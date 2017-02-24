Регистрация ИП для ИМ: выбор режима налогобложения и кодов ОКВЭД





У меня есть действующий ИМ, сейчас работаю как ФЛ, но для начала приема онлайн оплат и более плотной работы с курьерской службой решил сделать ИП. Регистрировать ИП собираюсь в г. Брянске.



Вкратце об ИМ: товары для художников, оборот 100 тыс руб / мес, в планах - 300 тыс руб / мес. Доставка по РФ и Москве курьерской службой. Они же принимают деньги у покупателей.



По результатам изучения форумов и сайта налоговой возник ряд вопросов, которые хотел уточнить:



- правильно ли я понимаю, что оптимальным и наиболее часто применимым режимом налогообложения для ИМ является УСН 6% с оборота?



- работает ли кто-либо на патентной системе налогообложения и если да, то сколько стоит патент?



- есть статьи о налоговых каникулах на 2 года. Как понять, действуют ли они для брянских ИП на УСН?



- в заявлении о регистрации ИП я не увидел, где указать выбранный режим налогообложения. Можете сориентировать, где это сделать?



- какие коды ОКВЭД указать в заявлении о регистрации ИП?



Заранее большое спасибо за ваши ответы!!!



С уважением,

Сергей Коллеги, добрый день!У меня есть действующий ИМ, сейчас работаю как ФЛ, но для начала приема онлайн оплат и более плотной работы с курьерской службой решил сделать ИП. Регистрировать ИП собираюсь в г. Брянске.Вкратце об ИМ: товары для художников, оборот 100 тыс руб / мес, в планах - 300 тыс руб / мес. Доставка по РФ и Москве курьерской службой. Они же принимают деньги у покупателей.По результатам изучения форумов и сайта налоговой возник ряд вопросов, которые хотел уточнить:- правильно ли я понимаю, что оптимальным и наиболее часто применимым режимом налогообложения для ИМ является УСН 6% с оборота?- работает ли кто-либо на патентной системе налогообложения и если да, то сколько стоит патент?- есть статьи о налоговых каникулах на 2 года. Как понять, действуют ли они для брянских ИП на УСН?- в заявлении о регистрации ИП я не увидел, где указать выбранный режим налогообложения. Можете сориентировать, где это сделать?- какие коды ОКВЭД указать в заявлении о регистрации ИП?Заранее большое спасибо за ваши ответы!!!С уважением,Сергей