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Диспетчерская, ИП, УСН 6% - вопрос по налогам



Ссылка на сообщение Олег Мышкин,
Директор ИП Мышкин
24/04/2017

Здравствуйте!
Есть ИП с УСН 6%.
Заключается договор с Яндекс.Такси (для выполнения функций диспетчерской).
Заключаются договора с водителями такси (большинство не резиденты РФ - работают с патентами)
Яндекс регулярно отправляет на р/счет ИП сумму, заработанную водителями за безналичные расчеты, минус свою комиссию за наличные и безналичные расчеты клиентов с водителями. Мне же необходимо эту сумму разделить на: комиссию диспетчерской (фикс, скажем 50р в день) и заработок водителя (остальное).
Однако, я так понимаю, что нало 6% придется платить со всей суммы, которую прислал Яндекс, и вариантов здесь быть других не может?
Т.е. Яндекс прислал 1000р, которые я снимаю с банкомата со счета ИП, 950 отдаю водителю, 50р оставляю себе, а после этого 60р плачу налог и остаюсь в убытке?
Не понимаю, объясните пожалуйста!






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