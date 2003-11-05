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Бедные спаммеры



Ссылка на сообщение Константин
05/11/2003

:) Пятак, дык кабыть юзера возле своего корыта (пардон, е-мыла) оставляли хучь какие опозновательные знаки. Ну там интересуюсь тем-то и тем-то, лет мне стока, а денёг - стока. Работаю тем-то. Вот тогда и сортировать моно была.

А так что? Сайт или понтов - как у матерого кабана-секача, а на самом деле - прячется там какой-то пятачишко...

А желающих писем слать - хоть завались, вот и шлют кому попало...



Ссылка на сообщение Кабан Пятак
05/11/2003

=> Пятак, дык кабыть юзера возле своего корыта (пардон, е-мыла) оставляли хучь какие опозновательные знаки. Ну там интересуюсь тем-то и тем-то, лет мне стока, а денёг - стока. Работаю тем-то. Вот тогда и сортировать моно была. <=



Винни, похоже украденный мед совсем твои опилки слепил в кучу непонятно чего.



Я ж тебе говорю - тематические форумы (auto.ru, videozona.net), отраслевые сайты (много) и такие же каталоги и т.д. и т.п.



Цена рассылки зависит от количества рассылаемых писем. Так? Ну и зачем сильно переплачивать за близкий к нулевому, нулевой или даже отрицательный (хотя бы в виде тихой ненависти) эффект?

Лучше кинуть предложение тем, кто в этом хоть косвенно заинтересован. И польза будет больше и вреда меньше. Причем за меньшие деньги.



Но разве заинтересованы в этом "веб-промоутеры" типа Тимошенко? Нет. Ему важно бОльший бюджет с клиента получить. Развести неопытного оффлайнового лошка на копеечку. Именно оффлайнового, потому что процентов 70-80 спама рекламируют оффлайновые товары/услуги/мероприятия. Почти все остальные проценты это реклама самих спаммеров.



Да они и собственно и существуют - отраслевые базы, только не выгодно впаривать рассылку строго по ним. Денег это приносит меньше разным там "промоутерам".



Ссылка на сообщение Константин
05/11/2003

:) Ну не прав, ты Хрюша, ну не прав... И давай без истерик, а?

У спамеров счет идет на сотни тыщ. 100.000 больше- 100.000 меньше - цену они мне выставляют не сильно разную.

другое дело, что у правильного спамера БД мыл ну оч. хорошо структурирована, и все происходит почти так, как ты мечтаешь. Т.е. худо-бедно "правильный" спамер всеж отличает умных НАф-Наф-ов от Пятачов и глупых Ниф-Ниф-ов.

Что касается "развода лошка" - тут опять у тебя осечка. Промоутер - это ПРОДВИГАТЕЛЬ, а не раскрутка сайтов. Поэтому при каждом заказе и с каждым клиентом четко оговаривается ОТДАЧА от кампании, ее результат, "пляски" идут от бюджета. 100$ - значит ищем ОПТИМАЛЬНОЕ применение для 100$, 5000 - значит смотрим как по-умному 5000 разложить.

Промоутер - это ж не какое нить "Промо" и не "Ашманов и его жадные партнеры".



Ссылка на сообщение Дмитрий
05/11/2003

Считал, считаю и буду считать спамеров ворами-карманниками. Вор должен

сидеть в тюрьме. (с) В советское время были люди которые ворвали газеты из почовых ящиков, "интеллигенты" хреновы.... теперь вот по другому воруют - мое время(деньги) и трафик(деньги). Но люди то одного сорта - ничтожества. Кроме банального воровства у меня они еще занимаются мошенничеством. Так как врут своим клиентам о высокой отдаче и пр. А на самом деле их тупая рассылка привела к тому, что я и не читаю их спам. Мне кажется есть эффективный способ борьбы с спамерами - заключать договора с ними на спам, а потом заводить уголовные дела по признаку мошенничество. Ловить легче будет. Спамер известен, отчет о рассылке на руках, наручники на их ручонки и порядок. Думаю, что спамерам недолго осталось гулять на свободе. Слышал что готовится показательная "порка" первых попавшихся под руку. Надеюсь что и другие притихнут.



Ссылка на сообщение Константин
05/11/2003

"Слышал что готовится показательная "порка" первых попавшихся под руку. Надеюсь что и другие притихнут."

Это тебе бабушка на ночь такую ерунду рассказывает? Ё-мое...

Спам - "в законе". Какая порка, родной? У меня на днях дискуссия с Яндексом была по этому поводу.

Что страшнее - спам или перлюстрация твоих писем, включая коммерческие (с воровством информации и коммерческой тайны) и ограничение свободы слова и свободы переписки?

Кто тебе больше вреда приносят, "бдительные" провайдеры или "бедные" спамеры? Ты об этом подумай на досуге.



Ссылка на сообщение Elphi
05/11/2003

Дмитрий, а как Вы относитесь к рекламе пива по телевизору? У Вас не воруют этим деньги? А как насчет пивного алкоголизма поколения тех, кому сейчас 16-20 лет? Вы хорошо относитесь к рекламе сигарет? А как насчет того что курильщики воруют здоровье у огромного числа людей. Их тоже считать ворами от того что они курят на остановках, в корридорах, в лифтах? Почему например Вы не боритесь против наркотиков, сигарет, алкоголя? А я отвечу почему. Потому что наркотики, сигареты и алкоголь это бизнес. Вне зависимости от того как мы к нему относимся. А попробуйте пойти против большого бизнеса. Очень быстро Дима будет отдельно, а голова его в канаве отдельно. Поэтому единственное что Вы можете это возмущаться на форуме и опять же тратить на это свое высокооплачиваемое время и трафик. Еще несколько таких же постов и уже никто здесь не поверит в то, что Ваше время дорого стоит.



