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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Открываю курьерскую службу.
СообщениеАвтор: mirna 
Дата: 22:01, Ср., 28 Дек. 16
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Добрый вечер форумчане. Есть свой интернет магазин. Доставки стабильные. Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту. И пришла к выводу , что своя кс лучше. Сейчас есть 4 машины. Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной. Я не собираюсь набирать сотни ИМ что бы была запарка. Я хочу взять еще штуки три машины. Я хочу сто бы водитель получал хорошие проценты. Что бы доставки не срывались. Что посоветуете. Стоит ли начинать?

СообщениеАвтор: Serstep 
Дата: 22:58, Ср., 28 Дек. 16
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Мечты ...мечты ..... Very Happy Very Happy Very Happy Увы , как и в любом бизнесе тут все не так просто ....
mirna :
Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту.

Не задумывались , почему такое происходит ?
mirna :
Что бы доставки не срывались

Это невозможно по определению , увы ....
СообщениеАвтор: mirna 
Дата: 23:07, Ср., 28 Дек. 16
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Я просто забочусь о своих сотрудниках. Они все с первого дня со мной. Если бы ни они я бы уже закрылась. Я с ними поговорила они все согласны помочь мне в этом начинании. Ни одной доставки за 4 года не сорвалось по нашей вине. Я хочу помочь начинающим магазинам. Хочу делать все правильно
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 23:36, Ср., 28 Дек. 16
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Кстати, странная ситуация с доставками и курьерами. У нас курьеров, как собак не резанных, которые более-менее надёжные и кому можно доверить деньги и товар. Но как бы хотят больше денег, чем мы платим, хотя доставку мы немного датируем, после Нового года наверно будем поднимать расценки на доставку. А все курьерки насколько я вижу очень сильно подняли расценки на доставки за последнее время.

Получается, что дёшево работать вряд ли сможете, если другие не могут, а рынок очень конкурентный.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 5:11, Чт., 29 Дек. 16
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Ну во первых, многим ИМ нужно КО!
Второе посмотрите на ваших конкурентов типа достависты и пешкарики.

Ну и ваши расценки, также важны.

Авто в Москве не всегда эффективны, с учетом пробок... Иногда пешком быстрее даже, главное опять же грамотная логистика.

Попытка не пытка, пробуйте

P.S.
Кстати мой Вам совет, пристройтесь к какой нибудь курьерке параллельно или откройте ПВЗ!
Увидите сколько там "сюрпризов" и заодно сможете развивать свое направление, если времени хватит Laughing
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.7Репутация: 18.7
голосов: 9
Дата: 10:28, Чт., 29 Дек. 16
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mirna :
Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту.


А как нужно клиенту?

mirna :
Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной.


Количество инвестиций представляете? Это не купить еще 3 машины.

mirna :
Я хочу сто бы водитель получал хорошие проценты.


Если Вы считаете, что водитель должен получать процент от доставок, то лучше не начинать.

mirna :
Что посоветуете. Стоит ли начинать?


Не стоит.

Вы рассуждаете как владельцы ИМ детских товаров. Большинство из них начали бизнес когда у них появились дети и почему-то сразу приняли за основу, что раз у них есть дети, то никто в принципе не знает, что надо детям. А все остальные все делают не так, как нужно.

Чтобы бизнес работал - нужно его автоматизировать и оптимизировать. Когда у Вас 2-3 десятка заказов - Вы можете рулить ими в экселе, когда у Вас 50 заказов - Вы захлебнетесь в них и то как Вы работали с количеством заказов в пару десятков совершенно не подходит, когда заказов уже 50.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 11:37, Чт., 29 Дек. 16
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mirna :
Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной


Все курьерки, что обанкротились и кинули (по факту) магазины на деньги, начинали именно с этой фразы.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 12:12, Чт., 29 Дек. 16
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да уж лучше откройте магазин в какой нибудь новой нише и пустите силы на его раскрутку, чем зениматься непрофильным и рискованым направлением
СообщениеАвтор: logiko.ru 
Дата: 21:04, Чт., 29 Дек. 16
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Фролик :
mirna :
Что посоветуете. Стоит ли начинать?

