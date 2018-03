>>> На что это интересно, они "стукнут". Что существует 30 сайтов посвященных разной тематике но со схожим дизайном? И что? это запрещено?Речь изначально шла о Гугле, а он "страдает" такой фигней, как Page Rank и ссылочным ранжированием (поддержкой тем). В англоязычной Сети получить релевантные, не "скомпрометированные" линки на сайт не так просто - зачастую проще создать PR самому, построив тематическую cеть. За такие вещи Гугл наказывает, обнуляя PR и баня целые домены (попытка манипуляции результатом поиска). Одинаковый контент его не слишком-то смущает, а вот Альтависта и этого не любит.Теперь представьте, что Вы создали сеть и прямо из под носа других таких же спецов тянете трафик (=деньги). Эти спецы запускают Optilink и видят всю структуру минисети, как на ладони. Если дизайн будет однотипным, то это сразу бросится в глаза. Тоже касается и данных в whois.В лучшем случае просто упрут идею, а в худшем капнут Гуглу (там есть форма для этого). Отсюда и предосторожности..Что касается дизайна, то не следует преувеличивать его роль. Если дизайн влияет на трафик, то его нужно безжалостно убирать. Большинству посетителей он до фени - они читать (интернет-то штука текстовая)идут, а не картинки смотреть. Скучную книгу я все равно не буду читать, даже если она в золотой обложке и написана кровью Саддама. А интересную буду даже замусоленную читать до дыр. Веб-дизайн должен быть функциональным, юзабельным и не быть самоцелью. Content is the king. А crootым художникам лучше искать более достойные предметы для удовлетворения творческого зуда.Я, конечно, в рунетном е-бизнесе мало что понимаю - может быть действительно 500-баксовые флэши на домашней странице поднимают продажи, ROI etc на 2000%?... Но сдается мне, что они только доходы дизайнеров поднимают. ;)Буржуи давно уже забили на эти визуальные аспекты ("дот- комы" научили) - маркетолог написал copy и скомандовал дизайнеру с кодером (подмастерьям) как это должно выглядеть. Это как если бы я забор построил и объяснил маляру: "Захреначь все зеленым, а на свой вкус можешь полосу нарисовать! И никакой отсебятины - не дай Бог из-за твоей "крутизны" хоть один юзер ссылку от текста не отличит... :-E ". :)Что касается statya.ru, то я бы рекомендовал сделать, чтобы размер шрифта можно было увеличивать из бродилки. Он там через CSS отформатирован, абсолютными единицами, что не есть идеологически правильно.А как инструмент для публикаций сайт нормально работает...