Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
22/08/2017
Обсуждение материала "Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора Краткая выжимка из исследования Data Insight "Фулфилмент для интернет-торговли 2017" >>>".
Обсуждение материала "Что надо знать об услугах фулфилмента и как выбрать оператора Краткая выжимка из исследования Data Insight "Фулфилмент для интернет-торговли 2017" >>>".
Зоя Тремер,
Менеджер ИП Калмыкова
Менеджер ИП Калмыкова
22/08/2017
Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....
Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....
Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
ген. директор Fastery
Москва, Россия
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22/08/2017
Зоя, средний чек может быть оооооочень средним. Кому-то требуется только хранение и доставка, кому-то только колл-центр, кому-то работа с большим количеством поставщиков.
Но Вы всегда можете сделать запрос в отдел продаж любого ФФ-оператора на те услуги, которые требуются Вашему магазину и, получить стоимость обработки одного заказа (если конечно на сайте нет данной информации).
Зоя Тремер:
Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....
Почему никогда нет "срезов" по среднему чеку обработки заказов? Грубо до 100 рублей "под ключ" за заказ...
Имхо, для малого бизнеса (основная аудитория Оборот.ру) адекватные предложения лишь у Call im и ritm z. Все. Остальное либо дорого, либо неудобно.....
Зоя, средний чек может быть оооооочень средним. Кому-то требуется только хранение и доставка, кому-то только колл-центр, кому-то работа с большим количеством поставщиков.
Но Вы всегда можете сделать запрос в отдел продаж любого ФФ-оператора на те услуги, которые требуются Вашему магазину и, получить стоимость обработки одного заказа (если конечно на сайте нет данной информации).
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