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Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
22/08/2017

Обсуждение материала "Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора Краткая выжимка из исследования Data Insight "Фулфилмент для интернет-торговли 2017" >>>".



Ссылка на сообщение Зоя Тремер,
Менеджер ИП Калмыкова
22/08/2017

Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
1
22/08/2017

Зоя Тремер:

Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....

Зоя, средний чек может быть оооооочень средним. Кому-то требуется только хранение и доставка, кому-то только колл-центр, кому-то работа с большим количеством поставщиков.
Но Вы всегда можете сделать запрос в отдел продаж любого ФФ-оператора на те услуги, которые требуются Вашему магазину и, получить стоимость обработки одного заказа (если конечно на сайте нет данной информации).


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