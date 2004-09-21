/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

Есть здесь люди имеющие свой merchant account?



Ссылка на сообщение Baron
21/09/2004

Я тоже пользовался 2СО (2checkout). Действительно не возможно получить никакой детальной информации по платежам. Я не говорю уже о удоьстве интерфейса и подключения своего магазина к ипн.

Я пользуюсь www.monely.com. Эти ребята -американцы которые ориентированы на наш Российский рынок. Я сначала не поверил, думал что это наши прикидываются а потом оказалось что мой партнер их знает - в самом деле американцы. Но они наняли помоему пару человек наших. По русски пишут лихо, хотя и с ошибками :). Очень простой и доступный интерфейс сайта и много полезных финансовых примочек которых нет у 2СО.

Кроме возможности принимать Visa и Mastercard можно так же принимать платежи из Paypal и делать банковские платежи как из обычного интернет-банка. Очень удобно. Тем более что я сними сторговался на хорошем проценте, так как у меня большой оборот. Они 3 месяца смотрели, после поей просьбы, а потом предложили скидку. В общем я доволен.



Ссылка на сообщение mister.And
22/09/2004

2Alex



Paypal - это головная боль. Я имею там открытый аккаунт, верификацию делал на банковский счет друга из Штатов. В какой-то прекрасный день им захотелось проверить мою личность, для чего теперь я им должен факсануть водительские права или еще какие бумажки. Ессна я делать этого не стану, там же будет написано что я из запрещенной страны, и мелкий обман откроется ;) В результате счет заморожен и потеряно примерно 30 баксов. Не абы как много, но все равно жалко.

Кстати, они ведут трекинг IP, откуда на свой аккаунт заходишь, и в случае чего требуют доп. проверку. Видимо это и вызвало заморочки.

Скажу более, процент недовольный американцев Пэйпалом тоже довольно велик, многим они бизнес пошатнули. Так что не делайте на них ставку ради мерчанта, кредиток и т.п.



Ссылка на сообщение M
22/09/2004

2B2, тема вечная как мир. и нужная



Ссылка на сообщение American
22/09/2004

Имею merchent account в USA. Eсть вопроси задавайте.



Ссылка на сообщение АнтонФ
18/12/2004

2 American

Какой? Если не секрет почему именно этот выбрал?

И какому мерчанту больше доверяют в америке - в смысле покупатели доверяют. А то смотришь на сайт мерчанта - и сам ему не доверяешь. :) Что уж говорить о покупателях на сайте.



Ссылка на сообщение Киса
05/01/2005

Слушайте, а вот инициатор данного поста написал в самом начале что дескать налабал он некий скрипт на перле, который лазит по "их сайту" и собирает статистику.. Это ему кто-то секретный внешний API 2Checkout дал.. ?



Ссылка на сообщение CC
05/01/2005

Народ не подскажете процесинг для казино?



Ссылка на сообщение American
09/03/2005

2 АнтонФ

У меня merchent от Chase http://www.chase.com/

Этот банк я выбрал, потому что окло 11 лет держу там бизнесс счет, и у них очень хороший сервис, и это один из самых солидных мировых банков.

Так же они застрахованы в FDIC http://www.fdic.gov/.

FDIC-Federal Deposit Insurance Corporation. Это означает что этот Банк застрахован Федеральной страховой компанией, то есть USA правительтвом до $100000.

Эта страховка, была создана в 30 годы, после Великой Депрессии, когда люди потеряли свои деньги в Банках. Теперь это исключено.

В Америке, люди не доверяют merchent, а доверяют своей кредитной карточке.

За все годы, что я имею свою кредитную карточку, я никогда не попал ни на один цент. Мой Банк, всегда меня защищает. И я никогда не задумываюсь, какой merchent, берет мои деньги с моей карточки. Eсли мой Банкс дает, значит мерчент нормальный, а если Банк ошибся, то он свою ошибку исправит.



Ссылка на сообщение Andrey
08/04/2005

Пршу помощи - что такое Merchent account.Если можно вышлите литературки какой-н.



Ссылка на сообщение UNIVERSAL
12/04/2005

Был вопрос насчет открытия merchant id для казино, мы такие открываем.



Ссылка на сообщение лиза
18/04/2005

привет,посоветуйте кто понимает,в merchant account for

offshor.

у меня Belize фирма,банк в Латвии,живу в Израиле паспорт израильский,есть готовый магазин,хочу продовать 3D model

для архитекторов,продажи через download и CD,естественно не хочу платить ни кому налогов,т.к фирма,в Belize не все хотят работать,посоветуйте

надежные и не дорогие фирмы,вообще какие цены для подобного бизнеса нормальны.




Ссылка на сообщение gent
18/04/2005

to Лиза



пробуйте paypal.com судя по вашим объяснениям что продавать будете,проще с только с этой системой..



Ссылка на сообщение лиза
19/04/2005

спасибо, но paypal.com хотят US

mercant.есть какие либо сведения

об офшорных mercant?



Ссылка на сообщение лиза
19/04/2005

какие налоги если открыть US mercant не резиденту US


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения


Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены