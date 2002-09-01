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Help. Раскрутка...
01/09/2002
2Alexey
Какая тематика проекта?
И где его можно посмотреть?
2Alexey
Какая тематика проекта?
И где его можно посмотреть?
02/09/2002
Да, первый шаг я сделал. В своё время я пытался найти инвестора под мою Красную папочку, тогда на практике был 0. И даже нашел двух.
Но , первый слишком много хотел внести своего(и обрекал проект на провал).
А просто освоить их деньги я не хотел. Второго при всей солидности хватило на 3500$,
При всей малобюджетности интернет проектов, всетаки необходимы определенные ресурсы. Особенно временые.
Теперь я доказал в первую очередь себе, правильность выбранной бизнес идеи(реализованной только на 5% по одному направлению).
В принципе, я в течении 1,5 лет могу занять доминирующие положение на информационном рынке СНГ. Но одному это очень трудно.
Да, первый шаг я сделал. В своё время я пытался найти инвестора под мою Красную папочку, тогда на практике был 0. И даже нашел двух.
Но , первый слишком много хотел внести своего(и обрекал проект на провал).
А просто освоить их деньги я не хотел. Второго при всей солидности хватило на 3500$,
При всей малобюджетности интернет проектов, всетаки необходимы определенные ресурсы. Особенно временые.
Теперь я доказал в первую очередь себе, правильность выбранной бизнес идеи(реализованной только на 5% по одному направлению).
В принципе, я в течении 1,5 лет могу занять доминирующие положение на информационном рынке СНГ. Но одному это очень трудно.
02/09/2002
Вот смотрите на мою работу безо всякой рекламы (пусть кто может, попробует добиться таких же результатов). При запросе "Мат" в Яндексе - на 3 месте, в Гугле - на 4-м, сайт http://partizanen.nm.ru. Как я это сделал - готов поделиться халявно, спрашивайте, безо всяких тама руководств :)
Вот смотрите на мою работу безо всякой рекламы (пусть кто может, попробует добиться таких же результатов). При запросе "Мат" в Яндексе - на 3 месте, в Гугле - на 4-м, сайт http://partizanen.nm.ru. Как я это сделал - готов поделиться халявно, спрашивайте, безо всяких тама руководств :)
02/09/2002
Уважаемый KOSTAKI!
Таким сайтам НЕДОСТАТОЧНО web-визитки!
Мне кажется, Ваша аналогия про авто неверна, более верным мне видится следующее утверждение: "Если я не могу позволить себе 95 бензин, я буду ездить на 92". Или... ездить не каждый день...
Малобюджетными я назваю проекты до 1000 у.е. и которые не хотят тратить на раскрутку более 100 у.е. в месяц. И тем не менее, они хотят видеть себя в поисковиках, причем на первых страницах. И моя практика показала ОЧЕНЬ успешное продвижение подобных проектов по узкому сегменту Рунет-рынка, т.е. мы не пытаемся объять необъятное, а фокусируемся на такой продукции/услуге, которая слабо или вообще не представлена в Рунете.
Причем, мы не создаем дорвеи, не публикуем объявления на электронных досках, которые не отвечают жестко заданной тематике, не участвуем в баннерообмене, не используем платные сервисы.
Результат - 6 фирм отказались от рекламы в печатных СМИ, так как не успевают обрабатывать Web-запросы. На мой взгляд, этот результат заслуживает уважения и более того, права на жизнь ;)
Вы до сих пор уверены, что малобюджетным проектам достаточно быть web-визитками?! Вам до сих пор кажется эта информация "милой"?!
Если "да", мне остается посочувствовать вашим клиентам...
С уважением, Виктория
P.S. Я посмотрела ваш сайт... он очень... мил...
Уважаемый KOSTAKI!
Таким сайтам НЕДОСТАТОЧНО web-визитки!
Мне кажется, Ваша аналогия про авто неверна, более верным мне видится следующее утверждение: "Если я не могу позволить себе 95 бензин, я буду ездить на 92". Или... ездить не каждый день...
