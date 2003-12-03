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Дисконтирование
03/12/2003
А, вот мы и пришли к системе "поиск товара" по какому нить признаку. (и при чем тут дисконты).
Клинет приходит либо ЗНАЕТ чего хочет (и надо ему макс. быстро дать ответ по его критерям запроса)
либо НЕ ЗНАЕТ, тогда ему надо показать ассортимент.
Стандартнейшие ситуации.
А промо-акции "а у нас новый год" и скидки - это вообще техническая сторона дела.
:) Что то я, Вик. не пойму. во что ты уперлась? бери да делай!
:) Или тебе перед боем установка тренера нужна? политинформация о текущем моменте?
А, вот мы и пришли к системе "поиск товара" по какому нить признаку. (и при чем тут дисконты).
Клинет приходит либо ЗНАЕТ чего хочет (и надо ему макс. быстро дать ответ по его критерям запроса)
либо НЕ ЗНАЕТ, тогда ему надо показать ассортимент.
Стандартнейшие ситуации.
А промо-акции "а у нас новый год" и скидки - это вообще техническая сторона дела.
:) Что то я, Вик. не пойму. во что ты уперлась? бери да делай!
:) Или тебе перед боем установка тренера нужна? политинформация о текущем моменте?
08/12/2003
Виктория, если я тебя правильно понял, то у тебя нет проблем с интернетом. Значит ищи там и ЧТО ХОЧЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ!
Второе, ты КОНКРЕТНО ничего не сказала, кроме того, что у тебя 15000 позиций (бред сивой кобылы это называется. Как ты еще не разорилась. Держать столько денег мертвым грузом - .... это не бизнес).
Далее ты сказала, что у тебя масса теории, ... так вот возьми за труд прочти хотя бы один учебник по микроэкономике. Может тогда тебе легче будет.
Я не пойму чего ты добиваешься. Ты не знаешь из чего складывается цена? Объясняю - издержки + плановый доход. Дальше, надеюсь, понятно?
Демпинг это когда сбрасывают цены, причем чаще всего себе в убыток (вредное занятие - не делай этого, проиграешь).
Дисконт - это скидкпа с цены, как правило индивидуальная и разовая. Делать ее постоянной и системной - еще большая глупость, чем демпинг. Сама себя заведешь в тупик в конечном итоге.
А может ты хочешь "за спасибо" чтоб тебе всю твою экономику просчитали и на блюдечке принесли. Но как это сделать если нет твоих конкретных данных? Это ерунда будет а не работа. Так что ты либо сама решай эту проблему, либо нанимай специалиста, он тебе все посчитает и выложит в отчет. А ты уже решать будешь.
А вообще уникальное отличие себя от конкурентов всегда найти можно, надо только сильно захотеть и хорошо подумать.
Виктория, если я тебя правильно понял, то у тебя нет проблем с интернетом. Значит ищи там и ЧТО ХОЧЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ!
Второе, ты КОНКРЕТНО ничего не сказала, кроме того, что у тебя 15000 позиций (бред сивой кобылы это называется. Как ты еще не разорилась. Держать столько денег мертвым грузом - .... это не бизнес).
Далее ты сказала, что у тебя масса теории, ... так вот возьми за труд прочти хотя бы один учебник по микроэкономике. Может тогда тебе легче будет.
Я не пойму чего ты добиваешься. Ты не знаешь из чего складывается цена? Объясняю - издержки + плановый доход. Дальше, надеюсь, понятно?
Демпинг это когда сбрасывают цены, причем чаще всего себе в убыток (вредное занятие - не делай этого, проиграешь).
Дисконт - это скидкпа с цены, как правило индивидуальная и разовая. Делать ее постоянной и системной - еще большая глупость, чем демпинг. Сама себя заведешь в тупик в конечном итоге.
А может ты хочешь "за спасибо" чтоб тебе всю твою экономику просчитали и на блюдечке принесли. Но как это сделать если нет твоих конкретных данных? Это ерунда будет а не работа. Так что ты либо сама решай эту проблему, либо нанимай специалиста, он тебе все посчитает и выложит в отчет. А ты уже решать будешь.
А вообще уникальное отличие себя от конкурентов всегда найти можно, надо только сильно захотеть и хорошо подумать.
08/12/2003
Блин, вот народ нервный :)
Уважаемый Олег! Если Вы посмотрите содержимое первого топика, то увидите, что я спрашивала:
Порекомендуйте книгу/сайт по дисконтным системам, скидках, ценобразованию и т.д. И еще про демпинг желательно, только в трезвом разрезе
Т.е.
