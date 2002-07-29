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Бизнес-центр
29/07/2002
Конечно никакой роли не играет ваше географическое положение. Мы поможем всем с любыми задумками и проектами независимо от географических факторов.
Конечно никакой роли не играет ваше географическое положение. Мы поможем всем с любыми задумками и проектами независимо от географических факторов.
06/08/2002
Да подскажу. Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов. Главное, чтобы Вы выбрали, какое из направлений Вам наиболее интересно. Возможэно, я могу что-то предложить, или у вас есть какие-то идеи...
Да подскажу. Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов. Главное, чтобы Вы выбрали, какое из направлений Вам наиболее интересно. Возможэно, я могу что-то предложить, или у вас есть какие-то идеи...
07/08/2002
Ну у меня, есть несколько проектов, которых я бы с удовольствием отдал на стороннюю например бухгалтерию, а также всяческие другие проблемы с гос структурами. (понятно что они решаються, но жалко времени.)
Только вот, после всех написаных здесь слов в частности о "Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов." Не очень мне вериться в надежность данной компании.
Ну у меня, есть несколько проектов, которых я бы с удовольствием отдал на стороннюю например бухгалтерию, а также всяческие другие проблемы с гос структурами. (понятно что они решаються, но жалко времени.)
Только вот, после всех написаных здесь слов в частности о "Помимо компьютера необходимо подключить ещё и свои мозги, и тогда Ваша машина(в смысле комп) окупится. и инет тоже. Есть множество различных проектов." Не очень мне вериться в надежность данной компании.
23/08/2002
Лена :
Мы можем встретиться лично , если ты находишься в Одессе, или общаться пока через e-mail в других случаях.
Vad: Kirill:
Как ранее я уже писала, наша корпорация занимается поддержкой малого бизнеса.
На обсуждение можно вынесть большое количество проектов. Снова повторюсь, но всё зависить только ОТ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. Какой бизнес интересен более, какая область работы более привлекает; может быть, есть свои планы и не хватает лишь юридической или какой-либо иной поддержки ?
Если трёдно общаться через форум, пишите на e-mail.
Лена :
Мы можем встретиться лично , если ты находишься в Одессе, или общаться пока через e-mail в других случаях.
Vad: Kirill:
Как ранее я уже писала, наша корпорация занимается поддержкой малого бизнеса.
На обсуждение можно вынесть большое количество проектов. Снова повторюсь, но всё зависить только ОТ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. Какой бизнес интересен более, какая область работы более привлекает; может быть, есть свои планы и не хватает лишь юридической или какой-либо иной поддержки ?
Если трёдно общаться через форум, пишите на e-mail.
23/08/2002
Очень много сообщений с вопросами: "я готов, а что делать?" "с чего начнём?"
Так вот. Попробую прояснить ситуацию. Начинать нужно непосредственно с себя. Собраться и определиться с тем, что тебе нужно для того, чтобы воплотить свой проект в жизнь.
Некоторые хотят узаконить свои локальные сети , некоторые открывают концелярские лавки и не хотят заботиться о документах, а кто-то хочет открыть свой виртуальный магазин бижутерии. Как видите, идей множество. Главное - начать. А мы поможем, поддержим, дадим необходимые консультации.
Очень много сообщений с вопросами: "я готов, а что делать?" "с чего начнём?"
Так вот. Попробую прояснить ситуацию. Начинать нужно непосредственно с себя. Собраться и определиться с тем, что тебе нужно для того, чтобы воплотить свой проект в жизнь.
Некоторые хотят узаконить свои локальные сети , некоторые открывают концелярские лавки и не хотят заботиться о документах, а кто-то хочет открыть свой виртуальный магазин бижутерии. Как видите, идей множество. Главное - начать. А мы поможем, поддержим, дадим необходимые консультации.
22/05/2003
Обменяюсь идеями в Бизнесе.
Опыт работы большой.
Когда то не верил , что дом , автомобиль и примерно 800 000 Евро за 1 -2 года -это реально.
Начинал когда то с ком ларька в Беларусии , а теперь бизнес в Европе,Израиле и Америке.
Идеи только взамен на ваши.
Конфедициальность гарантирую.
Eduard
E-Mail: E.Rimmer@web.de
Обменяюсь идеями в Бизнесе.
Опыт работы большой.
Когда то не верил , что дом , автомобиль и примерно 800 000 Евро за 1 -2 года -это реально.
Начинал когда то с ком ларька в Беларусии , а теперь бизнес в Европе,Израиле и Америке.
Идеи только взамен на ваши.
Конфедициальность гарантирую.
Eduard
E-Mail: E.Rimmer@web.de
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