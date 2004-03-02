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Есть возм. взять кредит



Елена







Ограничеснные сроки.



Жду предложения по электронной почте: Необходим кредит 3-5 тыс. дол. США. Без залога, не более чем под 25-27%.Ограничеснные сроки.Жду предложения по электронной почте: elena@lunch.ru





ирина



Средство массовой информации. Возьму кредит под оборот. от 5 000 до 50 000$.





Наталья



Нужен кредит 100-150 тыс.руб. под ваши предложенные проценты.





Andrey







Прошу сообщить информацию для получения кредита. тел. 89022808600



с уважением



Андрей Добрый день! Необходим кредит без залога.Прошу сообщить информацию для получения кредита. тел. 89022808600с уважениемАндрей





Сергей







на 3-5 мес.Готов заплатить 10%-13%.Залога увы нет. Возьму кредит 0,3-0,5млн.$на 3-5 мес.Готов заплатить 10%-13%.Залога увы нет.





kwit







Под залог строго! На честное слово, увы, не дам. Для тех кому по какой-либо причине отказал банк, но есть ликвидная собственность.







Также рассмотрю ваши идеи - возможно инвестирование. Предоставлю краткосрочный кредит до 10 тыс у.е.Под залог строго! На честное слово, увы, не дам. Для тех кому по какой-либо причине отказал банк, но есть ликвидная собственность.Также рассмотрю ваши идеи - возможно инвестирование.





Жанна







Процент за услуги.



8-918-400-70-39 Нужен кредит -100тыс. на завершение строительства.Процент за услуги.8-918-400-70-39





Igor



Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.





Igor



Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.





Igor



Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.





Igor



Денег нет,иди на вокзал!





Igor



Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.





Rockfeller



Предоставляю кредиты от 700 до 5000 евро,без залога и поручителей в течение 1-2дней.Срок возврата до 1 года под невысокий процент.Все профессионально и без посредников.Обращаться с 10 до 24 ежедневно по тел.8-926-220-83-10.Возможен выезд агента.Строго Москвичам и жителям Подмосковья.Строго с 18 лет.





Nick



нужен кредит 1500дол. на оплату учебы. (1год) Прописка Москва. Подскажите где взять. Очень срочнонужно.





ЛИЛИЯ



Возьму кредит 5000$ под залог загородного дома Срочно!!!



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