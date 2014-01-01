Доставка в город Саров. Кто возит?
Александр Щеголев,
Директор Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
Директор Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
23:49
Коллеги! Уже долгое время мучаюсь с организацией доставок товара из Москвы в Саров. Все имеющиеся у меня на данный момент варианты предлагают или слишком большие сроки, или слишком большие деньги. Был ПикПоинт, возил быстро и не дорого, но почему-то закрыл ПВЗ в Сарове. Подскажите, может у Вас есть информация, чем лучше в Саров посылать?
Коллеги! Уже долгое время мучаюсь с организацией доставок товара из Москвы в Саров. Все имеющиеся у меня на данный момент варианты предлагают или слишком большие сроки, или слишком большие деньги. Был ПикПоинт, возил быстро и не дорого, но почему-то закрыл ПВЗ в Сарове. Подскажите, может у Вас есть информация, чем лучше в Саров посылать?
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