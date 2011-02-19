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Есть ли курьерская доставка с приемом денег за товар от клиента
19/02/2011
Мы так работаем в Ростове-на-Дону.
Мы так работаем в Ростове-на-Дону.
30/03/2011
Мы забираем!!!!!!!Доставка по Москве и МО!!низкие тарифы.юзвоните договоримся
www.exp-dialog.ru
517-02-35
Мы забираем!!!!!!!Доставка по Москве и МО!!низкие тарифы.юзвоните договоримся
www.exp-dialog.ru
517-02-35
01/04/2011
СВАО, ул. Отрадная, Служба Интернет Доставки, склад до 700м2, самовывозы - 500м от метро Отрадная, до 400 доставок в день по Москве и МО, маршрутеризация и статус заказов в on-line, полное агентское сопровождение. т. +7 495 544 7760, e-mail developmentfsd@gmail.com
СВАО, ул. Отрадная, Служба Интернет Доставки, склад до 700м2, самовывозы - 500м от метро Отрадная, до 400 доставок в день по Москве и МО, маршрутеризация и статус заказов в on-line, полное агентское сопровождение. т. +7 495 544 7760, e-mail developmentfsd@gmail.com
12/04/2011
Наша курьерская компания работает с 1988 года на рынке СПБ и МСК.
Для интернет-магазинов мы оказываем услуги по доставке с приемом денег в СПб, МСК и еще в 18 крупных городах России. По МСК и СПБ - срок по желанию, либо "день в день", либо "на след.день". По России в среднем 2-3 раб.дня.
Цены на доставку от 150 руб по МСК и СПБ на след.день, 350- одним днем., самовывоз- 70р.
Обращайтесь- готовы выслать свои тарифы и показать себя в работе.
Наша курьерская компания работает с 1988 года на рынке СПБ и МСК.
Для интернет-магазинов мы оказываем услуги по доставке с приемом денег в СПб, МСК и еще в 18 крупных городах России. По МСК и СПБ - срок по желанию, либо "день в день", либо "на след.день". По России в среднем 2-3 раб.дня.
Цены на доставку от 150 руб по МСК и СПБ на след.день, 350- одним днем., самовывоз- 70р.
Обращайтесь- готовы выслать свои тарифы и показать себя в работе.
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