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Бедные спаммеры
06/11/2003
Хех, классно,
продолжаю мысль Дмитрия:
ботиночки у меня на рынке за 200 руб.купленные, но для меня они дороже, чем фирмА за $2000, порточки с дырочками, но у Березовского таких крутых нет, и 20 центов, потраченные на закачку спама я оцениваю в 35.000 у.е.+моральный ущерб.
Нарисуем- будем жить? Я ж говорю- психические проблемы и комплексы. Удачи в их решении.
Хех, классно,
продолжаю мысль Дмитрия:
ботиночки у меня на рынке за 200 руб.купленные, но для меня они дороже, чем фирмА за $2000, порточки с дырочками, но у Березовского таких крутых нет, и 20 центов, потраченные на закачку спама я оцениваю в 35.000 у.е.+моральный ущерб.
Нарисуем- будем жить? Я ж говорю- психические проблемы и комплексы. Удачи в их решении.
06/11/2003
Я веду довольно интенсивную переписку с использованием личного E-mail примерно в течении полугода (ранее пользовался общим предприятия) за это время получил ОДНО рекламное письмо, и то только после того как стал участвовать в форуме на "Обороте".
В связи с этим очень интересно узнать сколько спам-писем получают те, кто жалуется на спам.
Я веду довольно интенсивную переписку с использованием личного E-mail примерно в течении полугода (ранее пользовался общим предприятия) за это время получил ОДНО рекламное письмо, и то только после того как стал участвовать в форуме на "Обороте".
В связи с этим очень интересно узнать сколько спам-писем получают те, кто жалуется на спам.
06/11/2003
Слушайте, ну ведь это откровенный маразм.
"Заведите себе ящик и никому лишнему не давайте." Вы ребята забываете о том, что у любой компании десятки публичных адресов, которые *нельзя* просто так сменить. Примеры нужны?
Остаюсь при своем мнении, сравнивать рекламу пива и табака со СПАМОМ бессмысленно. Вы попробуйте пустить такую рекламу без соотв. лицензий. Рекламу табака и алкоголя регламентируют наиболее жестко.
Далее, покажите мне в какой рекламе скажем пива вы увидите такое:
kttNPthERhcNuG3EVNTT5wniЛучшее пиво - БалтикаyI6JxBqAfloY5vvt PHQerW
Покажите мне ваши инет-магазины, где вы публично предупреждаете, что рекламирует товары, прибегая к СПАМу. Все ведь делаете из подтишка, в отличие от производителей алкоголя, которым скрывать нечего. Ответственность на себя не возьмете. Появятся жалобы - "ой, а мы тут нипричем" ваш стандартный ответ.
Ваша демагогия на форуме в защиту СПАМа - подсознательная реакция оправдать свои поступки.
Слушайте, ну ведь это откровенный маразм.
"Заведите себе ящик и никому лишнему не давайте." Вы ребята забываете о том, что у любой компании десятки публичных адресов, которые *нельзя* просто так сменить. Примеры нужны?
Остаюсь при своем мнении, сравнивать рекламу пива и табака со СПАМОМ бессмысленно. Вы попробуйте пустить такую рекламу без соотв. лицензий. Рекламу табака и алкоголя регламентируют наиболее жестко.
Далее, покажите мне в какой рекламе скажем пива вы увидите такое:
kttNPthERhcNuG3EVNTT5wniЛучшее пиво - БалтикаyI6JxBqAfloY5vvt PHQerW
Покажите мне ваши инет-магазины, где вы публично предупреждаете, что рекламирует товары, прибегая к СПАМу. Все ведь делаете из подтишка, в отличие от производителей алкоголя, которым скрывать нечего. Ответственность на себя не возьмете. Появятся жалобы - "ой, а мы тут нипричем" ваш стандартный ответ.
Ваша демагогия на форуме в защиту СПАМа - подсознательная реакция оправдать свои поступки.
06/11/2003
Лично я сравниваю социальные последствия явлений. От рекламы пива и алкоголя становятся алкоголиками. Но получив лицензию Вы можете зарабатывать деньги на том, что часть общества становится алкоголиками. Насчет производителей алкоголя которым скрывать нечего..смотрите судебную практику. К каким только уловкам не прибегают чтобы рекламировать алкоголь там где это запрещено. И рекламируют. И отстаивают свою правоту в судах.
Лично я сравниваю социальные последствия явлений. От рекламы пива и алкоголя становятся алкоголиками. Но получив лицензию Вы можете зарабатывать деньги на том, что часть общества становится алкоголиками. Насчет производителей алкоголя которым скрывать нечего..смотрите судебную практику. К каким только уловкам не прибегают чтобы рекламировать алкоголь там где это запрещено. И рекламируют. И отстаивают свою правоту в судах.
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