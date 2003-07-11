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Индекскация в Google....
11/07/2003
>>>> ...что будет лучше обнаруживаться, индексироваться всеми поисковиками, ТО, что у них сейчас имеется, или группировка из 15-20 простых, пусть и однотипных по дизайну сайтов, но каждый из которых посвяжен своей продаваемой позиции?
Так я об этом и толкую. Но ведь это тоже стратегия оптимизации. Ничего удивительного: все начинают с внутристраничных параметров, и лишь потом встают перед фактом, что надо минисеть строить. :( Не судите их слишком строго - минисети и динамическое линкование это продвинутый стафф и вообще он засекречен. :)
>>> и однотипных по дизайну сайтов
А вот это не рекомендуется - конкуренты вычислят весь огород, да еще и стукнут. Пусть они слегка отличаются и число страниц тоже будет разным.
>>>> Т.е. по Вашему все эти Плейбои и Пентхаусы - это дурнопахнущий бизнес?
Но ведь это уже не порно? Это скорее из области "красивой жизни". Конечно, по такой рекламе можно и мерсы и феррари продавать...
>>>> ...что будет лучше обнаруживаться, индексироваться всеми поисковиками, ТО, что у них сейчас имеется, или группировка из 15-20 простых, пусть и однотипных по дизайну сайтов, но каждый из которых посвяжен своей продаваемой позиции?
Так я об этом и толкую. Но ведь это тоже стратегия оптимизации. Ничего удивительного: все начинают с внутристраничных параметров, и лишь потом встают перед фактом, что надо минисеть строить. :( Не судите их слишком строго - минисети и динамическое линкование это продвинутый стафф и вообще он засекречен. :)
>>> и однотипных по дизайну сайтов
А вот это не рекомендуется - конкуренты вычислят весь огород, да еще и стукнут. Пусть они слегка отличаются и число страниц тоже будет разным.
>>>> Т.е. по Вашему все эти Плейбои и Пентхаусы - это дурнопахнущий бизнес?
Но ведь это уже не порно? Это скорее из области "красивой жизни". Конечно, по такой рекламе можно и мерсы и феррари продавать...
11/07/2003
"Но ведь это тоже стратегия оптимизации".
:) Оптимизировать можно что то построенное другими. А если делаешь сам - надо сразу делать "правильно". Никто же не делает сначала Жигули, а потом оптимизирует их в Мерседес? Сразу делают. Это проще и дешевле.
"вычислят весь огород, да еще и стукнут."
На что это интересно, они "стукнут". Что существует 30 сайтов посвященных разной тематике но со схожим дизайном? И что? это запрещено?
Вот небезысвестный Сема.ру так и продвигает своих клиентов - см. http://www.statya.ru/1229
"Атака клонов - эпизод первый".
Многократное дублирование даже одного сайта под разными доменами - не запрещено. По крайней мере ребята с Сёмы так отбрехивались. Максимум - не "этично". Но как говорил старик Маркс, "300% годовых? - нет такого преступления, которое не совершил бы капиталист за 300% годовых :).
"Это скорее из области "красивой жизни".
Вот и я про то.
"Но ведь это тоже стратегия оптимизации".
:) Оптимизировать можно что то построенное другими. А если делаешь сам - надо сразу делать "правильно". Никто же не делает сначала Жигули, а потом оптимизирует их в Мерседес? Сразу делают. Это проще и дешевле.
"вычислят весь огород, да еще и стукнут."
На что это интересно, они "стукнут". Что существует 30 сайтов посвященных разной тематике но со схожим дизайном? И что? это запрещено?
Вот небезысвестный Сема.ру так и продвигает своих клиентов - см. http://www.statya.ru/1229
"Атака клонов - эпизод первый".
Многократное дублирование даже одного сайта под разными доменами - не запрещено. По крайней мере ребята с Сёмы так отбрехивались. Максимум - не "этично". Но как говорил старик Маркс, "300% годовых? - нет такого преступления, которое не совершил бы капиталист за 300% годовых :).
"Это скорее из области "красивой жизни".
Вот и я про то.
11/07/2003
Константин, человек, называющий себя "прорабом интернета", прежде чем учить других быть этими самыми интернета, должен бы понимать такую простую вещь, что дизайном должен заниматься профессионал, или по крайней мере человек, обладающий вкусом. Для начала предлагаю вам убить своего дизайнера.
Ваши многочисленные и не сильно востребованные "проекты" вызывают очень отталкивающее первое впечатление. Понятно, что "дизайн" этих хоумпейджев делали вы сами. Но в результате это привело только к тому, что смотреть их дальше по функционалу не хочется. А хочется уйти побыстрее.
Для "прораба" у вас слишком теоретические познания предмета, а вот на практике похвастаться особо нечем. Поэтому предлагаю вам называть себя "доктор". "Доктор медицины" или "доктор цифровых наук" - это как вам больше нравится. А может "доктор по выращиванию"? Вы ведь, по вашим же словам, занимаетесь именно этой благородной миссией. Лично мне удобней и короче просто "доктор".
