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Доставка на пункт выдачи производится заказчиком самостоятельно



Ссылка на сообщение Сергей Ревков,
Директор VMI
24/08/2017

Обнаружил такую фичу у службы Пешкарики https://peshkariki.ru/page/tarify.html
Она мне показалась уникальной, в том плане что гипотетически дает возможность сверхбыстрого выполнения заказа минуя склады служб доставки.
Интересно -действительно ли это уникально и есть ли тут реальные пользователи такой возможности со своими впечатлениями о ней??



Ссылка на сообщение Сергей Семко,
CMO Shop-logistics
24/08/2017

Сергей Ревков:

Обнаружил такую фичу у службы Пешкарики https://peshkariki.ru/page/tarify.html
Она мне показалась уникальной, в том плане что гипотетически дает возможность сверхбыстрого выполнения заказа минуя склады служб доставки.
Интересно -действительно ли это уникально и есть ли тут реальные пользователи такой возможности со своими впечатлениями о ней??


С марта 16 года у нас (Shop-Logistics) работает. https://clck.ru/AwivM всё вот это -
"ТАРИФ ДИСКАУНТЕР

(если есть возможность доставить самостоятельно в ПВЗ Москвы)

Самовывоз обычно дешевле, чем курьерская доставка. Но может стать и ещё интереснее. От 50 рублей. Да-да.

Кому нужен?
1. Интернет-магазинам с небольшим числом заказов. Выбираете 1…2 или 3 ближайших ПВЗ, объявляете «базовыми» или «бесплатными».
2. Интернет-магазинам, которые сохраняют своих курьеров. Передать на десяток ПВЗ по 2-3 заказа проще и выгоднее, чем такой же объём «закрыть» курьерами.
3. Интернет-магазинам с большим числом заказов. Больше 5-10 заказов на точку – выгодно.
4. Логистическим, сервисным компаниям. Фулфилмент или курьерская служба быстро получает сеть ПВЗ, которые будут востребованы у получателей.
Используйте!

В Москве реализован чрезвычайно привлекательный тариф Выдачи в ПВЗ:

до 1 кг – 50 руб.
до 3 кг - 65 руб.
до 5 кг – 90 руб.
до 10 кг - 100 руб.
до 15 кг – 120 руб.
до 20 кг – 150 руб.
до 25 кг – 200 руб

Условие - интернет-магазин самостоятельно доставляет заказ в ПВЗ и покупатель получает заказ в этом же ПВЗ.

Список ПВЗ с тарифом-дискаунтером:

ПВЗ Беляево
ПВЗ в Сокольниках
ПВЗ на Беговой
ПВЗ на Орехово
ПВЗ на Парке Победы
ПВЗ на Рязанском проспекте
ПВЗ на Юго-Западной
ПВЗ Парк культуры
ПВЗ Пражская
ПВЗ Измайловская"

Ну, и всё верно - можно быстро выдать



Ссылка на сообщение Сергей Ревков,
Директор VMI
24/08/2017

Сергей! Спасибо за оперативный ответ. Сорри ,что не смог найти ваше предложение самостоятельно. Единственный вопрос -почему список сужен ,по сравнению с полным списком собственных ПВЗ? И есть ли подобные программы в других городах?
" Ну, и всё верно - можно быстро выдать" -вы слабо акцентируете на этом моменте )))



Ссылка на сообщение Сергей Семко,
CMO Shop-logistics
24/08/2017

Сергей Ревков:

Сергей! Спасибо за оперативный ответ. Сорри ,что не смог найти ваше предложение самостоятельно. Единственный вопрос -почему список сужен ,по сравнению с полным списком собственных ПВЗ? И есть ли подобные программы в других городах?
" Ну, и всё верно - можно быстро выдать" -вы слабо акцентируете на этом моменте )))

С последним, пожалуй, соглашусь )))
Список ПВЗ, в которые можно сдать и быстро получить, несколько шире. По ссылке http://shop-logistics.ru/pickup/pvz_SL.php кпопка "скачать XLS" все ПВЗ, где есть опция "приёмка". Но тариф по другим адресам там больше.
В регионах пока такой вариант передачи заказов не особенно востребован, пожалуй. Готовность ждать у пользователей больше, вариантов передать посылку напрямую- тоже.


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