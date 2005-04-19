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Есть здесь люди имеющие свой merchant account?



Ссылка на сообщение American
19/04/2005

2 лиза

Пожалуйста напишите мне na e-mail что и как собораетесь продавать, может смогу помочь продавать через мою фирму в USA. Принимаю все виды платежей в USA.



Ссылка на сообщение Артем
20/04/2005

Господа, хотел бы задать один вопрос. Тема уже обсуждалась, но все же. Вобщем я ищу биллинг (процессинг) для своего интернет - шопа, принимающий основные креды, который будет стабильно слать на офшорный счет в латвийском банке.Желательно также возможность получения развернутой выписки по счету и максимально упрощенная процедура регистрации.Россияне не интересуют.



Может посоветуете кого?

Все предложения в форум или на е-мэйл.



С уважением.



Ссылка на сообщение лиза
20/06/2005

2American

написала бы да вот на какой

e-mail?



Ссылка на сообщение American
03/10/2005

2 лиза

e-mail

bestchoiceart@aol.com


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