Кроме того, не очень то корректно публично называть других посетителей форума "дураками" и "придурками". Не так ли, доктор?
Константин, человек, называющий себя "прорабом интернета", прежде чем учить других быть этими самыми интернета, должен бы понимать такую простую вещь, что дизайном должен заниматься профессионал, или по крайней мере человек, обладающий вкусом. Для начала предлагаю вам убить своего дизайнера.
Ваши многочисленные и не сильно востребованные "проекты" вызывают очень отталкивающее первое впечатление. Понятно, что "дизайн" этих хоумпейджев делали вы сами. Но в результате это привело только к тому, что смотреть их дальше по функционалу не хочется. А хочется уйти побыстрее.
Для "прораба" у вас слишком теоретические познания предмета, а вот на практике похвастаться особо нечем. Поэтому предлагаю вам называть себя "доктор". "Доктор медицины" или "доктор цифровых наук" - это как вам больше нравится. А может "доктор по выращиванию"? Вы ведь, по вашим же словам, занимаетесь именно этой благородной миссией. Лично мне удобней и короче просто "доктор".
Кроме того, не очень то корректно публично называть других посетителей форума "дураками" и "придурками". Не так ли, доктор?
14/07/2003
:) Саша, сравнивать "дизайн" разных вещей может только законченый идиот. Займитесь сравнением на досуге дизайна картин "Черный квадрат" К.Малевича и "Три богатыря" В.Васнецова - узнаете много нового.
Что касается "убить дизайнера". Как только найдется такой, обязательно воспользуюсь Вашим советом. Своими проектами я в сети "не машу". Они выполняют сугубо утилитарную роль. И неплохо выполняют, надо сказать. Потому и содержу их не первый год.
"Не сильно востребованные" кем? Вы что считате, что они созданы для кого-то? Ради популярности? Посещаемости?
Если вы заметили - все они - ИНСТРУМЕНТЫ. И пользоваться ими "чужим" я разрешаю только за деньги.
Вы не отошлете ни одного письма с почтового сервера, не покажите ни одного баннера через БС, не заработаете ни копейки, показывая баннеры моих рекламодателей у себя, пока я этого не разрешу.
Халявы там нет.
Это для ващего понимания вообще никак?
Т.ч. "хочется их вам смотреть", или не хочется - это ровным счетом ничего не значит. Да и что вы там будете "смотреть"? Это "пульт управления"- ряды кнопочек, назначение которых вам и знать не надо. Обсуждать их дизайн? - перестаньте выпячивать свой непрофессионализм в сети и непонимание сути процессов.
:) Саша, сравнивать "дизайн" разных вещей может только законченый идиот. Займитесь сравнением на досуге дизайна картин "Черный квадрат" К.Малевича и "Три богатыря" В.Васнецова - узнаете много нового.
Что касается "убить дизайнера". Как только найдется такой, обязательно воспользуюсь Вашим советом. Своими проектами я в сети "не машу". Они выполняют сугубо утилитарную роль. И неплохо выполняют, надо сказать. Потому и содержу их не первый год.
"Не сильно востребованные" кем? Вы что считате, что они созданы для кого-то? Ради популярности? Посещаемости?
Если вы заметили - все они - ИНСТРУМЕНТЫ. И пользоваться ими "чужим" я разрешаю только за деньги.
Вы не отошлете ни одного письма с почтового сервера, не покажите ни одного баннера через БС, не заработаете ни копейки, показывая баннеры моих рекламодателей у себя, пока я этого не разрешу.
Халявы там нет.
Это для ващего понимания вообще никак?
Т.ч. "хочется их вам смотреть", или не хочется - это ровным счетом ничего не значит. Да и что вы там будете "смотреть"? Это "пульт управления"- ряды кнопочек, назначение которых вам и знать не надо. Обсуждать их дизайн? - перестаньте выпячивать свой непрофессионализм в сети и непонимание сути процессов.
14/07/2003
Впервые нашлось время поподробнее познакомится с непревзойденным творением уважаемого господина Тимошенко.... Не смотря на то, что дизайн действительно отталкивающий, и создающий впечатление классического хоумпейджа, мне все же удалось обнаружить несколько интересных моментов... Например (цитата): "Практически все существующие в рунет форумы страдают следующим недостатком. Примерно после 5-10 сообщения по теме, участники обсуждения забывают саму тему (задачу) и начинают активно обсуждать сообщения друг друга и личность каждого. Вряд ли такое "обсуждение" проблемы будет продуктивным." Видимо начиная обсуждать личность каждого с ПЕРВОГО своего сообщения Константин стимулирует посещать не данный форум, а свой собственный :)
Ну а такие перлы как: "Наши контактные реквизиты" просто умиляют. Впрочем стоило ли заходить так далеко - достаточно просмотреть этот топик от начала до конца, чтобы составить мнение о профессионализме господина Тимошенко.
Теперь к теме топика.
