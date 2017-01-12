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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

Генерация товарных объявлений?
СообщениеАвтор: mebelliart 
Дата: 17:55, Чт., 12 Янв. 17
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Добрый день, коллеги.

Владею небольшим интернет-магазином мебели.
В последнее время всё чаще вижу рекламу конкурентов в Директе по названиям товаров.
Знаю, что есть сервисы, которые позволяют генерировать подобные объявления, но чтобы с ними справиться нужен или отдельный сотрудник или агентство. Попробовал обратиться в одно из авторизованных агентств сервиса K50 - назвали цену от 30 тыс + стоимость сервиса. Но зная, как агентства занимаются небольшими клиентами, понимаю, что нужный результат не получу. А отдельный сотрудник это тоже не менее 40 тыс. в мес.

Закидывал удочку на фрилансе - тишина. Или шаблонные ответы или вопросы не в тему.

Что мне надо: сгенерировать объявления с нормальными названиями товаров в заголовке (удалить названия цветов, не генерить объявления-дубли и пр.), обновлять каждый день цены/наличие, пару раз в неделю генерировать объявления по новым товарам, не реже 1-2 раз в неделю делать минусацию и удалять нецелевые запросы (т.к. нагенерить можно всё, что угодно).
Количество товаров у меня более 4000.

Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой задачей и как/где/за сколько решал?

СообщениеАвтор: aml 
Дата: 18:07, Чт., 12 Янв. 17
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Делал на 60 тыс. товаров (светильники, бра, торшеры). Выбирал долго и упорно — остановился на гарпун. Realweb разрабатывали. На изучение ушло где-то 8-10 часов. Могу порекомендовать специалиста с хорошим опытом по контексту (авто, недвижимость), но у него сейчас есть постоянное место работы.
СообщениеАвтор: mebelliart 
Дата: 18:18, Чт., 12 Янв. 17
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aml :
Делал на 60 тыс. товаров (светильники, бра, торшеры). Выбирал долго и упорно — остановился на гарпун. Realweb разрабатывали. На изучение ушло где-то 8-10 часов. Могу порекомендовать специалиста с хорошим опытом по контексту (авто, недвижимость), но у него сейчас есть постоянное место работы.


Не совсем понял. Кампанию делал и поддерживал специалист или realweb? По деньгам создание и поддержка сколько примерно обошлись?
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 21:18, Чт., 12 Янв. 17
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mebelliart :
Не совсем понял. Кампанию делал и поддерживал специалист или realweb? По деньгам создание и поддержка сколько примерно обошлись?

Я делал кампанию, сервис гарпун делает realweb. По деньгам - собственное время и стоимость сервиса ежемесячная.
СообщениеАвтор: LoginGooD 
Дата: 0:25, Пт., 13 Янв. 17
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делайте выгрузку из своей CMS и подгоняйте всё под формат директа, образец CSV формата в ЛК директа выгрузите.
Немного муторно, зато бесплатно и качественно.
Если не умеете работать с Excel-ем, платите 30к, халявы не будет.
СообщениеАвтор: Bono 
Дата: 12:47, Пт., 13 Янв. 17
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1. Экспорт из CMS номенклатуры
2. Экспорт из ДиректКоммандер шаблона форматов объявлений в xls
3. Подгоняете номенклатуру под шаблон Директа в xls из п.2
4. Импорт получившегося .xls обратно в ДиректКоммандер

Далее специальным софтом удерживаете нужные позиции в результатах выдачи.
СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 15:07, Пт., 13 Янв. 17
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4 тыс стандартных объявок вполне в экселе ручками верстаются...
с вылизыванием на вскидку по 3 руб/товар.
штамповкой с вбиванием названия в заголовок можно тыс за 4 все сделать..
_________________
крутим сайты
СообщениеАвтор: mebelliart 
Дата: 16:11, Пт., 13 Янв. 17
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А как быть с вариациями запросов? Для 4000 товаров подбирать вручную вариации слитно/раздельно, с вариантами названия бренда
СообщениеАвтор: mebelliart 
Дата: 16:58, Пт., 13 Янв. 17
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И с регулярной минусацией впоследствии?
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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