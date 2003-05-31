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А как вам интернет-магазин идей?
31/05/2003
1) А кто говорит, что будет легко?
2) Этому придется учиться, хотите или нет. Страна, которая не ценит интеллект - страна без будущего. Примеры? Япония, которая на корню скупает чужие патенты и США, которая любой ценой тянет к себе талантливых и творческих.
1) А кто говорит, что будет легко?
2) Этому придется учиться, хотите или нет. Страна, которая не ценит интеллект - страна без будущего. Примеры? Япония, которая на корню скупает чужие патенты и США, которая любой ценой тянет к себе талантливых и творческих.
01/06/2003
PS/ Кстати, по первому опыту совершенно очевидно, что половина народу ПРОДАВАТЬ СЕБЯ совершенно не умеет :). Вот проводится тендер. Казалось бы чего проще - предложи свои услуги, расскажи, как ты видишь решение, что будет на выходе, объяви свою цену и укажи сроки.
50% отвечают: " Чё! я такой крутой! круче яйца на пасху! свяжитесь со мной по мылу! (или аське).
Т.ч. учиться, учиться и учиться себя продавать надо.
PS/ Кстати, по первому опыту совершенно очевидно, что половина народу ПРОДАВАТЬ СЕБЯ совершенно не умеет :). Вот проводится тендер. Казалось бы чего проще - предложи свои услуги, расскажи, как ты видишь решение, что будет на выходе, объяви свою цену и укажи сроки.
50% отвечают: " Чё! я такой крутой! круче яйца на пасху! свяжитесь со мной по мылу! (или аське).
Т.ч. учиться, учиться и учиться себя продавать надо.
01/06/2003
Но только никому не рассказываю про них. И даже не просите... :-))))Сейчас пока мало уследить еще можно, а когда будет много - все равно за всеми не уследишь. Хотя лет через 5 буд конечно солидный банк идей.
Если Вы насчет "а сами вы не своруете идею" - не сворую. Во-первых они очень специфичны, во вторых Закон об авторских правах еще есть.
В третьих - идея у заказчика, а в обсуждалове - варианты реализации.
Но только никому не рассказываю про них. И даже не просите... :-))))Сейчас пока мало уследить еще можно, а когда будет много - все равно за всеми не уследишь. Хотя лет через 5 буд конечно солидный банк идей.
Если Вы насчет "а сами вы не своруете идею" - не сворую. Во-первых они очень специфичны, во вторых Закон об авторских правах еще есть.
В третьих - идея у заказчика, а в обсуждалове - варианты реализации.
24/03/2006
Константин, дарю идею. Можете и отблагодраить меня материально, если пожелаете.
Гораздо более эффективный ресурс был бы, если бы Вы сделали Банк Идей. Например, рекламных агентств. Т.е. нужно продумать механизм, по которому собираются в банк идеи, проигравшие на тендере (среди них есть гениальные). Заказчик ставит задачу и система (можно даже в автоматическом режиме) подбирают ему все подходящие варианты.
Константин, дарю идею. Можете и отблагодраить меня материально, если пожелаете.
Гораздо более эффективный ресурс был бы, если бы Вы сделали Банк Идей. Например, рекламных агентств. Т.е. нужно продумать механизм, по которому собираются в банк идеи, проигравшие на тендере (среди них есть гениальные). Заказчик ставит задачу и система (можно даже в автоматическом режиме) подбирают ему все подходящие варианты.
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