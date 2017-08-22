Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора - обсуждение

Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....