем разными абстрактными умозаключениями. А проще говоря, дайте внятный ответ (можно просто "да" или "нет", если остальное вам не по силам) на следующие вопросы:
1) Вы всерьез считаете, что дизайн (понятие, которое включает в себя идейную, художественную, функциональную и "удобственную" нагрузки) продукта можно делать отталкивающим потенциальных пользователей?
2) Вы всерьез считаете, что растущая по причине опрятности и удобства дизайна ("одежки" сайта, так сказать) честная посещаемость сервиса не является предпосылкой к растущим продажам?
3) ПОВТОРЯЮ: Чем так эксклюзивны ваши сервисы и их посетители, что эти самые посетители платят вам деньги за то, что они могут получить бесплатно и на гораздо более высоком уровне в других аналогичных сервисах?
4) Вы на этом сайте называли себя "промоутором", но в то же время открещивались от слова "раскрутчик".
По моему мнению, обеими этими словами называется деятельность по продвижению некоего продукта. В данном случае, сайтов в сети интернет. Просто одно из них русское, а другое заимствованное, более "благородное", так сказать. Обычно такими словами при наличии русского аналога козыряют те, кому хочется казаться умнее, чем он есть. В любом случае, смысловое значение слов одинаково, просто методы раскрутки или промоушена могут быть "чистыми" и "грязными". "Корректными" и "некорректными". Но даже в нашем случае четкую грань между чистыми и грязными способами провести трудно.
Так вот объясните тупому упрямцу разницу в терминах. Ведь по вашей версии она есть.
И не надо заменять простые вещи сложными. Давайте для начала разберемся с простыми. Дайте простые и честные ответы.
Олег:
Если вы не поняли смысла реплики про машины, не стОит вмешиваться со своими комментариями. Тем более, что писал я не вам. Вы как красноармеец, честное слово. И я искренне желаю вам поездить на таких "консервных банках".
http://www.urait.ru/
15/07/2003
2Константин.
Пояснения: Художник - это художник, он рисует. Не нужно путать его с дизайнером. Дизайнер - это человек умеющий манипулировать гармоничными сочетаниями (это лично мое определение, сформулированное после долгих размышлений). Художник часто бывает плохим дизайнером и наоборот. А специалист по юзабилити это уже не дизайнер. Имхо, это следующий этап в развитии. Очень часто дизайнеры делают красивый сайт, НО они, в первую очередь, думают именно о том, что нужно сделать красиво. Специалист по юзабилити, кроме как о красоте думает о том, чтобы это было удобно посетителям, чтобы не было ничего отвлекающего от приоритетных функций и операций за которыми явился посититель. Даже в ущерб дополнительной красоте.
Еще раз, дизайнер - красота и гармоничность, юзабилити - удобство пользования. Нужно знать меру во всем. Флеш направо и налево вставлять нельзя, но и нельзя бахать одну кнопку "КУПИ" (типа, пришел - значит купи, а что, зачем, почем - пофиг, зато удобно - читать мало надо).
К сожалению, ваши посты явно демонстрируют, что вы ни когода не работали в серьезной конкурентной среде (я имею ввиду, разумется, сеть). Т.к. не бывает такого, что все сделал "на отлично", а дальше только в банк за деньгами бегаешь. Если не будет постоянной поддержки, новых фич, новой информации полезной для клиента, то сервис быстро прогорит. Как?
К примеру, предположим, вы мой конкурент и придумали новую фичу (технологию), хорошо ее сделали, народу понравилось, новых клиентов пришло человек 100. Дальше, по вышему, можно сидеть курить бамбук. Что сделаю я: приду на ваш сайт, оценю задумку, проанализирую спрос (это сделать не сложно и я не говорю о том, что понадобиться взламывать вашу БД и т.п... есть механизимы, но это отдельная тема). Потом возьму и реализую ее у себя, да буду ее отдавать за меньшие деньги, да с хорошим дизайном, да с постоянной поддержкой, да возьму таких 5 конкурентов, да и проанализирую еще и их сервисы, да и буду реализовывать у себя ПОСТОЯННО и КРОПОТЛИВО их фичи. Итог - вы курите бамбук, клиенты вас не беспокоят, ввиду их отсутствия.
