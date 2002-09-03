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Help. Раскрутка...



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
03/09/2002

To ADI: Честно сказать, я не понял про что вы говорите. Я по поводу, формировать мета-теги для поисковых систем прямо из слов, содержащихся в базе данных сайта… Опишите, пожалуйста, подробнее и я вам отвечу, знаю я это или нет.



Я согласен с вами, уважаемый ADI, по поводу того, что популяризация веб-сайта – это кропотливый и упорный труд. И действительно им нужно заниматься постоянно и регулярно. Но я абсолютно не согласен с тем, что этому нельзя научить людей.



Я как раз думаю наоборот, что этому можно научить людей. Можно показать людям, в каком направлении необходимо двигаться, что нужно делать каждый день, неделю и пр., как необходимо изменить страницы, контент, в зависимости от того, по каким запросам их ищут люди в поисковых системах, что так или не так в дизайне или usability. И т.д. и т.п. Люди многого не знают. И им необходимы конкретные и четкие консультации. А кому-то, возможно, нужны просто свежие идеи и направления. Не все такие продвинутые в интернет-маркетинге и рекламе, как вы, ADI.



To Андрей: Поподробнее о чем? (Я не понял вопроса).



То Вадим: Да, я согласен, данные запросы не сильно популярны. Выручают в основном другие поисковые системы. Просто мне не хочется тратить время (а это самое дорогое, как сказал Анатолий) на данный проект.



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
03/09/2002

В общем то в сети достаточно информации о том как продвигать сайты. С другой стороны часто у людей удачно, или не очень продвинувших свой ресурс возникает желание написать что либо и ессно продать написанное. Я таких знаю несколько. Не думаю что там будут какие то откровение которых нельзя найти на форумах и в статьях. Потом у меня вызывает сожаление, то что автор никак не может показать свою компетентность.

То есть критерии конечно есть. Ну например пусть предьявит свой сайт, который в запросах ПОПУЛЯРНЫХ слов на Ядексе ,стоит на первых местах. И не один день, а длительное время.

Конечно легко раскручиваться словосочетание " Лапоть в пустыне антарктиды".

Мне кажется что проще пусть желающие заработать таким образом, поверьте ничего против не имею, выпустят несколько глав бесплатно, этакую триал, ну а кому понравится будет покупать остальное.



Ссылка на сообщение MaxBiz
04/09/2002

Александр, я думаю Вы обратились с Вашим постом просто не в то место и ни тем образом. Хотя конечно это неплохой PR ход:)))

Думаю, что нет ничего лучше в Вашей ситуации, чем научить самому Вашим знаниям нескольких людей, а потом доверить им передачу этих знаний далее по эстафете. Причем за каждого новенького ученика Вам, как отцу основателю будут платить $8,33. Через некоторое время разветвление будет рости в геометрической прогрессии и те средства, которые Вы заработаете таким образом никогда не сравнятся с Вашими прямыми продажами. Это называется интерсетевой маркетинг и такой способ распространения последее время породил большее количество обеспеченных людей, чем другие секторы экономики вместе взятые.

Вы очень правильно рассуждали в одном из предыдуших постов, ориентируя свою потенциальную аудиторию не на профи, а на новичков - именно так зарабатываются большие деньги. Профессионалов, которые тусуются здесь не так уж и много, а вот желающих узнать азы интернет маркетинга и приобрести базис знаний, свой сайт и деловую возможность в интернет, сейчас подавляющее большинство! Вот на них и надо ориентироваться.



Если интересны мои рассуждения, то более плотная информация на моем бизнес-портале www.zibycom.biz



Ссылка на сообщение Kristina
14/01/2003

Александр, для меня например будет ценна как книга, так и e-mail консультации или уроки. Последнее наверно даже лучше т.к. на книгу уйдет больше времени. Как определитесь, дайте знать - может быть стану Вашим первым клиентом:)



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

Господа, посмотрите мой ресурс... он еще совсем молод... Но по любому запросу-названию фильма или режиссера он в яндексе на первых позициях. При чем работа велась лишь по оптимизации сайта...



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

или хотя бы возьмите запрос "редкое кино"



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/03/2003

:) Да он потому и на первых позициях. что "редкий". В смысле, мало кому надо и мало кто ищет. А у тебя релевантность высокая.

Секретов тут никаких нет. Можно быть вообще единственным :)

Задай "гипермаркет Ашан" - моя статья №2. потому что была первой на эту тему. :)



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
28/03/2003

А вот когда будешь первым по тысяче и более таких "редких" запросов... считайте сами! Зачем биться за первое место по трудному запросу (на что порой требуется несколько месяцев кропотливой работы), проще и целесообразнее сложить из более простых, но целевых запросов. Ведь по запросу "самолет" нельзя говорить о том, что они хотят его купить...


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