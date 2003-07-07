Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Индекскация в Google....
07/07/2003
2 Константин Тимошенко
-----------------------
3000-4000 запросов в месяц - это 5-10 продаж в месяц. Если оптовый торговец сигнализациями ради ЭТОГО все затевает - ну что ж вы друг друга стоите.
----------------------------
Даже для ОЧЕНЬ КРУПНОЙ ОПТОВОЙ фирмы 5-10 НОВЫХ оптовых клиентов чарез один только ПОИСКОВИК - это ОЧЕНЬ хорошо. Т.к. все мы прекрасно знаем, что рынок (в т.ч. и рынок противоугонных/охранных систем) давно устоялся и любой новый оптовый клиент - это хорошо.
2 Константин Тимошенко
-----------------------
3000-4000 запросов в месяц - это 5-10 продаж в месяц. Если оптовый торговец сигнализациями ради ЭТОГО все затевает - ну что ж вы друг друга стоите.
----------------------------
Даже для ОЧЕНЬ КРУПНОЙ ОПТОВОЙ фирмы 5-10 НОВЫХ оптовых клиентов чарез один только ПОИСКОВИК - это ОЧЕНЬ хорошо. Т.к. все мы прекрасно знаем, что рынок (в т.ч. и рынок противоугонных/охранных систем) давно устоялся и любой новый оптовый клиент - это хорошо.
07/07/2003
Если рынок устоялся - откуда взяться "новому"?
Я имел в виду оптовые продажи (пусть даже наведение контактов) через интернет - (читайте в контексте, а не выхватывайте фразы).
И как вы себе это представляете?
Появился "новый" оптовый покупатель сигнализаций (наверное вчера родился только), которому нужна партия сигнализаций. Что он делает, что бы ее купить?
Ну конечно же! Он покупает компьютер, подключает его к интернет и ждет, пока этот Алексей Алибабаевич создат свой сайт и оптимизирует его для поисковиков! Бред!
Он берет ЛЮБУЮ автогазету, журнал - там такой информации как грязи. И просто звонит. Ему сбрасывают по факсу прайс.
95% НОВЫХ так и поступают. И я бы так поступил.
Прописные истины толкую, но любое продвижение в интернет надо начинать с того, что бы прикинуть, а есть ли тут те, кто у тебя что то покупать будет.
Ах да! 4000 запросов в месяц. Со всей страны (1/8 земного шара + рускоязычная заграница.
10 продаж в месяц... Если бы оптовые покупатели плодились с такой скоростью, то через 3 года они бы покрыли все сушу, как тараканы.
Если рынок устоялся - откуда взяться "новому"?
Я имел в виду оптовые продажи (пусть даже наведение контактов) через интернет - (читайте в контексте, а не выхватывайте фразы).
И как вы себе это представляете?
Появился "новый" оптовый покупатель сигнализаций (наверное вчера родился только), которому нужна партия сигнализаций. Что он делает, что бы ее купить?
Ну конечно же! Он покупает компьютер, подключает его к интернет и ждет, пока этот Алексей Алибабаевич создат свой сайт и оптимизирует его для поисковиков! Бред!
Он берет ЛЮБУЮ автогазету, журнал - там такой информации как грязи. И просто звонит. Ему сбрасывают по факсу прайс.
95% НОВЫХ так и поступают. И я бы так поступил.
Прописные истины толкую, но любое продвижение в интернет надо начинать с того, что бы прикинуть, а есть ли тут те, кто у тебя что то покупать будет.
Ах да! 4000 запросов в месяц. Со всей страны (1/8 земного шара + рускоязычная заграница.
10 продаж в месяц... Если бы оптовые покупатели плодились с такой скоростью, то через 3 года они бы покрыли все сушу, как тараканы.
09/07/2003
Новый клиент появляется так:
Он не вчера родился и давно имеет и коппьютер и интернет (А кто вообще сейчас без компьеютера и без интернетма? У кого на столе гроссбух, и дисковый телефон, и счеты вместо калькулятора?) Для фирмы он ноый, его заинтересовали сигнализации блютуз или что там еще, которых_нет_у_других/есть_но_дороже/есль_очень_далеко/и_т.д.
95-99%% - пусть так и поступают ведь в журнале тоже есть реклама, но ведь есть те 5-10...
...5-10 НОВЫХ покумателей.
Новый клиент появляется так:
Он не вчера родился и давно имеет и коппьютер и интернет (А кто вообще сейчас без компьеютера и без интернетма? У кого на столе гроссбух, и дисковый телефон, и счеты вместо калькулятора?) Для фирмы он ноый, его заинтересовали сигнализации блютуз или что там еще, которых_нет_у_других/есть_но_дороже/есль_очень_далеко/и_т.д.
95-99%% - пусть так и поступают ведь в журнале тоже есть реклама, но ведь есть те 5-10...
...5-10 НОВЫХ покумателей.
09/07/2003
Поддериживаю Ивана:
Мы тратим на рекламу в "Товарах и ценах" порядка $2000 в месяц, на продвижение сайта (www.cosm.ru) в инете - практически ничего (только зарплата человеку который этим занимается, и то это так, побочная его обязанность). Соотношение новых клиентов, которые узнали о нас из инета и из прессы - 50/50. пусть будет даже 2-3 новых клиента в месяц - это очень хорошо.
Поддериживаю Ивана:
Мы тратим на рекламу в "Товарах и ценах" порядка $2000 в месяц, на продвижение сайта (www.cosm.ru) в инете - практически ничего (только зарплата человеку который этим занимается, и то это так, побочная его обязанность). Соотношение новых клиентов, которые узнали о нас из инета и из прессы - 50/50. пусть будет даже 2-3 новых клиента в месяц - это очень хорошо.
09/07/2003
А Константин Тимошенко бывает абсолютно неадекватен и толкует о вещах, о которых понятия не имеет...
Если человек хочет купить партию компьютерной техники, покупает журнал "****" или "**", если партию косметики - "Лизу" или "Космо".... Звонит по указанному там телефону, и просит прислать прайс (как, по факсу чтоли)? Или диктует свой email, который секретарша не знающая английского безбожно переврет? И будет ЖДАТЬ когда ему пришлют?
Или рассказать, откуда берутся новые клиенты? В том числе и "вчера рождаются", то есть начинают свой бизнес. А большинство "не вчера родившихся" постоянно находится в поиске новых поставщиков, у которых более выгодные условия. Этого вы не знаете, уважаемый Константин?
А Константин Тимошенко бывает абсолютно неадекватен и толкует о вещах, о которых понятия не имеет...
Если человек хочет купить партию компьютерной техники, покупает журнал "****" или "**", если партию косметики - "Лизу" или "Космо".... Звонит по указанному там телефону, и просит прислать прайс (как, по факсу чтоли)? Или диктует свой email, который секретарша не знающая английского безбожно переврет? И будет ЖДАТЬ когда ему пришлют?
Или рассказать, откуда берутся новые клиенты? В том числе и "вчера рождаются", то есть начинают свой бизнес. А большинство "не вчера родившихся" постоянно находится в поиске новых поставщиков, у которых более выгодные условия. Этого вы не знаете, уважаемый Константин?