а) книгу - А.А. Иванов "Типа про ценообразование"
б) ссылка на статью - Эксперт 1998г. № 12345
в) ссылка на сайт - www.tut_horoshiy_material.ru
THAT S ALL!!!
Я НЕ ПРОСИЛА, НЕ ПРОШУ И ПРОСИТЬ НЕ БУДУ ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ.
Единственной причиной, по которой я задала здесь вопрос, явялется то, что где-то приводился список книг по бизнесу в Интернете - очень подробно и развернуто.
Блин, вот народ нервный :)
Уважаемый Олег! Если Вы посмотрите содержимое первого топика, то увидите, что я спрашивала:
Порекомендуйте книгу/сайт по дисконтным системам, скидках, ценобразованию и т.д. И еще про демпинг желательно, только в трезвом разрезе
Т.е.
а) книгу - А.А. Иванов "Типа про ценообразование"
б) ссылка на статью - Эксперт 1998г. № 12345
в) ссылка на сайт - www.tut_horoshiy_material.ru
THAT S ALL!!!
Я НЕ ПРОСИЛА, НЕ ПРОШУ И ПРОСИТЬ НЕ БУДУ ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ.
Единственной причиной, по которой я задала здесь вопрос, явялется то, что где-то приводился список книг по бизнесу в Интернете - очень подробно и развернуто.
08/12/2003
Да, кстати, Олег...
Иметь в номенклатуре 15000 и иметь их реально на складе - две большие разницы :) Забавно, что Вы этого не понимаете :)
Далее... Демпинг это когда сбрасывают цены, причем чаще всего себе в убыток
А когда сбрасывают не цену, а нормо-прибыль с количества - это как называется? :) Тоже забавно...
Да, кстати, Олег...
Иметь в номенклатуре 15000 и иметь их реально на складе - две большие разницы :) Забавно, что Вы этого не понимаете :)
Далее... Демпинг это когда сбрасывают цены, причем чаще всего себе в убыток
А когда сбрасывают не цену, а нормо-прибыль с количества - это как называется? :) Тоже забавно...
09/12/2003
Виктория, да народ весьма спокойный, а ты вот что-то нервная.
Тебе уже сказали, читай учебник по микроэкономике, можно любой. Там все написано. И весьма в трезвом разрезе. Надо только сильно захотеть прочесть.
"...Я НЕ ПРОСИЛА, НЕ ПРОШУ И ПРОСИТЬ НЕ БУДУ ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ"
Так именно это ты и просишь. Дай тебе ссылку на сайт, на статью, на книгу. Это и есть решение твоих бизнес-проблем. Ты не знаешь где искать, что искать и зачем искать. Это большая бизнес-проблема. Таких ситуаций в бизнесе сотни, причем почти ежедневно.
Небольшой совет на будущее. Есть такие поисковые системы интернета, так вот там можно ввести запрос в строку поиска и потом выбрать подходящее из предложенного списка. Достаточно легко и удобно.
А то "..единственной причиной, по которой я задала здесь вопрос, явялется то, что где-то приводился список книг по бизнесу в Интернете - очень подробно и развернуто".
Если не секрет, то где - на луне, на марсе, или в может в тамбове. Где-то это значит нигде, или там где никто не знает.
Далее. Иметь на складе или в голове - нет никакой разницы. Это 15000 наименований - бред сивой кобылы. Ты каждому предлагаешь 15000 или через одного? Не смеши. Ты торгуешь не более 2-3 десятками, остальные для проформы. Сконцентрируйся на чем-либо и у тебя бизнес- пойдет лучше.
Про демпинг я уже сказал. Нормо-прибыль.. такого понятия не существует. Есть плановый доход (читайте классиков). Сбросить часть планового дохода невозможно, это все равно скидка с цены, потому что плановый доход входит в цену. А скидка с цены - это дисконт.
Читайте книги, Виктория - будет больше толку.
Виктория, да народ весьма спокойный, а ты вот что-то нервная.
Тебе уже сказали, читай учебник по микроэкономике, можно любой. Там все написано. И весьма в трезвом разрезе. Надо только сильно захотеть прочесть.
"...Я НЕ ПРОСИЛА, НЕ ПРОШУ И ПРОСИТЬ НЕ БУДУ ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ"
Так именно это ты и просишь. Дай тебе ссылку на сайт, на статью, на книгу. Это и есть решение твоих бизнес-проблем. Ты не знаешь где искать, что искать и зачем искать. Это большая бизнес-проблема. Таких ситуаций в бизнесе сотни, причем почти ежедневно.
