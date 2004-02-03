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Есть возм. взять кредит
03/02/2004
Возьму в кредит на месяц любую сумму. Верну в два раза больше!Или под 100% годовых....
Возьму в кредит на месяц любую сумму. Верну в два раза больше!Или под 100% годовых....
03/02/2004
н-да, ет дело такое...
хотя часто приходится встречать людей, которые об этом не слишком задумываются...
я вообще кредит присматривал не себе, а конторе. Пока вроде обходимся своими ресурсами плюс поставщики кредит подкинули. Но если все пойдет как надо количество точек за месяц-два удвоится... тогда придется видимо опять искать...
н-да, ет дело такое...
хотя часто приходится встречать людей, которые об этом не слишком задумываются...
я вообще кредит присматривал не себе, а конторе. Пока вроде обходимся своими ресурсами плюс поставщики кредит подкинули. Но если все пойдет как надо количество точек за месяц-два удвоится... тогда придется видимо опять искать...
24/02/2004
А я вот склоняюсь к тому что с оптовыми покупателями буду по факторингу работать. Сейчас вот выбрал банк, Экспресс-Кредит (www.expr.ru), если кому интересно. Удобная очень весч - и покупатели довольны и у меня оборотные средства не висят.
А то тут один умник посоветовал продавать побольше чтобы оборотных средств больше было. гы:)
А я вот склоняюсь к тому что с оптовыми покупателями буду по факторингу работать. Сейчас вот выбрал банк, Экспресс-Кредит (www.expr.ru), если кому интересно. Удобная очень весч - и покупатели довольны и у меня оборотные средства не висят.
А то тут один умник посоветовал продавать побольше чтобы оборотных средств больше было. гы:)
02/03/2004
Помогите получить кредит без залога 150.000 дол.США на закупку оборудования для производства оконнных блоков и ПВХ профиля фирмы "Димекс". Заказы на большие партии готовой продукци, производственный цех в аренде и работники есть.
Жду позитива без обмана и предоплат, с хорошими комиссионными для труженика по факту получения кредита.
С уважением,
Владимир
Помогите получить кредит без залога 150.000 дол.США на закупку оборудования для производства оконнных блоков и ПВХ профиля фирмы "Димекс". Заказы на большие партии готовой продукци, производственный цех в аренде и работники есть.
Жду позитива без обмана и предоплат, с хорошими комиссионными для труженика по факту получения кредита.
С уважением,
Владимир
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