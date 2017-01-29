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Вопрос по движку ShopCMS
СообщениеАвтор: remzick 
Дата: 11:19, Вс., 29 Янв. 17
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Доброго времени суток! Есть движок ShopCMS. Подогнал под себя дизайн, заполнил базу. Теперь перед заливкой офф-сайта на хостинг, начитался негативных отзывов по обслуживанию и поддержке этого движка. Типа прогресс идет, а этот движок через некоторое время будет не актуален к современным требованиям, хотя по своим возможностям он устраивает меня полностью. Действительно такое может произойти или нет??? Подскажите как быть...

СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 13:06, Вс., 29 Янв. 17
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Последнее время я всё больше люблю saas движки.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.4
голосов: 19
Дата: 0:09, Пн., 30 Янв. 17
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remzick :
Типа прогресс идет, а этот движок через некоторое время будет не актуален к современным требованиям, хотя по своим возможностям он устраивает меня полностью.


Здесь такое дело... Если по состоянию на "сегодня" у движка есть все необходимое магазину + все необходимое для СЕО + хорошая скорость работы, то нафига поддержка-то? Ну устареет он лет через 10, и фиг бы с ним.

Что надо обязательно по пунктам:

п.1 решать магазину, я бы назвал:
- модули оплаты картой
- модули расчета стоимости доставки
- модули скидочных купонов
- далее уже хозяину виднее...
п.2
- адаптивный дизайн
- ЧПУ УРЛ
- нормальная отработка 404
- возможность доступа к основным метатэгам
- возможность работы на PHP5.6 как минимум, а может даже и чистый NGINX но это уже лишнее.
п.3
Здесь просто - на дешевом хостинге время ответа страницы должно быть не больше 1000 мс при базе товаров 3-4000 шт.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 11:03, Пн., 30 Янв. 17
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Он уже лет 5 как не обновляется и никакие разработки не ведутся, они даже ссылку на свой форум с сайта убрали, потому что там постоянно был один и тот же вопрос - когда будет новая версия, которую, кстати, обещали года 3 назад и писали, что она почти готова и идет тестирование.

Если стоит вопрос о создании магазина на нем, то лучше выбрать другое решение, иначе развитие функционала застрянет.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.4
голосов: 19
Дата: 11:10, Пн., 30 Янв. 17
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Фролик :
лет 5 как не обновляетс


Тогда только один верный путь - в топку и осваивать новый.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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