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Есть здесь люди имеющие свой merchant account?



American







Пожалуйста напишите мне na e-mail что и как собораетесь продавать, может смогу помочь продавать через мою фирму в USA. Принимаю все виды платежей в USA. 2 лизаПожалуйста напишите мне na e-mail что и как собораетесь продавать, может смогу помочь продавать через мою фирму в USA. Принимаю все виды платежей в USA.





Артем











Может посоветуете кого?



Все предложения в форум или на е-мэйл.







С уважением. Господа, хотел бы задать один вопрос. Тема уже обсуждалась, но все же. Вобщем я ищу биллинг (процессинг) для своего интернет - шопа, принимающий основные креды, который будет стабильно слать на офшорный счет в латвийском банке.Желательно также возможность получения развернутой выписки по счету и максимально упрощенная процедура регистрации.Россияне не интересуют.Может посоветуете кого?Все предложения в форум или на е-мэйл.С уважением.





лиза







написала бы да вот на какой



e-mail? 2Americanнаписала бы да вот на какойe-mail?





American







e-mail



bestchoiceart@aol.com 2 лизаe-mail



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