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Есть здесь люди имеющие свой merchant account?



Baron







Я пользуюсь



Кроме возможности принимать Visa и Mastercard можно так же принимать платежи из Paypal и делать банковские платежи как из обычного интернет-банка. Очень удобно. Тем более что я сними сторговался на хорошем проценте, так как у меня большой оборот. Они 3 месяца смотрели, после поей просьбы, а потом предложили скидку. В общем я доволен. Я тоже пользовался 2СО (2checkout). Действительно не возможно получить никакой детальной информации по платежам. Я не говорю уже о удоьстве интерфейса и подключения своего магазина к ипн.Я пользуюсь www.monely.com . Эти ребята -американцы которые ориентированы на наш Российский рынок. Я сначала не поверил, думал что это наши прикидываются а потом оказалось что мой партнер их знает - в самом деле американцы. Но они наняли помоему пару человек наших. По русски пишут лихо, хотя и с ошибками :). Очень простой и доступный интерфейс сайта и много полезных финансовых примочек которых нет у 2СО.Кроме возможности принимать Visa и Mastercard можно так же принимать платежи из Paypal и делать банковские платежи как из обычного интернет-банка. Очень удобно. Тем более что я сними сторговался на хорошем проценте, так как у меня большой оборот. Они 3 месяца смотрели, после поей просьбы, а потом предложили скидку. В общем я доволен.





mister.And











Paypal - это головная боль. Я имею там открытый аккаунт, верификацию делал на банковский счет друга из Штатов. В какой-то прекрасный день им захотелось проверить мою личность, для чего теперь я им должен факсануть водительские права или еще какие бумажки. Ессна я делать этого не стану, там же будет написано что я из запрещенной страны, и мелкий обман откроется ;) В результате счет заморожен и потеряно примерно 30 баксов. Не абы как много, но все равно жалко.



Кстати, они ведут трекинг IP, откуда на свой аккаунт заходишь, и в случае чего требуют доп. проверку. Видимо это и вызвало заморочки.



Скажу более, процент недовольный американцев Пэйпалом тоже довольно велик, многим они бизнес пошатнули. Так что не делайте на них ставку ради мерчанта, кредиток и т.п. 2AlexPaypal - это головная боль. Я имею там открытый аккаунт, верификацию делал на банковский счет друга из Штатов. В какой-то прекрасный день им захотелось проверить мою личность, для чего теперь я им должен факсануть водительские права или еще какие бумажки. Ессна я делать этого не стану, там же будет написано что я из запрещенной страны, и мелкий обман откроется ;) В результате счет заморожен и потеряно примерно 30 баксов. Не абы как много, но все равно жалко.Кстати, они ведут трекинг IP, откуда на свой аккаунт заходишь, и в случае чего требуют доп. проверку. Видимо это и вызвало заморочки.Скажу более, процент недовольный американцев Пэйпалом тоже довольно велик, многим они бизнес пошатнули. Так что не делайте на них ставку ради мерчанта, кредиток и т.п.





M



2B2, тема вечная как мир. и нужная





American



Имею merchent account в USA. Eсть вопроси задавайте.





АнтонФ







Какой? Если не секрет почему именно этот выбрал?



И какому мерчанту больше доверяют в америке - в смысле покупатели доверяют. А то смотришь на сайт мерчанта - и сам ему не доверяешь. :) Что уж говорить о покупателях на сайте. 2 AmericanКакой? Если не секрет почему именно этот выбрал?И какому мерчанту больше доверяют в америке - в смысле покупатели доверяют. А то смотришь на сайт мерчанта - и сам ему не доверяешь. :) Что уж говорить о покупателях на сайте.





Киса



Слушайте, а вот инициатор данного поста написал в самом начале что дескать налабал он некий скрипт на перле, который лазит по "их сайту" и собирает статистику.. Это ему кто-то секретный внешний API 2Checkout дал.. ?





CC



Народ не подскажете процесинг для казино?





American







У меня merchent от Chase



Этот банк я выбрал, потому что окло 11 лет держу там бизнесс счет, и у них очень хороший сервис, и это один из самых солидных мировых банков.



