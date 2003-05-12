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Бинокль давно умер ?
12/05/2003
Да не, я боялся быть неправильно понятым и оказался им :)
Я не против помощи, спасибо за это, но хотел бы выяснить что же мне реально необходимо, а что не очень.
Кстати, а почему это провайдер будет против? Рассылка "легальная".
Да не, я боялся быть неправильно понятым и оказался им :)
Я не против помощи, спасибо за это, но хотел бы выяснить что же мне реально необходимо, а что не очень.
Кстати, а почему это провайдер будет против? Рассылка "легальная".
12/05/2003
:) Ничего страшного...
Реально нужно - очень грамотный (не в смысле орфографии), а остроумный и продвинутый ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (собственно). Тот, которого народ захочет слушать. Троцкий, Леоньтьев, Экслер, Жванецкий и т.д.
Т.е. если ты сам не такой - проект можешь и не начинать. Без этого не пойдет, а звать кого - оч. дорого, разве что на паях, а ты при нем как тех.директор.
Что касается сервера почтового. Ты, видно не занимался этим. Быстро и шустро можно 100-200 писем разослать. А когда врубаешь массовый рассыл, сервер просто падает. Если это не специально выделенная машина (а это уже не хостинг, а колокейшн). Через 30 сек. срабатывают ограничители времени работы скриптов и хостер тебя выкидывает на фиг. И успеешь разослать ты те самые 200 писем макс.
Поэтому обычные хосты начинают обрастать разными другими скриптами, вроде управлением очередью писем, рассылкой их пачками по cron и т.д. и т.п. Что бы сервер не падал от нагрузки и хостера не доставал, а работал в фоновом режиме. Например 100 писем в 10 мин. Тогда за сутки можно разослать 10.000 писем и более совершенно не напрягая сервер, с обычного хоста.
Но главное - это сами обзоры. Нужен шоумен :)
:) Ничего страшного...
Реально нужно - очень грамотный (не в смысле орфографии), а остроумный и продвинутый ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (собственно). Тот, которого народ захочет слушать. Троцкий, Леоньтьев, Экслер, Жванецкий и т.д.
Т.е. если ты сам не такой - проект можешь и не начинать. Без этого не пойдет, а звать кого - оч. дорого, разве что на паях, а ты при нем как тех.директор.
Что касается сервера почтового. Ты, видно не занимался этим. Быстро и шустро можно 100-200 писем разослать. А когда врубаешь массовый рассыл, сервер просто падает. Если это не специально выделенная машина (а это уже не хостинг, а колокейшн). Через 30 сек. срабатывают ограничители времени работы скриптов и хостер тебя выкидывает на фиг. И успеешь разослать ты те самые 200 писем макс.
Поэтому обычные хосты начинают обрастать разными другими скриптами, вроде управлением очередью писем, рассылкой их пачками по cron и т.д. и т.п. Что бы сервер не падал от нагрузки и хостера не доставал, а работал в фоновом режиме. Например 100 писем в 10 мин. Тогда за сутки можно разослать 10.000 писем и более совершенно не напрягая сервер, с обычного хоста.
Но главное - это сами обзоры. Нужен шоумен :)
12/05/2003
Это был ХОББИ проект, так сказать на добровольных началах... Вылилось в серьезный онлайн бизнес. Времени на бинокль не осталось, хотя задел был серьезный - занять второе место в сабскрайбе по колличеству подписчиков это сильно. Но и его следующие проекты не менее масштабны - медиацентр, линуксцентр... это тысячи посетителей в день на каждом ресурсе! Бинокль просто становился менее значимым проектом и постепенно отмирал. Возможно кто-то нашел бы ему достойное применение... А может объявить ТРЭНД? Кто хочет купить проект БИНОКЛЬ?
Это был ХОББИ проект, так сказать на добровольных началах... Вылилось в серьезный онлайн бизнес. Времени на бинокль не осталось, хотя задел был серьезный - занять второе место в сабскрайбе по колличеству подписчиков это сильно. Но и его следующие проекты не менее масштабны - медиацентр, линуксцентр... это тысячи посетителей в день на каждом ресурсе! Бинокль просто становился менее значимым проектом и постепенно отмирал. Возможно кто-то нашел бы ему достойное применение... А может объявить ТРЭНД? Кто хочет купить проект БИНОКЛЬ?
12/05/2003
Все нашел, посетил, в принципе, немного не то, что я думал, думал будет "глубже" и серьезнее, но в общем и целом почти то.
Для успеха тренда неплоть сделать тестовую рассылку обзора. А то последнее письмо от 01 года - как то не серьезно. Да и цену повысит.
А убыточным вы его конечно зря сделали. долларей 500 он бы реально мог давать.
Все нашел, посетил, в принципе, немного не то, что я думал, думал будет "глубже" и серьезнее, но в общем и целом почти то.
Для успеха тренда неплоть сделать тестовую рассылку обзора. А то последнее письмо от 01 года - как то не серьезно. Да и цену повысит.
А убыточным вы его конечно зря сделали. долларей 500 он бы реально мог давать.
12/05/2003
Класс, даже не думал, что ответит практически сам Бинокль :), то издание с которым я начинал свои первые "ползания под столом(читай интернетом :)".
ТРЭНД? Ребята, готов просто подхватить Ваши наработки. Руки чешутся, идеи глобальные... :)
Может быть конечно это будет не тот прежний Бинокль, поскольку время меняется, интересы тоже, но забота и тёплый настрой будет.
Ну и конечно же информационная поддержка вашим проектам :)
Класс, даже не думал, что ответит практически сам Бинокль :), то издание с которым я начинал свои первые "ползания под столом(читай интернетом :)".
ТРЭНД? Ребята, готов просто подхватить Ваши наработки. Руки чешутся, идеи глобальные... :)
Может быть конечно это будет не тот прежний Бинокль, поскольку время меняется, интересы тоже, но забота и тёплый настрой будет.
Ну и конечно же информационная поддержка вашим проектам :)
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