По прежнему слежу за ходом обсуждения. В принципе могу сказать, что мне удалось найти рациональные зерна, касающиеся заданного мною вопроса. Одновременно с этим у меня есть несколько новостей касающихся посещаемости нашего проекта www.geotrade.ru, его положению в яндексе, а теперь и в рамблере и рамблер топ-100, топ-шоп. И некоторых других, не менее, а может быть более важных. Опубликую их в этом топике в ближайшее время.
Впервые нашлось время поподробнее познакомится с непревзойденным творением уважаемого господина Тимошенко.... Не смотря на то, что дизайн действительно отталкивающий, и создающий впечатление классического хоумпейджа, мне все же удалось обнаружить несколько интересных моментов... Например (цитата): "Практически все существующие в рунет форумы страдают следующим недостатком. Примерно после 5-10 сообщения по теме, участники обсуждения забывают саму тему (задачу) и начинают активно обсуждать сообщения друг друга и личность каждого. Вряд ли такое "обсуждение" проблемы будет продуктивным." Видимо начиная обсуждать личность каждого с ПЕРВОГО своего сообщения Константин стимулирует посещать не данный форум, а свой собственный :)
Ну а такие перлы как: "Наши контактные реквизиты" просто умиляют. Впрочем стоило ли заходить так далеко - достаточно просмотреть этот топик от начала до конца, чтобы составить мнение о профессионализме господина Тимошенко.
Теперь к теме топика.
По прежнему слежу за ходом обсуждения. В принципе могу сказать, что мне удалось найти рациональные зерна, касающиеся заданного мною вопроса. Одновременно с этим у меня есть несколько новостей касающихся посещаемости нашего проекта www.geotrade.ru, его положению в яндексе, а теперь и в рамблере и рамблер топ-100, топ-шоп. И некоторых других, не менее, а может быть более важных. Опубликую их в этом топике в ближайшее время.
14/07/2003
>>> На что это интересно, они "стукнут". Что существует 30 сайтов посвященных разной тематике но со схожим дизайном? И что? это запрещено?
Речь изначально шла о Гугле, а он "страдает" такой фигней, как Page Rank и ссылочным ранжированием (поддержкой тем). В англоязычной Сети получить релевантные, не "скомпрометированные" линки на сайт не так просто - зачастую проще создать PR самому, построив тематическую cеть. За такие вещи Гугл наказывает, обнуляя PR и баня целые домены (попытка манипуляции результатом поиска). Одинаковый контент его не слишком-то смущает, а вот Альтависта и этого не любит.
Теперь представьте, что Вы создали сеть и прямо из под носа других таких же спецов тянете трафик (=деньги). Эти спецы запускают Optilink и видят всю структуру минисети, как на ладони. Если дизайн будет однотипным, то это сразу бросится в глаза. Тоже касается и данных в whois.
В лучшем случае просто упрут идею, а в худшем капнут Гуглу (там есть форма для этого). Отсюда и предосторожности..
Что касается дизайна, то не следует преувеличивать его роль. Если дизайн влияет на трафик, то его нужно безжалостно убирать. Большинству посетителей он до фени - они читать (интернет-то штука текстовая)идут, а не картинки смотреть. Скучную книгу я все равно не буду читать, даже если она в золотой обложке и написана кровью Саддама. А интересную буду даже замусоленную читать до дыр. Веб-дизайн должен быть функциональным, юзабельным и не быть самоцелью. Content is the king. А crootым художникам лучше искать более достойные предметы для удовлетворения творческого зуда.
Я, конечно, в рунетном е-бизнесе мало что понимаю - может быть действительно 500-баксовые флэши на домашней странице поднимают продажи, ROI etc на 2000%?... Но сдается мне, что они только доходы дизайнеров поднимают. ;)
Буржуи давно уже забили на эти визуальные аспекты ("дот- комы" научили) - маркетолог написал copy и скомандовал дизайнеру с кодером (подмастерьям) как это должно выглядеть. Это как если бы я забор построил и объяснил маляру: "Захреначь все зеленым, а на свой вкус можешь полосу нарисовать! И никакой отсебятины - не дай Бог из-за твоей "крутизны" хоть один юзер ссылку от текста не отличит... :-E ". :)
Что касается statya.ru, то я бы рекомендовал сделать, чтобы размер шрифта можно было увеличивать из бродилки. Он там через CSS отформатирован, абсолютными единицами, что не есть идеологически правильно.
А как инструмент для публикаций сайт нормально работает...
>>> На что это интересно, они "стукнут". Что существует 30 сайтов посвященных разной тематике но со схожим дизайном? И что? это запрещено?
Речь изначально шла о Гугле, а он "страдает" такой фигней, как Page Rank и ссылочным ранжированием (поддержкой тем). В англоязычной Сети получить релевантные, не "скомпрометированные" линки на сайт не так просто - зачастую проще создать PR самому, построив тематическую cеть. За такие вещи Гугл наказывает, обнуляя PR и баня целые домены (попытка манипуляции результатом поиска). Одинаковый контент его не слишком-то смущает, а вот Альтависта и этого не любит.
Теперь представьте, что Вы создали сеть и прямо из под носа других таких же спецов тянете трафик (=деньги). Эти спецы запускают Optilink и видят всю структуру минисети, как на ладони. Если дизайн будет однотипным, то это сразу бросится в глаза. Тоже касается и данных в whois.