Попробуйте!
Начните с 2-3 ИМ ближайшей локации к вашей базе ( от куда стартуют ваши курьеры ) - будет проще забирать сторонние заказы на доставку,
Кто из Вашего персонала (и за какой %) будет вести учёт и операционную деятельность по работе и сервису с другими ИМ?
Приём, обработка и перевод денег другим ИМ ( кто, когда и как)?
Приоритет доставки - какой заказ Ваш курьер будет доставлять первым (Ваш или не Ваш)?
Из жизненного опыта - те с кем начинаешь бизнес становятся либо совладельцами его, либо уходят в свой бизнес ( может Вам выделить Ваших курьеров в отдельную структуру и "отдать" весь этот гемор им, а Вам просить с них % ).
_________________
www.logiko.ru
Центры выдачи заказов FOX in BOX
СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 0:57, Пт., 30 Дек. 16
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По умолчанию будем считать, что Вы хорошо ориентируетесь в логистике и обозначу основные моменты:

1) Вам нужно минимум 300-500 заказов в день по Москве. Это минималка, чтобы минимализировать (исключить полностью невозможно) отказы и переносы доставок. Т.е. хорошая плотность по доставке. И это я только про МКАД и до 10 км от него говорю. Smile У Вашего магазина есть такой объем?
2) Вам нужно демпинговать и/или предлагать бесплатный тест-драйв, чтобы завлечь клиента. Рынок уже давно поделен и Вашему потенциальному клиенту нужна сильная мотивация для обращения к Вам.
3) Вам желательно иметь доп. опции ввиде ответ. хранения и/или забора от поставщика.
4) Вам сразу же нужны региональные партнеры. Как минимум доставка по Спб, передача заказов на Почту России и в BoxBerry (например), а если модель будет построена под хороший вес заказаов, то еще и транспортные компании.
5) Стабильные курьеры. Многие не задумываются, но на рынке масса "летунов", которые хамят покупателям, срывают доставки или пропадают с деньгами...Как лечить? Никак. Со временем у Вас сформируется команда хороших водителей, которые работают стабильно. В этом пункте надо накопить средств на случай форс-мажора.

Это то, что пришло в голову сходу. Smile Коллеги из КС еще накидают деталей.
Very Happy
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
СообщениеАвтор: Dostavka-Club 
Дата: 11:05, Пт., 30 Дек. 16
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Здравствуйте, Мы начинали с таким же подходом 2 года назад и многие в этом форуме нас называли новичками и т.д.
Сейчас полностью работаем только по одному направлению - услуги логистики для ИМ!
Считаем так, что лучше идти в одном направлении.
В Вашем случае, если это не ради бизнеса, то открывать КС смысл?
Не слушайте не кого, если считаете, что справитесь вперед!
Невозможного нет, удачи!
С наступающим друзья!
_________________
Dostavka-Club.ru
СообщениеАвтор: dakia@mail.ru 
Дата: 11:47, Пт., 30 Дек. 16
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Добрый день. А вы ответьте на вопросы:
- Сколько вы готовы платить за доставку как ИМ?
- Какой тариф вы готовы выставить для ИМ?
- Сколько готовы платить Курьеру?
- Ну и сами курьеры, не всегда отличные ребята)))

И на таких небольших началах, я думаю желание отпадет. С доставистой не сконкурировать(там подбор , отбор, полиграфы и тд), это Мировой Крупнейший курьерщик. Мы брали нескольких курьеров в штат на ИМ, но оказалось очень не выгодно, Заказы в разные районы МСК, от 5 ИМ по 3 штуки в день. очень не выгодно, работа ради работы и Курьерам по 15к в месяц - ни о чем.
Оставили упаковку,отправку как было - пошли как сказал коллега выше по одному направлению. Но некоторым в частном порядке делаем Курьерку.
Сейчас пишем БП, для привлечения Инвестиций для курьерки.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 17:00, Пт., 30 Дек. 16
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dakia@mail.ru :
Мы брали нескольких курьеров в штат на ИМ, но оказалось очень не выгодно, Заказы в разные районы МСК, от 5 ИМ по 3 штуки в день.


Наш ИМ работает только со своими курьерами, пробовали работать с курьерками, но я так и не понял в чём выгода.

Курьеры: пенсионер, студент, бывший афганец, вероятно у них проезд бесплатный, подробности меня не интересуют. Всегда пунктуальны, вечером всегда привозят наличные. Единственно хотят больше денег, чем мы платим, но пока удаётся согласовывать.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 18:26, Пт., 30 Дек. 16
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qualified :
вечером всегда привозят наличные


Пока привозили.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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