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Есть возм. взять кредит



Саша



Возьму в кредит на месяц любую сумму. Верну в два раза больше!Или под 100% годовых....





Константин Каширин



Как люди легко такими суммами оперируют. Сто тысяч, двести... Подумайте хотя бы на минуту, что с вами будет, если ваши ожидания не оправдаются и кредит вы не сможете вернуть! Ведь бывает и такое, правда?





bornholio







хотя часто приходится встречать людей, которые об этом не слишком задумываются...



я вообще кредит присматривал не себе, а конторе. Пока вроде обходимся своими ресурсами плюс поставщики кредит подкинули. Но если все пойдет как надо количество точек за месяц-два удвоится... тогда придется видимо опять искать... н-да, ет дело такое...хотя часто приходится встречать людей, которые об этом не слишком задумываются...я вообще кредит присматривал не себе, а конторе. Пока вроде обходимся своими ресурсами плюс поставщики кредит подкинули. Но если все пойдет как надо количество точек за месяц-два удвоится... тогда придется видимо опять искать...





Александр







бизнеса в размере 50-60000



ам.долларов на 1-1,5 года под



18-24% годовых.Желательно без



залога и минимум времени на



оформление. Возьму кредит на расширениебизнеса в размере 50-60000ам.долларов на 1-1,5 года под18-24% годовых.Желательно беззалога и минимум времени наоформление.





Леонид



Уточните условия и сделайте предложение.Тел.3395251,89262300365





Леонид



Возьму кредит на сумму 2-3тыс.долларов на 1 год





Леонид



Возьму кредит на 2-3 тысячи долларов на 1 год





Татьяна







Подскажите банк и условия.



Без залога и поручителей! Нужен кредит 1000$ на 3-4 месяца, не хватает на машину.Подскажите банк и условия.Без залога и поручителей!





Покупатель







А то тут один умник посоветовал продавать побольше чтобы оборотных средств больше было. гы:) А я вот склоняюсь к тому что с оптовыми покупателями буду по факторингу работать. Сейчас вот выбрал банк, Экспресс-Кредит ( www.expr.ru ), если кому интересно. Удобная очень весч - и покупатели довольны и у меня оборотные средства не висят.А то тут один умник посоветовал продавать побольше чтобы оборотных средств больше было. гы:)





анна



под какой процент берешь? у нас 20%. Если подходит пиши на мой е-м или звони 737-00-99 доб 299





Антон



Возьму кредит $3000-$5000 до 33% годовых сроком на 1-2 года без залога, поручителей и справки о доходе. Можно оформить нотариальную доверенность. Живу не в Москве. Если кто готов дать, то пишите на email, обсудим.





Натали



Не отказалась бы от кредита в размере 25 000 дол. даже можно и чуть большие %.Скинтепо почте сообщение и в ответе укажу телефон.





ПАПА



Может и мне кто даст 1-2 млн $ без залога и гарантий. Верну 300% в месяц. На блюдце с каемочкой (или я дурак, или лыжи не едут :-?





Николай







8-916-634-79-82 Интересует кредит в размере 50000-100000 долларов на три года на открытие бизнеса.8-916-634-79-82





Владимир







Жду позитива без обмана и предоплат, с хорошими комиссионными для труженика по факту получения кредита.



С уважением,



Владимир Помогите получить кредит без залога 150.000 дол.США на закупку оборудования для производства оконнных блоков и ПВХ профиля фирмы "Димекс". Заказы на большие партии готовой продукци, производственный цех в аренде и работники есть.Жду позитива без обмана и предоплат, с хорошими комиссионными для труженика по факту получения кредита.С уважением,Владимир



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