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Бинокль давно умер ?



Ссылка на сообщение DDD
12/05/2003

Да не, я боялся быть неправильно понятым и оказался им :)

Я не против помощи, спасибо за это, но хотел бы выяснить что же мне реально необходимо, а что не очень.

Кстати, а почему это провайдер будет против? Рассылка "легальная".



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

:) Ничего страшного...

Реально нужно - очень грамотный (не в смысле орфографии), а остроумный и продвинутый ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (собственно). Тот, которого народ захочет слушать. Троцкий, Леоньтьев, Экслер, Жванецкий и т.д.

Т.е. если ты сам не такой - проект можешь и не начинать. Без этого не пойдет, а звать кого - оч. дорого, разве что на паях, а ты при нем как тех.директор.



Что касается сервера почтового. Ты, видно не занимался этим. Быстро и шустро можно 100-200 писем разослать. А когда врубаешь массовый рассыл, сервер просто падает. Если это не специально выделенная машина (а это уже не хостинг, а колокейшн). Через 30 сек. срабатывают ограничители времени работы скриптов и хостер тебя выкидывает на фиг. И успеешь разослать ты те самые 200 писем макс.

Поэтому обычные хосты начинают обрастать разными другими скриптами, вроде управлением очередью писем, рассылкой их пачками по cron и т.д. и т.п. Что бы сервер не падал от нагрузки и хостера не доставал, а работал в фоновом режиме. Например 100 писем в 10 мин. Тогда за сутки можно разослать 10.000 писем и более совершенно не напрягая сервер, с обычного хоста.



Но главное - это сами обзоры. Нужен шоумен :)



Ссылка на сообщение А.Р.
12/05/2003

А почему нельзя рассылать через чужой сервер? Например субскрайб.ру?



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
12/05/2003

Господа, рядом со мной - напротив сидит человек, чьим детищем была рассылка Бинокль :о)))))))))))))))))))

Хех... весело!



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

Просим, просим!

Вот пусть и объяснит людЯм, варум Бинокль помер?

И помер бы он, кабы он скажем своему Ладельцу хучь 500$ приносил бы?



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
12/05/2003

Интервью получилось следующее...

- Паша, а Бинокль еще работает?

- Неа, умер

- А чего так?

- Забил болт...

- А денег он приносил?

- Неа, вот и забил, сейчас другие проекты типа медиацентра...



Вот так вот коротенько :о)))))))



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

Миле грацие, что и требовалось доказать.

Теперь понял, DDD, отчего замутились стекла у Бинокля и пропала резкость?

Не подключили вовремя в проект импрессарио, который бы ангажементы проекту устраивал, он и помер. С голоду, считай. Делай выводы. Ищи, где хунд беграбен.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
12/05/2003

Это был ХОББИ проект, так сказать на добровольных началах... Вылилось в серьезный онлайн бизнес. Времени на бинокль не осталось, хотя задел был серьезный - занять второе место в сабскрайбе по колличеству подписчиков это сильно. Но и его следующие проекты не менее масштабны - медиацентр, линуксцентр... это тысячи посетителей в день на каждом ресурсе! Бинокль просто становился менее значимым проектом и постепенно отмирал. Возможно кто-то нашел бы ему достойное применение... А может объявить ТРЭНД? Кто хочет купить проект БИНОКЛЬ?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

"А может объявить ТРЭНД? Кто хочет купить проект БИНОКЛЬ?"



И Ето будет правильно.

А он есче дышит, хоть как? Это только рассылка или есть сайт поддержки? Подробности в студию, плз, Или на мыло.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

Все нашел, посетил, в принципе, немного не то, что я думал, думал будет "глубже" и серьезнее, но в общем и целом почти то.

Для успеха тренда неплоть сделать тестовую рассылку обзора. А то последнее письмо от 01 года - как то не серьезно. Да и цену повысит.

А убыточным вы его конечно зря сделали. долларей 500 он бы реально мог давать.



Ссылка на сообщение DDD
12/05/2003

Класс, даже не думал, что ответит практически сам Бинокль :), то издание с которым я начинал свои первые "ползания под столом(читай интернетом :)".



ТРЭНД? Ребята, готов просто подхватить Ваши наработки. Руки чешутся, идеи глобальные... :)

Может быть конечно это будет не тот прежний Бинокль, поскольку время меняется, интересы тоже, но забота и тёплый настрой будет.



Ну и конечно же информационная поддержка вашим проектам :)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
13/05/2003

Наверное, все-таки "объявить тендер", а не трэнд? :)



Честно говоря, навскидку не вспомню ни одного творческого проекта, который бы выжил с приемными родителями. Коммерческие - да. Так что, по-моему, рановато идеей загорелись.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
13/05/2003

Павел... именно... ТЕНДЕР :о))

А что касаемо продажи, то продавать как оказалось нечего... Умер он полностью... Так что забирайте и пользуйте в свое удовольствие...



Опять же Удачи Вам в е-бизнесе...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

DDD, вот тебе Щасть и привалило! Выпроси у Паши Фролова доступ к рассылке, сайту - и вперед!



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
13/05/2003

... ссылка на киномаг обязательна :о))))))))))


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