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Бинокль давно умер ?
13/05/2003
А развалины в качестве подписчиков старого Бинокля вы не дарите? :)
А развалины в качестве подписчиков старого Бинокля вы не дарите? :)
13/05/2003
Еще пара вопросов тогда.
1) Почему нужен Бинокль-2? Разве нельзя сделать полавную реорганизацию старого. Зачем терять брэнд? Ведь будет тогда Бинокль и Бинокль-2. И они однозначно будут конкурировать между собой. И подхватит Бинокль-1 действительно продвинутый "оборзеватель" - еще неизвестно куда ветер задует.
Тем более, что за 200$ вы точно хорошего обозревателя не найдете.
2) Судя по подходу, проект опять будет "хобби"? Вся прямая реклама будет отдана сабскр. Вы то что с этого иметь будете? "заказные" обзоры? Это тоже непросто и время отнимает. Вы будете зиц-председателем?
Или через пару лет - "я уже знаю, что мне надо для Бинокля-3! А развалины Бинокля-2 я могу передать..." :-))
Еще пара вопросов тогда.
1) Почему нужен Бинокль-2? Разве нельзя сделать полавную реорганизацию старого. Зачем терять брэнд? Ведь будет тогда Бинокль и Бинокль-2. И они однозначно будут конкурировать между собой. И подхватит Бинокль-1 действительно продвинутый "оборзеватель" - еще неизвестно куда ветер задует.
Тем более, что за 200$ вы точно хорошего обозревателя не найдете.
2) Судя по подходу, проект опять будет "хобби"? Вся прямая реклама будет отдана сабскр. Вы то что с этого иметь будете? "заказные" обзоры? Это тоже непросто и время отнимает. Вы будете зиц-председателем?
Или через пару лет - "я уже знаю, что мне надо для Бинокля-3! А развалины Бинокля-2 я могу передать..." :-))
13/05/2003
"Ты помнишь, как всё начиналось..." (С) Макаревич
Может ли Павел сказать об этом пару строк? Как обозрение достигло пика своей популярности? Неужели из-за 20ти часов работы? Не думаю, что только это послужило. Расскажите, я думаю будет многим интерестно.
Константин, Бинокль старым возродиться не сможет. Он действительно умер. Ему необходимо новое тёплое дыхание в качестве чего-то нового.
А по поводу направления ветра - конкуренты могут быть везде и всегда.
"Ты помнишь, как всё начиналось..." (С) Макаревич
Может ли Павел сказать об этом пару строк? Как обозрение достигло пика своей популярности? Неужели из-за 20ти часов работы? Не думаю, что только это послужило. Расскажите, я думаю будет многим интерестно.
Константин, Бинокль старым возродиться не сможет. Он действительно умер. Ему необходимо новое тёплое дыхание в качестве чего-то нового.
А по поводу направления ветра - конкуренты могут быть везде и всегда.
13/05/2003
Кстати а за сколько можно найти хорошего обозревателя?
Отвечая на вопросы:
Старый бинокль живет по адресу http://binocle.atlant.ru/ - в случае возрождения надо бы ему оттуда ехать на отдельный адрес. Брэнд конечно штука хорошая и если делать Бинокль-2, то Бинокль-1 не нужен, однако я на 99.9% уверен, что Бинокль-2 под моим началом не родится, это я наудачу удочку закинул. База подписчиков погибла в недрах Субскрайб.Ру
Кстати а за сколько можно найти хорошего обозревателя?
Отвечая на вопросы:
Старый бинокль живет по адресу http://binocle.atlant.ru/ - в случае возрождения надо бы ему оттуда ехать на отдельный адрес. Брэнд конечно штука хорошая и если делать Бинокль-2, то Бинокль-1 не нужен, однако я на 99.9% уверен, что Бинокль-2 под моим началом не родится, это я наудачу удочку закинул. База подписчиков погибла в недрах Субскрайб.Ру
13/05/2003
Обозрение достигло пика популярности потому что его было интересно читать. Потом его стало читать неинтересно, потому что чем дальше развивался РуНет, тем сложнее было интересно писать о новых сайтах.
На мой взгляд жанр обозрения себя исчерпал. Мне сейчас был бы интересен проект, который бы помог мне отделить зерна от плевел, то есть стОящие внимания сайты от нестОящих.
Обозрение достигло пика популярности потому что его было интересно читать. Потом его стало читать неинтересно, потому что чем дальше развивался РуНет, тем сложнее было интересно писать о новых сайтах.
На мой взгляд жанр обозрения себя исчерпал. Мне сейчас был бы интересен проект, который бы помог мне отделить зерна от плевел, то есть стОящие внимания сайты от нестОящих.
13/05/2003
Понимаешь DDD, есть "Феррари". Они меняют модель (Но не бренд) часто. Но от этого Феррари не перестает быть Феррари.
