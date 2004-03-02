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Есть возм. взять кредит



Ссылка на сообщение Елена
02/03/2004

Необходим кредит 3-5 тыс. дол. США. Без залога, не более чем под 25-27%.

Ограничеснные сроки.

Жду предложения по электронной почте: elena@lunch.ru



Ссылка на сообщение ирина
12/03/2004

Средство массовой информации. Возьму кредит под оборот. от 5 000 до 50 000$.



Ссылка на сообщение Наталья
12/03/2004

Нужен кредит 100-150 тыс.руб. под ваши предложенные проценты.



Ссылка на сообщение Andrey
13/03/2004

Добрый день! Необходим кредит без залога.

Прошу сообщить информацию для получения кредита. тел. 89022808600

с уважением

Андрей



Ссылка на сообщение Сергей
16/03/2004

Возьму кредит 0,3-0,5млн.$

на 3-5 мес.Готов заплатить 10%-13%.Залога увы нет.



Ссылка на сообщение kwit
16/03/2004

Предоставлю краткосрочный кредит до 10 тыс у.е.

Под залог строго! На честное слово, увы, не дам. Для тех кому по какой-либо причине отказал банк, но есть ликвидная собственность.



Также рассмотрю ваши идеи - возможно инвестирование.



Ссылка на сообщение Жанна
20/03/2004

Нужен кредит -100тыс. на завершение строительства.

Процент за услуги.

8-918-400-70-39



Ссылка на сообщение Igor
22/03/2004

Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.



Ссылка на сообщение Igor
22/03/2004

Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.



Ссылка на сообщение Igor
22/03/2004

Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.



Ссылка на сообщение Igor
22/03/2004

Денег нет,иди на вокзал!



Ссылка на сообщение Igor
22/03/2004

Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.



Ссылка на сообщение Rockfeller
22/03/2004

Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.



Ссылка на сообщение Nick
23/03/2004

нужен кредит 1500дол. на оплату учебы. (1год) Прописка Москва. Подскажите где взять. Очень срочнонужно.



Ссылка на сообщение ЛИЛИЯ
23/03/2004

Возьму кредит 5000$ под залог загородного дома Срочно!!!


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