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Бинокль давно умер ?
13/05/2003
А насчет тендера о продаже подумай. С паршивой овцы хоть шерти клок. У DDD, судя по всему, еще пионерская зорька вовсю играет, завалит проект. Я как раз сейчас один проектец заканчиваю, как раз по организации тендеров (вот ведь какое совпадение!). На тебе и обкатаем-потестим. Послезавтра будет готов.
А насчет тендера о продаже подумай. С паршивой овцы хоть шерти клок. У DDD, судя по всему, еще пионерская зорька вовсю играет, завалит проект. Я как раз сейчас один проектец заканчиваю, как раз по организации тендеров (вот ведь какое совпадение!). На тебе и обкатаем-потестим. Послезавтра будет готов.
13/05/2003
DDD, посетил ваш mailclub.chat.ru . Кодировка САЙТА в КOI-8R - это круто! :)
"А еще вы можете наблюдать наши баннеры". На них что, солнечное затмение происходит? Или другие интересные события вселенского масштаба ? :) Чего их "наблюдать-то :)
Сергеич! ТОЛЬКО тендер! Пусть Паша хоть опцион свой поимеет. С задержкой, но хоть что то. Только пыль смахните с товару.
DDD, посетил ваш mailclub.chat.ru . Кодировка САЙТА в КOI-8R - это круто! :)
"А еще вы можете наблюдать наши баннеры". На них что, солнечное затмение происходит? Или другие интересные события вселенского масштаба ? :) Чего их "наблюдать-то :)
Сергеич! ТОЛЬКО тендер! Пусть Паша хоть опцион свой поимеет. С задержкой, но хоть что то. Только пыль смахните с товару.
13/05/2003
Информация о проекте Бинокль из первых рук ;-)
1. Главная причина по которой умер Бинокль - его стало неинтересно читать мне и моим знакомым
2. Я имею довольно четкое представление о том, каким должен быть Бинокль, чтобы его было интересно читать мне и моим знакомым.
3. Реанимировать проект и набрать обратно 10-20 тысяч подписчиков можно без особых проблем. Проблема только в том, кто будет каждый день готовить очередной выпуск...
4. У меня есть лишние деньги (около $200 в месяц), и я готов платить их человеку (людям?), которые будут делать Бинокль-2.
Если кто-то чувствует в себе силы, варианты сотрудничества можно обсудить прямо здесь.
Примечание - когда я Бинокль был на пике популярности, я тратил на него 15-20 часов в сутки, что закончилось серьзеным переутомлением и болезнью на пол-года, так что легким это дело никак не назовешь...
Информация о проекте Бинокль из первых рук ;-)
1. Главная причина по которой умер Бинокль - его стало неинтересно читать мне и моим знакомым
2. Я имею довольно четкое представление о том, каким должен быть Бинокль, чтобы его было интересно читать мне и моим знакомым.
3. Реанимировать проект и набрать обратно 10-20 тысяч подписчиков можно без особых проблем. Проблема только в том, кто будет каждый день готовить очередной выпуск...
4. У меня есть лишние деньги (около $200 в месяц), и я готов платить их человеку (людям?), которые будут делать Бинокль-2.
Если кто-то чувствует в себе силы, варианты сотрудничества можно обсудить прямо здесь.
Примечание - когда я Бинокль был на пике популярности, я тратил на него 15-20 часов в сутки, что закончилось серьзеным переутомлением и болезнью на пол-года, так что легким это дело никак не назовешь...
13/05/2003
Я же говорил, mailclub - это на заре пионерии. И я показал сайт не для того, чтобы вы баннерами полюбовались, код которых уже раз десять сменился за несколько лет. К сожалению, он сейчас тоже не поддерживается, как миниму года три... :(
И если есть люди, готовые его поддержать - передам, чего добру пропадать.
Павел, скажите. Вы будете нанимать человека или будете передавать проект?
Если первый вариант, то я пасс. Но в любом случае приятно будет пообщаться на тему :)
Я же говорил, mailclub - это на заре пионерии. И я показал сайт не для того, чтобы вы баннерами полюбовались, код которых уже раз десять сменился за несколько лет. К сожалению, он сейчас тоже не поддерживается, как миниму года три... :(
И если есть люди, готовые его поддержать - передам, чего добру пропадать.
