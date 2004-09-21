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Есть здесь люди имеющие свой merchant account?
21/09/2004
Я тоже пользовался 2СО (2checkout). Действительно не возможно получить никакой детальной информации по платежам. Я не говорю уже о удоьстве интерфейса и подключения своего магазина к ипн.
Я пользуюсь www.monely.com. Эти ребята -американцы которые ориентированы на наш Российский рынок. Я сначала не поверил, думал что это наши прикидываются а потом оказалось что мой партнер их знает - в самом деле американцы. Но они наняли помоему пару человек наших. По русски пишут лихо, хотя и с ошибками :). Очень простой и доступный интерфейс сайта и много полезных финансовых примочек которых нет у 2СО.
Кроме возможности принимать Visa и Mastercard можно так же принимать платежи из Paypal и делать банковские платежи как из обычного интернет-банка. Очень удобно. Тем более что я сними сторговался на хорошем проценте, так как у меня большой оборот. Они 3 месяца смотрели, после поей просьбы, а потом предложили скидку. В общем я доволен.
Я тоже пользовался 2СО (2checkout). Действительно не возможно получить никакой детальной информации по платежам. Я не говорю уже о удоьстве интерфейса и подключения своего магазина к ипн.
Я пользуюсь www.monely.com. Эти ребята -американцы которые ориентированы на наш Российский рынок. Я сначала не поверил, думал что это наши прикидываются а потом оказалось что мой партнер их знает - в самом деле американцы. Но они наняли помоему пару человек наших. По русски пишут лихо, хотя и с ошибками :). Очень простой и доступный интерфейс сайта и много полезных финансовых примочек которых нет у 2СО.
Кроме возможности принимать Visa и Mastercard можно так же принимать платежи из Paypal и делать банковские платежи как из обычного интернет-банка. Очень удобно. Тем более что я сними сторговался на хорошем проценте, так как у меня большой оборот. Они 3 месяца смотрели, после поей просьбы, а потом предложили скидку. В общем я доволен.
22/09/2004
2Alex
Paypal - это головная боль. Я имею там открытый аккаунт, верификацию делал на банковский счет друга из Штатов. В какой-то прекрасный день им захотелось проверить мою личность, для чего теперь я им должен факсануть водительские права или еще какие бумажки. Ессна я делать этого не стану, там же будет написано что я из запрещенной страны, и мелкий обман откроется ;) В результате счет заморожен и потеряно примерно 30 баксов. Не абы как много, но все равно жалко.
Кстати, они ведут трекинг IP, откуда на свой аккаунт заходишь, и в случае чего требуют доп. проверку. Видимо это и вызвало заморочки.
Скажу более, процент недовольный американцев Пэйпалом тоже довольно велик, многим они бизнес пошатнули. Так что не делайте на них ставку ради мерчанта, кредиток и т.п.
2Alex
Paypal - это головная боль. Я имею там открытый аккаунт, верификацию делал на банковский счет друга из Штатов. В какой-то прекрасный день им захотелось проверить мою личность, для чего теперь я им должен факсануть водительские права или еще какие бумажки. Ессна я делать этого не стану, там же будет написано что я из запрещенной страны, и мелкий обман откроется ;) В результате счет заморожен и потеряно примерно 30 баксов. Не абы как много, но все равно жалко.
Кстати, они ведут трекинг IP, откуда на свой аккаунт заходишь, и в случае чего требуют доп. проверку. Видимо это и вызвало заморочки.
Скажу более, процент недовольный американцев Пэйпалом тоже довольно велик, многим они бизнес пошатнули. Так что не делайте на них ставку ради мерчанта, кредиток и т.п.
09/03/2005
2 АнтонФ
У меня merchent от Chase http://www.chase.com/
Этот банк я выбрал, потому что окло 11 лет держу там бизнесс счет, и у них очень хороший сервис, и это один из самых солидных мировых банков.
Так же они застрахованы в FDIC http://www.fdic.gov/.
FDIC-Federal Deposit Insurance Corporation. Это означает что этот Банк застрахован Федеральной страховой компанией, то есть USA правительтвом до $100000.
