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Директорам интернет-магазинам: как встретить Новый Год!
06/11/2003
Страшно умному Константину:
> Вобщем, НЕ надо заботиться о посетителях. Позаботьтесь лучше о себе. Так по крайней мере нас старик А.Смит учил, еще лет 250 тому назад.
Ф.Котлер другому учил... Кому верить-то теперь? Где правда жизни?
Страшно умному Константину:
> Вобщем, НЕ надо заботиться о посетителях. Позаботьтесь лучше о себе. Так по крайней мере нас старик А.Смит учил, еще лет 250 тому назад.
Ф.Котлер другому учил... Кому верить-то теперь? Где правда жизни?
06/11/2003
"Кому верить-то теперь? Где правда жизни?"
:) Вы что, действительно не видите разницу между первоисточником и его жалким интерпретатором?
И вы действительно уверены, что Колы всякие выпускают свои спрайты что бы не дать вам засохнуть? :) А производители собачьего корма добавляют вещества вызывающие привыкание именно к их корму тоже от большой любви к "клиентам"? Заботливые какие... аж слеза прошибает.
А.С. описал механизм и идеологию, теорию, а Ф.К. просто технологию как это осуществить. Разницу между генеральным конструктором и просто технологом чувствуете?
Или ощущаете?
"Кому верить-то теперь? Где правда жизни?"
:) Вы что, действительно не видите разницу между первоисточником и его жалким интерпретатором?
И вы действительно уверены, что Колы всякие выпускают свои спрайты что бы не дать вам засохнуть? :) А производители собачьего корма добавляют вещества вызывающие привыкание именно к их корму тоже от большой любви к "клиентам"? Заботливые какие... аж слеза прошибает.
А.С. описал механизм и идеологию, теорию, а Ф.К. просто технологию как это осуществить. Разницу между генеральным конструктором и просто технологом чувствуете?
Или ощущаете?
10/11/2003
http://www.oborot.ru/forum/read/1268/1Интерестно конечно, только не понятно где этот проект?
он только планируется? тогда когда он будет, где?
Просто хотелось бы получить более конкретную инфу....
http://www.oborot.ru/forum/read/1268/1Интерестно конечно, только не понятно где этот проект?
он только планируется? тогда когда он будет, где?
Просто хотелось бы получить более конкретную инфу....
09/12/2003
Пришла пора "отчитаться".
Каталог хоть и не совсем таким как хотели получился, но те, кому это было интересно, получит совоих дополнительных посетителей.
Посещаемость как и было обещано - целевая (поисковики и хорошая "подарочная" реклама.
Если остались желающие на по нашей тематике - присоединяйтесь. URL даю на весь новогодний раздел (там не только подарки).
Всем привет :)
Пришла пора "отчитаться".
Каталог хоть и не совсем таким как хотели получился, но те, кому это было интересно, получит совоих дополнительных посетителей.
Посещаемость как и было обещано - целевая (поисковики и хорошая "подарочная" реклама.
Если остались желающие на по нашей тематике - присоединяйтесь. URL даю на весь новогодний раздел (там не только подарки).
Всем привет :)
09/12/2003
http://www.divi.ru/ny2004/
на странице справа - опечатка.
Предложения о размещении т_аров ....
http://www.divi.ru/ny2004/
на странице справа - опечатка.
Предложения о размещении т_аров ....
10/12/2003
Я бы тоже поучаствовала. У нас проект как-раз подарочный. И есть штуки очень оригинальные, которые нигде нельзя купить. http://shop.acapod.ru/shop.php?pid=216 - вот например одна такая вещица. оч личный подарок на Новый год.
Вобщем и меня имейте в виду.
Я бы тоже поучаствовала. У нас проект как-раз подарочный. И есть штуки очень оригинальные, которые нигде нельзя купить. http://shop.acapod.ru/shop.php?pid=216 - вот например одна такая вещица. оч личный подарок на Новый год.
Вобщем и меня имейте в виду.
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