Так делается интернет-бизнес на западе (из первых рук вам говорю :)
Прошу вас, только не нужно читать мне мораль про плагиат и т.п., все что нельзя законно ипсользовать - запатентованно. А в бизнесе друзей нет. В лучшем случае - партнеры.
Кроме того, любой крупный проект будет всегда содержать ошибки (баги - нужно править), клиенты будут просить добавить новый функционал или исправить что-то в существующем. Следуя, опять же, вашей логике, Билл Гейтс должен был сразу выпустить "Windows Forever" (c) Alexander :) без глюков и багов. Зачем содержит гигантский штат программистов - непонятно... Так же и Sun.
ГЛУПОСТЬ.
Это аксиомы любого ПО или ИТ-сервиса - есть баги, нужны улучшения. Это не вино делать, хотя и там постоянно видуться поиски новых букетов.
Бизнес, который стоит на месте, на самом деле катиться назад, т.к. всегда есть конкуренты, которые идут вперед. У меня нет специального экономического образования (хотя в школе и в ВУЗЕ были успехи по экономике), но на фоне таких заявлений, ей богу, чувствуешь себя знатоком 8)
"Разводить заказчика" - что это за лепет? На $500 развести или на $5000!?! - это смешные деньги, на такие только хомепаге делают. И уровень соответствующий. Серьезные заказы от $50000 и более. Такого заказчика разводилка устанет разводить, т.к. потом ты уже будешь "мертвым" для ИТ-сектора :) Стоит, конечно, 10 лет учиться, набираться опыта, собирать команду и налаживать связи чтобы поиметь немного бабла и все это потерять.
"А есть просто рабочие проекты. Им то дизайн зачем?
Там юзабилити (а это вовсе не дизайн, здря вы их на одну полку кладете, Хотя наверное не может быть хорошего дизайна с плохим юзабилити) гораздо важнее. Юзер пришел, нажал 3 кнопки и ушел. Далее автомат."
Ага, если кнопки эти на пестром фоне, и комментарии голубым по желтому. Кроме рвотного рефлекса, психологической травмы и матов в гостевой вы у клинета ничего другого не добьетесь.
"Что бы создать хороший проект ("хороший" в каком смысле? Что б продажи увеличить? участвовать в конкурсе дизайнов? цель?) надо вначале правильно поставить задачу - цель проекта. Создать его скелет (на бумаге) а уж потом привлекать необходимые ресурсы." - вот за этим и нужна команда. Сначала маркетолог (или отдел маркетинговых исследований) проводит анализ рынка и обсуждает (утверждает) бизнес-концепцию с руководителем. Затем ставиться задача менеджеру, тот, в свою очередь, консультируясь с персоналом (программист и дизайнер), создает спецификацию, утверждает ее с боссом и контролирует ее выполнение.
Без программиста проект - МЕРТВ, без дизайнера - МЕРТВ, без руководства - МЕРТВ, без движения - МЕРТВ. Из какого дет. сада такие мнения: "Нужен будет там дизайнер - будет дизайнер. Но как "винтик". Он сделает то, что ему задали, и отвалит. Его мнение о проекте как таковом мало кому интересно. Архитектор не спрашивает бенонщика "что ты думаешь о моем проекте"." - западные компании тратят бешенные деньги, чтобы найти и удержать хорошие кадры, а у вас получается все просто, сделал - вали. Я все больше укрепляюсь во мнении, что у вас оооочень мало опыта работы с серьезными сетевыми проектами (оборот, хотя бы ~ $500000). Это ж где вы видили такого руководителя, который может самостоятельно оценить все грани сетевого продукта (программинг, архитектуру, дизайн, контент и т.п.). А ваш пример с архитектором и бетонщиком, просто не состоятелен. Что, если архитектор наваял такой объект, что невозможно его зафиксировать никаким раствором?!? вот об этом ему и скажет бетонщик.