Ссылка на сообщение Edward
05/11/2003

Ребята,

бросьте заниматься фигней сравнивая СПАМ с пивным алкоголизмом. Абсолютно разные вещи.



Ссылка на сообщение Константин
06/11/2003

2 Edward:

:) НУ с пивом я согласен, перебор.

А вот с куревом - извини. Я тоже не прошу меня обкуривать и не хочу быть пассивным курильщиком. И что?

Курильщик забивается в уголок и тайком смолит там свои цыгарки? А вот ничуть. Дымит, и в открытую. У вас он деньги не ворует? путем необходимости вами покупки лекарств?

:) вобщем кончайте баландк травить.

Ну не нравится вам спам? считаете спамеров государственными преступниками? да хоть марсианами! Вы имеете право высказать свое мнение, но это не значит, что оно кому-то интересно или кто то обязан вас выслушивать. будет антиспамный закон - вот тогда и покрякают вволю. А сейчас чего?



Ссылка на сообщение Andre
06/11/2003

Полностью с Эльфом согласен-

СПАМ дает уникальную возможность легко и абсолютно Безопасно раскрыть себя, любимого, во всей красе, поиграть в гнев или даже ярость и конечно преисполниться собственной Значимости и другим дать почувствовать- хоть бы и через форум... На мой взгляд, борцы со спамерами за центы вряд ли все же пытаются сэкономить, а просто решают свои многочисленные психологические проблемы. А что они есть- тут к гадалке не ходи, один взвизг про интеллигентов чего стоит. Сколько лет прошло, а человек помнит пропажу двухкопеечной газеты :) Как и в старости будет рассказывыать внукам о беспощадной Борьбе... с виртуальными информационными письмами.



Ссылка на сообщение Elphi
06/11/2003

Я поясню аналогию с пивом. У нас в стране совершенно легально можно рекламировать и зарабатывать деньги на том, что отнимает у людей не только здоровье, но и жизнь. Я думаю что никто не будет спорить, что алкоголизм не есть гуд. Ни для самого алкоголика, ни для его семьи. Но никого не возмущают реклама пива и ее последствия, то что люди с молодых лет становятся алкоголиками. А вот спам волнует очень многих. И когда я слышу крики о том, что у кого-то воруют траффик, то хочется сказать: давайте вместо того чтобы тратить силы на возмущение зарабатывать деньги. Богатые люди намного терпимее. Лично меня спам совершенно не возмущает и много раз мы заказывали товары и услуги рекламируемые спамом и были очень довольны.



Ссылка на сообщение Дмитрий
06/11/2003

Может вы и позволяете себя обкуривать вонючими сигаретками. Я - нет. У меня в кабинете висит табличка о том что здесь не курят. Хочешь курить - пшел вон. Все господа зашитники спама - видимо горе-бизнесмены. Продолжайте заниматься своим "бизнесом". я так и знал что найдутся те кто будет зашишать себя укравшего газету двухкопеечному. Я думал хватит ума понять что ущерб не две копейки был. а гораздо боьше.Так как не получив свой любимый журнал был вынужден искать ее и покупать. Тратить свое время. Ущерб от украденного журнала стоимостью в 40 копеек я оцениваю (для себя любимого) в 200-300 баксов. Я привык уважать себя и любить себя.

Извините но я не мальчишка с пивом в руке подбирающего чипсы с клавы. Я веду обширную переписку с уважаемыми людьми и не могу всю почту доверить другим работникам. Вот и приходится выкоривать ублюдочные результаты этих хреновых горе-бизнесменов. Защинтникам спама просто не понять некоторых вещей. Кто-то просто в силу своего уровня, кто-то просто в силу того что ему это кусок его хлеба. Я сочувствую, что они более ни на что не пригодны.

Время свое тратить на таких горе бизнесменов жалко. просто я думал что на этом сайте обитают и те кто занимается или пытается заниматься нормальным бизнесом. однако картина предстала удручающая. Впрочем ситуация реально отражает состояние интернета в России.

Спам и элькито... Вот и весь "бизнес" :) Действительно больше не буду писать. Увы, но вынужден, так как мне действительно некогда. а вы можете продолжать балакать пока сканируете/скачиваете емейлы.



Ссылка на сообщение Евгений
06/11/2003

Дмитрий, просто заведите себе ёще один E-mail, разощлите его уважаемым людям и больше никому не давайте.



Ссылка на сообщение Elphi
06/11/2003

Дмитрий :-)) Проблема решается после 2 секундных раздумий: заводится новый e-mail. Все. Вы здесь так раззоряетесь, словно у Вас кровь по ночам выкачивают. И еще :-) я бы хотела посмотреть на директора с табличкой "здесь не курят" :-)) Только очень начинающему бизнесмену могло придти это в голову. Обычно все сотрудники знают что можно, а что нельзя без табличек.



Ссылка на сообщение Константин
06/11/2003

:) Да что вы на пацана накинулись!

Сидит малец на ночном "анлимите", клеймит позором спамеров пол-третьего ночи. А на работе - у него над столом табличка "здесь не курят", у коллеги за соседним столом - табличка "место для курения". :)



Ссылка на сообщение Модератор
06/11/2003

Константин, пожалуйста, постарайтесь общаться в менее уничижительном тоне. Несогласие с вашей позицией не оправдывает хамства.


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