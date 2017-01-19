Расход в КУДИР на закупку товаров для перепродажи УСН 15%
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нюансы заполнения в Кудир расходов на закупку товаров для перепродажи.
В расходы я могу записать стоимость закупки товаров только после их реализации.
На форумах пишут, что основанием для этого может быть расходная (отгрузочная) накладная покупателю. Но ведь в отгрузочной накладной цена записана розничная. Как налоговая будет проверять себестоимость товара? Конечно все торг 12 у меня есть от поставщиков. Инспектор будет рытся в этих торг 12 и искать закупочную стоимость? _________________ Афина - эротическое белье