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Amazon нацелился на европейский авторынок - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
14/06/2017
Обсуждение материала "Amazon нацелился на европейский авторынок В компании уверены, что традиционные дилеры теряют свою привлекательность для потребителей, поэтому необходимо заполнить нишу в цифровом пространстве >>>".
Обсуждение материала "Amazon нацелился на европейский авторынок В компании уверены, что традиционные дилеры теряют свою привлекательность для потребителей, поэтому необходимо заполнить нишу в цифровом пространстве >>>".
Илья Беляков,
Руководитель интернет-магазина Vbh220D
Руководитель интернет-магазина Vbh220D
14/06/2017
Теряют привлекательность?
Теряют привлекательность?
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