Доставка на пункт выдачи производится заказчиком самостоятельно

Сергей! Спасибо за оперативный ответ. Сорри ,что не смог найти ваше предложение самостоятельно. Единственный вопрос -почему список сужен ,по сравнению с полным списком собственных ПВЗ? И есть ли подобные программы в других городах?" Ну, и всё верно - можно быстро выдать" -вы слабо акцентируете на этом моменте )))