Про бригады ваяльщиков в инете - согласен. Только виноваты в этом сами заказчики. Отдай вместо $1000 ту "ВасяПупкин вебСтудия", $10000 приличной конторе с опытом и репутацией, или найди аутсорс-поддержку и радуйся жизни. А так, сколько отдал - столько и получил.
И на последок, критерии оценки хорошего дизайна есть - это вкус и опыт. Другие оценки не сотоятельны - типа "вес" графики и т.п. Это такой же бред, как и оценивать работу программиста по кол-ву строк в коде.
Читайте больше специальной литературы, слушайте более опытных, прежде чем задавать вопросы сначала пробуйте искать ответы в сети самостоятельно и думайте, думайте, думайте. Это бесплатный совет, т.к. сам так делал и денег с меня никто не брал (кроме провайдера :)
2Константин.
Пояснения: Художник - это художник, он рисует. Не нужно путать его с дизайнером. Дизайнер - это человек умеющий манипулировать гармоничными сочетаниями (это лично мое определение, сформулированное после долгих размышлений). Художник часто бывает плохим дизайнером и наоборот. А специалист по юзабилити это уже не дизайнер. Имхо, это следующий этап в развитии. Очень часто дизайнеры делают красивый сайт, НО они, в первую очередь, думают именно о том, что нужно сделать красиво. Специалист по юзабилити, кроме как о красоте думает о том, чтобы это было удобно посетителям, чтобы не было ничего отвлекающего от приоритетных функций и операций за которыми явился посититель. Даже в ущерб дополнительной красоте.
Еще раз, дизайнер - красота и гармоничность, юзабилити - удобство пользования. Нужно знать меру во всем. Флеш направо и налево вставлять нельзя, но и нельзя бахать одну кнопку "КУПИ" (типа, пришел - значит купи, а что, зачем, почем - пофиг, зато удобно - читать мало надо).
К сожалению, ваши посты явно демонстрируют, что вы ни когода не работали в серьезной конкурентной среде (я имею ввиду, разумется, сеть). Т.к. не бывает такого, что все сделал "на отлично", а дальше только в банк за деньгами бегаешь. Если не будет постоянной поддержки, новых фич, новой информации полезной для клиента, то сервис быстро прогорит. Как?
К примеру, предположим, вы мой конкурент и придумали новую фичу (технологию), хорошо ее сделали, народу понравилось, новых клиентов пришло человек 100. Дальше, по вышему, можно сидеть курить бамбук. Что сделаю я: приду на ваш сайт, оценю задумку, проанализирую спрос (это сделать не сложно и я не говорю о том, что понадобиться взламывать вашу БД и т.п... есть механизимы, но это отдельная тема). Потом возьму и реализую ее у себя, да буду ее отдавать за меньшие деньги, да с хорошим дизайном, да с постоянной поддержкой, да возьму таких 5 конкурентов, да и проанализирую еще и их сервисы, да и буду реализовывать у себя ПОСТОЯННО и КРОПОТЛИВО их фичи. Итог - вы курите бамбук, клиенты вас не беспокоят, ввиду их отсутствия.
Так делается интернет-бизнес на западе (из первых рук вам говорю :)
Прошу вас, только не нужно читать мне мораль про плагиат и т.п., все что нельзя законно ипсользовать - запатентованно. А в бизнесе друзей нет. В лучшем случае - партнеры.
Кроме того, любой крупный проект будет всегда содержать ошибки (баги - нужно править), клиенты будут просить добавить новый функционал или исправить что-то в существующем. Следуя, опять же, вашей логике, Билл Гейтс должен был сразу выпустить "Windows Forever" (c) Alexander :) без глюков и багов. Зачем содержит гигантский штат программистов - непонятно... Так же и Sun.
ГЛУПОСТЬ.
Это аксиомы любого ПО или ИТ-сервиса - есть баги, нужны улучшения. Это не вино делать, хотя и там постоянно видуться поиски новых букетов.
Бизнес, который стоит на месте, на самом деле катиться назад, т.к. всегда есть конкуренты, которые идут вперед. У меня нет специального экономического образования (хотя в школе и в ВУЗЕ были успехи по экономике), но на фоне таких заявлений, ей богу, чувствуешь себя знатоком 8)
"Разводить заказчика" - что это за лепет? На $500 развести или на $5000!?! - это смешные деньги, на такие только хомепаге делают. И уровень соответствующий. Серьезные заказы от $50000 и более. Такого заказчика разводилка устанет разводить, т.к. потом ты уже будешь "мертвым" для ИТ-сектора :) Стоит, конечно, 10 лет учиться, набираться опыта, собирать команду и налаживать связи чтобы поиметь немного бабла и все это потерять.
"А есть просто рабочие проекты. Им то дизайн зачем?
Там юзабилити (а это вовсе не дизайн, здря вы их на одну полку кладете, Хотя наверное не может быть хорошего дизайна с плохим юзабилити) гораздо важнее. Юзер пришел, нажал 3 кнопки и ушел. Далее автомат."
Ага, если кнопки эти на пестром фоне, и комментарии голубым по желтому. Кроме рвотного рефлекса, психологической травмы и матов в гостевой вы у клинета ничего другого не добьетесь.
"Что бы создать хороший проект ("хороший" в каком смысле? Что б продажи увеличить? участвовать в конкурсе дизайнов? цель?) надо вначале правильно поставить задачу - цель проекта. Создать его скелет (на бумаге) а уж потом привлекать необходимые ресурсы." - вот за этим и нужна команда. Сначала маркетолог (или отдел маркетинговых исследований) проводит анализ рынка и обсуждает (утверждает) бизнес-концепцию с руководителем. Затем ставиться задача менеджеру, тот, в свою очередь, консультируясь с персоналом (программист и дизайнер), создает спецификацию, утверждает ее с боссом и контролирует ее выполнение.
Без программиста проект - МЕРТВ, без дизайнера - МЕРТВ, без руководства - МЕРТВ, без движения - МЕРТВ. Из какого дет. сада такие мнения: "Нужен будет там дизайнер - будет дизайнер. Но как "винтик". Он сделает то, что ему задали, и отвалит. Его мнение о проекте как таковом мало кому интересно. Архитектор не спрашивает бенонщика "что ты думаешь о моем проекте"." - западные компании тратят бешенные деньги, чтобы найти и удержать хорошие кадры, а у вас получается все просто, сделал - вали. Я все больше укрепляюсь во мнении, что у вас оооочень мало опыта работы с серьезными сетевыми проектами (оборот, хотя бы ~ $500000). Это ж где вы видили такого руководителя, который может самостоятельно оценить все грани сетевого продукта (программинг, архитектуру, дизайн, контент и т.п.). А ваш пример с архитектором и бетонщиком, просто не состоятелен. Что, если архитектор наваял такой объект, что невозможно его зафиксировать никаким раствором?!? вот об этом ему и скажет бетонщик.
Про бригады ваяльщиков в инете - согласен. Только виноваты в этом сами заказчики. Отдай вместо $1000 ту "ВасяПупкин вебСтудия", $10000 приличной конторе с опытом и репутацией, или найди аутсорс-поддержку и радуйся жизни. А так, сколько отдал - столько и получил.
И на последок, критерии оценки хорошего дизайна есть - это вкус и опыт. Другие оценки не сотоятельны - типа "вес" графики и т.п. Это такой же бред, как и оценивать работу программиста по кол-ву строк в коде.
