А как вам интернет-магазин идей?
29/05/2003
Как-то мне не понравилась денежная политика этого магазинчика идей. Кто платит в результате - магазин или покупатель? Для чего установлен какой-то непонятный минимум выплаты? Как-то попахивает надувательством...
Как-то мне не понравилась денежная политика этого магазинчика идей. Кто платит в результате - магазин или покупатель? Для чего установлен какой-то непонятный минимум выплаты? Как-то попахивает надувательством...
30/05/2003
Ух, давненько тут не был. По порядку.
"Константин, а в чем зашоренность е-генератора"
А в том и зашоренность, что автор идеи не имеет контакта вообще ни с кем. Ну админу может письмо написать. Вышел на берег моря - крикнул идею - и тишина месяц. Нет ответной реакции. Е-Г просто напросто в наглую эксплуатирует мозги авторой идей. Сам заказчик как бы и не при чем, ему выдают на блюдечке готовое блюдо. А вот инградиенты не показывают.
Но кто как не заказчик знает свои нужды и может (и должен) уточнять ТЗ, разъяснять позиции. Уж не Е-г -ли? :)
Дизайн? Ну это даже обсуждать смешно... Е-Г - это корпоративный сайтю Т.е. сайт креативной конторы (или которая считает себя таковой). А IFB - это форум, просто по другому организованный. На фига форуму "дизайн". 99% успеха определяется содержанием сообщений и успешностью решения.
Сергеич, уж от вас-то не ожидал такой близорукости.
Платит заказчик, через посредничество IFB (т.е. меня).
Минимум выплат установлен исключительно для отсечки разных "проверяльщиков" - а будут платить или нет. Будут.
Тем более гонорары как правило таковы, что любой "победитель" своим гонораром сразу перекрывает этом минимум в 1000 руб. ($33). Остальные, НЕпобедители просто работают в некопительном режиме.
А у вас получается, "...сам я Пастернака не читал, но осуждаю...". Знакомо.
Что касается "надувательства". Ну ребята, фильтровать надо базар...
Я уже несколько лет оказываю третейские услуги и ни одна собака не может похвастаться тем, что я кого-то "кинул". Даже тех, кого я за руку ловлю в NTBA на автокликалках, я всегда сначала расплачиваюсь (с вычеркиванием автокликов, разумеется), а уж потом выгоняю.
Верить - не верить - дело ваше, но это ничего не меняет.
Ух, давненько тут не был. По порядку.
"Константин, а в чем зашоренность е-генератора"
А в том и зашоренность, что автор идеи не имеет контакта вообще ни с кем. Ну админу может письмо написать. Вышел на берег моря - крикнул идею - и тишина месяц. Нет ответной реакции. Е-Г просто напросто в наглую эксплуатирует мозги авторой идей. Сам заказчик как бы и не при чем, ему выдают на блюдечке готовое блюдо. А вот инградиенты не показывают.
Но кто как не заказчик знает свои нужды и может (и должен) уточнять ТЗ, разъяснять позиции. Уж не Е-г -ли? :)
Дизайн? Ну это даже обсуждать смешно... Е-Г - это корпоративный сайтю Т.е. сайт креативной конторы (или которая считает себя таковой). А IFB - это форум, просто по другому организованный. На фига форуму "дизайн". 99% успеха определяется содержанием сообщений и успешностью решения.
Сергеич, уж от вас-то не ожидал такой близорукости.
Платит заказчик, через посредничество IFB (т.е. меня).
Минимум выплат установлен исключительно для отсечки разных "проверяльщиков" - а будут платить или нет. Будут.
Тем более гонорары как правило таковы, что любой "победитель" своим гонораром сразу перекрывает этом минимум в 1000 руб. ($33). Остальные, НЕпобедители просто работают в некопительном режиме.
А у вас получается, "...сам я Пастернака не читал, но осуждаю...". Знакомо.
Что касается "надувательства". Ну ребята, фильтровать надо базар...
Я уже несколько лет оказываю третейские услуги и ни одна собака не может похвастаться тем, что я кого-то "кинул". Даже тех, кого я за руку ловлю в NTBA на автокликалках, я всегда сначала расплачиваюсь (с вычеркиванием автокликов, разумеется), а уж потом выгоняю.
Верить - не верить - дело ваше, но это ничего не меняет.
30/05/2003
PS. Что касается минимума выплат.
Стиральной машиной никто быть не хочет, поэтому для того, что бы иметь право выплачивать гонорар автору, я должен заключать с ним "авторский договор". В данном случае - задним числом. Вы, Сергеич, предлагаете заключать их на суммы в 50-100 руб :-)) ? Извините... IFB - это не "заработок в сети", а "работа за вознаграждение".
PS. Что касается минимума выплат.
Стиральной машиной никто быть не хочет, поэтому для того, что бы иметь право выплачивать гонорар автору, я должен заключать с ним "авторский договор". В данном случае - задним числом. Вы, Сергеич, предлагаете заключать их на суммы в 50-100 руб :-)) ? Извините... IFB - это не "заработок в сети", а "работа за вознаграждение".
30/05/2003
Сергеич, именно так. Пока заказчик деньгами не подтвердит вознаграждение, тема не появится. Вернее появится, но заказчик ответов не увидит. Т.е. "магазин" - гарант, что деньги вознаграждения - реальные, и они лежат и ждут своего часа. И по окончанию темы производится расчет. 70% - самому умному, 30% - среди всех кто хоть кто то умное прошепелявил.
В этом магазине идеи продает не магазин, а "работники умственного труда" продают свои идею заказчику. Через магазин.
2Андре. Именно, каждый общается с заказчиком (заказчиками). Равно как и заказчик - только с обсуждающими только по своей теме. А "чужих" обсуждений и готовых решений вы там не увидите. Пока денюжку их авторам не заплатите. Но зато и потребовать умственного напряга можете взамен :)
Сергеич, именно так. Пока заказчик деньгами не подтвердит вознаграждение, тема не появится. Вернее появится, но заказчик ответов не увидит. Т.е. "магазин" - гарант, что деньги вознаграждения - реальные, и они лежат и ждут своего часа. И по окончанию темы производится расчет. 70% - самому умному, 30% - среди всех кто хоть кто то умное прошепелявил.
В этом магазине идеи продает не магазин, а "работники умственного труда" продают свои идею заказчику. Через магазин.
2Андре. Именно, каждый общается с заказчиком (заказчиками). Равно как и заказчик - только с обсуждающими только по своей теме. А "чужих" обсуждений и готовых решений вы там не увидите. Пока денюжку их авторам не заплатите. Но зато и потребовать умственного напряга можете взамен :)
31/05/2003
Он имеет право продлить тендер или обсуждение. Чатланин, Вам будет проще прочитать "о проекте" и текст Договора с заказчиком - там все написано. Сюда зачем все это перетаскивать.
Если нормально простимулирует генерацию - что то да понравится. На "на халяву" - и идеи кидают "халявные", глубоко не копают.
Он имеет право продлить тендер или обсуждение. Чатланин, Вам будет проще прочитать "о проекте" и текст Договора с заказчиком - там все написано. Сюда зачем все это перетаскивать.
Если нормально простимулирует генерацию - что то да понравится. На "на халяву" - и идеи кидают "халявные", глубоко не копают.
31/05/2003
А вот в том и фокус, что все обсуждения по своей теме видит ТОЛЬКО заказчик. Именно для того и сделано, что б не воровали "посторонние". Попробуйте зайти и что-то "украсть". :) Любой человек -"генератор идей" работает только с заказчиком. Поэтому вашу идею другой "генератор" не украдет.
Т.ч учитесь ПРОДАВАТЬ свои идеи, и привыкайте ПЛАТИТЬ за чужие.
Интеллектуальный труд - самый дорогой труд в мире.
А вот в том и фокус, что все обсуждения по своей теме видит ТОЛЬКО заказчик. Именно для того и сделано, что б не воровали "посторонние". Попробуйте зайти и что-то "украсть". :) Любой человек -"генератор идей" работает только с заказчиком. Поэтому вашу идею другой "генератор" не украдет.
Т.ч учитесь ПРОДАВАТЬ свои идеи, и привыкайте ПЛАТИТЬ за чужие.
Интеллектуальный труд - самый дорогой труд в мире.
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