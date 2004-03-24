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Есть возм. взять кредит



Наталья



нужен кредит 50.000 дол.на дин, два года.





Andrey



Необходим кредит 87000$ на год.т89022808600





Тамара







Если реально жду ответ и



условия. Срочно надо 5000$.Если реально жду ответ иусловия.





Игорек







Я живу в Питере.



С уважением, Игорь интересует кредит в размере 10 -15 000 на полгода.Я живу в Питере.С уважением, Игорь





Alex



хочу кредит 50.000 долл. на год.





Алексей



Возьму в кредит 7-9 тыс. долл. США срочно под проценты без залога оформление нотариально.





Валера



срочно нужен кредит 150000 руб.имею прописку в м.о.постаянную работу в г.Лобня фактическая запрата 12000 руб. по НДФЛ 3000





Михаил







490-1408 Нужен кредит 10000 у.е. на 4 месяца под 10% в месяц.490-1408





Alexandr



КС "Кредитсервис" возьмет кредит до 24 годовых с ежемесячной оплатой процентов до 50000, возможен залог.





Михаил Виноградов



Возьму 5000 долларов ровно на год под 20-25% в валюте. предложения на е-мейл.





Михаил Виноградов



ну или звоните 8-921-784-07-62



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