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Бизнес и друзья



Ссылка на сообщение Diboly
24/09/2003

Если бизнес делают уже успешные сами по себе люди, которые не будут мелочиться и крыситься из за того что где то "я больше работаю" "он получает больше выгоды" - то все будет ок.

Если сегодня компаньен больше работы делает и при этом не плачет по этому поводу, то завтра мне уже становится стыдно и я стараюсь выложиться по максимуму.



Ссылка на сообщение FFR
25/09/2003

Ответ прост: все зависит от личных качеств.

Вспомни историю вашей дружбы: если были подвохи сос тороны друга раньше, жди больших неприятностей в будущем.



Ссылка на сообщение Юрий
26/09/2003

да возможно



Ссылка на сообщение Ламер (толстый)
29/09/2003

Если это бизнес детский, на 1000$, типа, два друга сайт комеру лабают - тогда возможен.

Если бизнес взрослый, скажем на лимон, да еще в зрелом возрасте, когда все обременены семьями и прочее - то нет. Тут только с четким распределением лидер-подчиненный.

Вся дрючба закладывается в школьном или студенческом возрасте. После - редчайший случай.



Ссылка на сообщение Леонид
29/09/2003

У кого-нибудь есть опыт ведения бизнеса со своей дамой сердца? Реально ли, к примеру, привлекать ее в качестве консультанта по организации? Чем это может быть чревато?



Ссылка на сообщение Виктор
02/10/2003

Вообще-то я сюда залез посмотреть на вопрос: "Бизнес с дамой сердца :+/-" Но не нашел его, тут про друзей. С них и начну: С друзьями нельзя иметь дела. С другом хочется делиться проблемами, а партнер их решать должен. Принципиально разные задачи.

С дамой сердца тоже не стоит: кто же будет отвлекать вас обоих от производственных проблем? Можно, конечно, решать в постели кого нанять - кого уволить, но спор в этом вопросе может отвлечь от главного.



Ссылка на сообщение Лука
02/10/2003

Бизнесом заниматься лучше с единомышлениками, а единомышленник может стать хорошим другом.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
02/10/2003

2 Виктор.

Проблема в том, что некоторые мужчины именно из-за этого и не имеют дела с дамами, так как боятся потерять грань между единомыслием и сердцем.

Я считаю, что соблюдая это ограничение, лучшего альянса, чем мужчина-женщина не придумать.



Ссылка на сообщение Константин
02/10/2003

А я со Светланой зоггласен. Среди моих партнеров есть и дамы, причем не сердца. И ничего. Главное, что б все стороны были вменяемые, воспринимали логику и аргументы. Это важно.

Вообще, в бизнесе как в политике. Не бывают ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Есть постоянные интересы.



Ссылка на сообщение Andre
02/10/2003

О, Константин, приветствую, как отдохнули?



Насчет топика скажу- по своему опыту- что если бизнес может проверить дружбу- то это не друзья. Впрочем, как правило- о друзьях во множественном числе вряд ли можно говорить- есть друг, есть жена. Остальное- имхо- приятели.



Ссылка на сообщение Константин
02/10/2003

Трудно спорить (про друзей). Причем с годами они только убывают и никогда не прибывают :(. Обрести друга в зрелом возрасте - импассибле практически. Т.ч. молодежь, берегите то, что имеете. другого - не будет.

Отдохнул нормально :), Андре. И с пользой для бусинеса.



Ссылка на сообщение Elphi
04/10/2003

Я считаю бизнес с любимым мужчиной вести очень даже можно. Это очень природняет, ведь все же делается для семьи.



Ссылка на сообщение Ольга
05/10/2003

Дружба.. не дружба... Однозначно одно: когда что-то делается ВМЕСТЕ, то всё равно ЗАРАНЕЕ нужно признать, где чья прерогатива. Начальник должен быть один. Обсуждать - да, можно толпой. Но окончательные решения в бизнесе принимает один человек.

Если вы заранее не оговорите (письменно) сферы влияния, то будете обречены на проблемы (тоже говорю на личном опыте).



А еще - если есть у друга хоть малейшая склонность к халяве, это вам не товарисч по бизнесу. Потому что будет брать деньги из бизнеса по поводу и без повода.



Ссылка на сообщение Ольга
05/10/2003

А насчет бизнеса с любимыми и т.п. личностями :) - категорически возражаю. Ни одного аргумента "за". Тоже по опыту. То бишь, говорю не в сослагательном наклонении...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
05/10/2003

В любом деле важно, чтобы каждое направление развивалось тем, кому это интересно. Если человек занят чем-то по обязаловке, никакой отдачи не будет. Так и с подчиненными, так и с партнерами.

А принимать решения чел должен самостоятельно для своего направления. Когда за всех каждую мелочь продумывает начальник, произойдет застой. За разумное делегирование полномочий!

Простите, если отвлеклась от темы.


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