Небольшой совет на будущее. Есть такие поисковые системы интернета, так вот там можно ввести запрос в строку поиска и потом выбрать подходящее из предложенного списка. Достаточно легко и удобно.
А то "..единственной причиной, по которой я задала здесь вопрос, явялется то, что где-то приводился список книг по бизнесу в Интернете - очень подробно и развернуто".
Если не секрет, то где - на луне, на марсе, или в может в тамбове. Где-то это значит нигде, или там где никто не знает.
Далее. Иметь на складе или в голове - нет никакой разницы. Это 15000 наименований - бред сивой кобылы. Ты каждому предлагаешь 15000 или через одного? Не смеши. Ты торгуешь не более 2-3 десятками, остальные для проформы. Сконцентрируйся на чем-либо и у тебя бизнес- пойдет лучше.
Про демпинг я уже сказал. Нормо-прибыль.. такого понятия не существует. Есть плановый доход (читайте классиков). Сбросить часть планового дохода невозможно, это все равно скидка с цены, потому что плановый доход входит в цену. А скидка с цены - это дисконт.
Читайте книги, Виктория - будет больше толку.
09/12/2003
Олег!
>>Если не секрет, то где - на луне, на марсе, или в может в тамбове.
В теме толи про Интернет-рекламу, толи eCommerce. Автор, если память не изменяет, г-н Орешкин. Около 20 книг было перечисленно с краткой аннотацией.
>>читай учебник по микроэкономике, можно любой
Качество выпускаемых книг в нашей стране можно оценить как сильно ниже среднего. Помниться еще во время учебы в ВУЗе, я завалила экзамен по менеджменту из-за вопроса преподавателя "Назовите 1-й принцип менеджмента? Назовите 2-й принцип менеджмента? и т.д до 8-ого..." Меня эти вопросы вогнали в ступор, т.к. нигде четко сформулированных принципов, аля теорем, я не втречала, хотя курсовую писала на основе 15 книг не самых плохих авторов (Котлер, Глухов и т.д.) Оказалось, что препод написал свою книгу, которая помнится, содержала конгениальную фразу "В СССР маркетинга как и секса не было". Экзамен-то я в итоге сдала, и даже на "отлично", но твердое отвращение о большенству мукулатуры на полках книжных магазинов получила. Поэтому, насчет любой... да еще по микроэкономике... я бы поспорила, хотя если это Ваша настольная книга, спор выйдет бессмысленным :)
>>Так именно это ты и просишь.
Вопрос "тыканья" я пропускаю :) О смысле - ну спасибо, что просветили малек, а то я даже не догадывалась, что ж мне надо :)
>>Дай тебе ссылку на сайт, на статью, на книгу. Это и есть решение твоих бизнес-проблем.
Олег, бдуьте бдительны вокруг шпиёны и конкуренты, а Вы тут иногда советы даете, т.е. бизнес-решения всякие :) И книги со статьями перестаньте издавать - там же сплошные бизнес-решения :) Или нет?! :)
Небольшой совет на будущее. >>Есть такие поисковые системы интернета, так вот там можно ввести запрос в строку поиска и потом выбрать подходящее из предложенного списка. Достаточно легко и удобно.
:) Нет, Олег! Оборот.РУ мой единственный источник в интернете - когда он падает, падает и мой бизнес :) Спасибо, просветили :)
>> Это 15000 наименований - бред сивой кобылы
Олег, и как Ozon живет?! Или множество компаний с Price.ru, где средние прайсы (насколько мне известно) - от 7000 до 20000 позиций. ПРАЙСЫ, прошу заметить :) Вот такие мы... с сивой кобылой в голове :)
>>Ты торгуешь не более 2-3 десятками, остальные для проформы.
За год у меня было продоно более 2500 разных позиций :) А обращений было более, чем по 6000.
>>Нормо-прибыль.. такого понятия не существует
В любом учебнике по микроэкономике - стопудово :) А дедушка Маркс помнится, что-то такое упоминал, но Капитал, конечно не конкурент любому учетнику по микроэкономике :)
Ладно, Олег :) Мы так далеко уйдем. Давайте, ограничимся моим клятвенным обещанием Вам книги читать и толк извлекать :)
Олег!
>>Если не секрет, то где - на луне, на марсе, или в может в тамбове.
