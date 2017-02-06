Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара
СообщениеАвтор: Aleksey Bozhin 
Дата: 23:14, Пн., 6 Фев. 17
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Да, сам очень удивился. Но вот задание на Яндекс.Толоке, ниже.



Кратко суть - http://intermonte.org/yandeks-market-iniciiruet-massovye-lozhnye-zakazy-za-schet-internet-magazinov.html

Очень удивляет такое поведение Маркета. Это же сотни тысяч ложных заказов по всей стране. За счет интернет-магазинов. И все ради чего?

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 23:29, Пн., 6 Фев. 17
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Вскрытый товар в пошарпанной упаковке Яндекс Маркет запрещает продавать, типа некондиционный. То есть сначала сами испоганят товар, а потом ещё накажут магазин за то что он его попытается продать. А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
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СообщениеАвтор: glorystraw 
Дата: 0:24, Вт., 7 Фев. 17
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Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...

Получается банальная мошенническая схема

Цитата:
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.


- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...

Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?

Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.

Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 2:21, Вт., 7 Фев. 17
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qualified :
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.

У яндекс маркета за мкадом жизни нет, чо.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: mpro  Репутация: 14.4
голосов: 2
Дата: 11:29, Вт., 7 Фев. 17
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alive :
У яндекс маркета за мкадом жизни нет, чо.


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