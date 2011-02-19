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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Есть ли курьерская доставка с приемом денег за товар от клиента



Ссылка на сообщение oxxx
19/02/2011

Мы так работаем в Ростове-на-Дону.



Ссылка на сообщение Busido
21/02/2011

Разумеется, есть. Ру-Курьер - пишите в личку.
Забор груза, доставка, самовывоз, хранение, кассовое обслуживание, прием ваших звонков...



Ссылка на сообщение filimonov
29/03/2011

Мы предоставляем такие услуги. 8-495-997-76-72 Александр



Ссылка на сообщение Exp-Dialog
30/03/2011

Мы забираем!!!!!!!Доставка по Москве и МО!!низкие тарифы.юзвоните договоримся

www.exp-dialog.ru
517-02-35



Ссылка на сообщение служба ИД
01/04/2011

СВАО, ул. Отрадная, Служба Интернет Доставки, склад до 700м2, самовывозы - 500м от метро Отрадная, до 400 доставок в день по Москве и МО, маршрутеризация и статус заказов в on-line, полное агентское сопровождение. т. +7 495 544 7760, e-mail developmentfsd@gmail.com



Ссылка на сообщение ritmz
05/04/2011

Обращайтесь!



Ссылка на сообщение Post
12/04/2011

Наша курьерская компания работает с 1988 года на рынке СПБ и МСК.
Для интернет-магазинов мы оказываем услуги по доставке с приемом денег в СПб, МСК и еще в 18 крупных городах России. По МСК и СПБ - срок по желанию, либо "день в день", либо "на след.день". По России в среднем 2-3 раб.дня.
Цены на доставку от 150 руб по МСК и СПБ на след.день, 350- одним днем., самовывоз- 70р.

Обращайтесь- готовы выслать свои тарифы и показать себя в работе.



Ссылка на сообщение emkon
12/04/2011

Цитата:

машрутеризация и статус заказов в on-line


только вот недавно СДЭК совместными усилиями выправили, тут еще один грамАтей



Ссылка на сообщение VKolmagorov
12/04/2011

emkon:

только вот недавно СДЭК совместными усилиями выправили,

Не язви :D


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