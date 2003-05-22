Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
Бизнес-центр
22/05/2003
Eduard... а чего это Вы мыло левое оставили?
Eduard... а чего это Вы мыло левое оставили?
17/01/2004
Жаль, что Вы так скептически настроены, я ведь не заберу у вас деньги, я даже не предлогал вам плотить, если Вы собираетесь вырасти как Бизнесмен, надо пробовать себя везде, где есть информация. Пожалуйста не пишите мне, я получил и так много предложений и помог уже 3 человекам, Всего хорошего !
Жаль, что Вы так скептически настроены, я ведь не заберу у вас деньги, я даже не предлогал вам плотить, если Вы собираетесь вырасти как Бизнесмен, надо пробовать себя везде, где есть информация. Пожалуйста не пишите мне, я получил и так много предложений и помог уже 3 человекам, Всего хорошего !
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено