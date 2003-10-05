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Бизнес и друзья



Ссылка на сообщение Константин
05/10/2003

Светлана, как всегда, не в бровь, в в глаз!



Ссылка на сообщение Piper
12/10/2003

Весь мой 15-летний опыт - против: никакого бизнеса с друзьями! С друзьями надо пить пиво/водку, говорить о вечном, ездить в отпуск семьями - просто дружить. Друга можно попросить о помощи, когда тебе тяжело, самому помочь, когда плохо ему.



много друзей было потерано именно потому, что затевался совместный бизнес. никакие юридические договоры и договоренности "на берегу" не помогут. Человек слаб и подвержен страстям и порокам. Зависть, лень, советы жены, других друзей или родственников рано или поздно сделают черное дело - появится трещина, и распад уже не остановить.



Вот кто-то тут приводил в пример олигархов... Уважаемыйй! У вас розовый взгляд на российский бизнес! Кто был честен и предан друзьям - тот, извините за каламбур, был ими же предан и давно лежит на кладбище или, в лучшем случае, владеет небольшим самостоятельным бизнесом.



Успешный старт любого бизнеса, даже саого небольшого, предполагает наличие сильного лидера. Немного я знаю любей, способных трезво оценивать свой потенциал и подчинить свои амбиции воле другого человека, пусть и старого друга. рано или поздно эта "мина замедленного действия" взрывается, и дай Бог, если рано, когда делить еще нечего...



Ссылка на сообщение Борис
14/10/2003

Я потерял 2 друзей на бизнесе. Стал умнее. Теперь перед началом, сразу оговариваю, как будем расходится. Тогда каждый знает, что он потеряет. А если все строить на верочке, то это просто до первых нормальных денег, когда каждый начнет считать, что это именно он все и закрутил. Ну а вообще, - на дружбе бизнес не построишь (тем паче на постели). Наоборот можно - вначале бизнес, потом дружба, постель - святое дело.



Ссылка на сообщение Константин
15/10/2003

Борис и Piper, 100% с вами согласен!

Бизнес через дружбу - явление редчайшее! И то, лбычно это криминальный бизнес, где все повязаны.

А вот дружба через бизнес - это слокько угодно, на порядок чаще. И устойчивее.

Бизнес - дело. А где друзья проверяются, как не в деле :), имхо.



Ссылка на сообщение B2
28/11/2003

Начинать вдвоем всегда легче. Когда все налажено и идут деньги, тоже легко найти компромисс и консенсус.

А вот когда появится серьезная проблема друг будет, прежде всего, защищать покой своей семьи. И если для этого нужно будет покинуть город, он уедет. Вы останетесь с проблемами один на один. Только, ведь и у Вас есть своя семья !

Был у меня друг со школьных времен (как ни странно: Ильей зовут), теперь где-то в Барнауле живет...

Я в общем-то не в обиде, но искать его для восстановления дружбы точно не буду.

С уважением, Борис.


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