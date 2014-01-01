Дропшиппинг и он-лайн касса. Быть или не быть, вот в чем вопрос.
01:14
Добрый вечер.
Пытаюсь разобраться с дропшиппингом в новых условиях (он-лайн кассы).
ситуацию усложняет то, что у нас кассы нет Расчеты производятся исключительно с помощью курьерских служб.
Таким образом легально работать по классической форме дропшиппинга без он-лайн кассы не представляется возможным. Верно или есть какие-то пути?
Добрый вечер.
Пытаюсь разобраться с дропшиппингом в новых условиях (он-лайн кассы).
ситуацию усложняет то, что у нас кассы нет Расчеты производятся исключительно с помощью курьерских служб.
Таким образом легально работать по классической форме дропшиппинга без он-лайн кассы не представляется возможным. Верно или есть какие-то пути?
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