В теме толи про Интернет-рекламу, толи eCommerce. Автор, если память не изменяет, г-н Орешкин. Около 20 книг было перечисленно с краткой аннотацией.
>>читай учебник по микроэкономике, можно любой
Качество выпускаемых книг в нашей стране можно оценить как сильно ниже среднего. Помниться еще во время учебы в ВУЗе, я завалила экзамен по менеджменту из-за вопроса преподавателя "Назовите 1-й принцип менеджмента? Назовите 2-й принцип менеджмента? и т.д до 8-ого..." Меня эти вопросы вогнали в ступор, т.к. нигде четко сформулированных принципов, аля теорем, я не втречала, хотя курсовую писала на основе 15 книг не самых плохих авторов (Котлер, Глухов и т.д.) Оказалось, что препод написал свою книгу, которая помнится, содержала конгениальную фразу "В СССР маркетинга как и секса не было". Экзамен-то я в итоге сдала, и даже на "отлично", но твердое отвращение о большенству мукулатуры на полках книжных магазинов получила. Поэтому, насчет любой... да еще по микроэкономике... я бы поспорила, хотя если это Ваша настольная книга, спор выйдет бессмысленным :)
>>Так именно это ты и просишь.
Вопрос "тыканья" я пропускаю :) О смысле - ну спасибо, что просветили малек, а то я даже не догадывалась, что ж мне надо :)
>>Дай тебе ссылку на сайт, на статью, на книгу. Это и есть решение твоих бизнес-проблем.
Олег, бдуьте бдительны вокруг шпиёны и конкуренты, а Вы тут иногда советы даете, т.е. бизнес-решения всякие :) И книги со статьями перестаньте издавать - там же сплошные бизнес-решения :) Или нет?! :)
Небольшой совет на будущее. >>Есть такие поисковые системы интернета, так вот там можно ввести запрос в строку поиска и потом выбрать подходящее из предложенного списка. Достаточно легко и удобно.
:) Нет, Олег! Оборот.РУ мой единственный источник в интернете - когда он падает, падает и мой бизнес :) Спасибо, просветили :)
>> Это 15000 наименований - бред сивой кобылы
Олег, и как Ozon живет?! Или множество компаний с Price.ru, где средние прайсы (насколько мне известно) - от 7000 до 20000 позиций. ПРАЙСЫ, прошу заметить :) Вот такие мы... с сивой кобылой в голове :)
>>Ты торгуешь не более 2-3 десятками, остальные для проформы.
За год у меня было продоно более 2500 разных позиций :) А обращений было более, чем по 6000.
>>Нормо-прибыль.. такого понятия не существует
В любом учебнике по микроэкономике - стопудово :) А дедушка Маркс помнится, что-то такое упоминал, но Капитал, конечно не конкурент любому учетнику по микроэкономике :)
Ладно, Олег :) Мы так далеко уйдем. Давайте, ограничимся моим клятвенным обещанием Вам книги читать и толк извлекать :)
23/06/2004
Добрый день, Виктория!
Вы пол-года назад искали материал по скидкам... может быть я поздно нашел этот сайт... может вовремя...
у меня есть материал по принципам формирования стратегии скидок - мои собственные наработки: теория+практика.
Готов ими поделиться. Основными моментами (чтобы дать направление движения) - бесплатно. В полном объеме - договоримся.
Добрый день, Виктория!
Вы пол-года назад искали материал по скидкам... может быть я поздно нашел этот сайт... может вовремя...
у меня есть материал по принципам формирования стратегии скидок - мои собственные наработки: теория+практика.
Готов ими поделиться. Основными моментами (чтобы дать направление движения) - бесплатно. В полном объеме - договоримся.
24/06/2004
Виктория, по своему опыту могу сказать, что по ценобразованию есть 2 очень хорошие книги: 1. "Цены и ценообразование" изд-ва Питер. Книга в 2 томах, во втором - задания и решения. Книга очень академическая. Голая теория. Вторая книга - "Ценообразование" автор - Липсиц. Кстати, рекомендую эту книгу всем. Останетесь довольны
Виктория, по своему опыту могу сказать, что по ценобразованию есть 2 очень хорошие книги: 1. "Цены и ценообразование" изд-ва Питер. Книга в 2 томах, во втором - задания и решения. Книга очень академическая. Голая теория. Вторая книга - "Ценообразование" автор - Липсиц. Кстати, рекомендую эту книгу всем. Останетесь довольны
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