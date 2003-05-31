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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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А как вам интернет-магазин идей?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
31/05/2003

1) А кто говорит, что будет легко?

2) Этому придется учиться, хотите или нет. Страна, которая не ценит интеллект - страна без будущего. Примеры? Япония, которая на корню скупает чужие патенты и США, которая любой ценой тянет к себе талантливых и творческих.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

PS/ Кстати, по первому опыту совершенно очевидно, что половина народу ПРОДАВАТЬ СЕБЯ совершенно не умеет :). Вот проводится тендер. Казалось бы чего проще - предложи свои услуги, расскажи, как ты видишь решение, что будет на выходе, объяви свою цену и укажи сроки.

50% отвечают: " Чё! я такой крутой! круче яйца на пасху! свяжитесь со мной по мылу! (или аське).

Т.ч. учиться, учиться и учиться себя продавать надо.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Константин:

А вы как главный заведующий магазина все идеи видите?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Но только никому не рассказываю про них. И даже не просите... :-))))Сейчас пока мало уследить еще можно, а когда будет много - все равно за всеми не уследишь. Хотя лет через 5 буд конечно солидный банк идей.

Если Вы насчет "а сами вы не своруете идею" - не сворую. Во-первых они очень специфичны, во вторых Закон об авторских правах еще есть.

В третьих - идея у заказчика, а в обсуждалове - варианты реализации.



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Да я так для понимания общей ситуёвины.



Ссылка на сообщение MagicPanda
24/03/2006

Дааа. Приятно видеть, что кто то воплотил если и не твою идею, то, по крайней мере, близкую к ней.



Ссылка на сообщение Язва
24/03/2006

откровенно говоря не понял, а какова судьба магазина-то? На сайте в подписи у Константина его уже нет... Померло?



Ссылка на сообщение Zhivago
24/03/2006

Видимо, да.

Идея сама по себе хороша, нечто вроде давно используется в западном онлайне - корпоративные блоги с брэйнстормингом,где сотрудники толкают бизнес-идеи по проекту.

Другой вопрос, что в России это пока не развито, и платить за это в отрыве от контекста никто не станет.



Ссылка на сообщение Вячеслав
24/03/2006

Константин, дарю идею. Можете и отблагодраить меня материально, если пожелаете.



Гораздо более эффективный ресурс был бы, если бы Вы сделали Банк Идей. Например, рекламных агентств. Т.е. нужно продумать механизм, по которому собираются в банк идеи, проигравшие на тендере (среди них есть гениальные). Заказчик ставит задачу и система (можно даже в автоматическом режиме) подбирают ему все подходящие варианты.


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