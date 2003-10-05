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Бизнес и друзья
05/10/2003
Светлана, как всегда, не в бровь, в в глаз!
Светлана, как всегда, не в бровь, в в глаз!
12/10/2003
Весь мой 15-летний опыт - против: никакого бизнеса с друзьями! С друзьями надо пить пиво/водку, говорить о вечном, ездить в отпуск семьями - просто дружить. Друга можно попросить о помощи, когда тебе тяжело, самому помочь, когда плохо ему.
много друзей было потерано именно потому, что затевался совместный бизнес. никакие юридические договоры и договоренности "на берегу" не помогут. Человек слаб и подвержен страстям и порокам. Зависть, лень, советы жены, других друзей или родственников рано или поздно сделают черное дело - появится трещина, и распад уже не остановить.
Вот кто-то тут приводил в пример олигархов... Уважаемыйй! У вас розовый взгляд на российский бизнес! Кто был честен и предан друзьям - тот, извините за каламбур, был ими же предан и давно лежит на кладбище или, в лучшем случае, владеет небольшим самостоятельным бизнесом.
Успешный старт любого бизнеса, даже саого небольшого, предполагает наличие сильного лидера. Немного я знаю любей, способных трезво оценивать свой потенциал и подчинить свои амбиции воле другого человека, пусть и старого друга. рано или поздно эта "мина замедленного действия" взрывается, и дай Бог, если рано, когда делить еще нечего...
Весь мой 15-летний опыт - против: никакого бизнеса с друзьями! С друзьями надо пить пиво/водку, говорить о вечном, ездить в отпуск семьями - просто дружить. Друга можно попросить о помощи, когда тебе тяжело, самому помочь, когда плохо ему.
много друзей было потерано именно потому, что затевался совместный бизнес. никакие юридические договоры и договоренности "на берегу" не помогут. Человек слаб и подвержен страстям и порокам. Зависть, лень, советы жены, других друзей или родственников рано или поздно сделают черное дело - появится трещина, и распад уже не остановить.
Вот кто-то тут приводил в пример олигархов... Уважаемыйй! У вас розовый взгляд на российский бизнес! Кто был честен и предан друзьям - тот, извините за каламбур, был ими же предан и давно лежит на кладбище или, в лучшем случае, владеет небольшим самостоятельным бизнесом.
Успешный старт любого бизнеса, даже саого небольшого, предполагает наличие сильного лидера. Немного я знаю любей, способных трезво оценивать свой потенциал и подчинить свои амбиции воле другого человека, пусть и старого друга. рано или поздно эта "мина замедленного действия" взрывается, и дай Бог, если рано, когда делить еще нечего...
14/10/2003
Я потерял 2 друзей на бизнесе. Стал умнее. Теперь перед началом, сразу оговариваю, как будем расходится. Тогда каждый знает, что он потеряет. А если все строить на верочке, то это просто до первых нормальных денег, когда каждый начнет считать, что это именно он все и закрутил. Ну а вообще, - на дружбе бизнес не построишь (тем паче на постели). Наоборот можно - вначале бизнес, потом дружба, постель - святое дело.
Я потерял 2 друзей на бизнесе. Стал умнее. Теперь перед началом, сразу оговариваю, как будем расходится. Тогда каждый знает, что он потеряет. А если все строить на верочке, то это просто до первых нормальных денег, когда каждый начнет считать, что это именно он все и закрутил. Ну а вообще, - на дружбе бизнес не построишь (тем паче на постели). Наоборот можно - вначале бизнес, потом дружба, постель - святое дело.
28/11/2003
Начинать вдвоем всегда легче. Когда все налажено и идут деньги, тоже легко найти компромисс и консенсус.
А вот когда появится серьезная проблема друг будет, прежде всего, защищать покой своей семьи. И если для этого нужно будет покинуть город, он уедет. Вы останетесь с проблемами один на один. Только, ведь и у Вас есть своя семья !
Был у меня друг со школьных времен (как ни странно: Ильей зовут), теперь где-то в Барнауле живет...
Я в общем-то не в обиде, но искать его для восстановления дружбы точно не буду.
С уважением, Борис.
Начинать вдвоем всегда легче. Когда все налажено и идут деньги, тоже легко найти компромисс и консенсус.
А вот когда появится серьезная проблема друг будет, прежде всего, защищать покой своей семьи. И если для этого нужно будет покинуть город, он уедет. Вы останетесь с проблемами один на один. Только, ведь и у Вас есть своя семья !
Был у меня друг со школьных времен (как ни странно: Ильей зовут), теперь где-то в Барнауле живет...
Я в общем-то не в обиде, но искать его для восстановления дружбы точно не буду.
С уважением, Борис.
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