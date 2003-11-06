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Бедные спаммеры



Ссылка на сообщение Andre
06/11/2003

Хех, классно,

продолжаю мысль Дмитрия:

ботиночки у меня на рынке за 200 руб.купленные, но для меня они дороже, чем фирмА за $2000, порточки с дырочками, но у Березовского таких крутых нет, и 20 центов, потраченные на закачку спама я оцениваю в 35.000 у.е.+моральный ущерб.

Нарисуем- будем жить? Я ж говорю- психические проблемы и комплексы. Удачи в их решении.



Ссылка на сообщение Евгений
06/11/2003

Я веду довольно интенсивную переписку с использованием личного E-mail примерно в течении полугода (ранее пользовался общим предприятия) за это время получил ОДНО рекламное письмо, и то только после того как стал участвовать в форуме на "Обороте".



В связи с этим очень интересно узнать сколько спам-писем получают те, кто жалуется на спам.



Ссылка на сообщение Edward
06/11/2003

Слушайте, ну ведь это откровенный маразм.

"Заведите себе ящик и никому лишнему не давайте." Вы ребята забываете о том, что у любой компании десятки публичных адресов, которые *нельзя* просто так сменить. Примеры нужны?

Остаюсь при своем мнении, сравнивать рекламу пива и табака со СПАМОМ бессмысленно. Вы попробуйте пустить такую рекламу без соотв. лицензий. Рекламу табака и алкоголя регламентируют наиболее жестко.

Далее, покажите мне в какой рекламе скажем пива вы увидите такое:

kttNPthERhcNuG3EVNTT5wniЛучшее пиво - БалтикаyI6JxBqAfloY5vvt PHQerW



Покажите мне ваши инет-магазины, где вы публично предупреждаете, что рекламирует товары, прибегая к СПАМу. Все ведь делаете из подтишка, в отличие от производителей алкоголя, которым скрывать нечего. Ответственность на себя не возьмете. Появятся жалобы - "ой, а мы тут нипричем" ваш стандартный ответ.

Ваша демагогия на форуме в защиту СПАМа - подсознательная реакция оправдать свои поступки.



Ссылка на сообщение Кабан Пятак
06/11/2003

Эдвард, да не подсознательная, а вполне сознательная. :)



Ссылка на сообщение Elphi
06/11/2003

Лично я сравниваю социальные последствия явлений. От рекламы пива и алкоголя становятся алкоголиками. Но получив лицензию Вы можете зарабатывать деньги на том, что часть общества становится алкоголиками. Насчет производителей алкоголя которым скрывать нечего..смотрите судебную практику. К каким только уловкам не прибегают чтобы рекламировать алкоголь там где это запрещено. И рекламируют. И отстаивают свою правоту в судах.


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