09/07/2003
Мне вообще кажется , что Константин приходит на этот форум поругаться и покричать - типа я самый умный, я самый проффесиональный и только я говорю правильно. Он взращивает ростки !!! А вот я делаю по другому (в случаях если делаю сайты на заказ - хобби у меня такое) Я беру деньги с клиента за дизайн и программирование и обьясняю ему КАК НУЖНО ПОСТУПАТЬ чтобы сайт приносил деньги. В результате человек приходит ко мне через месяц и просит заняться его сайтом, потому что мои БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ ему помогли ! Вот и все - и нет никакой СТРОГО СЕКРЕТНОЙ информации как раскрутить сайт. Это секрет полишинеля :) Надо трудиться, трудиться и трудиться и каждому заниматься делом которое ему нравиться - вот в этом и есть весь секрет ! И людям надо помогать БЕСПЛАТНО. Или не писать в форуме ! Потому что этот форум создан был для того чтобы люди ПОМОГАЛИ друг другу, а не писали что де ты лох - что я с тобой буду разговаривать, мое время стоит денег ! Так зарабатывайте ИХ и не занимайте место в форуме !! Потому что по теме постинга 2-3 ответа и 10-20 криков - все дураки я один умный !! Но я ничего не скажу потомучто ВСЕ НЕ БЕСПЛАТНО
Мне вообще кажется , что Константин приходит на этот форум поругаться и покричать - типа я самый умный, я самый проффесиональный и только я говорю правильно. Он взращивает ростки !!! А вот я делаю по другому (в случаях если делаю сайты на заказ - хобби у меня такое) Я беру деньги с клиента за дизайн и программирование и обьясняю ему КАК НУЖНО ПОСТУПАТЬ чтобы сайт приносил деньги. В результате человек приходит ко мне через месяц и просит заняться его сайтом, потому что мои БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ ему помогли ! Вот и все - и нет никакой СТРОГО СЕКРЕТНОЙ информации как раскрутить сайт. Это секрет полишинеля :) Надо трудиться, трудиться и трудиться и каждому заниматься делом которое ему нравиться - вот в этом и есть весь секрет ! И людям надо помогать БЕСПЛАТНО. Или не писать в форуме ! Потому что этот форум создан был для того чтобы люди ПОМОГАЛИ друг другу, а не писали что де ты лох - что я с тобой буду разговаривать, мое время стоит денег ! Так зарабатывайте ИХ и не занимайте место в форуме !! Потому что по теме постинга 2-3 ответа и 10-20 криков - все дураки я один умный !! Но я ничего не скажу потомучто ВСЕ НЕ БЕСПЛАТНО
09/07/2003
2 Иван (он же lnx, он же Сергей, он же Дмитрий).
"...Новый клиент появляется так:
Он не вчера родился и давно имеет и коппьютер и интернет (А кто вообще сейчас без компьеютера и без интернетма...")
Победные реляции типа "в интернете 3 млн! 5 млн! 8 млн!" оставьте для детей. Я не сильно разбираюсь в устройстве автосигнализаций, но в интернет мало-мало разбираюсь.
Так вот, постоянная ХОТЯ-БЫ еженедельная аудитория (те, кто хотя бы раз в неделю заходит в сеть) - всего несколько миллионов. Это - ЕДИНИЦЫ %. Размазанных по всей стране. Остальные 95% НЕ имеют доступа в сеть, и согласно опросам НЕ ХОТЯТ его иметь. Это не я придумал, это официоз. Поэтому не надо ля-ля.
Правда на ваше счастье, бизнес как то более-менее стремится. Но все равно, пока в сети - 3-5% всего! активного населения страны.
Остальные 95 доступа не имеют. Вот не имеет.
По поводу 2000$ в месяц в товары и цены - ну не давайте (сделайте лучше 10-20 однотипных сайтов, посвященных каждый своему типу сигнализации - ваши понты по поводу "что я, типа весь такой крутой и не пальцем деланый за месяц в яндексе появился по дурацким запросам" покажутся детскими соплями. Все эти сайты будут на первой странице и будут очень цитируемыми. А все - за те же деньги.
2 Иван (он же lnx, он же Сергей, он же Дмитрий).
"...Новый клиент появляется так:
Он не вчера родился и давно имеет и коппьютер и интернет (А кто вообще сейчас без компьеютера и без интернетма...")
Победные реляции типа "в интернете 3 млн! 5 млн! 8 млн!" оставьте для детей. Я не сильно разбираюсь в устройстве автосигнализаций, но в интернет мало-мало разбираюсь.
Так вот, постоянная ХОТЯ-БЫ еженедельная аудитория (те, кто хотя бы раз в неделю заходит в сеть) - всего несколько миллионов. Это - ЕДИНИЦЫ %. Размазанных по всей стране. Остальные 95% НЕ имеют доступа в сеть, и согласно опросам НЕ ХОТЯТ его иметь. Это не я придумал, это официоз. Поэтому не надо ля-ля.
Правда на ваше счастье, бизнес как то более-менее стремится. Но все равно, пока в сети - 3-5% всего! активного населения страны.
Остальные 95 доступа не имеют. Вот не имеет.
По поводу 2000$ в месяц в товары и цены - ну не давайте (сделайте лучше 10-20 однотипных сайтов, посвященных каждый своему типу сигнализации - ваши понты по поводу "что я, типа весь такой крутой и не пальцем деланый за месяц в яндексе появился по дурацким запросам" покажутся детскими соплями. Все эти сайты будут на первой странице и будут очень цитируемыми. А все - за те же деньги.
10/07/2003
>>> и согласно опросам НЕ ХОТЯТ его иметь.
Ну, бабка в деревне, конечно, не хочет. А остальные просто не могут себе позволить (отсутствие компа, телефона, бешеные, по сравнению с Западом, расценки у провов и тд.)
>>> Размазанных по всей стране.
Константин, мне кажется они не столько "размазаны", сколько сконцентрированы в Москве. А в целом я с Вами согласен: интернет в Раше для домашнего юзера - предмет роскоши. И B2C никогда не будет иметь здесь такого распространения, как "у них". Разве что лет через 40.. :)
Деньгов-то у людей нема!
Но B2B - вполне.
2All:
Посмотрите на статистику запросов в наши SE с коммерческой точки зрения. Что там у нас в топах?
"Порно", "халява", "реферат". Приплыли... "Sex-Eat-Drink Dream!" (с. King Crimson) :)
>>> и согласно опросам НЕ ХОТЯТ его иметь.
Ну, бабка в деревне, конечно, не хочет. А остальные просто не могут себе позволить (отсутствие компа, телефона, бешеные, по сравнению с Западом, расценки у провов и тд.)
>>> Размазанных по всей стране.
Константин, мне кажется они не столько "размазаны", сколько сконцентрированы в Москве. А в целом я с Вами согласен: интернет в Раше для домашнего юзера - предмет роскоши. И B2C никогда не будет иметь здесь такого распространения, как "у них". Разве что лет через 40.. :)
Деньгов-то у людей нема!
Но B2B - вполне.
2All:
Посмотрите на статистику запросов в наши SE с коммерческой точки зрения. Что там у нас в топах?
"Порно", "халява", "реферат". Приплыли... "Sex-Eat-Drink Dream!" (с. King Crimson) :)
10/07/2003
- И спросил Он, люди, что я есть для вас?
И ответили люди. Ты есть абстрагированная нематериальная сущьность наша, данная нам в эмпирических ощущениях.
- И сказал Иисус, чего-чего?
Вчера проходя мимо довольно большого автосервиса (5 подъемников + всякие посты) зашел поинтересоваться, можно ли поставить сигнализацию. Без вопросов. Привозите - поставим. А у вас есть? Есть, то и то, самые низкие цены - берем у официального дилера. Через интернет? Чего-чего? :)
Николай, что бы найти правильный ответ, надо правильно ставить вопрос.
Моя вина, конечно. Вопрос поставлен тупо - индексация в Гугле. На него ответа нет. Разговор перешел в плоскость "а можно ли вообще торговать сигнализациями". Можно а чего нельзя? Только торговать надо правильно.
А потом разговор о торговле опять перетек в "кто круче умеет сайты оптимизировать".
Разумеется, эти ребята. Будут ли от этого продажи - не знаю. Какие то будут. Но не оптимальные однозначно. Потому что задача оптимизации сайта для поисковика и задача увеличения продаж - есть суть разные задачи. Где "оптимизация" - это 3,5% участия в успехе.
халява, реферат.. - это не целевая аудитория, ее можно не считать.
А секс-порно - не зазорно. Это взрослые люди, мужчины. Вот этой аудиторией пренебрегать нельзя так огульно. Надо просто грамотно ее окучивать. Секс, выпивка, рыбалка-охота, АВТОМОБИЛИ - традиционные мужские развлечения. Ботаников в интернете немного.
- И спросил Он, люди, что я есть для вас?
И ответили люди. Ты есть абстрагированная нематериальная сущьность наша, данная нам в эмпирических ощущениях.
