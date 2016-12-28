Тема: Открываю курьерскую службу.



Добрый вечер форумчане. Есть свой интернет магазин. Доставки стабильные. Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту. И пришла к выводу , что своя кс лучше. Сейчас есть 4 машины. Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной. Я не собираюсь набирать сотни ИМ что бы была запарка. Я хочу взять еще штуки три машины. Я хочу сто бы водитель получал хорошие проценты. Что бы доставки не срывались. Что посоветуете. Стоит ли начинать?





Увы , как и в любом бизнесе тут все не так просто .... Мечты ...мечты .....Увы , как и в любом бизнесе тут все не так просто .... mirna : Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту.

Не задумывались , почему такое происходит ? mirna : Что бы доставки не срывались

Это невозможно по определению , увы .... Это невозможно по определению , увы ....

Я просто забочусь о своих сотрудниках. Они все с первого дня со мной. Если бы ни они я бы уже закрылась. Я с ними поговорила они все согласны помочь мне в этом начинании. Ни одной доставки за 4 года не сорвалось по нашей вине. Я хочу помочь начинающим магазинам. Хочу делать все правильно

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 23:36, Ср., 28 Дек. 16

23:36, Ср., 28 Дек. 16





Получается, что дёшево работать вряд ли сможете, если другие не могут, а рынок очень конкурентный.

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Мой блог: Эксперт-Report Кстати, странная ситуация с доставками и курьерами. У нас курьеров, как собак не резанных, которые более-менее надёжные и кому можно доверить деньги и товар. Но как бы хотят больше денег, чем мы платим, хотя доставку мы немного датируем, после Нового года наверно будем поднимать расценки на доставку. А все курьерки насколько я вижу очень сильно подняли расценки на доставки за последнее время.Получается, что дёшево работать вряд ли сможете, если другие не могут, а рынок очень конкурентный._________________



Второе посмотрите на ваших конкурентов типа достависты и пешкарики.



Ну и ваши расценки, также важны.



Авто в Москве не всегда эффективны, с учетом пробок... Иногда пешком быстрее даже, главное опять же грамотная логистика.



Попытка не пытка, пробуйте



P.S.

Кстати мой Вам совет, пристройтесь к какой нибудь курьерке параллельно или откройте ПВЗ!

Увидите сколько там "сюрпризов" и заодно сможете развивать свое направление, если времени хватит Ну во первых, многим ИМ нужно КО!Второе посмотрите на ваших конкурентов типа достависты и пешкарики.Ну и ваши расценки, также важны.Авто в Москве не всегда эффективны, с учетом пробок... Иногда пешком быстрее даже, главное опять же грамотная логистика.Попытка не пытка, пробуйтеP.S.Кстати мой Вам совет, пристройтесь к какой нибудь курьерке параллельно или откройте ПВЗ!Увидите сколько там "сюрпризов" и заодно сможете развивать свое направление, если времени хватит

Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 10:28, Чт., 29 Дек. 16

10:28, Чт., 29 Дек. 16

mirna : Работала с разными курьерками, и поняла, что ни одна кс не работает так как надо клиенту.



А как нужно клиенту?



mirna : Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной.



Количество инвестиций представляете? Это не купить еще 3 машины.



mirna : Я хочу сто бы водитель получал хорошие проценты.



Если Вы считаете, что водитель должен получать процент от доставок, то лучше не начинать.



mirna : Что посоветуете. Стоит ли начинать?



Не стоит.



Вы рассуждаете как владельцы ИМ детских товаров. Большинство из них начали бизнес когда у них появились дети и почему-то сразу приняли за основу, что раз у них есть дети, то никто в принципе не знает, что надо детям. А все остальные все делают не так, как нужно.



Чтобы бизнес работал - нужно его автоматизировать и оптимизировать. Когда у Вас 2-3 десятка заказов - Вы можете рулить ими в экселе, когда у Вас 50 заказов - Вы захлебнетесь в них и то как Вы работали с количеством заказов в пару десятков совершенно не подходит, когда заказов уже 50. Вы рассуждаете как владельцы ИМ детских товаров. Большинство из них начали бизнес когда у них появились дети и почему-то сразу приняли за основу, что раз у них есть дети, то никто в принципе не знает, что надо детям. А все остальные все делают не так, как нужно.Чтобы бизнес работал - нужно его автоматизировать и оптимизировать. Когда у Вас 2-3 десятка заказов - Вы можете рулить ими в экселе, когда у Вас 50 заказов - Вы захлебнетесь в них и то как Вы работали с количеством заказов в пару десятков совершенно не подходит, когда заказов уже 50.

mirna : Я хочу создать кс что бы людям было просто и стабильно работать со мной



Все курьерки, что обанкротились и кинули (по факту) магазины на деньги, начинали именно с этой фразы.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Все курьерки, что обанкротились и кинули (по факту) магазины на деньги, начинали именно с этой фразы._________________Хочешь что-нибудь узнать?