Читайте больше специальной литературы, слушайте более опытных, прежде чем задавать вопросы сначала пробуйте искать ответы в сети самостоятельно и думайте, думайте, думайте. Это бесплатный совет, т.к. сам так делал и денег с меня никто не брал (кроме провайдера :)
18/07/2003
Пардон, работаю на отъезде, поэтому отвечаю с большими перерывами.
2 АР. У меня много ресурсов. Если я буду на каждый из них ставить отдельную крутилку - я просто затрахаюсь их настраивать и раззмещать материалы. Поэтому я просто вычленил ее, сделал внешней. Когда проводится компания я просто скупаю места на интересующих меня ресурсах, оговария сроки, цены и пр.
Потому что до этого все разговоры были такие.
- я бы хотел разместить рекламу на вашем сайте.
- О! давайте!
- У вас есть геотаргетинг?
- Нет
- А статистика?
- Нет.
- А как вы размещаете? По времени? По числу уникальных показов?, А если у юзера графика отключена или баннерорежущий?
- А нас это ни как...
С NTBA же я просто ставлю код и имею и логи, и статистику, и учет всего. это просто МЕХАНИЗМ, баннерокрутилка, а не отдельное коммерческое предприятие.
"она дажа не смогла начать конкурировать".
Естественно! Потому что это корпоративная крутилка. Мой личный автомобиль тоже не конкурент общественному транспорту :). И перевозит он гораздо меньше, чем метрополитен. Зато тогда, когда мне надо и куда мне надо :) ЭТО - понятно?
То, что там есть и НЕ мои клиенты - рекламодатели с 5-10$ на счету. Ну с паршивой овцы - хоть шерсти клок. Ну не хотят они заказывать нормальную рекламу (и оплачивать ее - ну пусть резвятся).
Что касается статистики - когда зимой я проводил большую компанию - число показлв было >150.000/сутки с охватом 35-50 тыс. уникальных зрителей. :) При этом посещаемость NTBA была точно такой же - 15-20 человек в день.
ТОЖЕ самое - и почтовик. Что б не мудохаться с10 сриптами рассылок на каждом сервере, оказалось удобным вывести его за скобки, что бы рассылать с одного сервера. К тому же и там появились сторонние клиенты.
Не денег ради они созданы, а ради удобства.
"...пришли на нтба, ужаснулись просмотрев статистику..."
Ну это лишний раз выдает у них глубину понимания сути вещей. Ушли - и слава Богу! Нет хуже заказчика - дурака. Денег с ним не заработаешь, а нервов он помотает тебе конкретно, и в итоге все равно останется недоволен.
Нормальный клиент просто СТАВИТ ЗАДАЧУ. А не пытается мною рулить. Таких не много. Но к счастью, есть.
А когда клиент начинает разговор "нам нужно рекламу на РБК, бюджет 500$, Что вы нам можете предложить. И содержание баннеров должно обязательно быть согласовано с нашим бухгалтером и уборщицей" - это тоска. Сразу даю отбой.
Тебе нужно продать подъемный кран? - я его продам. Как - потом расскажу. Твое дело комиссионные приготовить. Если не продам - я верну твои деньги. Вот мой подход.
А объяснять мелким клеркам методику работы? - извините.
А по поводу "нелестных отзывов" - плз, ссылочку. А то звездешь с анонимами начинает поднадоедать. Ляпнут какау-нить фигню, не отвечая за слова.
"прочитав весь топик был в шоке от того что тут понаписано Вами."
;) А в болото надо иногда палочкой тыкать. Что б метан выходил :-)))).
-------------
2 А.
1) Нет, но юзабилити важнее на порядок. И что такое вообще "дизайн". Только не надо красивых слов. Давайте четкие формулировки.
2) Да, не является. Я не знаю ни одного покупателя, который купил ненужную вещь по дорогой цене, только потому, что "дизайн красивый, удобный и пр."
Всегда достаточно грамотного описания и читабельного прайса.
3) Что же они могут получить бесплатно? БЕЗрекламные письма через сабскрибе? Качественный показ баннера с оплатой ТОЛЬКО за уникальный клик?
Уточните, плз.
4) А вы что, считаете "промоушн" (продвижение) и "раскрутка" - это ОДНО И ТОЖЕ ?!!! Нет слов... Одни слюни...
Вот давайте и разберемся.
Что такое интернет (не как технический термин - сеть компов, а с человеческой точки зрения, восприятия.
Что такое раскрутка.
Давайте честные и простые ответы.
------------------
2 Aleks.
Согласен 100 раз про дизайн и юзабилити. Но кто "ГЛАВНЕЙ". Кто кому задание дает?
Я считаю = юзабилити, А дизайнер - шарм придает, штрих мастера. Машина должна прежде всего ЕЗДИТЬ, Телефон - звонить (в смысле обеспечивать разговор), компьютер - работать и т.д.
Если вещь не выполняет свое функциональное предназанчение (и при этом не является коллекционной) - ее просто выбрасывают. Или чинят. и т.д.
По поводу "неконкурентной среды" - глупость, простите сказали. Но я не в обиде. Со всяким бывает. И со мной тоже :).
"Что бы создать хороший проект..."
Да без всех мертв! Как дом не построить без сантехника.
Но командир КТО? Уж не программист ли? "Мне, типа, дизайн не ндравится, поэтому я кодить не буду..." Зашибись у вас дисциплинка в конторе...
Хороший кадр с хорошей зарплатой тем и хорош, что он четко представляет, чего от него хотят и выполняеть это, без спеси.
$500.000 ? :) В рунете таких контор всего то 10-20. Я считаю оборотом интернет-продажи, а не если контракт был оговорен по мылу :).
Я не работал с Яндексом, Майлом, Сабскрибом, Озоном. И не комплексую по этому поводу. При этом я работал и работаю с гораздо более крупными компаниями. Которые, скажем весь Майл не возьмут к себе даже в качестве технарей, обслуживающих компьютеры :)
Пардон, работаю на отъезде, поэтому отвечаю с большими перерывами.
2 АР. У меня много ресурсов. Если я буду на каждый из них ставить отдельную крутилку - я просто затрахаюсь их настраивать и раззмещать материалы. Поэтому я просто вычленил ее, сделал внешней. Когда проводится компания я просто скупаю места на интересующих меня ресурсах, оговария сроки, цены и пр.
Потому что до этого все разговоры были такие.
- я бы хотел разместить рекламу на вашем сайте.
- О! давайте!
- У вас есть геотаргетинг?
- Нет
- А статистика?
- Нет.
- А как вы размещаете? По времени? По числу уникальных показов?, А если у юзера графика отключена или баннерорежущий?
- А нас это ни как...
С NTBA же я просто ставлю код и имею и логи, и статистику, и учет всего. это просто МЕХАНИЗМ, баннерокрутилка, а не отдельное коммерческое предприятие.
"она дажа не смогла начать конкурировать".
Естественно! Потому что это корпоративная крутилка. Мой личный автомобиль тоже не конкурент общественному транспорту :). И перевозит он гораздо меньше, чем метрополитен. Зато тогда, когда мне надо и куда мне надо :) ЭТО - понятно?
То, что там есть и НЕ мои клиенты - рекламодатели с 5-10$ на счету. Ну с паршивой овцы - хоть шерсти клок. Ну не хотят они заказывать нормальную рекламу (и оплачивать ее - ну пусть резвятся).
Что касается статистики - когда зимой я проводил большую компанию - число показлв было >150.000/сутки с охватом 35-50 тыс. уникальных зрителей. :) При этом посещаемость NTBA была точно такой же - 15-20 человек в день.
