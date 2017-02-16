Тема: Интернет-магазин электроники с нуля.



Открываем интернет магазин электроники, гипермаркет, будет для начала около 50000 товаров. Доставка по всей РФ. На форумах пишут, что это утопия. Мы же хотели услышать пользователей этого форума насчет нашего направления. Стоит ли сразу размещаться на Маркете? Нужен ли директ, или только РСЯ. Хватит ли 1млн рублей для старта?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 1:22, Чт., 16 Фев. 17

1:22, Чт., 16 Фев. 17



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Мой блог: Эксперт-Report Ну, а в чём утопия? Товаров многовато да, но если у вас есть поставщики с таким количеством товаров, тогда в чём проблема? Опять же на такое количество товаров нужна автоматизация - парсинг, обновление наличия и цен, не в ручную же это всё обрабатывать. Собственно ничего сложного в этом нет, но либо у Вас должен быть опыт, либо искать грамотного человека. На Маркете стоит размещаться, хотя это засада ещё та. Я думаю и меньшей суммы хватит если у вас есть опыт в автоматизации процессов и логистике. И зависит от взаимоотношений с поставщиками - товарный кредит, отсрочка платежа и т.д. и т.п._________________

qualified :

Ну, а в чём утопия? Товаров многовато да, но если у вас есть поставщики с таким количеством товаров, тогда в чём проблема? Опять же на такое количество товаров нужна автоматизация - парсинг, обновление наличия и цен, не в ручную же это всё обрабатывать. Собственно ничего сложного в этом нет, но либо у Вас должен быть опыт, либо искать грамотного человека. На Маркете стоит размещаться, хотя это засада ещё та. Я думаю и меньшей суммы хватит если у вас есть опыт в автоматизации процессов и логистике. И зависит от взаимоотношений с поставщиками - товарный кредит, отсрочка платежа и т.д. и т.п.

Спасибо, подбодрили! Сайт будет на Битриксе с интеграцией 1с, карточки товаров с описаниями и фото залили, интеграторы службы доставки тоже стоят, полная автоматизация.Работать собираемся по 100% предоплате, соответственно и цены будут интересными. Спасибо, подбодрили! Сайт будет на Битриксе с интеграцией 1с, карточки товаров с описаниями и фото залили, интеграторы службы доставки тоже стоят, полная автоматизация.Работать собираемся по 100% предоплате, соответственно и цены будут интересными.



Многие клиенты предпочитают местечковые и-м - доставка чуть ли не в тот же день и надежда, что не обманут.

На сайте нужно принять специальные меры, чтобы убедить потенциального клиента в своей компетенции и надежности.

Хорошо работают реальные фотографии своего склада, процесса упаковки, процесса доставки, рабочие в фирменной одежде с логотипом на спине и прочее.

_________________

бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы Для того, чтобы пробиться к клиенту и потеснить старичков, придется вложить много денег и терпения.Многие клиенты предпочитают местечковые и-м - доставка чуть ли не в тот же день и надежда, что не обманут.На сайте нужно принять специальные меры, чтобы убедить потенциального клиента в своей компетенции и надежности.Хорошо работают реальные фотографии своего склада, процесса упаковки, процесса доставки, рабочие в фирменной одежде с логотипом на спине и прочее._________________бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 10:23, Чт., 16 Фев. 17

10:23, Чт., 16 Фев. 17

Top Gun : Хватит ли 1млн рублей для старта?

Для старта чего? Или для старта с какого места?

Если от начала разработки сайта, то, по моему мнению, не хватит. Как вы собираетесь закупаться или будет без закупок по предоплате? Разработка сайта и его обслуживание стоит хороших денег, далее его оптимизация, реклама на Маркете съедает приличное количество средств, у меня лично приносит прибыль по самым неожиданным позициям, а по ожидаемым - промах. Есть ли опыт у кого-то из команды?

В общем с нуля 1мил с закупкой - анрил )) Для старта чего? Или для старта с какого места?Если от начала разработки сайта, то, по моему мнению, не хватит. Как вы собираетесь закупаться или будет без закупок по предоплате? Разработка сайта и его обслуживание стоит хороших денег, далее его оптимизация, реклама на Маркете съедает приличное количество средств, у меня лично приносит прибыль по самым неожиданным позициям, а по ожидаемым - промах. Есть ли опыт у кого-то из команды?В общем с нуля 1мил с закупкой - анрил ))



Сделайте для начала узкую специализацию, например, только планшетники и аксессуары к ним.

Отработаете все бизнес-процессы, потом постепенно можно будет расширять и клиентуру, и номенклатуру.

_________________

бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы Чтобы не рисковать большими деньгами, начните с окучивания своего города. А если столица, то можно начать даже с микрорайона.Сделайте для начала узкую специализацию, например, только планшетники и аксессуары к ним.Отработаете все бизнес-процессы, потом постепенно можно будет расширять и клиентуру, и номенклатуру._________________бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 10:40, Чт., 16 Фев. 17

10:40, Чт., 16 Фев. 17

activity : В общем с нуля 1мил с закупкой - анрил ))

Свой первый интернет магазин в 2009 я создал за 50$, через месяц он уже продавал. На тот который у меня сейчас ушло 7-8 тысяч рублей примерно. Сейчас настраиваем парсинг сайтов поставщиков - автоматическое добавление товаров поставщиков к нам на сайт. Договорились с программистами по 40$ за поставщика. Большинство поставщиков дают нам товарный кредит.

_________________

Мой блог: Эксперт-Report Свой первый интернет магазин в 2009 я создал за 50$, через месяц он уже продавал. На тот который у меня сейчас ушло 7-8 тысяч рублей примерно. Сейчас настраиваем парсинг сайтов поставщиков - автоматическое добавление товаров поставщиков к нам на сайт. Договорились с программистами по 40$ за поставщика. Большинство поставщиков дают нам товарный кредит._________________

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 11:51, Чт., 16 Фев. 17

11:51, Чт., 16 Фев. 17

qualified : Свой первый интернет магазин в 2009 я создал за 50$, через месяц он уже продавал.

Да я все понимаю, поэтому и хотел уточнить для старта чего и откуда. Если система Битрикс, то разработка сайта от 300тысяч, под 50 тыс товаров под ключ, наверно выйдет 400-500. Далее всякие интеграции догорие + их натсройка, обслуживание сайта.

Если не закупаться, то денег хватит, но хотят же брать предоплату, это интеграция уже полюбому с онлайн кассой и ее покупка, дальше ее настройка, зарплата кладовщика-курьера или кого там, кто будет ездить к поставщику, далее бухгалтер, seo и контекстная реклама с настройкой...

Хотя сам запустил инетмагазин с 10 тысячами + 30 тыс платформа, но я делаю все сам и с удовольствием бы делегировал, если бы выручка позволяла. Да я все понимаю, поэтому и хотел уточнить для старта чего и откуда. Если система Битрикс, то разработка сайта от 300тысяч, под 50 тыс товаров под ключ, наверно выйдет 400-500. Далее всякие интеграции догорие + их натсройка, обслуживание сайта.Если не закупаться, то денег хватит, но хотят же брать предоплату, это интеграция уже полюбому с онлайн кассой и ее покупка, дальше ее настройка, зарплата кладовщика-курьера или кого там, кто будет ездить к поставщику, далее бухгалтер, seo и контекстная реклама с настройкой...Хотя сам запустил инетмагазин с 10 тысячами + 30 тыс платформа, но я делаю все сам и с удовольствием бы делегировал, если бы выручка позволяла.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 12:23, Чт., 16 Фев. 17

12:23, Чт., 16 Фев. 17

activity, тоже всё сами делаем, или работаем с программистами по многу лет, если обращаться к "специалистам", раскрутят на такие деньги, что никаких бюджетов не хватит.

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Мой блог: Эксперт-Report тоже всё сами делаем, или работаем с программистами по многу лет, если обращаться к "специалистам", раскрутят на такие деньги, что никаких бюджетов не хватит._________________

activity :

Да я все понимаю, поэтому и хотел уточнить для старта чего и откуда. Если система Битрикс, то разработка сайта от 300тысяч, под 50 тыс товаров под ключ, наверно выйдет 400-500. Далее всякие интеграции догорие + их натсройка, обслуживание сайта

Сайт почти готов, остается 1млн на рекламу.Будем работать без закупок на склад. Не совсем понятно, можно ли обойтись без своего склада,если есть компании,предлагающие услугу фулфилмента (они забирают товар со склада наших поставщиков на свой склад, сортируют и отвозят нашим покупателям).Или лучше иметь свой склад, чтобы к примеру СДЭК и привозил и после нашей сортировки развозил по нашим покупателям, но здесь двойная доставка выходит.....дилема! Сайт почти готов, остается 1млн на рекламу.Будем работать без закупок на склад. Не совсем понятно, можно ли обойтись без своего склада,если есть компании,предлагающие услугу фулфилмента (они забирают товар со склада наших поставщиков на свой склад, сортируют и отвозят нашим покупателям).Или лучше иметь свой склад, чтобы к примеру СДЭК и привозил и после нашей сортировки развозил по нашим покупателям, но здесь двойная доставка выходит.....дилема!