- И сказал Иисус, чего-чего?
Вчера проходя мимо довольно большого автосервиса (5 подъемников + всякие посты) зашел поинтересоваться, можно ли поставить сигнализацию. Без вопросов. Привозите - поставим. А у вас есть? Есть, то и то, самые низкие цены - берем у официального дилера. Через интернет? Чего-чего? :)
Николай, что бы найти правильный ответ, надо правильно ставить вопрос.
Моя вина, конечно. Вопрос поставлен тупо - индексация в Гугле. На него ответа нет. Разговор перешел в плоскость "а можно ли вообще торговать сигнализациями". Можно а чего нельзя? Только торговать надо правильно.
А потом разговор о торговле опять перетек в "кто круче умеет сайты оптимизировать".
Разумеется, эти ребята. Будут ли от этого продажи - не знаю. Какие то будут. Но не оптимальные однозначно. Потому что задача оптимизации сайта для поисковика и задача увеличения продаж - есть суть разные задачи. Где "оптимизация" - это 3,5% участия в успехе.
халява, реферат.. - это не целевая аудитория, ее можно не считать.
А секс-порно - не зазорно. Это взрослые люди, мужчины. Вот этой аудиторией пренебрегать нельзя так огульно. Надо просто грамотно ее окучивать. Секс, выпивка, рыбалка-охота, АВТОМОБИЛИ - традиционные мужские развлечения. Ботаников в интернете немного.
10/07/2003
>>> Вопрос поставлен тупо - индексация в Гугле. На него ответа нет.
На него есть ответы, но они платные - так уж сложилось в этой сфере...
>>> Потому что задача оптимизации сайта для поисковика и задача увеличения продаж - есть суть разные задачи.
Мне (с рабоче-крестьянской точки зрения, конечно) дело представляется проще: объем продаж зависит от самого товара, наших маркетинговых усилий И целевого трафика, который, в свою очередь, тоже есть следствие этих усилий. Разумеется, должен быть сформированный рынок или мы должны быть в силах создать его САМИ (во 2-м варианте легко порвать пупок).
Источником целевого трафика как раз и являются поисковые машины. Потому что люди на них САМИ ищут - они уже практически "готовенькие", в отличие от просто любопытных, кликающих со скуки по картинкам, называемых "баннерами". Их зачастую и окучивать не надо - только показывай куда кликать.
>>> Где "оптимизация" - это 3,5% участия в успехе.
То есть в Вашем случае можно вообще отказаться от поискового трафика и большого убытка не будет? Это мелочь по сравнению с трафиком с других ресурсов?
Тогда сколько тысяч долларов в день :) тратят Ваши клиенты на другие виды рекламы? Или их трафик как таковой вообще не интересует? Глобально-стратегические цели - брендинг, имидж?
Попробую угадать: Ваши клиенты - нефтяные компании? Газпром? "Увеличатся ли наши продажи, если мы купим и Яндекс и Рамблер? Или достаточно только Рамблера? Стоит ли прикупить на всякий случай Mail.ru? :)
Совсем заинтриговали :)
>>> халява, реферат.. - это не целевая аудитория, ее можно не считать.
Ну почему же? А если, к примеру, продавать ей софт, стряпающий ОРИГИНАЛЬНЫЕ рефераты? :)
Просто в Рунете мало кто может воспользоваться потенциалом этого трафика, не считая лохотронных, по преимуществу, ресурсов.
>>>> А секс-порно - не зазорно.
Конечно, не зазорно - на этом можно очень серьезный, хотя и дурнопахнущий бизнес построить. Только не на рунетном трафике - не приучены наши онанисты платить. Да и деньгов у нет нет...
>>> Это взрослые люди, мужчины. Вот этой аудиторией пренебрегать нельзя так огульно.
А я думал этим чаще в молодости страдают, isn t it?
>>> Надо просто грамотно ее окучивать.
Баннеры изделий отечественного автопрома на порноресурсах? А что, вполне... для пущего имиджу :)
2Inx:
>>> Мы тратим на рекламу в "Товарах и ценах" порядка $2000 в месяц
Это толстый такой каталог, если не ошибаюсь? Всегда удивлялся, как в нем может работать реклама, если она затеряна среди другой рекламы?
Разве что на обложке...
Хотя для тех, кто ищет поставщиков, возможно...
PS
Я в рунетном e-бизнесе не разбираюся, так что не судите строго. Просто у буржуев оптимизация для SE - часть маркетинга. Очень важная часть. И рынок этот постоянно растет. Телефонная консультация у хорошего специалиста стоит $250/час. Это в Канаде - в США дороже.
>>> Вопрос поставлен тупо - индексация в Гугле. На него ответа нет.
На него есть ответы, но они платные - так уж сложилось в этой сфере...
>>> Потому что задача оптимизации сайта для поисковика и задача увеличения продаж - есть суть разные задачи.
Мне (с рабоче-крестьянской точки зрения, конечно) дело представляется проще: объем продаж зависит от самого товара, наших маркетинговых усилий И целевого трафика, который, в свою очередь, тоже есть следствие этих усилий. Разумеется, должен быть сформированный рынок или мы должны быть в силах создать его САМИ (во 2-м варианте легко порвать пупок).
Источником целевого трафика как раз и являются поисковые машины. Потому что люди на них САМИ ищут - они уже практически "готовенькие", в отличие от просто любопытных, кликающих со скуки по картинкам, называемых "баннерами". Их зачастую и окучивать не надо - только показывай куда кликать.
>>> Где "оптимизация" - это 3,5% участия в успехе.
То есть в Вашем случае можно вообще отказаться от поискового трафика и большого убытка не будет? Это мелочь по сравнению с трафиком с других ресурсов?
Тогда сколько тысяч долларов в день :) тратят Ваши клиенты на другие виды рекламы? Или их трафик как таковой вообще не интересует? Глобально-стратегические цели - брендинг, имидж?
Попробую угадать: Ваши клиенты - нефтяные компании? Газпром? "Увеличатся ли наши продажи, если мы купим и Яндекс и Рамблер? Или достаточно только Рамблера? Стоит ли прикупить на всякий случай Mail.ru? :)
Совсем заинтриговали :)
>>> халява, реферат.. - это не целевая аудитория, ее можно не считать.
Ну почему же? А если, к примеру, продавать ей софт, стряпающий ОРИГИНАЛЬНЫЕ рефераты? :)
Просто в Рунете мало кто может воспользоваться потенциалом этого трафика, не считая лохотронных, по преимуществу, ресурсов.
>>>> А секс-порно - не зазорно.
Конечно, не зазорно - на этом можно очень серьезный, хотя и дурнопахнущий бизнес построить. Только не на рунетном трафике - не приучены наши онанисты платить. Да и деньгов у нет нет...
>>> Это взрослые люди, мужчины. Вот этой аудиторией пренебрегать нельзя так огульно.
А я думал этим чаще в молодости страдают, isn t it?
>>> Надо просто грамотно ее окучивать.
Баннеры изделий отечественного автопрома на порноресурсах? А что, вполне... для пущего имиджу :)
2Inx:
>>> Мы тратим на рекламу в "Товарах и ценах" порядка $2000 в месяц
Это толстый такой каталог, если не ошибаюсь? Всегда удивлялся, как в нем может работать реклама, если она затеряна среди другой рекламы?
Разве что на обложке...
Хотя для тех, кто ищет поставщиков, возможно...
PS
Я в рунетном e-бизнесе не разбираюся, так что не судите строго. Просто у буржуев оптимизация для SE - часть маркетинга. Очень важная часть. И рынок этот постоянно растет. Телефонная консультация у хорошего специалиста стоит $250/час. Это в Канаде - в США дороже.
10/07/2003
"...Источником целевого трафика как раз и являются поисковые машины..."
Николай, а кто спорит?
А теперь сравните, что будет лучше обнаруживаться, индексироваться всеми поисковиками, ТО, что у них сейчас имеется, или группировка из 15-20 простых, пусть и однотипных по дизайну сайтов, но каждый из которых посвяжен своей продаваемой позиции? С перекрестными ссылками, взаимоцитированием и пр. А?