В лучшем случае просто упрут идею, а в худшем капнут Гуглу (там есть форма для этого). Отсюда и предосторожности..
Что касается дизайна, то не следует преувеличивать его роль. Если дизайн влияет на трафик, то его нужно безжалостно убирать. Большинству посетителей он до фени - они читать (интернет-то штука текстовая)идут, а не картинки смотреть. Скучную книгу я все равно не буду читать, даже если она в золотой обложке и написана кровью Саддама. А интересную буду даже замусоленную читать до дыр. Веб-дизайн должен быть функциональным, юзабельным и не быть самоцелью. Content is the king. А crootым художникам лучше искать более достойные предметы для удовлетворения творческого зуда.
Я, конечно, в рунетном е-бизнесе мало что понимаю - может быть действительно 500-баксовые флэши на домашней странице поднимают продажи, ROI etc на 2000%?... Но сдается мне, что они только доходы дизайнеров поднимают. ;)
Буржуи давно уже забили на эти визуальные аспекты ("дот- комы" научили) - маркетолог написал copy и скомандовал дизайнеру с кодером (подмастерьям) как это должно выглядеть. Это как если бы я забор построил и объяснил маляру: "Захреначь все зеленым, а на свой вкус можешь полосу нарисовать! И никакой отсебятины - не дай Бог из-за твоей "крутизны" хоть один юзер ссылку от текста не отличит... :-E ". :)
Что касается statya.ru, то я бы рекомендовал сделать, чтобы размер шрифта можно было увеличивать из бродилки. Он там через CSS отформатирован, абсолютными единицами, что не есть идеологически правильно.
А как инструмент для публикаций сайт нормально работает...
14/07/2003
Если заниматься "оптимизацией", тогда да.
Но если изначально строить правильную сеть, где сайты одинаковы только структурой (!) Но не содержанием- контентом - никакой Гугл не докопается. Нечего реально предъявить. Обычный сайт, посвященный автомобилю марки "ААА". Другой сайт - марке БББ. Со взаимными ссылками. Какие вопросы у кого возникают?
Я же не путем Сёмы предлагаю идти :)
Если заниматься "оптимизацией", тогда да.
Но если изначально строить правильную сеть, где сайты одинаковы только структурой (!) Но не содержанием- контентом - никакой Гугл не докопается. Нечего реально предъявить. Обычный сайт, посвященный автомобилю марки "ААА". Другой сайт - марке БББ. Со взаимными ссылками. Какие вопросы у кого возникают?
Я же не путем Сёмы предлагаю идти :)
14/07/2003
Костик, вы что же, всем вашим бесформенным потоком сознания хотите сказать, что вас совершенно не интересует отношение пользователей интернета к вашим сайтам? Т.е. типа и баннерокрутилка и рассыльщик и ifb сделаны "для своих"? И 2 человека на 19:40 понедельника на мэйлгоу и 22 на крутилке и 25 на ifb - это так вам и надо?
Т.е. зашел например на рассыльщик (самый ужасный по внешнему виду сайт) некий потенциальный клиент Александр, а вы ему там на первой странице будете объяснять, что на самом деле дизайн - ничто и что он идиот и ничего не понимает в "утилитарных проектах"? Так что ли? Если так, то я не сильно удивляюсь тому, что е-генератор и хоумбизнес имеют несоизмеримо большую популярность, и это при том, что например е-генератор довольно молодой проект. Я уж не говорю о проектах типа субскрайберов или баннерных сетей.
Но вам ведь раскрутка своих сайтов ни к чему. Вы ведь чужие раскручиваете.
P.S. Кстати, на том же хоумбизнес вы назвали себя "антикризисным управляющим". Я не очень понял - вы пытаетесь гоняться за всеми зайцами, которых видите, или промоушен сайтов (ваша деятельность по "версии" оборота) есть ни что иное как антикризисное управление? Спрашиваю потому, что я со всем своим непрофессионализмом думал, что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа, а не состояние перманентного кризиса для его владельцев.
P.P.S. Доктор, я не заказывал ваших услуг/советов в смысле того, что мне выпячивать, а что нет. Сам уж как-нибудь, честное слово. А вы для начала с собой разберитесь, прежде чем лечить других.
Костик, вы что же, всем вашим бесформенным потоком сознания хотите сказать, что вас совершенно не интересует отношение пользователей интернета к вашим сайтам? Т.е. типа и баннерокрутилка и рассыльщик и ifb сделаны "для своих"? И 2 человека на 19:40 понедельника на мэйлгоу и 22 на крутилке и 25 на ifb - это так вам и надо?
Т.е. зашел например на рассыльщик (самый ужасный по внешнему виду сайт) некий потенциальный клиент Александр, а вы ему там на первой странице будете объяснять, что на самом деле дизайн - ничто и что он идиот и ничего не понимает в "утилитарных проектах"? Так что ли? Если так, то я не сильно удивляюсь тому, что е-генератор и хоумбизнес имеют несоизмеримо большую популярность, и это при том, что например е-генератор довольно молодой проект. Я уж не говорю о проектах типа субскрайберов или баннерных сетей.
