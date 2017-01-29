Вопрос по движку ShopCMS

Доброго времени суток! Есть движок ShopCMS. Подогнал под себя дизайн, заполнил базу. Теперь перед заливкой офф-сайта на хостинг, начитался негативных отзывов по обслуживанию и поддержке этого движка. Типа прогресс идет, а этот движок через некоторое время будет не актуален к современным требованиям, хотя по своим возможностям он устраивает меня полностью. Действительно такое может произойти или нет??? Подскажите как быть...
Последнее время я всё больше люблю saas движки. _________________ pecunia pecuniam non parit
remzick :
Типа прогресс идет, а этот движок через некоторое время будет не актуален к современным требованиям, хотя по своим возможностям он устраивает меня полностью.
Здесь такое дело... Если по состоянию на "сегодня" у движка есть все необходимое магазину + все необходимое для СЕО + хорошая скорость работы, то нафига поддержка-то? Ну устареет он лет через 10, и фиг бы с ним.
Что надо обязательно по пунктам:
п.1 решать магазину, я бы назвал:
- модули оплаты картой
- модули расчета стоимости доставки
- модули скидочных купонов
- далее уже хозяину виднее...
п.2
- адаптивный дизайн
- ЧПУ УРЛ
- нормальная отработка 404
- возможность доступа к основным метатэгам
- возможность работы на PHP5.6 как минимум, а может даже и чистый NGINX но это уже лишнее.
п.3
Здесь просто - на дешевом хостинге время ответа страницы должно быть не больше 1000 мс при базе товаров 3-4000 шт. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Он уже лет 5 как не обновляется и никакие разработки не ведутся, они даже ссылку на свой форум с сайта убрали, потому что там постоянно был один и тот же вопрос - когда будет новая версия, которую, кстати, обещали года 3 назад и писали, что она почти готова и идет тестирование.
Если стоит вопрос о создании магазина на нем, то лучше выбрать другое решение, иначе развитие функционала застрянет.
Фролик :
лет 5 как не обновляетс
Тогда только один верный путь - в топку и осваивать новый. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.