Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара

Очень удивляет такое поведение Маркета. Это же сотни тысяч ложных заказов по всей стране. За счет интернет-магазинов. И все ради чего?
Вскрытый товар в пошарпанной упаковке Яндекс Маркет запрещает продавать, типа некондиционный. То есть сначала сами испоганят товар, а потом ещё накажут магазин за то что он его попытается продать. А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...
Получается банальная мошенническая схема
Цитата:
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...
Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?
Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.
Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.
qualified :
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
У яндекс маркета за мкадом жизни нет, чо. _________________ pecunia pecuniam non parit