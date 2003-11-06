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Директорам интернет-магазинам: как встретить Новый Год!



Ссылка на сообщение Бьянка
06/11/2003

Страшно умному Константину:

> Вобщем, НЕ надо заботиться о посетителях. Позаботьтесь лучше о себе. Так по крайней мере нас старик А.Смит учил, еще лет 250 тому назад.



Ф.Котлер другому учил... Кому верить-то теперь? Где правда жизни?



Ссылка на сообщение Константин
06/11/2003

"Кому верить-то теперь? Где правда жизни?"

:) Вы что, действительно не видите разницу между первоисточником и его жалким интерпретатором?

И вы действительно уверены, что Колы всякие выпускают свои спрайты что бы не дать вам засохнуть? :) А производители собачьего корма добавляют вещества вызывающие привыкание именно к их корму тоже от большой любви к "клиентам"? Заботливые какие... аж слеза прошибает.

А.С. описал механизм и идеологию, теорию, а Ф.К. просто технологию как это осуществить. Разницу между генеральным конструктором и просто технологом чувствуете?

Или ощущаете?



Ссылка на сообщение Алексей
07/11/2003

А вот еще http://www.maginfo.ru/newyear.html

Приглашаем желающих - размещение бесплатное



Ссылка на сообщение Александр
10/11/2003

Интерестно конечно, только не понятно где этот проект?

он только планируется? тогда когда он будет, где?

Просто хотелось бы получить более конкретную инфу....



Ссылка на сообщение Александр
10/11/2003

http://www.oborot.ru/forum/read/1268/1Интерестно конечно, только не понятно где этот проект?

он только планируется? тогда когда он будет, где?

Просто хотелось бы получить более конкретную инфу....



Ссылка на сообщение Александр Г.
11/11/2003

Александр, представьтесь пожалуйста (желательно Ваш магазин). Проект не указывался из-за конкуренции.



Ссылка на сообщение Константин Каширин
12/11/2003

Друзья

Новый Год начинается в середине октября, так что начинать что-то сейчас уже поздно

а вот на следующий год - сейчас в самый раз :-)



Ссылка на сообщение Александр Г.
12/11/2003

Мы не начниаем, а активно заканчиваем :) Работа идет, интересующиеся присоединились.

Первая тема от 29 октября была, ну а потом зависит от темпов (а про поисковики уже писал, повторяться не буду).



Ссылка на сообщение Александр Г.
09/12/2003

Пришла пора "отчитаться".

Каталог хоть и не совсем таким как хотели получился, но те, кому это было интересно, получит совоих дополнительных посетителей.

Посещаемость как и было обещано - целевая (поисковики и хорошая "подарочная" реклама.

Если остались желающие на по нашей тематике - присоединяйтесь. URL даю на весь новогодний раздел (там не только подарки).

Всем привет :)



Ссылка на сообщение bornholioi
09/12/2003

http://www.divi.ru/ny2004/

на странице справа - опечатка.

Предложения о размещении т_аров ....



Ссылка на сообщение Kat
10/12/2003

Я бы тоже поучаствовала. У нас проект как-раз подарочный. И есть штуки очень оригинальные, которые нигде нельзя купить. http://shop.acapod.ru/shop.php?pid=216 - вот например одна такая вещица. оч личный подарок на Новый год.



Вобщем и меня имейте в виду.


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