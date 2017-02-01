C чего начать продвижение сайта, который продает услуги?





Главное поймите следующее:



1. Однажды оптимизированный сайт и для него подготовленный SEO текст не всегда = вечный ТОП10 в поисковой выдачи. Из-за постоянных изменений в ранжировании сайтов со стороны поисковых систем.



На первых порах определитесь:



1. ключевыми словами, Вам в помощь wordstat.yandex.ru



2. по каждому ключевому слову, рекомендовал бы посмотреть поисковую выдачу ТОП-10 и "полюбоваться" на сайты коллег



3. не знаю насколько это возможно в Вашем положении, но все же начинайте изучать SEO инструменты и типичные настройки (robots.txt, sitemap.xml, 301, 404, мета-теги, h1/h2/h3);



4. для анализа и получения автоматизированной рекомендации, можно сайт поставить в один из SEO сервисов (там не идеальные рекомендации, но все же это даст немного пищи для размышления в том числе по плотности ключевых слов);



5. для Вашего региона больше уверен нет смысла например покупать ссылки, при этом будет полезно писать по опыту и практике статьи.



Если из того, что написал Вам ни чего не ясно. Найдите 3-5 т.р. и проконсультируйтесь у действующих специалистов их можно найти на форумах SEO специалистов или во фриланс площадках.

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Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ Все довольно просто и при этом сложноГлавное поймите следующее:1. Однажды оптимизированный сайт и для него подготовленный SEO текст не всегда = вечный ТОП10 в поисковой выдачи. Из-за постоянных изменений в ранжировании сайтов со стороны поисковых систем.На первых порах определитесь:1. ключевыми словами, Вам в помощь wordstat.yandex.ru2. по каждому ключевому слову, рекомендовал бы посмотреть поисковую выдачу ТОП-10 и "полюбоваться" на сайты коллег3. не знаю насколько это возможно в Вашем положении, но все же начинайте изучать SEO инструменты и типичные настройки (robots.txt, sitemap.xml, 301, 404, мета-теги, h1/h2/h3);4. для анализа и получения автоматизированной рекомендации, можно сайт поставить в один из SEO сервисов (там не идеальные рекомендации, но все же это даст немного пищи для размышления в том числе по плотности ключевых слов);5. для Вашего региона больше уверен нет смысла например покупать ссылки, при этом будет полезно писать по опыту и практике статьи.Если из того, что написал Вам ни чего не ясно. Найдите 3-5 т.р. и проконсультируйтесь у действующих специалистов их можно найти на форумах SEO специалистов или во фриланс площадках._________________Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ Web Soft Shop