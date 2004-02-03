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Есть возм. взять кредит



Ссылка на сообщение Саша
03/02/2004

Возьму в кредит на месяц любую сумму. Верну в два раза больше!Или под 100% годовых....



Ссылка на сообщение Константин Каширин
03/02/2004

Как люди легко такими суммами оперируют. Сто тысяч, двести... Подумайте хотя бы на минуту, что с вами будет, если ваши ожидания не оправдаются и кредит вы не сможете вернуть! Ведь бывает и такое, правда?



Ссылка на сообщение bornholio
03/02/2004

н-да, ет дело такое...

хотя часто приходится встречать людей, которые об этом не слишком задумываются...

я вообще кредит присматривал не себе, а конторе. Пока вроде обходимся своими ресурсами плюс поставщики кредит подкинули. Но если все пойдет как надо количество точек за месяц-два удвоится... тогда придется видимо опять искать...



Ссылка на сообщение Александр
06/02/2004

Возьму кредит на расширение

бизнеса в размере 50-60000

ам.долларов на 1-1,5 года под

18-24% годовых.Желательно без

залога и минимум времени на

оформление.



Ссылка на сообщение Леонид
07/02/2004

Уточните условия и сделайте предложение.Тел.3395251,89262300365



Ссылка на сообщение Леонид
07/02/2004

Возьму кредит на сумму 2-3тыс.долларов на 1 год



Ссылка на сообщение Леонид
07/02/2004

Возьму кредит на 2-3 тысячи долларов на 1 год



Ссылка на сообщение Татьяна
24/02/2004

Нужен кредит 1000$ на 3-4 месяца, не хватает на машину.

Подскажите банк и условия.

Без залога и поручителей!



Ссылка на сообщение Покупатель
24/02/2004

А я вот склоняюсь к тому что с оптовыми покупателями буду по факторингу работать. Сейчас вот выбрал банк, Экспресс-Кредит (www.expr.ru), если кому интересно. Удобная очень весч - и покупатели довольны и у меня оборотные средства не висят.

А то тут один умник посоветовал продавать побольше чтобы оборотных средств больше было. гы:)



Ссылка на сообщение анна
24/02/2004

под какой процент берешь? у нас 20%. Если подходит пиши на мой е-м или звони 737-00-99 доб 299



Ссылка на сообщение Антон
26/02/2004

Возьму кредит $3000-$5000 до 33% годовых сроком на 1-2 года без залога, поручителей и справки о доходе. Можно оформить нотариальную доверенность. Живу не в Москве. Если кто готов дать, то пишите на email, обсудим.



Ссылка на сообщение Натали
29/02/2004

Не отказалась бы от кредита в размере 25 000 дол. даже можно и чуть большие %.Скинтепо почте сообщение и в ответе укажу телефон.



Ссылка на сообщение ПАПА
01/03/2004

Может и мне кто даст 1-2 млн $ без залога и гарантий. Верну 300% в месяц. На блюдце с каемочкой (или я дурак, или лыжи не едут :-?



Ссылка на сообщение Николай
02/03/2004

Интересует кредит в размере 50000-100000 долларов на три года на открытие бизнеса.

8-916-634-79-82



Ссылка на сообщение Владимир
02/03/2004

Помогите получить кредит без залога 150.000 дол.США на закупку оборудования для производства оконнных блоков и ПВХ профиля фирмы "Димекс". Заказы на большие партии готовой продукци, производственный цех в аренде и работники есть.

Жду позитива без обмана и предоплат, с хорошими комиссионными для труженика по факту получения кредита.

С уважением,

Владимир


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