да уж лучше откройте магазин в какой нибудь новой нише и пустите силы на его раскрутку, чем зениматься непрофильным и рискованым направлением

Фролик : mirna :

Что посоветуете. Стоит ли начинать?

Попробуйте!

Начните с 2-3 ИМ ближайшей локации к вашей базе ( от куда стартуют ваши курьеры ) - будет проще забирать сторонние заказы на доставку,

Кто из Вашего персонала (и за какой %) будет вести учёт и операционную деятельность по работе и сервису с другими ИМ?

Приём, обработка и перевод денег другим ИМ ( кто, когда и как)?

Приоритет доставки - какой заказ Ваш курьер будет доставлять первым (Ваш или не Ваш)?

Из жизненного опыта - те с кем начинаешь бизнес становятся либо совладельцами его, либо уходят в свой бизнес ( может Вам выделить Ваших курьеров в отдельную структуру и "отдать" весь этот гемор им, а Вам просить с них % ).

_________________

www.logiko.ru

Центры выдачи заказов FOX in BOX Попробуйте!Начните с 2-3 ИМ ближайшей локации к вашей базе ( от куда стартуют ваши курьеры ) - будет проще забирать сторонние заказы на доставку,Кто из Вашего персонала (и за какой %) будет вести учёт и операционную деятельность по работе и сервису с другими ИМ?Приём, обработка и перевод денег другим ИМ ( кто, когда и как)?Приоритет доставки - какой заказ Ваш курьер будет доставлять первым (Ваш или не Ваш)?Из жизненного опыта - те с кем начинаешь бизнес становятся либо совладельцами его, либо уходят в свой бизнес ( может Вам выделить Ваших курьеров в отдельную структуру и "отдать" весь этот гемор им, а Вам просить с них % )._________________Центры выдачи заказов FOX in BOX





1) Вам нужно минимум 300-500 заказов в день по Москве. Это минималка, чтобы минимализировать (исключить полностью невозможно) отказы и переносы доставок. Т.е. хорошая плотность по доставке. И это я только про МКАД и до 10 км от него говорю. У Вашего магазина есть такой объем?

2) Вам нужно демпинговать и/или предлагать бесплатный тест-драйв, чтобы завлечь клиента. Рынок уже давно поделен и Вашему потенциальному клиенту нужна сильная мотивация для обращения к Вам.

3) Вам желательно иметь доп. опции ввиде ответ. хранения и/или забора от поставщика.

4) Вам сразу же нужны региональные партнеры. Как минимум доставка по Спб, передача заказов на Почту России и в BoxBerry (например), а если модель будет построена под хороший вес заказаов, то еще и транспортные компании.

5) Стабильные курьеры. Многие не задумываются, но на рынке масса "летунов", которые хамят покупателям, срывают доставки или пропадают с деньгами...Как лечить? Никак. Со временем у Вас сформируется команда хороших водителей, которые работают стабильно. В этом пункте надо накопить средств на случай форс-мажора.



Это то, что пришло в голову сходу. Коллеги из КС еще накидают деталей.



_________________

Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

www.call-im.ru По умолчанию будем считать, что Вы хорошо ориентируетесь в логистике и обозначу основные моменты:1) Вам нужно минимум 300-500 заказов в день по Москве. Это минималка, чтобы минимализировать (исключить полностью невозможно) отказы и переносы доставок. Т.е. хорошая плотность по доставке. И это я только про МКАД и до 10 км от него говорю.У Вашего магазина есть такой объем?2) Вам нужно демпинговать и/или предлагать бесплатный тест-драйв, чтобы завлечь клиента. Рынок уже давно поделен и Вашему потенциальному клиенту нужна сильная мотивация для обращения к Вам.3) Вам желательно иметь доп. опции ввиде ответ. хранения и/или забора от поставщика.4) Вам сразу же нужны региональные партнеры. Как минимум доставка по Спб, передача заказов на Почту России и в BoxBerry (например), а если модель будет построена под хороший вес заказаов, то еще и транспортные компании.5) Стабильные курьеры. Многие не задумываются, но на рынке масса "летунов", которые хамят покупателям, срывают доставки или пропадают с деньгами...Как лечить? Никак. Со временем у Вас сформируется команда хороших водителей, которые работают стабильно. В этом пункте надо накопить средств на случай форс-мажора.Это то, что пришло в голову сходу.Коллеги из КС еще накидают деталей._________________Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.



Сейчас полностью работаем только по одному направлению - услуги логистики для ИМ!

Считаем так, что лучше идти в одном направлении.

В Вашем случае, если это не ради бизнеса, то открывать КС смысл?

Не слушайте не кого, если считаете, что справитесь вперед!

Невозможного нет, удачи!

С наступающим друзья!

_________________

Dostavka-Club.ru Здравствуйте, Мы начинали с таким же подходом 2 года назад и многие в этом форуме нас называли новичками и т.д.Сейчас полностью работаем только по одному направлению - услуги логистики для ИМ!Считаем так, что лучше идти в одном направлении.В Вашем случае, если это не ради бизнеса, то открывать КС смысл?Не слушайте не кого, если считаете, что справитесь вперед!Невозможного нет, удачи!С наступающим друзья!_________________Dostavka-Club.ru



- Сколько вы готовы платить за доставку как ИМ?

- Какой тариф вы готовы выставить для ИМ?

- Сколько готовы платить Курьеру?

- Ну и сами курьеры, не всегда отличные ребята)))



И на таких небольших началах, я думаю желание отпадет. С доставистой не сконкурировать(там подбор , отбор, полиграфы и тд), это Мировой Крупнейший курьерщик. Мы брали нескольких курьеров в штат на ИМ, но оказалось очень не выгодно, Заказы в разные районы МСК, от 5 ИМ по 3 штуки в день. очень не выгодно, работа ради работы и Курьерам по 15к в месяц - ни о чем.

Оставили упаковку,отправку как было - пошли как сказал коллега выше по одному направлению. Но некоторым в частном порядке делаем Курьерку.

Сейчас пишем БП, для привлечения Инвестиций для курьерки. Добрый день. А вы ответьте на вопросы:- Сколько вы готовы платить за доставку как ИМ?- Какой тариф вы готовы выставить для ИМ?- Сколько готовы платить Курьеру?- Ну и сами курьеры, не всегда отличные ребята)))И на таких небольших началах, я думаю желание отпадет. С доставистой не сконкурировать(там подбор , отбор, полиграфы и тд), это Мировой Крупнейший курьерщик. Мы брали нескольких курьеров в штат на ИМ, но оказалось очень не выгодно, Заказы в разные районы МСК, от 5 ИМ по 3 штуки в день. очень не выгодно, работа ради работы и Курьерам по 15к в месяц - ни о чем.Оставили упаковку,отправку как было - пошли как сказал коллега выше по одному направлению. Но некоторым в частном порядке делаем Курьерку.Сейчас пишем БП, для привлечения Инвестиций для курьерки.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 17:00, Пт., 30 Дек. 16

17:00, Пт., 30 Дек. 16

dakia@mail.ru : Мы брали нескольких курьеров в штат на ИМ, но оказалось очень не выгодно, Заказы в разные районы МСК, от 5 ИМ по 3 штуки в день.



Наш ИМ работает только со своими курьерами, пробовали работать с курьерками, но я так и не понял в чём выгода.



Курьеры: пенсионер, студент, бывший афганец, вероятно у них проезд бесплатный, подробности меня не интересуют. Всегда пунктуальны, вечером всегда привозят наличные. Единственно хотят больше денег, чем мы платим, но пока удаётся согласовывать.

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Мой блог: Эксперт-Report Наш ИМ работает только со своими курьерами, пробовали работать с курьерками, но я так и не понял в чём выгода.Курьеры: пенсионер, студент, бывший афганец, вероятно у них проезд бесплатный, подробности меня не интересуют. Всегда пунктуальны, вечером всегда привозят наличные. Единственно хотят больше денег, чем мы платим, но пока удаётся согласовывать._________________

qualified : вечером всегда привозят наличные



Пока привозили.

_________________

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