Регистрация ИП для ИМ: выбор режима налогобложения и кодов ОКВЭД

|Коллеги, добрый день!
У меня есть действующий ИМ, сейчас работаю как ФЛ, но для начала приема онлайн оплат и более плотной работы с курьерской службой решил сделать ИП. Регистрировать ИП собираюсь в г. Брянске.
Вкратце об ИМ: товары для художников, оборот 100 тыс руб / мес, в планах - 300 тыс руб / мес. Доставка по РФ и Москве курьерской службой. Они же принимают деньги у покупателей.
По результатам изучения форумов и сайта налоговой возник ряд вопросов, которые хотел уточнить:
- правильно ли я понимаю, что оптимальным и наиболее часто применимым режимом налогообложения для ИМ является УСН 6% с оборота?
- работает ли кто-либо на патентной системе налогообложения и если да, то сколько стоит патент?
- есть статьи о налоговых каникулах на 2 года. Как понять, действуют ли они для брянских ИП на УСН?
- в заявлении о регистрации ИП я не увидел, где указать выбранный режим налогообложения. Можете сориентировать, где это сделать?
- какие коды ОКВЭД указать в заявлении о регистрации ИП?
Заранее большое спасибо за ваши ответы!!!
С уважением,
Сергей