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Есть возм. взять кредит



Ссылка на сообщение Наталья
24/03/2004

нужен кредит 50.000 дол.на дин, два года.



Ссылка на сообщение Andrey
26/03/2004

Необходим кредит 87000$ на год.т89022808600



Ссылка на сообщение Тамара
26/03/2004

Срочно надо 5000$.

Если реально жду ответ и

условия.



Ссылка на сообщение Игорек
27/03/2004

интересует кредит в размере 10 -15 000 на полгода.

Я живу в Питере.

С уважением, Игорь



Ссылка на сообщение Alex
27/03/2004

хочу кредит 50.000 долл. на год.



Ссылка на сообщение Алексей
31/03/2004

Возьму в кредит 7-9 тыс. долл. США срочно под проценты без залога оформление нотариально.



Ссылка на сообщение Валера
03/04/2004

срочно нужен кредит 150000 руб.имею прописку в м.о.постаянную работу в г.Лобня фактическая запрата 12000 руб. по НДФЛ 3000



Ссылка на сообщение Михаил
03/04/2004

Нужен кредит 10000 у.е. на 4 месяца под 10% в месяц.

490-1408



Ссылка на сообщение Alexandr
04/04/2004

КС "Кредитсервис" возьмет кредит до 24 годовых с ежемесячной оплатой процентов до 50000, возможен залог.



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
05/04/2004

Возьму 5000 долларов ровно на год под 20-25% в валюте. предложения на е-мейл.



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
05/04/2004

ну или звоните 8-921-784-07-62


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