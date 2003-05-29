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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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А как вам интернет-магазин идей?



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
29/05/2003

Как-то мне не понравилась денежная политика этого магазинчика идей. Кто платит в результате - магазин или покупатель? Для чего установлен какой-то непонятный минимум выплаты? Как-то попахивает надувательством...



Ссылка на сообщение Чатланин
29/05/2003

Не попахивает, а пованивает



Ссылка на сообщение Олег
30/05/2003

Два сама по себе идея неплохая - торговать идеями (вот каламбур). Может технически не все отработано, ну это поправимо. Я же говорю попробуем, оценим, скажем.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/05/2003

Ух, давненько тут не был. По порядку.



"Константин, а в чем зашоренность е-генератора"

А в том и зашоренность, что автор идеи не имеет контакта вообще ни с кем. Ну админу может письмо написать. Вышел на берег моря - крикнул идею - и тишина месяц. Нет ответной реакции. Е-Г просто напросто в наглую эксплуатирует мозги авторой идей. Сам заказчик как бы и не при чем, ему выдают на блюдечке готовое блюдо. А вот инградиенты не показывают.

Но кто как не заказчик знает свои нужды и может (и должен) уточнять ТЗ, разъяснять позиции. Уж не Е-г -ли? :)

Дизайн? Ну это даже обсуждать смешно... Е-Г - это корпоративный сайтю Т.е. сайт креативной конторы (или которая считает себя таковой). А IFB - это форум, просто по другому организованный. На фига форуму "дизайн". 99% успеха определяется содержанием сообщений и успешностью решения.



Сергеич, уж от вас-то не ожидал такой близорукости.

Платит заказчик, через посредничество IFB (т.е. меня).

Минимум выплат установлен исключительно для отсечки разных "проверяльщиков" - а будут платить или нет. Будут.

Тем более гонорары как правило таковы, что любой "победитель" своим гонораром сразу перекрывает этом минимум в 1000 руб. ($33). Остальные, НЕпобедители просто работают в некопительном режиме.

А у вас получается, "...сам я Пастернака не читал, но осуждаю...". Знакомо.

Что касается "надувательства". Ну ребята, фильтровать надо базар...

Я уже несколько лет оказываю третейские услуги и ни одна собака не может похвастаться тем, что я кого-то "кинул". Даже тех, кого я за руку ловлю в NTBA на автокликалках, я всегда сначала расплачиваюсь (с вычеркиванием автокликов, разумеется), а уж потом выгоняю.

Верить - не верить - дело ваше, но это ничего не меняет.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/05/2003

PS. Что касается минимума выплат.

Стиральной машиной никто быть не хочет, поэтому для того, что бы иметь право выплачивать гонорар автору, я должен заключать с ним "авторский договор". В данном случае - задним числом. Вы, Сергеич, предлагаете заключать их на суммы в 50-100 руб :-)) ? Извините... IFB - это не "заработок в сети", а "работа за вознаграждение".



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
30/05/2003

Так Константин, заказчик оплачивает вознаграждение магазину, а уж магазин рассчитывается с горе-работниками умственного труда! Я прав или запутался совсем?



Ссылка на сообщение Andre
30/05/2003

Чегой-то не удалось посмотреть обсуждения ни одной темы. Каждый общается только с заказчиком? Или я чего не понял?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/05/2003

Сергеич, именно так. Пока заказчик деньгами не подтвердит вознаграждение, тема не появится. Вернее появится, но заказчик ответов не увидит. Т.е. "магазин" - гарант, что деньги вознаграждения - реальные, и они лежат и ждут своего часа. И по окончанию темы производится расчет. 70% - самому умному, 30% - среди всех кто хоть кто то умное прошепелявил.

В этом магазине идеи продает не магазин, а "работники умственного труда" продают свои идею заказчику. Через магазин.



2Андре. Именно, каждый общается с заказчиком (заказчиками). Равно как и заказчик - только с обсуждающими только по своей теме. А "чужих" обсуждений и готовых решений вы там не увидите. Пока денюжку их авторам не заплатите. Но зато и потребовать умственного напряга можете взамен :)



Ссылка на сообщение А.Р.
30/05/2003

Константин, ну тык уже продалось что-нить?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/05/2003

Млин, 2 недели как работать начали, а там обсуждения по месяцу. Сейчас начнутся некоторые тендеры заканчиваться.

А что значит "продалось"? Продается в момент создания темы. А дальше уже только распределение.



Ссылка на сообщение Чатланин
30/05/2003

А если идеи не понравятся заказчику?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
31/05/2003

Он имеет право продлить тендер или обсуждение. Чатланин, Вам будет проще прочитать "о проекте" и текст Договора с заказчиком - там все написано. Сюда зачем все это перетаскивать.

Если нормально простимулирует генерацию - что то да понравится. На "на халяву" - и идеи кидают "халявные", глубоко не копают.



Ссылка на сообщение Кeiko
31/05/2003

Такие сайты - просто клондайк для тех, кто ворует чужие идеи.

Пока вы рвете волосы в обсужденииЮ, кто-то уже додумает за вас и запатентует.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
31/05/2003

А вот в том и фокус, что все обсуждения по своей теме видит ТОЛЬКО заказчик. Именно для того и сделано, что б не воровали "посторонние". Попробуйте зайти и что-то "украсть". :) Любой человек -"генератор идей" работает только с заказчиком. Поэтому вашу идею другой "генератор" не украдет.

Т.ч учитесь ПРОДАВАТЬ свои идеи, и привыкайте ПЛАТИТЬ за чужие.

Интеллектуальный труд - самый дорогой труд в мире.



Ссылка на сообщение Чатланин
31/05/2003

"учитесь ПРОДАВАТЬ свои идеи, и привыкайте ПЛАТИТЬ за чужие"



Революция в стране халявщиков :-)


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