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Битрикс-хостинг от reg.ru - отзывы



Ссылка на сообщение Spoony Loom
02/03/2017

Всем привет!

Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)



Ссылка на сообщение bornholio
07/03/2017

посоветую слать на...
у клиента лежит сайт неделю - якобы мегадддос отттакуе. сначала подняли тариф, потом предложили защиту и выделенный сервак.

попросил разработчиков глянуть -вся проблема была в запросах с 3х!! айпишников.
им ткнули в нос, сначала закрыли сайт для них...теперь закрыли сайт совсем...
слова кончились -переносим завтра куда подальше...



Ссылка на сообщение Spoony Loom
14/03/2017

Спасибо за ответ!



Ссылка на сообщение activity
14/03/2017

Запроси демку и потестируй. Там же еще нужно хостинг немного подстраивать под требования и рекомендации битрикс, а их там не мало.



Ссылка на сообщение Spoony Loom
21/03/2017

activity:

Запроси демку и потестируй. Там же еще нужно хостинг немного подстраивать под требования и рекомендации битрикс, а их там не мало.


Спасибо за совет. Запросил демо. Надеюсь, их техподдержка все настроит, эти самые нюансы.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
13/04/2017

Spoony Loom:

Всем привет!

Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)


Вот тут хороший список хостеров для битрикс проектов - https://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php Вроде как reg.ru там нет.



Ссылка на сообщение An Tishkyn,
Marketing Manager Holding
16:11

Многие хостеры имеют специализированные тарифы под Битрикс, но, думаю, все необходимо тестировать. Например,https://hyperhost.ua/hosting-for-1c-bitrix/


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