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Есть здесь люди имеющие свой merchant account?
19/04/2005
2 лиза
Пожалуйста напишите мне na e-mail что и как собораетесь продавать, может смогу помочь продавать через мою фирму в USA. Принимаю все виды платежей в USA.
2 лиза
Пожалуйста напишите мне na e-mail что и как собораетесь продавать, может смогу помочь продавать через мою фирму в USA. Принимаю все виды платежей в USA.
20/04/2005
Господа, хотел бы задать один вопрос. Тема уже обсуждалась, но все же. Вобщем я ищу биллинг (процессинг) для своего интернет - шопа, принимающий основные креды, который будет стабильно слать на офшорный счет в латвийском банке.Желательно также возможность получения развернутой выписки по счету и максимально упрощенная процедура регистрации.Россияне не интересуют.
Может посоветуете кого?
Все предложения в форум или на е-мэйл.
С уважением.
Господа, хотел бы задать один вопрос. Тема уже обсуждалась, но все же. Вобщем я ищу биллинг (процессинг) для своего интернет - шопа, принимающий основные креды, который будет стабильно слать на офшорный счет в латвийском банке.Желательно также возможность получения развернутой выписки по счету и максимально упрощенная процедура регистрации.Россияне не интересуют.
Может посоветуете кого?
Все предложения в форум или на е-мэйл.
С уважением.
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