Так и здесь. Если "возродить" марку "Бинокль", то 5-10 тыс старых подписчиков СРАЗУ придут - О! это старый добрый Бинокль! Они придут на бренд. Мне потому и странно, как легко человек расстается с брендом.
По-чем оборзеватели. Ну если ежедневно, до хотя бы по 10 сайтов + релизы на них. То формально это целый раб.день. + возможность "испмсаться", + доступ хороший. Раз 100% занятость и по взрослому - нужна уже какая-то социалка или ее компенсация. Т.е. серьезный обозреватель меньше чем 400-600 просто не пойдет. За меньше пойдут волонтеры-фрилансеры. Но текучка будет... За всех сами будете "дописывать".
Можно конечно (и даже лучше) иметь "команду" из 3-4 фрилансеров. Деньги, правда, те же, но система приобретает устойчивость. Или просто платить за "обзор" по 3-5$. Тогда система становится неубиваемой.
(как моя Статья.Ру. 400 авторов. лепят и лепят, лепят и лепят... гы-гы-гы)
Т.е. "себя" надо будет продавать уж не меньше чем за 1000/месяц.
Но 10,000 ежедневных читателей - это Проект. Даже если хотя бы одну джинсу продавать по 50$ в день (а это реально) + баннеры всякие, то в принципе можно и выехать.
"База подписчиков погибла в недрах Субскрайб.Ру" - вот поэтому надо иметь свой почтовик. Чтоб ничего не гибло...
Понимаешь DDD, есть "Феррари". Они меняют модель (Но не бренд) часто. Но от этого Феррари не перестает быть Феррари.
Так и здесь. Если "возродить" марку "Бинокль", то 5-10 тыс старых подписчиков СРАЗУ придут - О! это старый добрый Бинокль! Они придут на бренд. Мне потому и странно, как легко человек расстается с брендом.
По-чем оборзеватели. Ну если ежедневно, до хотя бы по 10 сайтов + релизы на них. То формально это целый раб.день. + возможность "испмсаться", + доступ хороший. Раз 100% занятость и по взрослому - нужна уже какая-то социалка или ее компенсация. Т.е. серьезный обозреватель меньше чем 400-600 просто не пойдет. За меньше пойдут волонтеры-фрилансеры. Но текучка будет... За всех сами будете "дописывать".
Можно конечно (и даже лучше) иметь "команду" из 3-4 фрилансеров. Деньги, правда, те же, но система приобретает устойчивость. Или просто платить за "обзор" по 3-5$. Тогда система становится неубиваемой.
(как моя Статья.Ру. 400 авторов. лепят и лепят, лепят и лепят... гы-гы-гы)
Т.е. "себя" надо будет продавать уж не меньше чем за 1000/месяц.
Но 10,000 ежедневных читателей - это Проект. Даже если хотя бы одну джинсу продавать по 50$ в день (а это реально) + баннеры всякие, то в принципе можно и выехать.
"База подписчиков погибла в недрах Субскрайб.Ру" - вот поэтому надо иметь свой почтовик. Чтоб ничего не гибло...
14/05/2003
А что тут возразишь ? :)
Когда делают "Т-2", Т1 не перестает БЫТЬ. Никто же не говорит - а вот мы лучше Т2 сделаем, а Т1 выкинем, переснимен, отдадим в хорошие руки... Его уже не переделать! Он такой, какой есть. И Т2 по сюжету завязан на него. И Т3 уже...
А что тут предлагается? "Б" - живой организм, просто в анабиозе. Клона сделать невозможно! Это будет просто ДРУГОЙ организм. А поскольку оба будут жить и развиваться по своим законам, то попрутся они каждый в свою сторону, причем конкурируя друг с другом.
Посему мне и интересно стало - раздача раскрученных брендов на халяву + инкубация конкурента. Нонсес, по большому счету...
Правда сообщение ПФ о том, что Б2 - это на 99,999% химера несколько проясняет ситуацию.
А что тут возразишь ? :)
Когда делают "Т-2", Т1 не перестает БЫТЬ. Никто же не говорит - а вот мы лучше Т2 сделаем, а Т1 выкинем, переснимен, отдадим в хорошие руки... Его уже не переделать! Он такой, какой есть. И Т2 по сюжету завязан на него. И Т3 уже...
А что тут предлагается? "Б" - живой организм, просто в анабиозе. Клона сделать невозможно! Это будет просто ДРУГОЙ организм. А поскольку оба будут жить и развиваться по своим законам, то попрутся они каждый в свою сторону, причем конкурируя друг с другом.
Посему мне и интересно стало - раздача раскрученных брендов на халяву + инкубация конкурента. Нонсес, по большому счету...
Правда сообщение ПФ о том, что Б2 - это на 99,999% химера несколько проясняет ситуацию.
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