Я думаю ответ очевиден.
И заметьте, почти тот же объем работы, тот же объем информации. Ну на домены.. да и домемы могут быть 3-ми.
А все оттого, что ребята плоско мыслят, как торговцы на авторынке. Есть 5 кв.м. - вот туда все надо втиснуть.
А сеть - она безгранична, как ТОТ СВЕТ. - займи, сколько сможешь. И все равно места не убавится. :) На "том свете" всегда место есть.
"...дурнопахнущий бизнес..." Т.е. по Вашему все эти Плейбои и Пентхаусы - это дурнопахнущий бизнес? :)
Если какой-то прыщавый парень понадергал фоток халявных и разместил их на народе - это конечно не интересно. Но ведь есть и сарьезные ресурсы. И народ на них тоже серьезный. Понятно, что автокраны там не очень пойдут, а вот понты всякие - очень даже ничего проходят. Как "аксессуары".
Нет в этом мире ничего абсолютно плохого и абсолютно хорошего. Всему свое место.
"баннеры" - это слишком грубо. Тут надо менять ракурс.
2cove. А Вы на каком сайте побывали? А, на ifb. А выращиваю я там людей, которые свои мозги хотят продавать, а не раздавать. И ЧУЖИЕ идею Вы там или купите, или ... думайте сами.
Читайте "о проекте".
А "наш" сайт он не один.
Ha www.statya.ru я выращиваю графоманов. И некоторые из них получают заказы (и гонорары) от офф-лайновых изданий. См. журнал "Магия ПК", например.
На www.ntba.ru я ращу паблишеров. Ну юзаю еще как баннерный движок с тотальной статистикой рекламы.
www.mailgo.ru я "ращу" как почтовый сервер. Где клиент может проводить рассылки без дурацкой рекламы от сабскрибе.
ets.
Что вас еще интересует?
"...Источником целевого трафика как раз и являются поисковые машины..."
Николай, а кто спорит?
А теперь сравните, что будет лучше обнаруживаться, индексироваться всеми поисковиками, ТО, что у них сейчас имеется, или группировка из 15-20 простых, пусть и однотипных по дизайну сайтов, но каждый из которых посвяжен своей продаваемой позиции? С перекрестными ссылками, взаимоцитированием и пр. А?
Я думаю ответ очевиден.
И заметьте, почти тот же объем работы, тот же объем информации. Ну на домены.. да и домемы могут быть 3-ми.
А все оттого, что ребята плоско мыслят, как торговцы на авторынке. Есть 5 кв.м. - вот туда все надо втиснуть.
А сеть - она безгранична, как ТОТ СВЕТ. - займи, сколько сможешь. И все равно места не убавится. :) На "том свете" всегда место есть.
"...дурнопахнущий бизнес..." Т.е. по Вашему все эти Плейбои и Пентхаусы - это дурнопахнущий бизнес? :)
Если какой-то прыщавый парень понадергал фоток халявных и разместил их на народе - это конечно не интересно. Но ведь есть и сарьезные ресурсы. И народ на них тоже серьезный. Понятно, что автокраны там не очень пойдут, а вот понты всякие - очень даже ничего проходят. Как "аксессуары".
Нет в этом мире ничего абсолютно плохого и абсолютно хорошего. Всему свое место.
"баннеры" - это слишком грубо. Тут надо менять ракурс.
2cove. А Вы на каком сайте побывали? А, на ifb. А выращиваю я там людей, которые свои мозги хотят продавать, а не раздавать. И ЧУЖИЕ идею Вы там или купите, или ... думайте сами.
Читайте "о проекте".
А "наш" сайт он не один.
Ha www.statya.ru я выращиваю графоманов. И некоторые из них получают заказы (и гонорары) от офф-лайновых изданий. См. журнал "Магия ПК", например.
На www.ntba.ru я ращу паблишеров. Ну юзаю еще как баннерный движок с тотальной статистикой рекламы.
www.mailgo.ru я "ращу" как почтовый сервер. Где клиент может проводить рассылки без дурацкой рекламы от сабскрибе.
ets.
Что вас еще интересует?
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено