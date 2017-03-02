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Битрикс-хостинг от reg.ru - отзывы
02/03/2017
Всем привет!
Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)
Всем привет!
Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)
07/03/2017
посоветую слать на...
у клиента лежит сайт неделю - якобы мегадддос отттакуе. сначала подняли тариф, потом предложили защиту и выделенный сервак.
попросил разработчиков глянуть -вся проблема была в запросах с 3х!! айпишников.
им ткнули в нос, сначала закрыли сайт для них...теперь закрыли сайт совсем...
слова кончились -переносим завтра куда подальше...
посоветую слать на...
у клиента лежит сайт неделю - якобы мегадддос отттакуе. сначала подняли тариф, потом предложили защиту и выделенный сервак.
попросил разработчиков глянуть -вся проблема была в запросах с 3х!! айпишников.
им ткнули в нос, сначала закрыли сайт для них...теперь закрыли сайт совсем...
слова кончились -переносим завтра куда подальше...
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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13/04/2017
Вот тут хороший список хостеров для битрикс проектов - https://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php Вроде как reg.ru там нет.
Spoony Loom:
Всем привет!
Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)
Всем привет!
Коллеги, отзовитесь, у кого хостинг для интернет-магазина на Битриксе. Как с производительностью? Какой тариф посоветуете? Стоит ли переходить с другого хостера (по субъективной оценке?)
Вот тут хороший список хостеров для битрикс проектов - https://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php Вроде как reg.ru там нет.
An Tishkyn,
Marketing Manager Holding
Marketing Manager Holding
16:11
Многие хостеры имеют специализированные тарифы под Битрикс, но, думаю, все необходимо тестировать. Например,https://hyperhost.ua/hosting-for-1c-bitrix/
Многие хостеры имеют специализированные тарифы под Битрикс, но, думаю, все необходимо тестировать. Например,https://hyperhost.ua/hosting-for-1c-bitrix/
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