Но вам ведь раскрутка своих сайтов ни к чему. Вы ведь чужие раскручиваете.
P.S. Кстати, на том же хоумбизнес вы назвали себя "антикризисным управляющим". Я не очень понял - вы пытаетесь гоняться за всеми зайцами, которых видите, или промоушен сайтов (ваша деятельность по "версии" оборота) есть ни что иное как антикризисное управление? Спрашиваю потому, что я со всем своим непрофессионализмом думал, что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа, а не состояние перманентного кризиса для его владельцев.
P.P.S. Доктор, я не заказывал ваших услуг/советов в смысле того, что мне выпячивать, а что нет. Сам уж как-нибудь, честное слово. А вы для начала с собой разберитесь, прежде чем лечить других.
14/07/2003
"совершенно не интересует отношение пользователей интернета к вашим сайтам".
Именно. СОВЕРШЕННО. Единственный публичный сайт - это Статья.Ру Остальные - это мои инструменты. И ко мнению больных, скажем, флешем, отношусь индиферентно.
Касательно IFB - это сайт достаточно оригинальный. При появлении новой темы желающие получают оповещение, прихоядят, высказывают сво мнение по проблеме и отваливают. Флуда там нет.
Что вас клинит все время на посещаемости? Что от нее проку? Ко мне приходят 5-10 человек в неделю на майлго, но каждый из них купил право проводить рассылки (без рекламы, или со своей рекламой), Приходят 20 человек в день на БС, но они не тусуются бестолку, крутя трафик (как, скажем этот же вебекс, что тут маячит, как хрен в проруби безо всякого толку, а либо продает баннерные места, либо покупает посетителей. Напрямую и за деньги. Что мне от толпы? Душу мне греет выручка в кассе, а не хлопанье входных дверей.
"...Но вам ведь раскрутка своих сайтов ни к чему. Вы ведь чужие раскручиваете."
Ну какой же вы тупой! 1000 раз сказал, что я не раскручиваю! От моей работы растет не посещаемость, а продажи. Вы хоть разницу понимаете? Хотя, куда вам, вы же "дезигнер-раскрутчик".
Магазин строится ДЛЯ ПРОДАЖ, а не для посещаемости.
У вас комплекс "неизвестности"? Жажда славы? Проедет...
"...вы назвали себя "антикризисным управляющим".
Я и сейчас им работаю. Когда бизнесу надоедает деньги в интернет на ветер кидать, кормя разных ушлых "дизайнеров-раскрутчиков", и наступает кризис интернет-проекта, тогда он зовет меня и я начинаю возить мордой по столу этих ребятишек. И тогда они эти деньги, что получили отрабатывают по полной программе. Или возвращают :).
"что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа".
Да уж, лучше бы вам не соваться. Это дилетанты "ежедневно и кропотливо". Как незадачливые строители-самодельщики. Ломается-чинят, ломается-чинят. Правильнее будет, если сразу строить нормальный дом, по проекту, а не городить разные пристроечки, оптимизаторствовать, выдумываю разные промо-акции.
"я не заказывал ваших услуг/советов в смысле того, что мне выпячивать, а что нет. Сам уж как-нибудь, честное слово."
Понятно, что не заказывали. Потму как у вас денег нету. Я и не оказываю. :) Вы уж сами, чай не пальцем деланы, а?
Клиент ваш рано или поздно закажет...
"совершенно не интересует отношение пользователей интернета к вашим сайтам".
Именно. СОВЕРШЕННО. Единственный публичный сайт - это Статья.Ру Остальные - это мои инструменты. И ко мнению больных, скажем, флешем, отношусь индиферентно.
Касательно IFB - это сайт достаточно оригинальный. При появлении новой темы желающие получают оповещение, прихоядят, высказывают сво мнение по проблеме и отваливают. Флуда там нет.
Что вас клинит все время на посещаемости? Что от нее проку? Ко мне приходят 5-10 человек в неделю на майлго, но каждый из них купил право проводить рассылки (без рекламы, или со своей рекламой), Приходят 20 человек в день на БС, но они не тусуются бестолку, крутя трафик (как, скажем этот же вебекс, что тут маячит, как хрен в проруби безо всякого толку, а либо продает баннерные места, либо покупает посетителей. Напрямую и за деньги. Что мне от толпы? Душу мне греет выручка в кассе, а не хлопанье входных дверей.
"...Но вам ведь раскрутка своих сайтов ни к чему. Вы ведь чужие раскручиваете."
Ну какой же вы тупой! 1000 раз сказал, что я не раскручиваю! От моей работы растет не посещаемость, а продажи. Вы хоть разницу понимаете? Хотя, куда вам, вы же "дезигнер-раскрутчик".
Магазин строится ДЛЯ ПРОДАЖ, а не для посещаемости.
У вас комплекс "неизвестности"? Жажда славы? Проедет...
"...вы назвали себя "антикризисным управляющим".
