Есть возм. взять кредит
Наталья
24/03/2004
нужен кредит 50.000 дол.на дин, два года.
Andrey
26/03/2004
Необходим кредит 87000$ на год.т89022808600
Тамара
26/03/2004
Срочно надо 5000$.
Если реально жду ответ и
условия.
Игорек
27/03/2004
интересует кредит в размере 10 -15 000 на полгода.
Я живу в Питере.
С уважением, Игорь
Alex
27/03/2004
хочу кредит 50.000 долл. на год.
Алексей
31/03/2004
Возьму в кредит 7-9 тыс. долл. США срочно под проценты без залога оформление нотариально.
Валера
03/04/2004
срочно нужен кредит 150000 руб.имею прописку в м.о.постаянную работу в г.Лобня фактическая запрата 12000 руб. по НДФЛ 3000
Михаил
03/04/2004
Нужен кредит 10000 у.е. на 4 месяца под 10% в месяц.
490-1408
Alexandr
04/04/2004
КС "Кредитсервис" возьмет кредит до 24 годовых с ежемесячной оплатой процентов до 50000, возможен залог.
Михаил Виноградов
05/04/2004
Возьму 5000 долларов ровно на год под 20-25% в валюте. предложения на е-мейл.
Михаил Виноградов
05/04/2004
ну или звоните 8-921-784-07-62
Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения