Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара

Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...



Получается банальная мошенническая схема



Цитата: А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.



- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...



Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?



Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.



Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д. - тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.