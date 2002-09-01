/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

Help. Раскрутка...



Ссылка на сообщение Алекс
01/09/2002

2Alexey

Какая тематика проекта?

И где его можно посмотреть?



Ссылка на сообщение Alexey
01/09/2002

Вот смотрите. Узко специализированный сайт. Скоро открываем там магазин. Думаю с ним очень не плохие результаты.



Ссылка на сообщение Алекс
01/09/2002

Да, действительно узкоспециализированный проект. В своей нише хорошие перспективы.



Ссылка на сообщение Алексей
01/09/2002

Если Вы меня спрашивали пожалуйста сылочка. При всех недостатках в дизайне и прочей лабуде. Большое достоинство - сайт востребован.



Ссылка на сообщение Alexey
02/09/2002

Да, первый шаг я сделал. В своё время я пытался найти инвестора под мою Красную папочку, тогда на практике был 0. И даже нашел двух.

Но , первый слишком много хотел внести своего(и обрекал проект на провал).

А просто освоить их деньги я не хотел. Второго при всей солидности хватило на 3500$,

При всей малобюджетности интернет проектов, всетаки необходимы определенные ресурсы. Особенно временые.

Теперь я доказал в первую очередь себе, правильность выбранной бизнес идеи(реализованной только на 5% по одному направлению).

В принципе, я в течении 1,5 лет могу занять доминирующие положение на информационном рынке СНГ. Но одному это очень трудно.



Ссылка на сообщение Alexey
02/09/2002

Кстати Aлекс, а какое направление Вас интересует.



Ссылка на сообщение Alexey
02/09/2002

Кстати, вопрос: Как сделать узко специализированный форум - посещаемый.

В лоб не хотят. Ходят, читают, а писать не пишут.

С русским языком(как у меня) наверно плохо. Стесняются.



Ссылка на сообщение partizanen
02/09/2002

Вот смотрите на мою работу безо всякой рекламы (пусть кто может, попробует добиться таких же результатов). При запросе "Мат" в Яндексе - на 3 месте, в Гугле - на 4-м, сайт http://partizanen.nm.ru. Как я это сделал - готов поделиться халявно, спрашивайте, безо всяких тама руководств :)



Ссылка на сообщение partizanen
02/09/2002

Пардон.. в Гугле и Яндексе уже на первом месте :)



Ссылка на сообщение Виктория
02/09/2002

Уважаемый KOSTAKI!



Таким сайтам НЕДОСТАТОЧНО web-визитки!



Мне кажется, Ваша аналогия про авто неверна, более верным мне видится следующее утверждение: "Если я не могу позволить себе 95 бензин, я буду ездить на 92". Или... ездить не каждый день...



Малобюджетными я назваю проекты до 1000 у.е. и которые не хотят тратить на раскрутку более 100 у.е. в месяц. И тем не менее, они хотят видеть себя в поисковиках, причем на первых страницах. И моя практика показала ОЧЕНЬ успешное продвижение подобных проектов по узкому сегменту Рунет-рынка, т.е. мы не пытаемся объять необъятное, а фокусируемся на такой продукции/услуге, которая слабо или вообще не представлена в Рунете.



Причем, мы не создаем дорвеи, не публикуем объявления на электронных досках, которые не отвечают жестко заданной тематике, не участвуем в баннерообмене, не используем платные сервисы.



Результат - 6 фирм отказались от рекламы в печатных СМИ, так как не успевают обрабатывать Web-запросы. На мой взгляд, этот результат заслуживает уважения и более того, права на жизнь ;)



Вы до сих пор уверены, что малобюджетным проектам достаточно быть web-визитками?! Вам до сих пор кажется эта информация "милой"?!



Если "да", мне остается посочувствовать вашим клиентам...



С уважением, Виктория



P.S. Я посмотрела ваш сайт... он очень... мил...



Ссылка на сообщение ADI
02/09/2002

Первые места в поисковиках не являются "панацеей". Развитие веб-ресурса - это кропотливый и упорный ЕЖЕДНЕВНЫЙ труд. Например, по размещению линков и кнопок на тематически близких страницах. Например, по созданию и публикации достойного и интересного контента. А этому ни в какой книжке научить нельзя.

Как придут по поисковику - так и уйдут.

Кстати, знает ли уважаемый Александр Холопов, что, к примеру, можно формировать мета-тэги для поисковиков прямо из слов, содержащихся в базе данных сайта? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Поправь, если я ошибаюсь. :)

А что касается денег за подобные "знания", то не надо забывать, что есть яндекс.директ и бегун. Вот от них и можно отталкиваться. Это типа намек. :)



Ссылка на сообщение Анатолий
02/09/2002

Здравствуйте Александр! Раскрутка сайтов очень актуальная тема. Но прежде чем браться за это действо, тратить на него самое дорогое, что есть у всех нас -время, не говоря уже о затраченных усилиях, здоровье, может имеет смысл вначале взглянуть на это сверху, как бы охватить взглядом весь горизонт - а не в гнилом ли болоте я собираюсь ловить рыбу? Будь ты чемпионом по рыбной ловле, но кроме лягушки там ничего не поймаешь...в этом смысле.

Чтобы быть успешным на рынке, требуется, во-первых, продукт, который будет пользоваться большим спросом у абсолютного большинства населения (а это глобальный рынок в Интернете), во-вторых, его нужно умело продавать, т.к. даже самые заумные в мире, но не проданные книги, не принесут вам денег, скажем лежат себе на полках в библиотеке им.Ленина и с гордостью... пылятся там. Т.е.нужна система продажи, и не какая-то там, а очень даже конкурентная, причем на мировом рынке, а не в каком-то отдельном регионе. Что вы хотите - производить продукт, или продавать продукт? Будет ли он эксклюзивным, или повторять уже подобное, и кому он будет(ли?) нужен, вопросов больше, чем ответов. Лучше прислушаться к словам одного из самых богатых и успешных людей планеты: Билл Гейтс предсказал еще лет пять назад, что самым эффективным и успешным видом бизнеса в 21 веке будет бизнес Образования в Интернете. И сейчас это успешно воплощается в жизнь компанией, которая является ведущим Специалистом в области образовательных программ в Интернет с 1994 г. Рекомендую посетить сайт: Это первая в мире автоматизированная маркетинговая система под ключ http://pan.sales-o-matic.com , платформа которой расположена на быстром и защищенном сервере http://pan.zibycom.com

А ваше умение раскручивать сайты как нельзя лучше подходит для этого бизнеса. Будет интерес, отвечу на все вопросы. С уважением, Анатолий



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
03/09/2002

To Serg, Andre, Анна, Александр и др.: Реальные примеры у меня есть. Мой скромный веб-сайт (epower.ru) по нескольким запросам находится на первых страницах некоторых поисковых систем. При этом, его раскруткой я практически не занимался, только немного оптимизировал страницы. Могу нескромно заметить: что в этом проекте я использовал примерно 20-40% своего потенциала.



Глорион - Апорт, Гугл

Gloryon - Апорт

Glorion - Апорт, Яндекс

бизнес-предложение - Гугл

электронные книги - Апорт

электронные книги по бизнесу - Яндекс

искусство продаж - Яндекс, Апорт

индивидуальная электронная коммерция - Яндекс, Апорт, Гугл

язык телодвижений - Яндекс, Апорт

язык взаимоотношений - Яндекс, Апорт

и др…



Ссылка на сообщение Андрей
03/09/2002

Нельзя ли поподробнее.

Уж больно слова красивые...

А может помогу...

Андрей



Ссылка на сообщение Вадим
03/09/2002

Мда... Если брать Яндекс, то по указанным словосочетаниям, вас посещают 195 человек в месяц... или 6,5 - в день. Хорошо, использовали 20% потенциала - 30 человек в день с Яндекса. Маловато!


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены