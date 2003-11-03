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Директорам интернет-магазинам: как встретить Новый Год!
03/11/2003
ок, что от нас тады собссно требуется помимо согласия? картинки в инете есть, описание тож вроде на первой странице...
ок, что от нас тады собссно требуется помимо согласия? картинки в инете есть, описание тож вроде на первой странице...
03/11/2003
Леонид
Смешно это! Люшера интерпритировать так утилитарно как Вы предлагаете. Это скорее на пасьянс похоже, чем на науку. сам Люшер очень всерьез относится к своему тесту.
Конечно, руководителям подойдет такой подарок, но вместе со специалистом. Пример, выпустили пищевую добавку от аллергии, коробочку сделали оранжево-зеленой (с Люшером не посоветовались), а эти цвета неприемлемы для аллергиков. продажи оказались ниже ожиданий.
Леонид
Смешно это! Люшера интерпритировать так утилитарно как Вы предлагаете. Это скорее на пасьянс похоже, чем на науку. сам Люшер очень всерьез относится к своему тесту.
Конечно, руководителям подойдет такой подарок, но вместе со специалистом. Пример, выпустили пищевую добавку от аллергии, коробочку сделали оранжево-зеленой (с Люшером не посоветовались), а эти цвета неприемлемы для аллергиков. продажи оказались ниже ожиданий.
03/11/2003
Светлана! Я очень рад Вашим познаниям в области цветовых предпочтений аллергиков. Но какая связь между цветом коробочки с пищевой добавкой и подарком для начальника?
Да пусть начальник играется в этот пасьянс. Пусть думает, что он умный или что подчиненные его таким считают, раз дарят настоящий психотест...
Светлана! Я очень рад Вашим познаниям в области цветовых предпочтений аллергиков. Но какая связь между цветом коробочки с пищевой добавкой и подарком для начальника?
Да пусть начальник играется в этот пасьянс. Пусть думает, что он умный или что подчиненные его таким считают, раз дарят настоящий психотест...
04/11/2003
Дамы и Господа :)
Еще раз уточню возможные темы участников (правда пока все карты не раскрываю):
- цифровая техника
- ассоримент из home-ecology.ru (Светлана Морозова)
- ассортимент из europoster.ru
- возможно что-то из "психологических" товаров Леонида
- аксессуары к сотовым (партнеры, но не с форума)
и еще ориентировочно 2-3 раздела.
Хотелось бы еще что-то из одежды (непример неплохой подарок красивое бельё), т.ч. ждем предложений и из ювелирных украшений (пока в стадии обсуждения).
От Вас надо:
1. Выбрать для начала не более 10-15 наиболее интересных позиций.
2. Прислать список позиций и ссылки на их описание и фото мне (я не буду лазить по чужим сайтам в поисках, проще Вам подобрать и выслать наиболее интересное для клиентов). Фото обработать в едином стиле, желательно с учетом того, что это Новогоднее предложение (можно что-то подрисовать новогоднее).
3. Придумать название для подраздела в рубрике "Подарки к Новому Году", где будут размещены Ваши товары.
4. Указать страницы, на которые Вы хотите видеть ссылки с каждого Вашего товара для покупателей
5. Определиться с новогодними ценами (покупатели увидят страницу не ранее с 25 ноября по 1 декабря) и решить будут ли они сразу возле товара или только на Вашем сайте. (первое предпочтительнее)
6. Указать куда Вы доставляете (только Москва, Россия, СНГ, зарубеж) и возможные варанты оплаты.
Я планирую для подготовить рисованные значки для покупателей, чтобы им было ясно, какой товар куда могут доставить и как его можно оплачивать.
7. Прислать минилоготип Вашей компании (100*100) и координаты для клиентов.
Пока все.
Буду ждать указанной информации от заинтересованных лиц на e-mail с пометкой "Oborot-Новый Год". Рассмотрю любые встречные предложения.
Всем удачи :)
Дамы и Господа :)
Еще раз уточню возможные темы участников (правда пока все карты не раскрываю):
- цифровая техника
- ассоримент из home-ecology.ru (Светлана Морозова)
- ассортимент из europoster.ru
- возможно что-то из "психологических" товаров Леонида
- аксессуары к сотовым (партнеры, но не с форума)
и еще ориентировочно 2-3 раздела.
Хотелось бы еще что-то из одежды (непример неплохой подарок красивое бельё), т.ч. ждем предложений и из ювелирных украшений (пока в стадии обсуждения).
От Вас надо:
1. Выбрать для начала не более 10-15 наиболее интересных позиций.
2. Прислать список позиций и ссылки на их описание и фото мне (я не буду лазить по чужим сайтам в поисках, проще Вам подобрать и выслать наиболее интересное для клиентов). Фото обработать в едином стиле, желательно с учетом того, что это Новогоднее предложение (можно что-то подрисовать новогоднее).
3. Придумать название для подраздела в рубрике "Подарки к Новому Году", где будут размещены Ваши товары.
4. Указать страницы, на которые Вы хотите видеть ссылки с каждого Вашего товара для покупателей
5. Определиться с новогодними ценами (покупатели увидят страницу не ранее с 25 ноября по 1 декабря) и решить будут ли они сразу возле товара или только на Вашем сайте. (первое предпочтительнее)
6. Указать куда Вы доставляете (только Москва, Россия, СНГ, зарубеж) и возможные варанты оплаты.
Я планирую для подготовить рисованные значки для покупателей, чтобы им было ясно, какой товар куда могут доставить и как его можно оплачивать.
7. Прислать минилоготип Вашей компании (100*100) и координаты для клиентов.
Пока все.
Буду ждать указанной информации от заинтересованных лиц на e-mail с пометкой "Oborot-Новый Год". Рассмотрю любые встречные предложения.
Всем удачи :)
05/11/2003
"Неужели никому не нужно то что я предлагаю?".
А. а Вы что, в самом деле не понимаете нелепость своего предложения? или прикидываетесь "колокольчиком"?
"...От Вас надо:" :)
Ну хорошо, тогда открытым текстом.
Ваше предложение - "а ну-ка ребятки, быстро приготовили мне контент для моего крутого сайта!"
Щас... все бросят и приготовят...
"я не буду лазить по чужим сайтам в поисках..."
Будете, уважаемый. Да еще так будете, что вся эта инфа была не хуже, а лучше, чем в самих ИМ. Вот тогда может народ и потянется...
Или бобик сдохнет...
"Неужели никому не нужно то что я предлагаю?".
А. а Вы что, в самом деле не понимаете нелепость своего предложения? или прикидываетесь "колокольчиком"?
"...От Вас надо:" :)
Ну хорошо, тогда открытым текстом.
Ваше предложение - "а ну-ка ребятки, быстро приготовили мне контент для моего крутого сайта!"
Щас... все бросят и приготовят...
"я не буду лазить по чужим сайтам в поисках..."
Будете, уважаемый. Да еще так будете, что вся эта инфа была не хуже, а лучше, чем в самих ИМ. Вот тогда может народ и потянется...
Или бобик сдохнет...
05/11/2003
Константин,
у Вас видимо проблемы с вниманием, т.к. по-моему я довольно понятно объяснил, что это делается не сколько для меня (у моих сайтов с контентом все в порадке), сколько для посетителей, которым под Новый год необходимо видеть разные товары, чтобы выбрать лучший подарок для родных и близких.
Вы видимо все меряете по себе, т.к. адрес совоего сайта указать вообще побоялись. Думаю его либо вообще нет, либо проблемы с контентом.
Ни у кого кроме Вас не возникла идея, что у меня нехватка контента и для этого я все затеял. Может скажете, что я и торговать чужими товарами собираюсь?
Вобщем читайте внимательнее и не пишите больше подобного. А уж если пишите, то по-крайней мере укажите Ваш сайт, чтобы можно было понять какой Вы эксперт на самом деле.
Может Ваш бобик уже сдох или еще не родился? :))
Константин,
у Вас видимо проблемы с вниманием, т.к. по-моему я довольно понятно объяснил, что это делается не сколько для меня (у моих сайтов с контентом все в порадке), сколько для посетителей, которым под Новый год необходимо видеть разные товары, чтобы выбрать лучший подарок для родных и близких.
Вы видимо все меряете по себе, т.к. адрес совоего сайта указать вообще побоялись. Думаю его либо вообще нет, либо проблемы с контентом.
Ни у кого кроме Вас не возникла идея, что у меня нехватка контента и для этого я все затеял. Может скажете, что я и торговать чужими товарами собираюсь?
Вобщем читайте внимательнее и не пишите больше подобного. А уж если пишите, то по-крайней мере укажите Ваш сайт, чтобы можно было понять какой Вы эксперт на самом деле.
Может Ваш бобик уже сдох или еще не родился? :))
05/11/2003
Что-то я смотрю у меня дежавю... Где-то здесь я уже видел такого "супер умного" Константина.
Вот цитата с другого форума на Обороте:
"Это для вас, юных и пытливых все внове, "что да как".
А для меня - это "пройденный этап"
Ну и еще некоторое кол-во подобных изречений.
