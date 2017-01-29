Вопрос по движку ShopCMS

remzick : Типа прогресс идет, а этот движок через некоторое время будет не актуален к современным требованиям, хотя по своим возможностям он устраивает меня полностью.



Здесь такое дело... Если по состоянию на "сегодня" у движка есть все необходимое магазину + все необходимое для СЕО + хорошая скорость работы, то нафига поддержка-то? Ну устареет он лет через 10, и фиг бы с ним.



Что надо обязательно по пунктам:



п.1 решать магазину, я бы назвал:

- модули оплаты картой

- модули расчета стоимости доставки

- модули скидочных купонов

- далее уже хозяину виднее...

п.2

- адаптивный дизайн

- ЧПУ УРЛ

- нормальная отработка 404

- возможность доступа к основным метатэгам

- возможность работы на PHP5.6 как минимум, а может даже и чистый NGINX но это уже лишнее.

п.3

Здесь просто - на дешевом хостинге время ответа страницы должно быть не больше 1000 мс при базе товаров 3-4000 шт.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Здесь такое дело... Если по состоянию на "сегодня" у движка есть все необходимое магазину + все необходимое для СЕО + хорошая скорость работы, то нафига поддержка-то? Ну устареет он лет через 10, и фиг бы с ним.Что надо обязательно по пунктам:п.1 решать магазину, я бы назвал:- модули оплаты картой- модули расчета стоимости доставки- модули скидочных купонов- далее уже хозяину виднее...п.2- адаптивный дизайн- ЧПУ УРЛ- нормальная отработка 404- возможность доступа к основным метатэгам- возможность работы на PHP5.6 как минимум, а может даже и чистый NGINX но это уже лишнее.п.3Здесь просто - на дешевом хостинге время ответа страницы должно быть не больше 1000 мс при базе товаров 3-4000 шт._________________Хочешь что-нибудь узнать?