Я и сейчас им работаю. Когда бизнесу надоедает деньги в интернет на ветер кидать, кормя разных ушлых "дизайнеров-раскрутчиков", и наступает кризис интернет-проекта, тогда он зовет меня и я начинаю возить мордой по столу этих ребятишек. И тогда они эти деньги, что получили отрабатывают по полной программе. Или возвращают :).
"что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа".
Да уж, лучше бы вам не соваться. Это дилетанты "ежедневно и кропотливо". Как незадачливые строители-самодельщики. Ломается-чинят, ломается-чинят. Правильнее будет, если сразу строить нормальный дом, по проекту, а не городить разные пристроечки, оптимизаторствовать, выдумываю разные промо-акции.
"я не заказывал ваших услуг/советов в смысле того, что мне выпячивать, а что нет. Сам уж как-нибудь, честное слово."
Понятно, что не заказывали. Потму как у вас денег нету. Я и не оказываю. :) Вы уж сами, чай не пальцем деланы, а?
Клиент ваш рано или поздно закажет...
14/07/2003
>>> Нечего реально предъявить. Какие вопросы у кого возникают?
Накрутка PR, попытка искусственно воздействовать на ранжирование. У SEs есть web mapping filters и они могут карать за excessive linking. Гугл давно этим занимается, обнуляя PR сайтов, юзающих разные линкообменные программы, "фермы линков" и т. п. Он был страшно горд своим алгоритмом PageRank, так как на него сложно воздействовать, но голь на выдумки хитра. ;)
>>> Нечего реально предъявить. Какие вопросы у кого возникают?
Накрутка PR, попытка искусственно воздействовать на ранжирование. У SEs есть web mapping filters и они могут карать за excessive linking. Гугл давно этим занимается, обнуляя PR сайтов, юзающих разные линкообменные программы, "фермы линков" и т. п. Он был страшно горд своим алгоритмом PageRank, так как на него сложно воздействовать, но голь на выдумки хитра. ;)
14/07/2003
Ко мне приходят 5-10 человек в неделю на майлго, но КАЖДЫЙ ИЗ НИХ (ого!) купил право проводить рассылки (без рекламы, или со своей рекламой), Приходят 20 человек в день на БС, но они не тусуются бестолку, крутя трафик (как, скажем этот же вебекс, что тут маячит, как хрен в проруби безо всякого толку, а либо продает баннерные места, либо покупает посетителей. Напрямую и за деньги. Что мне от толпы? Душу мне греет выручка в кассе, а не хлопанье входных дверей.
************************
Константин, а чем это кроме дерьмового дизайна ваши сайты эксклюзивны, что те 2,5/день калеки, которые случайно (с ваших флеймов, раскиданных по всей сети) попали к вам на сайты, так резко бросаются тратить свои кровные денежки? Чем эти люди отличаются от тех, которые "тусуются бестолку, крутя трафик". Или может к вам особые люди ходят?
Расскажите популярно. Вам же реклама лишняя будет. А мне интересно.
Хотя, куда вам, вы же "дезигнер-раскрутчик".
************************
Мимо.
Интернет меня интересует постольку-поскольку он существует. Что-то типа хобби. Я работаю начальником отдела продаж в издательстве деловой и юридической литературы.
И езжу, кстати, на АУДИ. А жена на БМВ (это к реплике ниже).
"что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа".
Да уж, лучше бы вам не соваться. Это дилетанты "ежедневно и кропотливо". Как незадачливые строители-самодельщики. Ломается-чинят, ломается-чинят. Правильнее будет, если сразу строить нормальный дом, по проекту, а не городить разные пристроечки, оптимизаторствовать, выдумываю разные промо-акции.
++++++++++++++++++++++
Правильней, но этого недостаточно. Глобальные бренды не гнушаются ПОСТОЯННО и КРОПОТЛИВО заниматься своим продвижением. И тратят на это ой как много денег. Только вам впадлу. Может дело в отсутствии этих самых денег?
Понятно, что не заказывали. Потму как у вас денег нету.
*******************
Что-то я не замечал над своим кошельком свечки КТ.
А денег нет у вас на более-менее сносного дизайнера. И именно в этом состоит причина отсутствия пристойного внешнего вида и навигации ваших сайтов. И обычно самоделкины типа вас и находят 1000 причин, по которым их сайты выглядят так, как они выглядят.
"На-уй мне Мерседес? Для меня ВАЗ 2106 лучче всех". И далее идет длинный перечень причин нелюбви к Мерседесу и любви к АВТОВАЗУ. Ну прям как у вас.
Константин, я вас практически по-дружески прошу, когда накопите денег, сделайте опрятный дизайн ваших сайтов. Это не так и дорого будет вам стоить, а люди (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, если вы, мой тупой виртуальный друг, этого еще не поняли) к вам потянутся.
P.S. Константин, я ошибся. Вам больше подойдет называть себя не "Доктор", а "Свисток".
С нетерпением жду художественного свиста на тему особой привлекательности ваших сайтов в сравнении с массой других аналогичных сервисов. И давайте-ка без своих домыслов на тему комплексов. А то ведь это воспринимается как "У кого чего болит...".