Жаль мне Вас, не признанных гениев.
Что-то я смотрю у меня дежавю... Где-то здесь я уже видел такого "супер умного" Константина.
Вот цитата с другого форума на Обороте:
"Это для вас, юных и пытливых все внове, "что да как".
А для меня - это "пройденный этап"
Ну и еще некоторое кол-во подобных изречений.
Жаль мне Вас, не признанных гениев.
05/11/2003
Сайты были, да их все раскупили... Хотя вспоминается одна забавная история, когда один юноша судил о моей банн. сети не по числу охвата ею уникальных потребителей рекламы, а по посещаемости сайта самой сети. И весело смеялся - "да у меня у моей домашней странички хостов больше". А про то, что 50.000 уников видят мою рекламу он как то не подумал, мозгов не хватило.
Т.ч. молодой человек, поаккуратнее со "ссылками".
Теперь по вашему "прожекту".
Видите ли, бамбино... как бы вам получше объяснить, что вы поняли...
Вобщем, НЕ надо заботиться о посетителях. Позаботьтесь лучше о себе. Так по крайней мере нас старик А.Смит учил, еще лет 250 тому назад.
И о магазинах заботиться не надо, по той же причине.
Вот когда вы сваяете нечто, что будет приятно и магазинам, и посетителям (САМИ, а не их напрягать будете), вот тогда они к вам придут и в ножки поклонятся. И может даже денег дадут, если хорошо сделате. А гонором - не много заработаешь :(... проверено многими.
Сайты были, да их все раскупили... Хотя вспоминается одна забавная история, когда один юноша судил о моей банн. сети не по числу охвата ею уникальных потребителей рекламы, а по посещаемости сайта самой сети. И весело смеялся - "да у меня у моей домашней странички хостов больше". А про то, что 50.000 уников видят мою рекламу он как то не подумал, мозгов не хватило.
Т.ч. молодой человек, поаккуратнее со "ссылками".
Теперь по вашему "прожекту".
Видите ли, бамбино... как бы вам получше объяснить, что вы поняли...
Вобщем, НЕ надо заботиться о посетителях. Позаботьтесь лучше о себе. Так по крайней мере нас старик А.Смит учил, еще лет 250 тому назад.
И о магазинах заботиться не надо, по той же причине.
Вот когда вы сваяете нечто, что будет приятно и магазинам, и посетителям (САМИ, а не их напрягать будете), вот тогда они к вам придут и в ножки поклонятся. И может даже денег дадут, если хорошо сделате. А гонором - не много заработаешь :(... проверено многими.
05/11/2003
У меня с десяток проектов в сети приносящих приличные деньги, т.ч. могу себе позводить и о посетителях позаботиться, мне это приятно :) И Ваши советы мне совершенно не интересны, тем более, что кроме как "похлопать по плечу" с видом старшего брата Вы пока ничего и не можете.
Удачи, больше не буду на Вас время тратить, есть дела поинтереснее.
Уважаемые Посетители форума и Администратор,
приношу извинения за эту бездарную перепалку, просто столько "умников" вокруг, иногда сдержаться не получается.
У меня с десяток проектов в сети приносящих приличные деньги, т.ч. могу себе позводить и о посетителях позаботиться, мне это приятно :) И Ваши советы мне совершенно не интересны, тем более, что кроме как "похлопать по плечу" с видом старшего брата Вы пока ничего и не можете.
Удачи, больше не буду на Вас время тратить, есть дела поинтереснее.
Уважаемые Посетители форума и Администратор,
приношу извинения за эту бездарную перепалку, просто столько "умников" вокруг, иногда сдержаться не получается.
06/11/2003
руки не доходят, по старинной традиции все будет делаться в последний день...
вобщем ждите пика 20 ноября...
кстати если кто хочет открыть магазин по моей теме - буду только рад, нас скорее опт интересует - инет магазин скорее для рекламы, ну и висяк сбагривать, который в реале глохнет...
кстати есть идеи на сходные тем. есть все - уникальный контент, поставщики, ресурсы -но некому заняться собственно инет магазином. Мож кто возьмется на паритетной основе?
руки не доходят, по старинной традиции все будет делаться в последний день...
вобщем ждите пика 20 ноября...
кстати если кто хочет открыть магазин по моей теме - буду только рад, нас скорее опт интересует - инет магазин скорее для рекламы, ну и висяк сбагривать, который в реале глохнет...
кстати есть идеи на сходные тем. есть все - уникальный контент, поставщики, ресурсы -но некому заняться собственно инет магазином. Мож кто возьмется на паритетной основе?
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