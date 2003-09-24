Главная Форум Специальные форумы Архив
Бизнес и друзья
24/09/2003
Если бизнес делают уже успешные сами по себе люди, которые не будут мелочиться и крыситься из за того что где то "я больше работаю" "он получает больше выгоды" - то все будет ок.
Если сегодня компаньен больше работы делает и при этом не плачет по этому поводу, то завтра мне уже становится стыдно и я стараюсь выложиться по максимуму.
Если бизнес делают уже успешные сами по себе люди, которые не будут мелочиться и крыситься из за того что где то "я больше работаю" "он получает больше выгоды" - то все будет ок.
Если сегодня компаньен больше работы делает и при этом не плачет по этому поводу, то завтра мне уже становится стыдно и я стараюсь выложиться по максимуму.
29/09/2003
Если это бизнес детский, на 1000$, типа, два друга сайт комеру лабают - тогда возможен.
Если бизнес взрослый, скажем на лимон, да еще в зрелом возрасте, когда все обременены семьями и прочее - то нет. Тут только с четким распределением лидер-подчиненный.
Вся дрючба закладывается в школьном или студенческом возрасте. После - редчайший случай.
Если это бизнес детский, на 1000$, типа, два друга сайт комеру лабают - тогда возможен.
Если бизнес взрослый, скажем на лимон, да еще в зрелом возрасте, когда все обременены семьями и прочее - то нет. Тут только с четким распределением лидер-подчиненный.
Вся дрючба закладывается в школьном или студенческом возрасте. После - редчайший случай.
02/10/2003
Вообще-то я сюда залез посмотреть на вопрос: "Бизнес с дамой сердца :+/-" Но не нашел его, тут про друзей. С них и начну: С друзьями нельзя иметь дела. С другом хочется делиться проблемами, а партнер их решать должен. Принципиально разные задачи.
С дамой сердца тоже не стоит: кто же будет отвлекать вас обоих от производственных проблем? Можно, конечно, решать в постели кого нанять - кого уволить, но спор в этом вопросе может отвлечь от главного.
Вообще-то я сюда залез посмотреть на вопрос: "Бизнес с дамой сердца :+/-" Но не нашел его, тут про друзей. С них и начну: С друзьями нельзя иметь дела. С другом хочется делиться проблемами, а партнер их решать должен. Принципиально разные задачи.
С дамой сердца тоже не стоит: кто же будет отвлекать вас обоих от производственных проблем? Можно, конечно, решать в постели кого нанять - кого уволить, но спор в этом вопросе может отвлечь от главного.
02/10/2003
А я со Светланой зоггласен. Среди моих партнеров есть и дамы, причем не сердца. И ничего. Главное, что б все стороны были вменяемые, воспринимали логику и аргументы. Это важно.
Вообще, в бизнесе как в политике. Не бывают ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Есть постоянные интересы.
А я со Светланой зоггласен. Среди моих партнеров есть и дамы, причем не сердца. И ничего. Главное, что б все стороны были вменяемые, воспринимали логику и аргументы. Это важно.
Вообще, в бизнесе как в политике. Не бывают ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Есть постоянные интересы.
05/10/2003
Дружба.. не дружба... Однозначно одно: когда что-то делается ВМЕСТЕ, то всё равно ЗАРАНЕЕ нужно признать, где чья прерогатива. Начальник должен быть один. Обсуждать - да, можно толпой. Но окончательные решения в бизнесе принимает один человек.
Если вы заранее не оговорите (письменно) сферы влияния, то будете обречены на проблемы (тоже говорю на личном опыте).
А еще - если есть у друга хоть малейшая склонность к халяве, это вам не товарисч по бизнесу. Потому что будет брать деньги из бизнеса по поводу и без повода.
Дружба.. не дружба... Однозначно одно: когда что-то делается ВМЕСТЕ, то всё равно ЗАРАНЕЕ нужно признать, где чья прерогатива. Начальник должен быть один. Обсуждать - да, можно толпой. Но окончательные решения в бизнесе принимает один человек.
Если вы заранее не оговорите (письменно) сферы влияния, то будете обречены на проблемы (тоже говорю на личном опыте).
А еще - если есть у друга хоть малейшая склонность к халяве, это вам не товарисч по бизнесу. Потому что будет брать деньги из бизнеса по поводу и без повода.
05/10/2003
В любом деле важно, чтобы каждое направление развивалось тем, кому это интересно. Если человек занят чем-то по обязаловке, никакой отдачи не будет. Так и с подчиненными, так и с партнерами.
А принимать решения чел должен самостоятельно для своего направления. Когда за всех каждую мелочь продумывает начальник, произойдет застой. За разумное делегирование полномочий!
Простите, если отвлеклась от темы.
В любом деле важно, чтобы каждое направление развивалось тем, кому это интересно. Если человек занят чем-то по обязаловке, никакой отдачи не будет. Так и с подчиненными, так и с партнерами.
А принимать решения чел должен самостоятельно для своего направления. Когда за всех каждую мелочь продумывает начальник, произойдет застой. За разумное делегирование полномочий!
Простите, если отвлеклась от темы.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено