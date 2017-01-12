Генерация товарных объявлений?





Владею небольшим интернет-магазином мебели.

В последнее время всё чаще вижу рекламу конкурентов в Директе по названиям товаров.

Знаю, что есть сервисы, которые позволяют генерировать подобные объявления, но чтобы с ними справиться нужен или отдельный сотрудник или агентство. Попробовал обратиться в одно из авторизованных агентств сервиса K50 - назвали цену от 30 тыс + стоимость сервиса. Но зная, как агентства занимаются небольшими клиентами, понимаю, что нужный результат не получу. А отдельный сотрудник это тоже не менее 40 тыс. в мес.



Закидывал удочку на фрилансе - тишина. Или шаблонные ответы или вопросы не в тему.



Что мне надо: сгенерировать объявления с нормальными названиями товаров в заголовке (удалить названия цветов, не генерить объявления-дубли и пр.), обновлять каждый день цены/наличие, пару раз в неделю генерировать объявления по новым товарам, не реже 1-2 раз в неделю делать минусацию и удалять нецелевые запросы (т.к. нагенерить можно всё, что угодно).

Количество товаров у меня более 4000.



Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой задачей и как/где/за сколько решал? Добрый день, коллеги.Владею небольшим интернет-магазином мебели.В последнее время всё чаще вижу рекламу конкурентов в Директе по названиям товаров.Знаю, что есть сервисы, которые позволяют генерировать подобные объявления, но чтобы с ними справиться нужен или отдельный сотрудник или агентство. Попробовал обратиться в одно из авторизованных агентств сервиса K50 - назвали цену от 30 тыс + стоимость сервиса. Но зная, как агентства занимаются небольшими клиентами, понимаю, что нужный результат не получу. А отдельный сотрудник это тоже не менее 40 тыс. в мес.Закидывал удочку на фрилансе - тишина. Или шаблонные ответы или вопросы не в тему.Что мне надо: сгенерировать объявления с нормальными названиями товаров в заголовке (удалить названия цветов, не генерить объявления-дубли и пр.), обновлять каждый день цены/наличие, пару раз в неделю генерировать объявления по новым товарам, не реже 1-2 раз в неделю делать минусацию и удалять нецелевые запросы (т.к. нагенерить можно всё, что угодно).Количество товаров у меня более 4000.Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой задачей и как/где/за сколько решал?