Свистите по делу.
Ко мне приходят 5-10 человек в неделю на майлго, но КАЖДЫЙ ИЗ НИХ (ого!) купил право проводить рассылки (без рекламы, или со своей рекламой), Приходят 20 человек в день на БС, но они не тусуются бестолку, крутя трафик (как, скажем этот же вебекс, что тут маячит, как хрен в проруби безо всякого толку, а либо продает баннерные места, либо покупает посетителей. Напрямую и за деньги. Что мне от толпы? Душу мне греет выручка в кассе, а не хлопанье входных дверей.
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Константин, а чем это кроме дерьмового дизайна ваши сайты эксклюзивны, что те 2,5/день калеки, которые случайно (с ваших флеймов, раскиданных по всей сети) попали к вам на сайты, так резко бросаются тратить свои кровные денежки? Чем эти люди отличаются от тех, которые "тусуются бестолку, крутя трафик". Или может к вам особые люди ходят?
Расскажите популярно. Вам же реклама лишняя будет. А мне интересно.
Хотя, куда вам, вы же "дезигнер-раскрутчик".
************************
Мимо.
Интернет меня интересует постольку-поскольку он существует. Что-то типа хобби. Я работаю начальником отдела продаж в издательстве деловой и юридической литературы.
И езжу, кстати, на АУДИ. А жена на БМВ (это к реплике ниже).
"что продвижение сайта это ежедневная кропотливая работа".
Да уж, лучше бы вам не соваться. Это дилетанты "ежедневно и кропотливо". Как незадачливые строители-самодельщики. Ломается-чинят, ломается-чинят. Правильнее будет, если сразу строить нормальный дом, по проекту, а не городить разные пристроечки, оптимизаторствовать, выдумываю разные промо-акции.
++++++++++++++++++++++
Правильней, но этого недостаточно. Глобальные бренды не гнушаются ПОСТОЯННО и КРОПОТЛИВО заниматься своим продвижением. И тратят на это ой как много денег. Только вам впадлу. Может дело в отсутствии этих самых денег?
Понятно, что не заказывали. Потму как у вас денег нету.
*******************
Что-то я не замечал над своим кошельком свечки КТ.
А денег нет у вас на более-менее сносного дизайнера. И именно в этом состоит причина отсутствия пристойного внешнего вида и навигации ваших сайтов. И обычно самоделкины типа вас и находят 1000 причин, по которым их сайты выглядят так, как они выглядят.
"На-уй мне Мерседес? Для меня ВАЗ 2106 лучче всех". И далее идет длинный перечень причин нелюбви к Мерседесу и любви к АВТОВАЗУ. Ну прям как у вас.
Константин, я вас практически по-дружески прошу, когда накопите денег, сделайте опрятный дизайн ваших сайтов. Это не так и дорого будет вам стоить, а люди (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, если вы, мой тупой виртуальный друг, этого еще не поняли) к вам потянутся.
P.S. Константин, я ошибся. Вам больше подойдет называть себя не "Доктор", а "Свисток".
С нетерпением жду художественного свиста на тему особой привлекательности ваших сайтов в сравнении с массой других аналогичных сервисов. И давайте-ка без своих домыслов на тему комплексов. А то ведь это воспринимается как "У кого чего болит...".
Свистите по делу.
15/07/2003
Точно можно сказать только одно - разные формы оптимизаторства - полный собачий бред. Невозможно оптимизировать сайт каждый день (если уважаемый Александр подразумевает это). Глупость невероятная. Представьте себе вы продаете грелки медицинские и весь сайт "заточили" под это, а завтра вдруг в сети пошел в рост трафик по кондиционерам. Вы что будете через день переделывать весь сайт? И кто вы после этого?
Далее. Для продвижения мирового (подчеркиваю - мирового) бренда НЕ требуется ежедневная и кропотливая работа. Это чушь. Тот кто это говорит, абсолютно не понимает ничего в бизнесе. Это если выш бренд вчера появился и называется Вася Пупкин, то ваша ежедневная и кропотливая работа может и принесет свой результат. А может и нет.
Для продвижения мирового бренда необходимо поддерживать и жестко проводить главную стратегическую линию. Вот тогда точно будет результат.
А ежедневная пустая суета хороша только при ловле блох.
"..А денег нет у вас на более-менее сносного дизайнера". Еще глупость. Есть просто масса проектов "слепленных" маститыми дизайнерами, от которых просто бежать хочется. Из-за их маститости. В нашем городе есть 3 студии веб-дизайна. Так вот у них у каждой есть только 1 проект, который достоин рассмотрения и похвалы. Но прочие - нет. Кстати Александр, а ссылчку на сайт вашего великого издательства можно? Чтобы посмотреть на творение великого дизайна.
И кстати не стоит хвалиться своими консервными банками, типа ауди, бмв и пр. Это признак недалекости. Это не признак уверенного человека, это страх индивида, которого могут в любой момент раскулачить и лишить всего (отсутствие ссылок только подтверждает это).