Эта страховка, была создана в 30 годы, после Великой Депрессии, когда люди потеряли свои деньги в Банках. Теперь это исключено.
В Америке, люди не доверяют merchent, а доверяют своей кредитной карточке.
За все годы, что я имею свою кредитную карточку, я никогда не попал ни на один цент. Мой Банк, всегда меня защищает. И я никогда не задумываюсь, какой merchent, берет мои деньги с моей карточки. Eсли мой Банкс дает, значит мерчент нормальный, а если Банк ошибся, то он свою ошибку исправит.
2 АнтонФ
У меня merchent от Chase http://www.chase.com/
Этот банк я выбрал, потому что окло 11 лет держу там бизнесс счет, и у них очень хороший сервис, и это один из самых солидных мировых банков.
Так же они застрахованы в FDIC http://www.fdic.gov/.
FDIC-Federal Deposit Insurance Corporation. Это означает что этот Банк застрахован Федеральной страховой компанией, то есть USA правительтвом до $100000.
Эта страховка, была создана в 30 годы, после Великой Депрессии, когда люди потеряли свои деньги в Банках. Теперь это исключено.
В Америке, люди не доверяют merchent, а доверяют своей кредитной карточке.
За все годы, что я имею свою кредитную карточку, я никогда не попал ни на один цент. Мой Банк, всегда меня защищает. И я никогда не задумываюсь, какой merchent, берет мои деньги с моей карточки. Eсли мой Банкс дает, значит мерчент нормальный, а если Банк ошибся, то он свою ошибку исправит.
18/04/2005
привет,посоветуйте кто понимает,в merchant account for
offshor.
у меня Belize фирма,банк в Латвии,живу в Израиле паспорт израильский,есть готовый магазин,хочу продовать 3D model
для архитекторов,продажи через download и CD,естественно не хочу платить ни кому налогов,т.к фирма,в Belize не все хотят работать,посоветуйте
надежные и не дорогие фирмы,вообще какие цены для подобного бизнеса нормальны.
привет,посоветуйте кто понимает,в merchant account for
offshor.
у меня Belize фирма,банк в Латвии,живу в Израиле паспорт израильский,есть готовый магазин,хочу продовать 3D model
для архитекторов,продажи через download и CD,естественно не хочу платить ни кому налогов,т.к фирма,в Belize не все хотят работать,посоветуйте
надежные и не дорогие фирмы,вообще какие цены для подобного бизнеса нормальны.
18/04/2005
литература есть по английски
может поможет
http://www.electronictransfer.com/merch ... icing.html
http://www.fastcharge.com/index.htm
http://www.merchantseek.com/offshore-me ... ccount.htm
http://belizetaxhaven.com/
http://www.ecommerce-digest.com/offshor ... ounts.html
http://www.offshore-tax-haven.com/
http://www.wirecard.com/site/products_s ... vices.html
http://www.scsoffshore.com/gateway/incoff.htm
http://www.bankcardamerica.com/high_risk.htm
http://www.office-center.info/
http://paysat.com/
http://forum.merchantequip.com/
http://www.discount-merchant-account.com/
http://www.cashcards.net/rep/54165/rotateindex.php?
http://www.imglobalpayments.com/?src=third
литература есть по английски
может поможет
http://www.electronictransfer.com/merch ... icing.html
http://www.fastcharge.com/index.htm
http://www.merchantseek.com/offshore-me ... ccount.htm
http://belizetaxhaven.com/
http://www.ecommerce-digest.com/offshor ... ounts.html
http://www.offshore-tax-haven.com/
http://www.wirecard.com/site/products_s ... vices.html
http://www.scsoffshore.com/gateway/incoff.htm
http://www.bankcardamerica.com/high_risk.htm
http://www.office-center.info/
http://paysat.com/
http://forum.merchantequip.com/
http://www.discount-merchant-account.com/
http://www.cashcards.net/rep/54165/rotateindex.php?
http://www.imglobalpayments.com/?src=third
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