Малобюджетными я назваю проекты до 1000 у.е. и которые не хотят тратить на раскрутку более 100 у.е. в месяц. И тем не менее, они хотят видеть себя в поисковиках, причем на первых страницах. И моя практика показала ОЧЕНЬ успешное продвижение подобных проектов по узкому сегменту Рунет-рынка, т.е. мы не пытаемся объять необъятное, а фокусируемся на такой продукции/услуге, которая слабо или вообще не представлена в Рунете.
Причем, мы не создаем дорвеи, не публикуем объявления на электронных досках, которые не отвечают жестко заданной тематике, не участвуем в баннерообмене, не используем платные сервисы.
Результат - 6 фирм отказались от рекламы в печатных СМИ, так как не успевают обрабатывать Web-запросы. На мой взгляд, этот результат заслуживает уважения и более того, права на жизнь ;)
Вы до сих пор уверены, что малобюджетным проектам достаточно быть web-визитками?! Вам до сих пор кажется эта информация "милой"?!
Если "да", мне остается посочувствовать вашим клиентам...
С уважением, Виктория
P.S. Я посмотрела ваш сайт... он очень... мил...
02/09/2002
Первые места в поисковиках не являются "панацеей". Развитие веб-ресурса - это кропотливый и упорный ЕЖЕДНЕВНЫЙ труд. Например, по размещению линков и кнопок на тематически близких страницах. Например, по созданию и публикации достойного и интересного контента. А этому ни в какой книжке научить нельзя.
Как придут по поисковику - так и уйдут.
Кстати, знает ли уважаемый Александр Холопов, что, к примеру, можно формировать мета-тэги для поисковиков прямо из слов, содержащихся в базе данных сайта? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Поправь, если я ошибаюсь. :)
А что касается денег за подобные "знания", то не надо забывать, что есть яндекс.директ и бегун. Вот от них и можно отталкиваться. Это типа намек. :)
Первые места в поисковиках не являются "панацеей". Развитие веб-ресурса - это кропотливый и упорный ЕЖЕДНЕВНЫЙ труд. Например, по размещению линков и кнопок на тематически близких страницах. Например, по созданию и публикации достойного и интересного контента. А этому ни в какой книжке научить нельзя.
Как придут по поисковику - так и уйдут.
Кстати, знает ли уважаемый Александр Холопов, что, к примеру, можно формировать мета-тэги для поисковиков прямо из слов, содержащихся в базе данных сайта? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Поправь, если я ошибаюсь. :)
А что касается денег за подобные "знания", то не надо забывать, что есть яндекс.директ и бегун. Вот от них и можно отталкиваться. Это типа намек. :)
02/09/2002
Здравствуйте Александр! Раскрутка сайтов очень актуальная тема. Но прежде чем браться за это действо, тратить на него самое дорогое, что есть у всех нас -время, не говоря уже о затраченных усилиях, здоровье, может имеет смысл вначале взглянуть на это сверху, как бы охватить взглядом весь горизонт - а не в гнилом ли болоте я собираюсь ловить рыбу? Будь ты чемпионом по рыбной ловле, но кроме лягушки там ничего не поймаешь...в этом смысле.
Чтобы быть успешным на рынке, требуется, во-первых, продукт, который будет пользоваться большим спросом у абсолютного большинства населения (а это глобальный рынок в Интернете), во-вторых, его нужно умело продавать, т.к. даже самые заумные в мире, но не проданные книги, не принесут вам денег, скажем лежат себе на полках в библиотеке им.Ленина и с гордостью... пылятся там. Т.е.нужна система продажи, и не какая-то там, а очень даже конкурентная, причем на мировом рынке, а не в каком-то отдельном регионе. Что вы хотите - производить продукт, или продавать продукт? Будет ли он эксклюзивным, или повторять уже подобное, и кому он будет(ли?) нужен, вопросов больше, чем ответов. Лучше прислушаться к словам одного из самых богатых и успешных людей планеты: Билл Гейтс предсказал еще лет пять назад, что самым эффективным и успешным видом бизнеса в 21 веке будет бизнес Образования в Интернете. И сейчас это успешно воплощается в жизнь компанией, которая является ведущим Специалистом в области образовательных программ в Интернет с 1994 г. Рекомендую посетить сайт: Это первая в мире автоматизированная маркетинговая система под ключ http://pan.sales-o-matic.com , платформа которой расположена на быстром и защищенном сервере http://pan.zibycom.com
А ваше умение раскручивать сайты как нельзя лучше подходит для этого бизнеса. Будет интерес, отвечу на все вопросы. С уважением, Анатолий
Здравствуйте Александр! Раскрутка сайтов очень актуальная тема. Но прежде чем браться за это действо, тратить на него самое дорогое, что есть у всех нас -время, не говоря уже о затраченных усилиях, здоровье, может имеет смысл вначале взглянуть на это сверху, как бы охватить взглядом весь горизонт - а не в гнилом ли болоте я собираюсь ловить рыбу? Будь ты чемпионом по рыбной ловле, но кроме лягушки там ничего не поймаешь...в этом смысле.
Чтобы быть успешным на рынке, требуется, во-первых, продукт, который будет пользоваться большим спросом у абсолютного большинства населения (а это глобальный рынок в Интернете), во-вторых, его нужно умело продавать, т.к. даже самые заумные в мире, но не проданные книги, не принесут вам денег, скажем лежат себе на полках в библиотеке им.Ленина и с гордостью... пылятся там. Т.е.нужна система продажи, и не какая-то там, а очень даже конкурентная, причем на мировом рынке, а не в каком-то отдельном регионе. Что вы хотите - производить продукт, или продавать продукт? Будет ли он эксклюзивным, или повторять уже подобное, и кому он будет(ли?) нужен, вопросов больше, чем ответов. Лучше прислушаться к словам одного из самых богатых и успешных людей планеты: Билл Гейтс предсказал еще лет пять назад, что самым эффективным и успешным видом бизнеса в 21 веке будет бизнес Образования в Интернете. И сейчас это успешно воплощается в жизнь компанией, которая является ведущим Специалистом в области образовательных программ в Интернет с 1994 г. Рекомендую посетить сайт: Это первая в мире автоматизированная маркетинговая система под ключ http://pan.sales-o-matic.com , платформа которой расположена на быстром и защищенном сервере http://pan.zibycom.com
А ваше умение раскручивать сайты как нельзя лучше подходит для этого бизнеса. Будет интерес, отвечу на все вопросы. С уважением, Анатолий
03/09/2002
To Serg, Andre, Анна, Александр и др.: Реальные примеры у меня есть. Мой скромный веб-сайт (epower.ru) по нескольким запросам находится на первых страницах некоторых поисковых систем. При этом, его раскруткой я практически не занимался, только немного оптимизировал страницы. Могу нескромно заметить: что в этом проекте я использовал примерно 20-40% своего потенциала.
Глорион - Апорт, Гугл
Gloryon - Апорт
Glorion - Апорт, Яндекс
бизнес-предложение - Гугл
электронные книги - Апорт
электронные книги по бизнесу - Яндекс
искусство продаж - Яндекс, Апорт
индивидуальная электронная коммерция - Яндекс, Апорт, Гугл
язык телодвижений - Яндекс, Апорт
язык взаимоотношений - Яндекс, Апорт
и др…
To Serg, Andre, Анна, Александр и др.: Реальные примеры у меня есть. Мой скромный веб-сайт (epower.ru) по нескольким запросам находится на первых страницах некоторых поисковых систем. При этом, его раскруткой я практически не занимался, только немного оптимизировал страницы. Могу нескромно заметить: что в этом проекте я использовал примерно 20-40% своего потенциала.
Глорион - Апорт, Гугл
Gloryon - Апорт
Glorion - Апорт, Яндекс
бизнес-предложение - Гугл
электронные книги - Апорт
электронные книги по бизнесу - Яндекс
искусство продаж - Яндекс, Апорт
индивидуальная электронная коммерция - Яндекс, Апорт, Гугл
язык телодвижений - Яндекс, Апорт
язык взаимоотношений - Яндекс, Апорт
и др…
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