Павел, скажите. Вы будете нанимать человека или будете передавать проект?
Если первый вариант, то я пасс. Но в любом случае приятно будет пообщаться на тему :)
13/05/2003
По поводу продажи...
Все сказано уже самой темой топика - Бинокль давно умер.
Продавать мне нечего, но я готов обсудить возможность возрождения проекта с нуля.
Однако, если кто-то хочет сделать просто клон старого Бинокля, то 10 июня освобождается домен www.binocle.ru - просто регистрируйте его на себя и вперед, и с песней ;-)
Если полученный продукт мне понравится, то я поставлю редирект с адреса http://binocle.atlant.ru, туда все еще ходит 200-300 человек в день.
По поводу продажи...
Все сказано уже самой темой топика - Бинокль давно умер.
Продавать мне нечего, но я готов обсудить возможность возрождения проекта с нуля.
Однако, если кто-то хочет сделать просто клон старого Бинокля, то 10 июня освобождается домен www.binocle.ru - просто регистрируйте его на себя и вперед, и с песней ;-)
Если полученный продукт мне понравится, то я поставлю редирект с адреса http://binocle.atlant.ru, туда все еще ходит 200-300 человек в день.
13/05/2003
Что то я вообще перестал понимать суть.
Ну причина гибели - понятно. Работы много - отдача - только моральная. И не шлось рядом человека, способного заставить эту корову молоко довать.
п.3 - ключевой. Будет такой человек - Бинокль или Телескоп - разница небольшая. Хотя задел серьезным и пред. наработка сэкономит N месяцев и ХХХ денег на раскрутку.
Если есть "лишние $200", то лучше потратить их на свой почтовик, тогда ВСЯ реклама в рассылке твоя. А на "зарплату" такую серьезного человека не купить. Он их только на доступ в сеть потратит. Энтузазист живет недолго.
Мне неясен ход мысли :(
Вы хотите просто нанять обозревателя (за $200), сдать его в аренду? продать долю в нем? просто продать (покупатель купит "имя", развалины, брэнд, если хотите) ради экономии N и XXX.?
Was?
Что то я вообще перестал понимать суть.
Ну причина гибели - понятно. Работы много - отдача - только моральная. И не шлось рядом человека, способного заставить эту корову молоко довать.
п.3 - ключевой. Будет такой человек - Бинокль или Телескоп - разница небольшая. Хотя задел серьезным и пред. наработка сэкономит N месяцев и ХХХ денег на раскрутку.
Если есть "лишние $200", то лучше потратить их на свой почтовик, тогда ВСЯ реклама в рассылке твоя. А на "зарплату" такую серьезного человека не купить. Он их только на доступ в сеть потратит. Энтузазист живет недолго.
Мне неясен ход мысли :(
Вы хотите просто нанять обозревателя (за $200), сдать его в аренду? продать долю в нем? просто продать (покупатель купит "имя", развалины, брэнд, если хотите) ради экономии N и XXX.?
Was?
13/05/2003
Попробую пояснить ход мысли. У меня теплится интерес к созданию проекта условно названного Бинокль-2 (название может быть любым), который бы вобрал в себя все лучшее, что было в старом Бинокле и реализовал новые идеи и технологии в области интернет-обозрений. Я готов нанять обозревателя (за $200) который бы занимался реализацией новой концепции. Проблем с раскруткой и технической базой у меня нет. Свой почтовик мне не нужен, т.к. мне проще договориться с администрацией Субскрайб.Ру о совместном проекте.
Все что осталось от старого Биноклья - "имя, развалины и брэнд" мне не очень нужно - и я готов их просто подарить хорошему человеку
Попробую пояснить ход мысли. У меня теплится интерес к созданию проекта условно названного Бинокль-2 (название может быть любым), который бы вобрал в себя все лучшее, что было в старом Бинокле и реализовал новые идеи и технологии в области интернет-обозрений. Я готов нанять обозревателя (за $200) который бы занимался реализацией новой концепции. Проблем с раскруткой и технической базой у меня нет. Свой почтовик мне не нужен, т.к. мне проще договориться с администрацией Субскрайб.Ру о совместном проекте.
Все что осталось от старого Биноклья - "имя, развалины и брэнд" мне не очень нужно - и я готов их просто подарить хорошему человеку
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