Точно можно сказать только одно - разные формы оптимизаторства - полный собачий бред. Невозможно оптимизировать сайт каждый день (если уважаемый Александр подразумевает это). Глупость невероятная. Представьте себе вы продаете грелки медицинские и весь сайт "заточили" под это, а завтра вдруг в сети пошел в рост трафик по кондиционерам. Вы что будете через день переделывать весь сайт? И кто вы после этого?
Далее. Для продвижения мирового (подчеркиваю - мирового) бренда НЕ требуется ежедневная и кропотливая работа. Это чушь. Тот кто это говорит, абсолютно не понимает ничего в бизнесе. Это если выш бренд вчера появился и называется Вася Пупкин, то ваша ежедневная и кропотливая работа может и принесет свой результат. А может и нет.
Для продвижения мирового бренда необходимо поддерживать и жестко проводить главную стратегическую линию. Вот тогда точно будет результат.
А ежедневная пустая суета хороша только при ловле блох.
"..А денег нет у вас на более-менее сносного дизайнера". Еще глупость. Есть просто масса проектов "слепленных" маститыми дизайнерами, от которых просто бежать хочется. Из-за их маститости. В нашем городе есть 3 студии веб-дизайна. Так вот у них у каждой есть только 1 проект, который достоин рассмотрения и похвалы. Но прочие - нет. Кстати Александр, а ссылчку на сайт вашего великого издательства можно? Чтобы посмотреть на творение великого дизайна.
И кстати не стоит хвалиться своими консервными банками, типа ауди, бмв и пр. Это признак недалекости. Это не признак уверенного человека, это страх индивида, которого могут в любой момент раскулачить и лишить всего (отсутствие ссылок только подтверждает это).
15/07/2003
2Олег, Константин.
Позвольте мне не согласиться с вашей точкой зрения относительно важности хорошего дизайна для интернет проектов. Я видел тысячу отстойных, в плане дизайна и юзабилити, сайтов (типа ваших), которые имели 2-3 посещения в день, чем немерянно гордились их создатели (при этом 2 клика обычно генерировались самими создателями). И не знаю НИ ОДНОГО успешного проекта с плохим дизайном! Поверьте специалисту (художественное, техническое образование + приличный опыт работы) дизайн и юзабилити очень много значит, так же как и контент.
Это мировая практика и для рунета она также актуальна. Хомпейдж - это хомпейдж, а работа - это работа.
Вы Олег бред пишете, Александр (тёзка :) абсолютно правильно сказал, что поддержка и развитие проекта это ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД, иначе это МЕРТВЫЙ ПРОЕКТ! Ваше незнание трудно оправдать, особенно, на фоне того, что это азы, которые нужно знать прежде, чем что-либо делать в сети.
А с результатами работы дизайнеров и специалиство по юзабилити все мы сталкиваемся каждый день. Если вы водите машину - это дорожные знаки, если смотрите видео - это значок "Play >" (а мог бы быть японский иероглиф :)
Примеров - тысяча, как положительных, так и отрицательных. Хороших дизайнеров много, хороших специалистов по юзабилити значительно меньше. Чтобы создать хороший проект (во всех смыслах), нужна компиляция работы целой команды, к примеру: руководитель, маркетолог, менеджер, дизайнер, программист. Каждый из них вносит свой вклад в проект. Чтобы все функции успешно сочитал в себе один человек... такого НЕ БЫВАЕТ!
"Нет, сынок - это фантастика"!
2Олег, Константин.
Позвольте мне не согласиться с вашей точкой зрения относительно важности хорошего дизайна для интернет проектов. Я видел тысячу отстойных, в плане дизайна и юзабилити, сайтов (типа ваших), которые имели 2-3 посещения в день, чем немерянно гордились их создатели (при этом 2 клика обычно генерировались самими создателями). И не знаю НИ ОДНОГО успешного проекта с плохим дизайном! Поверьте специалисту (художественное, техническое образование + приличный опыт работы) дизайн и юзабилити очень много значит, так же как и контент.
Это мировая практика и для рунета она также актуальна. Хомпейдж - это хомпейдж, а работа - это работа.
Вы Олег бред пишете, Александр (тёзка :) абсолютно правильно сказал, что поддержка и развитие проекта это ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД, иначе это МЕРТВЫЙ ПРОЕКТ! Ваше незнание трудно оправдать, особенно, на фоне того, что это азы, которые нужно знать прежде, чем что-либо делать в сети.
А с результатами работы дизайнеров и специалиство по юзабилити все мы сталкиваемся каждый день. Если вы водите машину - это дорожные знаки, если смотрите видео - это значок "Play >" (а мог бы быть японский иероглиф :)
Примеров - тысяча, как положительных, так и отрицательных. Хороших дизайнеров много, хороших специалистов по юзабилити значительно меньше. Чтобы создать хороший проект (во всех смыслах), нужна компиляция работы целой команды, к примеру: руководитель, маркетолог, менеджер, дизайнер, программист. Каждый из них вносит свой вклад в проект. Чтобы все функции успешно сочитал в себе один человек... такого НЕ БЫВАЕТ!
"Нет, сынок - это фантастика"!
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