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Философия бизнеса
04/10/2005
=Викалап
Скорее всего, это из серии идиотических выражений, когда весьма популярное слово, например, "философия", стали привязывать к чему надо и не надо.
Надо разделить это словосочетание на 2 части:
1. философия
2. финансовое управление
Посмотреть толкование обоих частей и связать воедино.
Хотя скорее всего, имелось ввиду "моральные цели финансового управления" или почти дословно "мудрость финансового управления".
=Викалап
Скорее всего, это из серии идиотических выражений, когда весьма популярное слово, например, "философия", стали привязывать к чему надо и не надо.
Надо разделить это словосочетание на 2 части:
1. философия
2. финансовое управление
Посмотреть толкование обоих частей и связать воедино.
Хотя скорее всего, имелось ввиду "моральные цели финансового управления" или почти дословно "мудрость финансового управления".
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