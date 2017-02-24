Регистрация ИП для ИМ: выбор режима налогобложения и кодов ОКВЭД - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Регистрация ИП для ИМ: выбор режима налогобложения и кодов ОКВЭД
СообщениеАвтор: Сергей А К 
Дата: 21:03, Пт., 24 Фев. 17
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Коллеги, добрый день!

У меня есть действующий ИМ, сейчас работаю как ФЛ, но для начала приема онлайн оплат и более плотной работы с курьерской службой решил сделать ИП. Регистрировать ИП собираюсь в г. Брянске.

Вкратце об ИМ: товары для художников, оборот 100 тыс руб / мес, в планах - 300 тыс руб / мес. Доставка по РФ и Москве курьерской службой. Они же принимают деньги у покупателей.

По результатам изучения форумов и сайта налоговой возник ряд вопросов, которые хотел уточнить:

- правильно ли я понимаю, что оптимальным и наиболее часто применимым режимом налогообложения для ИМ является УСН 6% с оборота?

- работает ли кто-либо на патентной системе налогообложения и если да, то сколько стоит патент?

- есть статьи о налоговых каникулах на 2 года. Как понять, действуют ли они для брянских ИП на УСН?

- в заявлении о регистрации ИП я не увидел, где указать выбранный режим налогообложения. Можете сориентировать, где это сделать?

- какие коды ОКВЭД указать в заявлении о регистрации ИП?

Заранее большое спасибо за ваши ответы!!!

С уважением,
Сергей

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