Так же они застрахованы в FDIC



FDIC-Federal Deposit Insurance Corporation. Это означает что этот Банк застрахован Федеральной страховой компанией, то есть USA правительтвом до $100000.



Эта страховка, была создана в 30 годы, после Великой Депрессии, когда люди потеряли свои деньги в Банках. Теперь это исключено.



В Америке, люди не доверяют merchent, а доверяют своей кредитной карточке.



За все годы, что я имею свою кредитную карточку, я никогда не попал ни на один цент. Мой Банк, всегда меня защищает. И я никогда не задумываюсь, какой merchent, берет мои деньги с моей карточки. Eсли мой Банкс дает, значит мерчент нормальный, а если Банк ошибся, то он свою ошибку исправит. 2 АнтонФУ меня merchent от Chase http://www.chase.com/ Этот банк я выбрал, потому что окло 11 лет держу там бизнесс счет, и у них очень хороший сервис, и это один из самых солидных мировых банков.Так же они застрахованы в FDIC http://www.fdic.gov/ FDIC-Federal Deposit Insurance Corporation. Это означает что этот Банк застрахован Федеральной страховой компанией, то есть USA правительтвом до $100000.Эта страховка, была создана в 30 годы, после Великой Депрессии, когда люди потеряли свои деньги в Банках. Теперь это исключено.В Америке, люди не доверяют merchent, а доверяют своей кредитной карточке.За все годы, что я имею свою кредитную карточку, я никогда не попал ни на один цент. Мой Банк, всегда меня защищает. И я никогда не задумываюсь, какой merchent, берет мои деньги с моей карточки. Eсли мой Банкс дает, значит мерчент нормальный, а если Банк ошибся, то он свою ошибку исправит.





Andrey



Пршу помощи - что такое Merchent account.Если можно вышлите литературки какой-н.





UNIVERSAL



Был вопрос насчет открытия merchant id для казино, мы такие открываем.





лиза







offshor.



у меня Belize фирма,банк в Латвии,живу в Израиле паспорт израильский,есть готовый магазин,хочу продовать 3D model



для архитекторов,продажи через download и CD,естественно не хочу платить ни кому налогов,т.к фирма,в Belize не все хотят работать,посоветуйте



надежные и не дорогие фирмы,вообще какие цены для подобного бизнеса нормальны. привет,посоветуйте кто понимает,в merchant account foroffshor.у меня Belize фирма,банк в Латвии,живу в Израиле паспорт израильский,есть готовый магазин,хочу продовать 3D modelдля архитекторов,продажи через download и CD,естественно не хочу платить ни кому налогов,т.к фирма,в Belize не все хотят работать,посоветуйтенадежные и не дорогие фирмы,вообще какие цены для подобного бизнеса нормальны.





лиза







может поможет



http://www.electronictransfer.com/merch ... icing.html



http://www.fastcharge.com/index.htm



http://www.merchantseek.com/offshore-me ... ccount.htm



http://belizetaxhaven.com/



http://www.ecommerce-digest.com/offshor ... ounts.html



http://www.offshore-tax-haven.com/



http://www.wirecard.com/site/products_s ... vices.html



http://www.scsoffshore.com/gateway/incoff.htm



http://www.bankcardamerica.com/high_risk.htm



http://www.office-center.info/



http://paysat.com/



http://forum.merchantequip.com/



http://www.discount-merchant-account.com/



http://www.cashcards.net/rep/54165/rotateindex.php ?



http://www.imglobalpayments.com/?src=third литература есть по английскиможет поможет





gent











пробуйте paypal.com судя по вашим объяснениям что продавать будете,проще с только с этой системой.. to Лизапробуйте paypal.com судя по вашим объяснениям что продавать будете,проще с только с этой системой..





лиза







mercant.есть какие либо сведения



об офшорных mercant? спасибо, но paypal.com хотят USmercant.есть какие либо сведенияоб офшорных mercant?





лиза



какие налоги если открыть US mercant не резиденту US



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