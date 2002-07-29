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Бизнес-центр



Ссылка на сообщение Zara
29/07/2002

Конечно никакой роли не играет ваше географическое положение. Мы поможем всем с любыми задумками и проектами независимо от географических факторов.



Ссылка на сообщение Еремеев Костя
31/07/2002

Говорите Вы складно, но может не всё так безоблачно. Например у меня вообще, то есть совсем нет денег. Что Вы на это скажите?



Ссылка на сообщение Александр
04/08/2002

хочу на своем компьютере заработать деньги.а как не знаю. может кто подскажет?



Ссылка на сообщение Zara
06/08/2002

Да подскажу. Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов. Главное, чтобы Вы выбрали, какое из направлений Вам наиболее интересно. Возможэно, я могу что-то предложить, или у вас есть какие-то идеи...



Ссылка на сообщение Михаил Боревский
07/08/2002

Ну у меня, есть несколько проектов, которых я бы с удовольствием отдал на стороннюю например бухгалтерию, а также всяческие другие проблемы с гос структурами. (понятно что они решаються, но жалко времени.)





Только вот, после всех написаных здесь слов в частности о "Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов." Не очень мне вериться в надежность данной компании.



Ссылка на сообщение Zara
07/08/2002

Здравствуйте Михаил.


Сотрудничать с нами или нет - дело сугубо личное.(Извените, но я не рекламный агент, а консультант) А людям, которые не прикладывают голову к своему делу, советую за бизнес вообще не браться.



Ссылка на сообщение лена
10/08/2002

Очень хочу заниматься виртуальным бизнесом.Может будут какие-то предложения.



Ссылка на сообщение лена
10/08/2002

Zara,очень хочется узнать твои предложения.Есть желание работать и окупить свой компьютер.Напиши,как с тобой контактировать.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
10/08/2002

А Вы попробуйте сначала свои силы в реальном бизнесе - ничуть не труднее "виртуального", уверяю Вас! А потом, с новообретенным опытом, средствами и связями можно попробовать и за счет Интернета дело расширить.



Ссылка на сообщение Vad
12/08/2002

Zara, я готов с вами сотрудничать, и даже некоторые деньги есть. С чего начнем ?



Ссылка на сообщение Kirill
13/08/2002

Zara, я тоже готов попробовать... Только что это?



Ссылка на сообщение Zara
23/08/2002

Лена :


Мы можем встретиться лично , если ты находишься в Одессе, или общаться пока через e-mail в других случаях.





Vad: Kirill:


Как ранее я уже писала, наша корпорация занимается поддержкой малого бизнеса.


На обсуждение можно вынесть большое количество проектов. Снова повторюсь, но всё зависить только ОТ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. Какой бизнес интересен более, какая область работы более привлекает; может быть, есть свои планы и не хватает лишь юридической или какой-либо иной поддержки ?





Если трёдно общаться через форум, пишите на e-mail.



Ссылка на сообщение Zara
23/08/2002

Очень много сообщений с вопросами: "я готов, а что делать?" "с чего начнём?"


Так вот. Попробую прояснить ситуацию. Начинать нужно непосредственно с себя. Собраться и определиться с тем, что тебе нужно для того, чтобы воплотить свой проект в жизнь.


Некоторые хотят узаконить свои локальные сети , некоторые открывают концелярские лавки и не хотят заботиться о документах, а кто-то хочет открыть свой виртуальный магазин бижутерии. Как видите, идей множество. Главное - начать. А мы поможем, поддержим, дадим необходимые консультации.



Ссылка на сообщение Сергей
14/09/2002

Есть желание открыть швейный цех в Беларуси.Нужны спонсоры или сбыт в России.



Ссылка на сообщение Eduard
22/05/2003

Обменяюсь идеями в Бизнесе.

Опыт работы большой.

Когда то не верил , что дом , автомобиль и примерно 800 000 Евро за 1 -2 года -это реально.

Начинал когда то с ком ларька в Беларусии , а теперь бизнес в Европе,Израиле и Америке.

Идеи только взамен на ваши.

Конфедициальность гарантирую.

Eduard

E-Mail: E.Rimmer@web.de


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