C чего начать продвижение сайта, который продает услуги? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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C чего начать продвижение сайта, который продает услуги?
СообщениеАвтор: Hutch 
Дата: 1:14, Ср., 1 Фев. 17
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Доброго всем вечера! Прошу помощи у сообщества. Занимаюсь ремонтом цифровой техники в городе 300 тыс. населения.
Решил я как-то раз выйти на новый уровень и запустить свой сайт, отвел себе 6 месяцев.
Сайт худо бедно заработал, но вот теперь встал вопрос по его оптимизации и продвижению.
Дайте пжл. грамотный совет с чего стоит начать.?

СообщениеАвтор: gwm  Репутация: -1
голосов: 1
Дата: 8:13, Ср., 1 Фев. 17
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Все довольно просто и при этом сложно Smile

Главное поймите следующее:

1. Однажды оптимизированный сайт и для него подготовленный SEO текст не всегда = вечный ТОП10 в поисковой выдачи. Из-за постоянных изменений в ранжировании сайтов со стороны поисковых систем.

На первых порах определитесь:

1. ключевыми словами, Вам в помощь wordstat.yandex.ru

2. по каждому ключевому слову, рекомендовал бы посмотреть поисковую выдачу ТОП-10 и "полюбоваться" на сайты коллег Smile

3. не знаю насколько это возможно в Вашем положении, но все же начинайте изучать SEO инструменты и типичные настройки (robots.txt, sitemap.xml, 301, 404, мета-теги, h1/h2/h3);

4. для анализа и получения автоматизированной рекомендации, можно сайт поставить в один из SEO сервисов (там не идеальные рекомендации, но все же это даст немного пищи для размышления в том числе по плотности ключевых слов);

5. для Вашего региона больше уверен нет смысла например покупать ссылки, при этом будет полезно писать по опыту и практике статьи.

Если из того, что написал Вам ни чего не ясно. Найдите 3-5 т.р. и проконсультируйтесь у действующих специалистов их можно найти на форумах SEO специалистов или во фриланс площадках.
_________________
Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ Web Soft Shop.
СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 21:05, Ср., 1 Фев. 17
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поручить знающим людям ... сео нонче война бюджетов неактуальна так что тыщи за 3 в мес + расходы на контекст можно поиметь максимальный охват..
ну и группы в соцсетях для поддержания общения, плюс топики на местных форумах для полноты картины
_________________
крутим сайты
СообщениеАвтор: Poket 
Дата: 23:57, Ср., 1 Фев. 17
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Наймите себе сеошника и не знайте горя.
Потратьте эти 6 месяцев на развитие сервиса и подобного.
А если желание всё же есть, а деньги тратить не хочется то:
1. Полный технический аудит сайта (проверка дублей, ошибок 404, редиректов и т. д.)
2. Анализ конкурентов
3. Семантическое ядро
4. Составление ТЗ для копирайтеров с учетом СЯ и заказ текстов
А если точнее, то прочтите справку яндекса и гугла. Там есть всё, что нужно знать новичку. Потом сориентируйтесь.
СообщениеАвтор: Nikols 
Дата: 23:09, Чт., 2 Фев. 17
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Не забудте добавить сайт с адресом и телефоном в карты Яндекса и Гугла - это поможет "прописаться" в регионе. А начать стоит с семантического ядра. А уже исходя из него дорабатывать структуру и контент сайта. В сети навалом материала как составить хорошее семантическое ядро, погуглите.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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