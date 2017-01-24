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Тема:

Проблемы с безналом
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 5:28, Вт., 24 Янв. 17
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Последнее время очень много покупателей стало жаловаться, что многие интернет магазины не принимают оплату по безналу и банковскими картами. А те кто не жалуются по несколько раз переспрашивают, точно ли у нас можно оплатить банковской картой.

Но у нас-то нормальный интернет магазин, а не какая-то непонятная шарага. Мы принимаем и безнал и банковские карты. Поэтому хотел бы спросить, что это за тенденция такая с безналом. Поспрашивал некоторых коллег, единственно, что удалось выяснить, это что некоторые мелкие поставщики не продают товар за безнал, только за наличные.

Так как ничего больше выяснить не удалось, решил задать вопрос на форуме. Что это за тенденция такая с безналом?
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Мой блог: Эксперт-Report

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