ТОЖЕ самое - и почтовик. Что б не мудохаться с10 сриптами рассылок на каждом сервере, оказалось удобным вывести его за скобки, что бы рассылать с одного сервера. К тому же и там появились сторонние клиенты.
Не денег ради они созданы, а ради удобства.
"...пришли на нтба, ужаснулись просмотрев статистику..."
Ну это лишний раз выдает у них глубину понимания сути вещей. Ушли - и слава Богу! Нет хуже заказчика - дурака. Денег с ним не заработаешь, а нервов он помотает тебе конкретно, и в итоге все равно останется недоволен.
Нормальный клиент просто СТАВИТ ЗАДАЧУ. А не пытается мною рулить. Таких не много. Но к счастью, есть.
А когда клиент начинает разговор "нам нужно рекламу на РБК, бюджет 500$, Что вы нам можете предложить. И содержание баннеров должно обязательно быть согласовано с нашим бухгалтером и уборщицей" - это тоска. Сразу даю отбой.
Тебе нужно продать подъемный кран? - я его продам. Как - потом расскажу. Твое дело комиссионные приготовить. Если не продам - я верну твои деньги. Вот мой подход.
А объяснять мелким клеркам методику работы? - извините.
А по поводу "нелестных отзывов" - плз, ссылочку. А то звездешь с анонимами начинает поднадоедать. Ляпнут какау-нить фигню, не отвечая за слова.
"прочитав весь топик был в шоке от того что тут понаписано Вами."
;) А в болото надо иногда палочкой тыкать. Что б метан выходил :-)))).
-------------
2 А.
1) Нет, но юзабилити важнее на порядок. И что такое вообще "дизайн". Только не надо красивых слов. Давайте четкие формулировки.
2) Да, не является. Я не знаю ни одного покупателя, который купил ненужную вещь по дорогой цене, только потому, что "дизайн красивый, удобный и пр."
Всегда достаточно грамотного описания и читабельного прайса.
3) Что же они могут получить бесплатно? БЕЗрекламные письма через сабскрибе? Качественный показ баннера с оплатой ТОЛЬКО за уникальный клик?
Уточните, плз.
4) А вы что, считаете "промоушн" (продвижение) и "раскрутка" - это ОДНО И ТОЖЕ ?!!! Нет слов... Одни слюни...
Вот давайте и разберемся.
Что такое интернет (не как технический термин - сеть компов, а с человеческой точки зрения, восприятия.
Что такое раскрутка.
Давайте честные и простые ответы.
------------------
2 Aleks.
Согласен 100 раз про дизайн и юзабилити. Но кто "ГЛАВНЕЙ". Кто кому задание дает?
Я считаю = юзабилити, А дизайнер - шарм придает, штрих мастера. Машина должна прежде всего ЕЗДИТЬ, Телефон - звонить (в смысле обеспечивать разговор), компьютер - работать и т.д.
Если вещь не выполняет свое функциональное предназанчение (и при этом не является коллекционной) - ее просто выбрасывают. Или чинят. и т.д.
По поводу "неконкурентной среды" - глупость, простите сказали. Но я не в обиде. Со всяким бывает. И со мной тоже :).
"Что бы создать хороший проект..."
Да без всех мертв! Как дом не построить без сантехника.
Но командир КТО? Уж не программист ли? "Мне, типа, дизайн не ндравится, поэтому я кодить не буду..." Зашибись у вас дисциплинка в конторе...
Хороший кадр с хорошей зарплатой тем и хорош, что он четко представляет, чего от него хотят и выполняеть это, без спеси.
$500.000 ? :) В рунете таких контор всего то 10-20. Я считаю оборотом интернет-продажи, а не если контракт был оговорен по мылу :).
Я не работал с Яндексом, Майлом, Сабскрибом, Озоном. И не комплексую по этому поводу. При этом я работал и работаю с гораздо более крупными компаниями. Которые, скажем весь Майл не возьмут к себе даже в качестве технарей, обслуживающих компьютеры :)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено